오류, 버그, 질문

Evgeniy Trofimov 2010.08.17 15:01 #981

Renat:

아니요.

int i 를 만든 경우 , 그렇다면 왜 초기화되지 않았습니까? 사실, 당신은 "이 변수에 무엇이 들어 있는지는 나에게 중요하지 않다"고 말했고 결과적으로 당신은 쓰레기를 얻었습니다.

올바르게 그렇게 하는 것이 필요합니다: int i=0;

네, 맞습니다. 블록 내부에 이러한 변수를 생성할 수 있습니다.

습관적으로. 이전에(MQL4에서) int i; 그리고 정수 i=0; 같은 방식으로 일했습니다. 어....

Sergey Holubko 2010.08.17 15:06 #982

Renat:

이 상황을 보여주는 코드를 서비스 데스크에 게시하십시오.

나는 그것을 완전히 (code) 게시했습니다 (이 "&"기호로이 줄을 완전히 선언하면 오류가 발생하고이 줄에서이 기호를 완전히 제거하면 모든 것이 작동합니다 ... 또는 줄의 절반 이상 주석을 달기 위해서는 이 문자들과 함께 작동하지만!! 문자열의 길이 는 159자입니다. 그럼 무슨 문제인가요????) 그리고 오류가 발생하기 때문에 Windows 7 64비트(중요)에서 선언을 시도합니다. 이 빌드 306 이전에는 15개의 빌드가 모두 제대로 작동했지만 305에서는 이 버전의 Windows에서 일주일 동안 이 코드로 작업했지만 모든 것이 정상이었습니다. 그리고 벌써 이틀째 서비스데스크에 글을 썼는데 아직 아무것도 못달아요...

추신. 그들이 이해한다는 것을 이미 구독 취소했습니다 ... (ServiceDesk를 통해). gumgum 2010.08.17 15:59 #983

목요일 00:00 - 24:00 시세. 금요일 00:00 - ~22:45 .

이 정보를 얻는 방법?

void OnTick ()
  {
//---
//Print(TimeCurrent());
   datetime a,b;
   SymbolInfoSessionTrade( Symbol (), FRIDAY , 0 ,a,b);
   Print (a, "-" ,b);
  }

"2010.08.17 15:44:31 시간(GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00"을 반환합니다.

session_index는 무엇입니까, // 세션 번호, 이 번호를 찾는 방법은 무엇입니까?

bool SymbolInfoSessionTrade(
   string             name,           // имя символа
   ENUM_DAY_OF_WEEK   day_of_week,    // день недели
   uint               session_index,  // номер сессии
   datetime&          from,           // время начала сессии
   datetime&          to              // время окончания сессии
   );

Rashid Umarov 2010.08.17 17:15 #984

gumgum:

목요일 00:00 - 24:00 시세. 금요일 00:00 - ~22:45 .

이 정보를 얻는 방법? "2010.08.17 15:44:31 시간(GBPJPY,H1) 1970.01.01 00:00:00-1970.01.02 00:00:00"을 반환합니다.

session_index는 무엇입니까, // 세션 번호, 이 번호를 찾는 방법은 무엇입니까? Expert Advisors의 제한 사항 및 확인 문서를 참조하십시오.

gumgum 2010.08.17 17:42 #985

Rosh:

Expert Advisors의 제한 및 확인 기사를 참조하십시오.

2010.08.17 17:35:37 시간 (EURUSD,H1) 월요일: 세션 인덱스=0 시작=00:00 종료=23:59:59

2010.08.17 17:34:58 시간 (EURUSD,H1) 금요일: 세션 인덱스=0 시작=00:00 종료=23:59:59

session_index는 항상 0입니다.

나는 아직도 왜 세션 인덱스를 이해하지 못한다!?

for ( int i= 0 ;i<= 1000 ;i++)
     {
      datetime a,b;
      if (!SymbolInfoSessionTrade( Symbol (), FRIDAY ,i,a,b)){}
      else { Print (a, " - " ,b);}
     }

0이 항상 거짓임을 제외하고

Mykola Demko 2010.08.17 18:18 #986

개발자들에게...

얘들 아, 이전에는 원칙적으로 불가능했던 기회를 제공하는 경우 최소한 경고해야합니다.

그런 버그를 잡기 위해 하루를 버텼다

double nd( double v)
  {
   if (DIGITS= EMPTY_VALUE )DigitMinLots(); // ставлю if(DIGITS==EMPTY_VALUE) даёт расчёт с ошибкой
   return ( NormalizeDouble (v,DIGITS));
  };

꼭 필요하다고 가르쳐줄 필요는 없지 물론 다 알지만 익숙해져서 정말 하루 죽인다.

if (DIGITS= EMPTY_VALUE ) 컴파일러는 오류를 제공해야 합니다. Ilyas 2010.08.17 18:52 #987

Urain:

개발자들에게...

얘들 아, 이전에는 원칙적으로 불가능했던 기회를 제공하는 경우 최소한 경고해야합니다.

그런 버그를 잡기 위해 하루를 버텼다

꼭 필요하다고 가르쳐줄 필요는 없지 물론 다 알지만 익숙해져서 정말 하루 죽인다.

