오류, 버그, 질문 - 페이지 220

AIRAT SAFIN 2010.12.05 17:12 #2191

Yedelkin 2010.12.05 17:24 #2192

AIRAT SAFIN 2010.12.05 17:45 #2193

Yedelkin 2010.12.05 17:56 #2194

AIRAT SAFIN 2010.12.05 18:02 #2195

Yedelkin 2010.12.05 18:05 #2196

tyup 2010.12.05 18:13 #2197

void OnStart () { //--- datetime time,time1; double Arr[]; time= D'2010.12.03 00:00' ; time1= D'2010.12.01 00:00' ; int copy= CopyHigh ( _Symbol , NULL ,time,time1,Arr); Print ( "copy " ,copy); }

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyClose www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyClose - Документация по MQL5

AIRAT SAFIN 2010.12.05 19:12 #2198

Yedelkin 2010.12.05 19:22 #2199

Александр 2010.12.05 19:42 #2200
우리는 "합격"이 아니라 "결과" 열의 데이터를 나타내는 "최대 잔액" 척도에 값이 가까운 포인트에 대해 이야기하고 있으므로 "결과" 열을 기준으로 정렬해야 합니다.
물론 :) 동그라미 친 힌트 덕분에 "지정된 값은 테이블 창 중간에 있어야 더 작은 값과 더 큰 값을 동시에 볼 수 있습니다."
가장 가까운 값이 테이블 창 외부에 숨겨져 있지 않다는 것을 명확히 하기 위해 "지정된 값은 테이블 창의 중간에 있어야 더 작은 값과 더 큰 값이 동시에 표시됩니다" 정렬 후:
정렬 후 "지정된 값은 더 작은 값과 더 큰 값이 동시에 보이도록 테이블 창 중앙에 있어야 합니다." 따라서 위의 그림에서 테이블 창의 위쪽 테두리 는 이러한 기회를 허용할 수 있습니다.
:) :) 물론 :) 특히 스크린샷이 분류 자체의 존재와 "테이블 창 중앙"에 대한 질문이 없다는 사실을 모두 명확하게 보여줍니다. :)
반면에 가정과 가정을 기반으로 한 이론화는 " 여기를 마우스로 클릭 하는 것은 어떻습니까?"라는 질문을 훨씬 뛰어넘습니다. 이 질문에 대한 대답은 간단합니다. 클릭이 의미가 없습니다(기존 정렬 기준).
1. "클릭" 질문은 계산을 하지 않았기 때문에 답을 할 수 없기 때문에 귀하를 위한 것이 아닙니다.
2. 올바른 정렬이 여전히 누락되었습니다.
3. "아무것도 의문의 여지가 없다"는 이유로 "표 창의 중간"에서 도출된 결론은 시기상조일 것입니다.
이 질문은 당신을 위한 것이 아닙니다.
:) 그리고 여기에 논쟁의 결정적인 주장이 있습니다 :) 모든 것이 고전적입니다 :) 스크린샷은 계산에 포함되지 않습니다 :)
내가 설명한다. 질문은 sultanm' 의 결과와 유사한 결과를 얻은 사람에 관한 것입니다. 그러한 질문을 하기 전에 스크린샷을 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다. 그러면 질문이 저절로 사라집니다.
:) 반복해야 합니다: 질문은 sultanm 과 유사한 결과를 얻은 사람을 위한 것입니다. 그러한 질문을 하기 전에 스크린샷을 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다. 그러면 질문이 저절로 사라집니다.
