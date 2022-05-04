오류, 버그, 질문 - 페이지 189 1...182183184185186187188189190191192193194195196...3184 새 코멘트 soltanmut 2010.11.04 10:38 #1881 "최적화 차트"에서 Expert Advisor를 최적화할 때 최대 두 지점이 있었습니다. 이상값은 시각적으로 매우 가깝고 " 최적화 결과 "에는 비슷한 값을 가진 한 줄. 정렬이 활성화되었습니다. 빌드 350. 스크린샷을 찍을 생각을 하지 않았습니다. 이것을 관찰한 사람이 있습니까? Slava 2010.11.04 10:41 #1882 Ashes, 귀하의 Expert Advisor는 실제로 챔피언십 서버에서 일하고 있습니다. 그리고 연결이 있고 호가가오고 (시장 리뷰에서 08:40:49) 15:24 이후에 그는 여러 거래 를했습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Типы торговых операций - Документация по MQL5 Andrey Sharov 2010.11.04 13:42 #1883 stringo : Ashes, 귀하의 Expert Advisor는 실제로 챔피언십 서버에서 일하고 있습니다. 그리고 연결이 있고 호가가오고 (시장 리뷰에서 08:40:49) 15:24 이후 그는 여러 거래 작업을 했습니다. 나는 그것이 작동하지 않는다고 말하지 않았다! 투자자 모드에서 컨테스트 계정에 연결된 터미널이 제대로 작동하지 않습니다! 즉, 서버와의 연결이 끊긴 후 다른 기능이 작동하더라도 따옴표가 터미널에 오는 것을 중지하는 경우가 있습니다. 터미널의 전체 작동을 복원하려면 수동 개입 이 필요했습니다. 계정 변경으로 인해 견적 수신이 복원되었습니다. Test Account 2010.11.04 13:52 #1884 Ashes : 나는 그것이 작동하지 않는다고 말하지 않았다! 투자자 모드에서 컨테스트 계정 에 연결된 터미널이 제대로 작동하지 않습니다! 그래서 당신은 여전히 같은 상황에 있습니까? Andrey Sharov 2010.11.04 14:08 #1885 alexvd : 그래서 당신은 여전히 같은 상황에 있습니까? 그것은 반복되지 않습니다(지금까지 나는 이것을 1번 보았습니다). 나는 의도적으로 터미널을 혼자 실행하도록 놔두었지만 11월 4일 UTC 13시 50분경에 수동 개입이 있을 때까지 따옴표가 들어오지 않았습니다. 약 20시간 동안 견적은 받지 않았지만 계정에 대한 거래에 대한 정보가 왔습니다. 이 시간 동안 로그에 서버 재검색 기록이 없습니다. 2010.11.04 13:45:47 네트워크 '680975': MetaQuotes Software Corp.와 동기화된 단말 2010.11.04 13:45:47 네트워크 '680975': MetaQuotes-Demo에서 인증 2010.11.04 13:45:44 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 연결 해제됨 2010.11.04 12:03:59 거래 '630031' : 거래 #1836870 1.61765에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 #1840734 기준) 2010.11.04 11:03:49 거래 '630031' : 거래 #1836095 1.61589에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 #1839898 기준) 2010.11.04 03:00:59 거래 '630031' : 거래 #1834149 1.61089에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 번호 1837842 기준) 2010.11.04 03:00:04 '630031' 거래 : 거래 #1834144 1.61052에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 번호 1837838 기준) 2010.11.03 22:03:00 '630031' 거래 : 거래 #1832366 1.61098에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 번호 1835958 기준) 2010.11.03 21:17:09 '630031' 거래 : 거래 #1830679 1.61113에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 #1834066 기준) 2010.11.03 17:25:02 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증 2010.11.03 17:25:01 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김 이 기간 동안의 모든 로그 항목입니다(2010.11.04 13:45:44 - 다른 계정으로 수동 전환). 2010.11.03 17:25:xx에 "터미널이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다. Errors, bugs, questions PREDICT time period 챔피언십 참가자를 위한 유용한 Konstantin Chernov 2010.11.04 14:18 #1886 눈금 값 최소 가격 변경 비용을 가져옵니다. 이중 TickValue () const 반환 값 최소 가격 변경 비용입니다. 이것은 클래스 문서에서 가져온 것입니다. CSymbolInfo 클래스 CSymbolInfo 클래스는 기호 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다. 유로/달러의 경우 EA는 "1틱 비용 = 1.00"을 발행합니다. 이것이 최소 로트(최소 로트 0.01)로 가격을 변경하는 비용입니까? 그러나 0.1이어야 합니다. 아니면 이 단위가 의미하는 바가 무엇입니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация об инструменте - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2010.11.05 22:59 #1887 터미널은 동시에 열리는 차트의 수에 제한이 있습니다. CHARTS_MAX=100 . Market Watch에서 동시에 선택되는 기호의 수에 제한이 있습니까? 아니면 이 숫자가 int 유형(예: INT_MAX )에 의해서만 제한 됩니까? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Именованные константы / Прочие константы - Документация по MQL5 [삭제] 2010.11.06 06:45 #1888 새 빌드 관련 - 빌드 353. 편집기가 중첩 디렉토리 "보기"를 중지했습니다. Renat Fatkhullin 2010.11.06 10:50 #1889 무슨 뜻이에요? 확인했습니다. 모든 것이 작동합니다. dpm 2010.11.06 11:01 #1890 MT4에서처럼 인터넷을 통해 설치하지 않고 전체 설치 파일로 MT5 터미널을 다운로드할 수 있는 곳을 알려주십시오. 사실 인터넷 속도(30kb/sec)가 낮아서 인터넷을 통해 단말기를 설치하는 것은 불가능하고 작업에는 충분하지만 설치가 계속 실패하는 것이 사실입니다. 1...182183184185186187188189190191192193194195196...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"최적화 차트"에서 Expert Advisor를 최적화할 때 최대 두 지점이 있었습니다.
