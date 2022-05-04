오류, 버그, 질문 - 페이지 203 1...196197198199200201202203204205206207208209210...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2010.11.24 14:06 #2021 실제로 방해하지는 않지만 여전히 포럼 버그: FF 브라우저 3.6.12, 해상도 1024 x 768. ANG3110 2010.11.24 14:23 #2022 테스트 후 화면에 던진 테스터 차트에 대해 질문이 있습니다. 차트에서 선이나 개체의 색상을 어떻게든 변경할 수 있습니까? 적어도 deinit() 함수에서 또는 테스트 중에 이 차트에 자신의 개체를 추가하는 것이 가능합니까? MT4에서는 차트와 수익을 텍스트 형식으로 표시했는데 필요한 모든 것이 달랐습니다. 여기는 어때? MT4에서와 같이 개체 목록에 닫는 삼각형과 수정 대시가 없는 이유는 무엇입니까? 여는 화살표와 닫는 화살표가 정확히 동일하여 인식을 혼란스럽게 합니다. Alexey Petrov 2010.11.24 14:53 #2023 ANG3110 : 테스트 후 화면에 던진 테스터 차트에 대해 질문이 있습니다. tester.tpl이라는 템플릿을 사용하십시오. Andrey Sharov 2010.11.24 15:06 #2024 Ashes : [아직 아님. 지금까지는 그가 옳았다... 다른 컴퓨터에서 확인했는데 문제가 없었습니다. 이제 스크린샷을 찍은 계정에서 확인했습니다(작업 표시줄과 터미널 창의 계정 번호 가 일치하지 않음). 빌드 358, 동일한 효과. 그건 그렇고, 작업 표시줄에 MT5를 표시하는 문제(작동하지만 전혀 작동하지 않는 경우도 있음)는 동일한 시스템에 있었습니다. 추신. 계정을 전환할 때마다 표시되지는 않습니다. 약 24개 중 2개의 불일치 사례가 있었습니다... Oleg Tsarkov 2010.11.24 16:54 #2025 설명 해주십시오. 이 경우에, 나는 오랜 기간 동안 고문을 테스트하려고 시도했고, 이상한 점을 발견했고, 역사의 시작 부분에서 몇 분 동안 차트를 열어 보았지만 아무것도 이해하지 못했습니다. 해상도를 낮추고 고통스럽게 친숙한 그림을 얻었습니다. 시간 프레임을 M1에서 D1으로 변경할 때 그림이 변경되지 않습니다. Rashid Umarov 2010.11.24 17:05 #2026 Olegts : 설명 해주십시오. 이 경우에, 나는 오랜 기간 동안 고문을 테스트하려고 시도했고, 이상한 점을 발견했고, 역사의 시작 부분에서 차트를 몇 분 동안 열어 보았지만 아무것도 이해하지 못했습니다. 해상도를 낮추고 고통스럽게 친숙한 그림을 얻었습니다. 시간 프레임을 M1에서 D1으로 변경할 때 그림이 변경되지 않습니다. 분은 모든 기간을 표시하기 위한 기본 형식입니다. 데이터 액세스 구성 섹션 읽기 Oleg Tsarkov 2010.11.24 17:30 #2027 감사합니다. 이해합니다. 하지만 이러한 예기치 않은 전환이 저를 놀라게 합니다. 차트에 있는 기간을 명확하게 하기 위해 일종의 시각적 경고 스레드를 제공해야 할 수도 있습니다. 그렇지 않으면 버튼을 클릭하는 4가지 방법에 익숙해집니다. 차트 기간 패널의 그것이 실제로 무엇인지 ... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы графиков / Периоды графиков - Документация по MQL5 ANG3110 2010.11.24 19:47 #2028 alexey_petrov : tester.tpl이라는 템플릿을 사용하십시오. 테스터 차트에 개체를 그리는 방법이나 아이콘이나 색상을 변경하는 방법을 물었습니다. 나는 오랫동안 tpl에 대해 알고 있었지만 MT4에서도 마찬가지였습니다. 그러나 MT4에서는 최소한 아이콘의 색상을 독립적으로 설정할 수 있었고 닫는 삼각형이 있었습니다. 그리고 여기서 EA에서 deinit() 함수의 출력을 텍스트 객체와 일부 화살표 유형을 등록하려고 시도했지만 비활성화된 것처럼 표시되지 않고 무엇이 잘못되었는지 명확하지 않습니다. 그래서 나는 테스터의 차트에 있는 개체의 출력과 함께 이 문제를 명확히 해달라고 개발자들에게 요청하고 있습니다. 하지만 이틀째 답이 없다. 내가 거기에 질문을 게시하지 않을 수도 있습니까? 그리고 그들은 여기를 보지 않습니까? MT4가 출시되었을 때 질문을 할 가치가 있었고 그들은 꽤 빨리 대답했습니다. 그리고 이제는 오만하면 시간이 없으면 대답하지 않습니다. 아니면 잘못된 장소나 잘못된 스레드에 질문을 게시하고 있는 것입니까? Konstantin Gruzdev 2010.11.24 19:57 #2029 ANG3110 : 그리고 여기 EA에서 deinit() 함수의 텍스트 객체의 출력과 일부 화살표 유형을 등록하려고 시도했지만 비활성화 된 것처럼 표시되지 않습니다. 그리고 있습니다. 테스터에서 개체가 작동하지 않습니다. 이것은 일시적이며 포럼 어딘가에서 그들이 무엇을 할 것인지 답하는 것처럼 보였습니다. ANG3110 2010.11.24 20:37 #2030 Lizar : 그리고 있습니다. 테스터에서 개체가 작동하지 않습니다. 이것은 일시적이며 포럼 어딘가에서 그들이 무엇을 할 것인지 답하는 것처럼 보였습니다. 글쎄요, 대단히 감사합니다. 그렇지 않으면 나는 급등하고 있습니다. 그렇다면 MT5를 공부하기 위해 많은 노력을 기울이는 것은 의미가 없습니다. 그들이 모든 것을 올바르게 할 때 최대한으로 가능할 것입니다. 그리고 나서 나는 고통받는 두 번째 날 동안 앉아 있습니다. 시간은 결국 돈입니다. 다시 한 번 "구세주"라는 답변에 깊은 감사를 드립니다. 1...196197198199200201202203204205206207208209210...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
실제로 방해하지는 않지만 여전히 포럼 버그:
FF 브라우저 3.6.12, 해상도 1024 x 768.