비슷한 계산 결과 - 장바구니가 가득 차 있습니다. sultanm 이 다시 한 번 문제를 제기했다고 해서 아무도 관심을 갖지 않는다는 의미는 아닙니다.
"결정적인 주장의 선택"과 관련하여, 이 조치는 작성자가 sultanm 에 의한 일반적인 정렬 구현을 단순히 무시한다는 것을 암시합니다.
또한 "Profit" 열을 기준으로 정렬하고 "Result" 열을 기준으로 정렬하는 것은 대체 정렬 방법( sultanm 또는 제가 추구하는 목적을 위해)임을 추가하겠습니다. 대체 정렬 방법 중 하나만 사용해야 한다고 주장하는 것은 다소 이상합니다.
최신 빌드 에서 CopyClose ,CopyTime, CopyHigh 기능 이 작동을 멈췄습니다 ... 또한 필요한 시간 간격의 시작 날짜와 종료 날짜까지 복사하면 옵션이 작동하지 않습니다. 내 모든 지표와 전문가는 이러한 기능을 사용합니다. 따라서 모든 작업이 중지되었습니다.
:) 반복해야 합니다: 질문은 sultanm 과 유사한 결과를 얻은 사람을 위한 것입니다. 그런 질문을 하기 전에 스크린샷을 주의 깊게 읽는 것이 좋습니다. 그러면 질문이 저절로 사라집니다.
비슷한 계산 결과 - 장바구니가 가득 차 있습니다. 술탄 이 다시 한 번 문제를 제기했다고 해서 아무도 관심을 갖지 않는다는 뜻은 아니다.
"결정적인 주장의 선택"과 관련하여, 이 조치는 작성자가 sultanm 에 의한 일반적인 정렬 구현을 단순히 무시한다는 것을 암시합니다.
나는 또한 "Profit" 열을 기준으로 정렬하고 "Result" 열을 기준으로 정렬하는 것이 대체 정렬 방법이라는 점을 추가하겠습니다( sultanm 또는 제가 추구하는 목적을 위해). 대체 정렬 방법 중 하나만 사용해야 한다고 주장하는 것은 다소 이상합니다.
1. 질문은 누구와 관련 이 있지만 계산을 수행하지 않았기 때문에 더 정확하게는 계산 결과가 없기 때문에 대답할 수 없기 때문에 귀하를 위한 것이 아닙니다.
2. "그런 질문을 하기 전에 제공된 스크린샷을 주의 깊게 읽어보는 것이 좋을 것입니다. 그러면 질문이 저절로 사라집니다."
다음과 같은 사실이 분명해졌기 때문에 이 질문은 신중한 고려 끝에 제기되었습니다.
2.1. "결과"열에 정렬하지 않고 값이 제공되는 "최대 잔액"지표와 "이익"지표는 관련되어 있어도 다른 지표이기 때문에 다른 지표에 따라 정렬이 수행되었습니다.
2.2. 연구중인 지표로 정렬 한 후 상단과 하단에 가장 가까운 값이 동시에 표시되거나 극단적 인 경우 테이블 창의 스크롤 막대가 표시되어야합니다.
M-dya :) 명백한 진실을 반복하는 것은 의미가 없습니다.
기이한. 다시 한번. 그래프에는 값이 가까운 두 점이 있지만 결과에는 하나만 있습니다.
같은 결과입니다! 이 점에 대한 입력 매개변수는 동일합니다!
두 번째 지점에 대한 테스터 로그에서 "캐시에서 찾은 결과"와 같은 항목을 찾을 수 있습니다. 즉, 유전 알고리즘의 일부 새로운 반복에서는 이전에 이미 사용된 매개변수를 사용하여 테스트를 시작할 수 있습니다. 결과는 shoo에서 가져옵니다. 이 경우 그래프에 점이 있지만 결과에는 중복 선이 없습니다.
그건 그렇고, requote 모델링을 선택하면 이 캐시를 사용하면 안 되는 것 같습니다. 개발자들은 이에 대해 어떻게 생각합니까?
그리고 또 다른 버그 : 제 유전자 알고리즘이 10496을 넘어섰을 때 그래프가 잘못 표시되기 시작했습니다. 수직으로 올바르게 확장되었고 더 높은 결과가 발견되었다는 것을 이해할 수 있었지만 수평으로 업데이트되지 않았습니다. 포인트는 이미 그래프의 경계를 넘어 오른쪽 어딘가에 추가된 것처럼 보였습니다.