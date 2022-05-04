오류, 버그, 질문 - 페이지 199 1...192193194195196197198199200201202203204205206...3184 새 코멘트 Konstantin Gruzdev 2010.11.18 22:10 #1981 Vigor : 감사합니다. 죄송합니다. 가능성 측면에서 약간 제한적입니다. 터미널의 컨텍스트 메뉴에는 결국 "삭제 표시 창"과 별도로 "삭제 표시"가 있습니다. 문서에 반영하는 것을 잊었다고 가정하고 API에서 "지표 제거" 기능을 볼 것으로 예상했습니다. 그녀의 모습을 기대해도 될까요? 터미널에서의 구현이 이미 존재하기 때문에? 추신 네, 차트의 하위 창도 삭제할 수 없습니다. 예, 실제로 전체 차트만 가능합니다. "차트의 모든 것"(활성화/비활성화/매개변수 변경/한 번의 클릭으로 또는 거래 조건에 따라 지표 결합)을 수행할 수 있는 기능은 그래픽 패널에서 유용할 것입니다. 약 일주일 전에 서비스 데스크에 그런 기능이 만들어지기를 바라는 바람을 썼습니다. 가입할 수 있습니다. Oleg Tsarkov 2010.11.19 05:45 #1982 최적화 결과를 테스터의 파일(예: Excel)에 저장하는 방법이 있습니까? Alexey Petrov 2010.11.19 10:32 #1983 Olegts : 최적화 결과를 테스터의 파일(예: Excel)에 저장하는 방법이 있습니까? Oleg Tsarkov 2010.11.19 10:51 #1984 alexey_petrov : 감사합니다. 하지만 평소처럼 마우스 오른쪽 버튼으로 찔러도 아무 것도 나오지 않을 때 지침을 따르고 설명서를 읽어야 할 것입니다. 갑자기 다른 흥미로운 것을 발견하게 될 것입니다 :))) Rashid Umarov 2010.11.19 11:55 #1985 Vigor : 감사합니다. 죄송합니다. 가능성 측면에서 약간 제한적입니다. 터미널의 컨텍스트 메뉴에는 결국 "삭제 표시 창"과 별도로 "삭제 표시"가 있습니다. 문서에 반영하는 것을 잊었다고 가정하고 API에서 "지표 제거" 기능을 볼 것으로 예상했습니다. 그녀의 모습을 기대해도 될까요? 터미널에서의 구현이 이미 존재하기 때문에? 추신 네, 차트의 하위 창도 삭제할 수 없습니다. 예, 실제로 전체 차트만 가능합니다. "차트의 모든 것"(활성화/비활성화/매개변수 변경/한 번의 클릭으로 또는 거래 조건에 따라 지표 결합)을 수행할 수 있는 기능은 그래픽 패널에서 유용할 것입니다. MQL5를 사용하여 차트에서 지표를 삭제하는 기능이 나타날 수 있습니다. [삭제] 2010.11.19 12:04 #1986 Rosh : MQL5를 사용하여 차트에서 지표를 삭제하는 기능이 나타날 수 있습니다. 등장했으면 합니다... Andrey Sharov 2010.11.19 15:14 #1987 테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Коды ошибок и предупреждений / Ошибки компиляции - Документация по MQL5 [삭제] 2010.11.19 15:51 #1988 Ashes : 테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다... 최적화가 실수로 매개변수에 설정되지 않았습니까? 자세한 내용은 여기에서 필요합니다... Andrey Sharov 2010.11.19 16:36 #1989 Interesting : 최적화가 실수로 매개변수에 설정되지 않았습니까? 아니요. 챔피언십 참가자 중 한 명의 고문의 일반적인 테스트 실행(다중 통화), 관련된 쌍에 대한 오랜 역사 스왑, 그게 전부입니다. 그건 그렇고, 테스터가 펌핑해야 할 쌍을 어떻게 결정하는지 궁금합니다. 일반적인 경우 테스트를 시작하지 않고는 사전에 알 수 없습니다... --- 2010.11.19 16:58 #1990 Ashes : 테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다... 확인합니다. MA에 대한 가장 쉬운 경험. 초기화 후 즉시 연결 해제됩니다. 그러나 그것은 불안정하고 시간이 지남에 따라. 1...192193194195196197198199200201202203204205206...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
감사합니다. 죄송합니다. 가능성 측면에서 약간 제한적입니다. 터미널의 컨텍스트 메뉴에는 결국 "삭제 표시 창"과 별도로 "삭제 표시"가 있습니다. 문서에 반영하는 것을 잊었다고 가정하고 API에서 "지표 제거" 기능을 볼 것으로 예상했습니다. 그녀의 모습을 기대해도 될까요? 터미널에서의 구현이 이미 존재하기 때문에?
추신 네, 차트의 하위 창도 삭제할 수 없습니다. 예, 실제로 전체 차트만 가능합니다. "차트의 모든 것"(활성화/비활성화/매개변수 변경/한 번의 클릭으로 또는 거래 조건에 따라 지표 결합)을 수행할 수 있는 기능은 그래픽 패널에서 유용할 것입니다.
최적화 결과를 테스터의 파일(예: Excel)에 저장하는 방법이 있습니까?
최적화 결과를 테스터의 파일(예: Excel)에 저장하는 방법이 있습니까?
감사합니다. 죄송합니다. 가능성 측면에서 약간 제한적입니다. 터미널의 컨텍스트 메뉴에는 결국 "삭제 표시 창"과 별도로 "삭제 표시"가 있습니다. 문서에 반영하는 것을 잊었다고 가정하고 API에서 "지표 제거" 기능을 볼 것으로 예상했습니다. 그녀의 모습을 기대해도 될까요? 터미널에서의 구현이 이미 존재하기 때문에?추신 네, 차트의 하위 창도 삭제할 수 없습니다. 예, 실제로 전체 차트만 가능합니다. "차트의 모든 것"(활성화/비활성화/매개변수 변경/한 번의 클릭으로 또는 거래 조건에 따라 지표 결합)을 수행할 수 있는 기능은 그래픽 패널에서 유용할 것입니다.
MQL5를 사용하여 차트에서 지표를 삭제하는 기능이 나타날 수 있습니다.
테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다...
테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다...
최적화가 실수로 매개변수에 설정되지 않았습니까?
자세한 내용은 여기에서 필요합니다...
최적화가 실수로 매개변수에 설정되지 않았습니까?
아니요. 챔피언십 참가자 중 한 명의 고문의 일반적인 테스트 실행(다중 통화), 관련된 쌍에 대한 오랜 역사 스왑, 그게 전부입니다.
그건 그렇고, 테스터가 펌핑해야 할 쌍을 어떻게 결정하는지 궁금합니다. 일반적인 경우 테스트를 시작하지 않고는 사전에 알 수 없습니다...
테스터(빌드 355)가 테스트를 시작하지 않는 상황을 여러 번 관찰했습니다. 히스토리를 오래 다운로드한 후 오류 메시지 없이 즉시 연결이 끊어졌습니다...
확인합니다.
MA에 대한 가장 쉬운 경험. 초기화 후 즉시 연결 해제됩니다. 그러나 그것은 불안정하고 시간이 지남에 따라.