테스트 후 화면에 던진 테스터 차트에 대해 질문이 있습니다.
차트에서 선이나 개체의 색상을 어떻게든 변경할 수 있습니까?
적어도 deinit() 함수에서 또는 테스트 중에 이 차트에 자신의 개체를 추가하는 것이 가능합니까?
MT4에서는 차트와 수익을 텍스트 형식으로 표시했는데 필요한 모든 것이 달랐습니다.
여기는 어때?
MT4에서와 같이 개체 목록에 닫는 삼각형과 수정 대시가 없는 이유는 무엇입니까?
여는 화살표와 닫는 화살표가 정확히 동일하여 인식을 혼란스럽게 합니다.
tester.tpl이라는 템플릿을 사용하십시오.
[아직 아님.
지금까지는 그가 옳았다...
다른 컴퓨터에서 확인했는데 문제가 없었습니다. 이제 스크린샷을 찍은 계정에서 확인했습니다(작업 표시줄과 터미널 창의 계정 번호 가 일치하지 않음). 빌드 358, 동일한 효과. 그건 그렇고, 작업 표시줄에 MT5를 표시하는 문제(작동하지만 전혀 작동하지 않는 경우도 있음)는 동일한 시스템에 있었습니다.
추신. 계정을 전환할 때마다 표시되지는 않습니다. 약 24개 중 2개의 불일치 사례가 있었습니다...
설명 해주십시오. 이 경우에, 나는 오랜 기간 동안 고문을 테스트하려고 시도했고, 이상한 점을 발견했고, 역사의 시작 부분에서 몇 분 동안 차트를 열어 보았지만 아무것도 이해하지 못했습니다.
해상도를 낮추고 고통스럽게 친숙한 그림을 얻었습니다. 시간 프레임을 M1에서 D1으로 변경할 때 그림이 변경되지 않습니다.
감사합니다. 이해합니다. 하지만 이러한 예기치 않은 전환이 저를 놀라게 합니다. 차트에 있는 기간을 명확하게 하기 위해 일종의 시각적 경고 스레드를 제공해야 할 수도 있습니다. 그렇지 않으면 버튼을 클릭하는 4가지 방법에 익숙해집니다. 차트 기간 패널의 그것이 실제로 무엇인지 ...
테스터 차트에 개체를 그리는 방법이나 아이콘이나 색상을 변경하는 방법을 물었습니다. 나는 오랫동안 tpl에 대해 알고 있었지만 MT4에서도 마찬가지였습니다. 그러나 MT4에서는 최소한 아이콘의 색상을 독립적으로 설정할 수 있었고 닫는 삼각형이 있었습니다.
그리고 여기서 EA에서 deinit() 함수의 출력을 텍스트 객체와 일부 화살표 유형을 등록하려고 시도했지만 비활성화된 것처럼 표시되지 않고 무엇이 잘못되었는지 명확하지 않습니다. 그래서 나는 테스터의 차트에 있는 개체의 출력과 함께 이 문제를 명확히 해달라고 개발자들에게 요청하고 있습니다. 하지만 이틀째 답이 없다. 내가 거기에 질문을 게시하지 않을 수도 있습니까? 그리고 그들은 여기를 보지 않습니까? MT4가 출시되었을 때 질문을 할 가치가 있었고 그들은 꽤 빨리 대답했습니다. 그리고 이제는 오만하면 시간이 없으면 대답하지 않습니다. 아니면 잘못된 장소나 잘못된 스레드에 질문을 게시하고 있는 것입니까?
그리고 여기 EA에서 deinit() 함수의 텍스트 객체의 출력과 일부 화살표 유형을 등록하려고 시도했지만 비활성화 된 것처럼 표시되지 않습니다.
그리고 있습니다. 테스터에서 개체가 작동하지 않습니다. 이것은 일시적이며 포럼 어딘가에서 그들이 무엇을 할 것인지 답하는 것처럼 보였습니다.