컴파일러는 오류를 제공해야 합니다.

오류가 없습니다. 다음 업데이트에서는 표현식이 부울이 아니라는 경고가 표시됩니다.

Mykola Demko 2010.08.17 19:23 #988

mql5:

오류가 없습니다. 다음 업데이트에서는 표현식이 부울이 아니라는 경고가 표시됩니다.

이것은 대화이며 오류가 없다는 것을 스스로 이해했습니다.

Mykola Demko 2010.08.17 22:20 #989

OnTester() 함수의 강제 종료가 있습니까?

또는 사용자 지정 함수 이전에 거래 내역이 존재하고 다음 이후에 0을 반환하는 이유:

double OnTester()
  {
   int HTD=- 1 ;
   Custom_func();
   if ( HistorySelect ( 0 , TimeCurrent ()))HTD= HistoryDealsTotal ();
   return (HTD);
  }

테스터에서 작동하지 않는 기능은 무엇입니까??

테스터(최적화 중)에서 무언가 잘못되었다는 신호를 보내는 방법(경고 인쇄가 작동하지 않음) ??

gumgum 2010.08.17 23:30 #990

이해가 안가서 죽여줘

이유: 결국 금요일은 24:00에 끝나지 않습니다.

또는 어떻게? Rosh:

Expert Advisors의 제한 및 확인 기사를 참조하십시오.

그리고 왜 session_index++; session_index=1이 이미 false인 경우:

//+------------------------------------------------------------------+
//| Вывести информацию о котировочных сессиях                        |
//+------------------------------------------------------------------+
void PrintInfoForQuoteSessions( string symbol, ENUM_DAY_OF_WEEK day)
  {
//--- начало и конец сессии
   datetime start,finish;
   uint session_index= 0 ;
   bool session_exist=true;
//--- пройдемся по всем сессиям за этот день
   while (session_exist)
     {
      //--- проверим наличие котировочной сессии с номером session_index
      session_exist=SymbolInfoSessionQuote(symbol,day,session_index,start,finish);
      //--- если такая сессия есть
      if (session_exist)
        {
         //--- выведем день недели, номер сессии и время начала и окончания
         Print (DayToString(day), ": session index=" ,session_index,
               " start=" , TimeToString (start,TIME_MINUTES),
               " finish=" , TimeToString (finish- 1 ,TIME_MINUTES|TIME_SECONDS));
        }
      //--- увеличим счетчик сессий
      session_index++;
     }
  } int i 를 만든 경우 , 그렇다면 왜 초기화되지 않았습니까? 사실, 당신은 "이 변수에 무엇이 들어 있는지는 나에게 중요하지 않다"고 말했고 결과적으로 당신은 쓰레기를 얻었습니다.
올바르게 그렇게 하는 것이 필요합니다: int i=0;

네, 맞습니다. 블록 내부에 이러한 변수를 생성할 수 있습니다.
이 상황을 보여주는 코드를 서비스 데스크에 게시하십시오.
나는 그것을 완전히 (code) 게시했습니다 (이 "&"기호로이 줄을 완전히 선언하면 오류가 발생하고이 줄에서이 기호를 완전히 제거하면 모든 것이 작동합니다 ... 또는 줄의 절반 이상 주석을 달기 위해서는 이 문자들과 함께 작동하지만!! 문자열의 길이 는 159자입니다. 그럼 무슨 문제인가요????) 그리고 오류가 발생하기 때문에 Windows 7 64비트(중요)에서 선언을 시도합니다. 이 빌드 306 이전에는 15개의 빌드가 모두 제대로 작동했지만 305에서는 이 버전의 Windows에서 일주일 동안 이 코드로 작업했지만 모든 것이 정상이었습니다.
그리고 벌써 이틀째 서비스데스크에 글을 썼는데 아직 아무것도 못달아요...
추신. 그들이 이해한다는 것을 이미 구독 취소했습니다 ... (ServiceDesk를 통해).
Expert Advisors의 제한 및 확인 기사를 참조하십시오.
2010.08.17 17:35:37 시간 (EURUSD,H1) 월요일: 세션 인덱스=0 시작=00:00 종료=23:59:59
2010.08.17 17:34:58 시간 (EURUSD,H1) 금요일: 세션 인덱스=0 시작=00:00 종료=23:59:59
session_index는 항상 0입니다.
나는 아직도 왜 세션 인덱스를 이해하지 못한다!?
0이 항상 거짓임을 제외하고
오류가 없습니다. 다음 업데이트에서는 표현식이 부울이 아니라는 경고가 표시됩니다.
OnTester() 함수의 강제 종료가 있습니까?
또는 사용자 지정 함수 이전에 거래 내역이 존재하고 다음 이후에 0을 반환하는 이유:
테스터에서 작동하지 않는 기능은 무엇입니까??
테스터(최적화 중)에서 무언가 잘못되었다는 신호를 보내는 방법(경고 인쇄가 작동하지 않음) ??
Expert Advisors의 제한 및 확인 기사를 참조하십시오.
그리고 왜 session_index++; session_index=1이 이미 false인 경우: