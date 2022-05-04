오류, 버그, 질문 - 페이지 187 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3184 새 코멘트 Mykola Demko 2010.11.01 16:26 #1861 모든 것, 채팅 질문. 개발자 여러분, 186페이지에서 제안한 기능이 구현되기를 바랄 수 있습니까? Renat Fatkhullin 2010.11.01 16:36 #1862 Urain : 개발자 여러분, 186페이지에서 제안한 기능이 구현되기를 바랄 수 있습니까? 불행하게도. MQL5에서 직접 구현할 수 있습니다. Slava 2010.11.01 17:03 #1863 dogada : В этой папке 2 файла и оба пустые. 그들이 잘못된 것을 찾은 것 같습니다. 수정된 빌드를 기다립니다. vyv 2010.11.01 17:04 #1864 Renat : 차트 의 막대 수를 변경한 후 터미널을 다시 시작하는 것을 잊으셨습니까? 일반적으로 재부팅하면 문제가 해결되는 것 같습니다. 테스터가 3번 더 발사되었습니다. 동시에 히스토리 다운로드가 계속될 때마다 테스트 시작 날짜(전체 기간이 표시됨)가 매번 몇 년 전으로 바뀌었습니다. 99년부터 지금 테스트 중입니다. 동시에 M1 유로달러 창은 다음과 같습니다. 바는 매일 분 단위로 표시됩니다. 또한 재부팅해도 Alpari 및 NordFX 서버의 문제가 해결되지 않았습니다. 모든 것이 M1=D1도 테스트되었습니다. 확실히, 테스트 트리에서 더 엄격하게 제어할 필요가 있습니다(설치된 날짜부터, 이 날짜부터 테스트하도록 합니다. M1이 없으면 테스트되지 않습니다). 다시 말하지만, 차트 창 - M1이 활성화된 경우 - 일별 막대, 음, 이것은 다소 이상합니다. 서버와 DS 서버가 다르게 작동하는 이유는 무엇입니까? 결과적으로, 원칙적으로는 "탬버린으로 춤을 춘다" 후에는 언제나처럼 사용할 수 있습니다. 전체 스토리가 다운로드될 때까지 테스터를 여러 번 실행하면 됩니다. :) 아마도 버튼이 더 나을 것입니다 ??? 파일 작업. 틱 데이터를 사용한 백테스팅 SimpleDailyRangeBreakExpert Konstantin Gruzdev 2010.11.01 20:29 #1865 antt : 바르게. Expert Advisor(또는 스크립트)는 자체 스레드에서 실행됩니다. 지시자 코드는 다른 쓰레드(해당 심볼에 대한 데이터 처리 쓰레드)에서 실행된다. 고맙습니다. 아주 잘. 이것부터 진행하겠습니다. --- 2010.11.02 01:43 #1866 안녕하세요. mql4 에 대한 질문 , 주제 영역을 알고 있는 사람은 mql5 를 만난 사람들이지만: Visual C++ 2010 Express 에서 MT4 에서 작동하도록 dll 을 만들 수 없습니다. 기사에 표시된 대로 이미 시도: https://www.mql5.com/en/articles/18 그리고 그는 샘플 "EA"를 사용하는 예를 제시했습니다: https://www.mql5.com/en/forum/129668 도움말: Visual C++ 2010 Express의 MT4에서 작동하도록 합니다. 물론이죠. Как за 10 минут написать DLL библиотеку для MQL5 и обмениваться данными? 2010.01.27MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Так уж сложилось, что сейчас мало кто из разработчиков помнит, как написать простую DLL библиотеку и в чем особенности связывания разнородных систем. Я постараюсь за 10 минут на примерах продемонстрировать весь процесс создания простых DLL библиотек и раскрою некоторые технические детали нашей реализации связывания. Покажу пошаговый процесс создания DLL библиотеки в Visual Studio с примерами передачи разных типов переменных (числа, массивы, строки и т.д.) и защиту клиентского терминала от падений в пользовательских DLL. voleg 2010.11.02 11:22 #1867 안녕하세요! 데모에서 MT5의 작동에 대한 질문입니다. 다른 개선된 가격으로 이미 열려 있는 위치 에 대해 새 주문을 추가할 수 없습니다. 대신 옵션이 없는 이전 가격으로 이미 열려 있는 위치에 새 주문이 추가됩니다. 이것이 왜 필요한가? Rashid Umarov 2010.11.02 11:42 #1868 voleg : 안녕하세요! 데모에서 MT5의 작동에 대한 질문입니다. 다른 개선된 가격으로 이미 열려 있는 위치에 대해 새 주문을 추가할 수 없습니다. 대신 옵션이 없는 이전 가격으로 이미 열려 있는 위치에 새 주문이 추가됩니다. 이것이 왜 필요한가? 거래 시스템 MetaTrader 5 voleg 2010.11.02 20:49 #1869 이해했습니다 감사합니다! soltanmut 2010.11.03 00:14 #1870 고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다. "CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]" 이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요? Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о счете - Документация по MQL5 1...180181182183184185186187188189190191192193194...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
개발자 여러분, 186페이지에서 제안한 기능이 구현되기를 바랄 수 있습니까?
В этой папке 2 файла и оба пустые.
차트 의 막대 수를 변경한 후 터미널을 다시 시작하는 것을 잊으셨습니까?
일반적으로 재부팅하면 문제가 해결되는 것 같습니다.
테스터가 3번 더 발사되었습니다.
동시에 히스토리 다운로드가 계속될 때마다 테스트 시작 날짜(전체 기간이 표시됨)가 매번 몇 년 전으로 바뀌었습니다. 99년부터 지금 테스트 중입니다.
동시에 M1 유로달러 창은 다음과 같습니다. 바는 매일 분 단위로 표시됩니다.
또한 재부팅해도 Alpari 및 NordFX 서버의 문제가 해결되지 않았습니다.
모든 것이 M1=D1도 테스트되었습니다.
확실히, 테스트 트리에서 더 엄격하게 제어할 필요가 있습니다(설치된 날짜부터, 이 날짜부터 테스트하도록 합니다. M1이 없으면 테스트되지 않습니다).
다시 말하지만, 차트 창 - M1이 활성화된 경우 - 일별 막대, 음, 이것은 다소 이상합니다.
서버와 DS 서버가 다르게 작동하는 이유는 무엇입니까?
결과적으로, 원칙적으로는 "탬버린으로 춤을 춘다" 후에는 언제나처럼 사용할 수 있습니다. 전체 스토리가 다운로드될 때까지 테스터를 여러 번 실행하면 됩니다. :) 아마도 버튼이 더 나을 것입니다 ???
바르게. Expert Advisor(또는 스크립트)는 자체 스레드에서 실행됩니다. 지시자 코드는 다른 쓰레드(해당 심볼에 대한 데이터 처리 쓰레드)에서 실행된다.
안녕하세요.
mql4 에 대한 질문 , 주제 영역을 알고 있는 사람은 mql5 를 만난 사람들이지만:
Visual C++ 2010 Express 에서 MT4 에서 작동하도록 dll 을 만들 수 없습니다.
기사에 표시된 대로 이미 시도: https://www.mql5.com/en/articles/18
그리고 그는 샘플 "EA"를 사용하는 예를 제시했습니다: https://www.mql5.com/en/forum/129668
도움말: Visual C++ 2010 Express의 MT4에서 작동하도록 합니다.
안녕하세요!
데모에서 MT5의 작동에 대한 질문입니다.
다른 개선된 가격으로 이미 열려 있는 위치 에 대해 새 주문을 추가할 수 없습니다. 대신 옵션이 없는 이전 가격으로 이미 열려 있는 위치에 새 주문이 추가됩니다. 이것이 왜 필요한가?
고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다.
"CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]"
이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요?