이상값은 시각적으로 매우 가깝고 " 최적화 결과 "에는
비슷한 값을 가진 한 줄. 정렬이 활성화되었습니다. 빌드 350.
스크린샷을 찍을 생각을 하지 않았습니다. 이것을 관찰한 사람이 있습니까?
Ashes, 귀하의 Expert Advisor는 실제로 챔피언십 서버에서 일하고 있습니다. 그리고 연결이 있고 호가가오고 (시장 리뷰에서 08:40:49) 15:24 이후에 그는 여러 거래 를했습니다.
나는 그것이 작동하지 않는다고 말하지 않았다! 투자자 모드에서 컨테스트 계정에 연결된 터미널이 제대로 작동하지 않습니다!
즉, 서버와의 연결이 끊긴 후 다른 기능이 작동하더라도 따옴표가 터미널에 오는 것을 중지하는 경우가 있습니다. 터미널의 전체 작동을 복원하려면 수동 개입 이 필요했습니다. 계정 변경으로 인해 견적 수신이 복원되었습니다.
그래서 당신은 여전히 같은 상황에 있습니까?
그것은 반복되지 않습니다(지금까지 나는 이것을 1번 보았습니다). 나는 의도적으로 터미널을 혼자 실행하도록 놔두었지만 11월 4일 UTC 13시 50분경에 수동 개입이 있을 때까지 따옴표가 들어오지 않았습니다. 약 20시간 동안 견적은 받지 않았지만 계정에 대한 거래에 대한 정보가 왔습니다. 이 시간 동안 로그에 서버 재검색 기록이 없습니다.
2010.11.04 13:45:47 네트워크 '680975': MetaQuotes Software Corp.와 동기화된 단말
2010.11.04 13:45:47 네트워크 '680975': MetaQuotes-Demo에서 인증
2010.11.04 13:45:44 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 연결 해제됨
2010.11.04 12:03:59 거래 '630031' : 거래 #1836870 1.61765에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 #1840734 기준)
2010.11.04 11:03:49 거래 '630031' : 거래 #1836095 1.61589에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 #1839898 기준)
2010.11.04 03:00:59 거래 '630031' : 거래 #1834149 1.61089에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 번호 1837842 기준)
2010.11.04 03:00:04 '630031' 거래 : 거래 #1834144 1.61052에 0.10 GBPUSD 매도 완료(주문 번호 1837838 기준)
2010.11.03 22:03:00 '630031' 거래 : 거래 #1832366 1.61098에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 번호 1835958 기준)
2010.11.03 21:17:09 '630031' 거래 : 거래 #1830679 1.61113에 0.10 GBPUSD 매수 완료(주문 #1834066 기준)
2010.11.03 17:25:02 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo에서 인증
2010.11.03 17:25:01 네트워크 '630031': MetaQuotes-Demo 연결 끊김
이 기간 동안의 모든 로그 항목입니다(2010.11.04 13:45:44 - 다른 계정으로 수동 전환). 2010.11.03 17:25:xx에 "터미널이 MetaQuotes Software Corp.와 동기화되었습니다."라는 메시지가 표시됩니다.
눈금 값
최소 가격 변경 비용을 가져옵니다.
이중 TickValue () const
반환 값
최소 가격 변경 비용입니다.이것은 클래스 문서에서 가져온 것입니다.
CSymbolInfo 클래스
CSymbolInfo 클래스는 기호 속성에 쉽게 액세스할 수 있는 클래스입니다.
유로/달러의 경우 EA는 "1틱 비용 = 1.00"을 발행합니다. 이것이 최소 로트(최소 로트 0.01)로 가격을 변경하는 비용입니까? 그러나 0.1이어야 합니다. 아니면 이 단위가 의미하는 바가 무엇입니까?
터미널은 동시에 열리는 차트의 수에 제한이 있습니다. CHARTS_MAX=100 . Market Watch에서 동시에 선택되는 기호의 수에 제한이 있습니까? 아니면 이 숫자가 int 유형(예: INT_MAX )에 의해서만 제한 됩니까?
새 빌드 관련 - 빌드 353.
편집기가 중첩 디렉토리 "보기"를 중지했습니다.