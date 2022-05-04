오류, 버그, 질문 - 페이지 201 1...194195196197198199200201202203204205206207208...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.11.22 15:39 #2001 Mr.FreeMan : 모든 지표 매개변수가 Expert Advisor 자체에서 이미 정렬되고 매개변수 변형을 저장하는 입력에서 하나의 TRIX 값만 추출된 경우 유전 알고리즘 이 테스터에서 올바르게 작동 합니까? 입력 매개변수의 값이 잠재적으로 계산된 변동과 명확하게 비교되는 경우입니다. Andrey Sharov 2010.11.22 17:27 #2002 계정을 변경할 때 작업 표시줄은 시작 시 MT5가 연결된 계정에 대한 정보를 표시합니다. 빌드 355. Дмитрий Александрович 2010.11.22 21:58 #2003 MQL5: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal과 같은 차트의 지표를 관리하기 위한 메서드가 추가되었습니다. 간략하게 설명하겠습니다. AndrewX2002 2010.11.22 23:14 #2004 안녕하세요! 메타트레이더 5 거래 플랫폼 에 다우존스 지수(DJI) 시세를 추가할 수 있습니까? Дмитрий Александрович 2010.11.22 23:36 #2005 AndrewX2002 : 안녕하세요! Metatrader 5 거래 플랫폼에 다우존스 지수(DJI) 시세를 추가할 수 있습니까? 안녕하세요, 브로커가 추가하는 경우에만 귀하가 직접 할 수 없습니다. Test Account 2010.11.23 10:08 #2006 Ashes : 계정을 변경할 때 작업 표시줄은 시작 시 MT5가 연결된 계정에 대한 정보를 표시합니다. 빌드 355. 빌드 358에서 반복되나요? Andrey Sharov 2010.11.23 12:36 #2007 alexvd : 빌드 358에서 반복되나요? [아직 아님. ANG3110 2010.11.23 13:21 #2008 _Period 또는 Period() 표시기의 마침표를 요청하고 Comment()에 씁니다. 60분 미만의 차트에서 모든 것을 올바르게 보여주고 60 이상은 일종의 넌센스를 씁니다. 특히 H1에서 16385가 나옵니다. 그래야 합니까? 그러면 차트의 주기를 분 단위로 어떻게 알 수 있습니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5 [삭제] 2010.11.23 13:23 #2009 ANG3110 : _Period 또는 Period() 표시기의 마침표를 요청하고 Comment()에 씁니다. 60분 미만의 차트에서 모든 것을 올바르게 보여주고 60 이상은 일종의 넌센스를 씁니다. 특히 H1에서 16385가 나옵니다. 그래야 합니까? 그러면 차트의 주기를 분 단위로 어떻게 알 수 있습니까? 이제 MT4와 달리 Period는 기간의 분 수를 의미하지 않습니다. 알아보는 방법에 대해... 기간초 기간의 초 수를 반환합니다. int PeriodSeconds ( ENUM_TIMEFRAMES 기간=PERIOD_CURRENT // 차트 기간 ); 옵션 기간=PERIOD_CURRENT 【인】 ENUM_TIMEFRAMES 열거의 차트 기간 값입니다. 매개변수가 지정되지 않은 경우 프로그램이 실행 중인 현재 차트 기간의 시간(초)이 리턴됩니다. 반환 값 지정된 기간의 초 수입니다. ANG3110 2010.11.23 13:28 #2010 Interesting : 이제 MT4와 달리 마침표는 마침표의 초 수를 의미하지 않습니다. MT4에서도 초수는 보여주지 않았는데... MT4에서는 분을 분명히 보여줬다. 그러면 H1 차트에서 _Period는 무엇을 표시합니까? 제 생각에는 이것은 심각한 버그입니다. 1...194195196197198199200201202203204205206207208...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
모든 지표 매개변수가 Expert Advisor 자체에서 이미 정렬되고 매개변수 변형을 저장하는 입력에서 하나의 TRIX 값만 추출된 경우 유전 알고리즘 이 테스터에서 올바르게 작동 합니까?
계정을 변경할 때 작업 표시줄은 시작 시 MT5가 연결된 계정에 대한 정보를 표시합니다. 빌드 355.
MQL5: ChartIndicatorDelete, ChartIndicatorName, ChartIndicatorsTotal과 같은 차트의 지표를 관리하기 위한 메서드가 추가되었습니다.
간략하게 설명하겠습니다.
안녕하세요!
메타트레이더 5 거래 플랫폼 에 다우존스 지수(DJI) 시세를 추가할 수 있습니까?
안녕하세요!
Metatrader 5 거래 플랫폼에 다우존스 지수(DJI) 시세를 추가할 수 있습니까?
계정을 변경할 때 작업 표시줄은 시작 시 MT5가 연결된 계정에 대한 정보를 표시합니다. 빌드 355.
빌드 358에서 반복되나요?
_Period 또는 Period() 표시기의 마침표를 요청하고 Comment()에 씁니다. 60분 미만의 차트에서 모든 것을 올바르게 보여주고 60 이상은 일종의 넌센스를 씁니다. 특히 H1에서 16385가 나옵니다. 그래야 합니까? 그러면 차트의 주기를 분 단위로 어떻게 알 수 있습니까?
_Period 또는 Period() 표시기의 마침표를 요청하고 Comment()에 씁니다. 60분 미만의 차트에서 모든 것을 올바르게 보여주고 60 이상은 일종의 넌센스를 씁니다. 특히 H1에서 16385가 나옵니다. 그래야 합니까? 그러면 차트의 주기를 분 단위로 어떻게 알 수 있습니까?
이제 MT4와 달리 Period는 기간의 분 수를 의미하지 않습니다.
알아보는 방법에 대해...
기간초
기간의 초 수를 반환합니다.
int PeriodSeconds (
ENUM_TIMEFRAMES 기간=PERIOD_CURRENT // 차트 기간
);
옵션
기간=PERIOD_CURRENT
【인】 ENUM_TIMEFRAMES 열거의 차트 기간 값입니다. 매개변수가 지정되지 않은 경우 프로그램이 실행 중인 현재 차트 기간의 시간(초)이 리턴됩니다.
반환 값
지정된 기간의 초 수입니다.
이제 MT4와 달리 마침표는 마침표의 초 수를 의미하지 않습니다.