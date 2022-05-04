오류, 버그, 질문 - 페이지 201

모든 지표 매개변수가 Expert Advisor 자체에서 이미 정렬되고 매개변수 변형을 저장하는 입력에서 하나의 TRIX 값만 추출된 경우 유전 알고리즘 이 테스터에서 올바르게 작동 합니까?
입력 매개변수의 값이 잠재적으로 계산된 변동과 명확하게 비교되는 경우입니다.
 

계정을 변경할 때 작업 표시줄은 시작 시 MT5가 연결된 계정에 대한 정보를 표시합니다. 빌드 355.

 

MQL5: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal과 같은 차트의 지표를 관리하기 위한 메서드가 추가되었습니다.

간략하게 설명하겠습니다.


 

안녕하세요!
메타트레이더 5 거래 플랫폼 에 다우존스 지수(DJI) 시세를 추가할 수 있습니까?

 
안녕하세요, 브로커가 추가하는 경우에만 귀하가 직접 할 수 없습니다.
 
빌드 358에서 반복되나요?
 
[아직 아님.
 

_Period 또는 Period() 표시기의 마침표를 요청하고 Comment()에 씁니다. 60분 미만의 차트에서 모든 것을 올바르게 보여주고 60 이상은 일종의 넌센스를 씁니다. 특히 H1에서 16385가 나옵니다. 그래야 합니까? 그러면 차트의 주기를 분 단위로 어떻게 알 수 있습니까?

이제 MT4와 달리 Period는 기간의 분 수를 의미하지 않습니다.

알아보는 방법에 대해...

기간초

기간의 초 수를 반환합니다.

int PeriodSeconds (
    ENUM_TIMEFRAMES    기간=PERIOD_CURRENT        // 차트 기간
);

옵션

기간=PERIOD_CURRENT

【인】 ENUM_TIMEFRAMES 열거의 차트 기간 값입니다. 매개변수가 지정되지 않은 경우 프로그램이 실행 중인 현재 차트 기간의 시간(초)이 리턴됩니다.

반환 값

지정된 기간의 초 수입니다.

 
Interesting :
이제 MT4와 달리 마침표는 마침표의 초 수를 의미하지 않습니다.
MT4에서도 초수는 보여주지 않았는데... MT4에서는 분을 분명히 보여줬다. 그러면 H1 차트에서 _Period는 무엇을 표시합니까? 제 생각에는 이것은 심각한 버그입니다.
