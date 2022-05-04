오류, 버그, 질문 - 페이지 187

개발자 여러분, 186페이지에서 제안한 기능이 구현되기를 바랄 수 있습니까?

 
Urain :

불행하게도. MQL5에서 직접 구현할 수 있습니다.
 

dogada :
В этой папке 2 файла и оба пустые.

그들이 잘못된 것을 찾은 것 같습니다. 수정된 빌드를 기다립니다.
 
Renat :
차트 의 막대 수를 변경한 후 터미널을 다시 시작하는 것을 잊으셨습니까?

일반적으로 재부팅하면 문제가 해결되는 것 같습니다.

테스터가 3번 더 발사되었습니다.

동시에 히스토리 다운로드가 계속될 때마다 테스트 시작 날짜(전체 기간이 표시됨)가 매번 몇 년 전으로 바뀌었습니다. 99년부터 지금 테스트 중입니다.

동시에 M1 유로달러 창은 다음과 같습니다. 바는 매일 분 단위로 표시됩니다.

또한 재부팅해도 Alpari 및 NordFX 서버의 문제가 해결되지 않았습니다.

모든 것이 M1=D1도 테스트되었습니다.

확실히, 테스트 트리에서 더 엄격하게 제어할 필요가 있습니다(설치된 날짜부터, 이 날짜부터 테스트하도록 합니다. M1이 없으면 테스트되지 않습니다).

다시 말하지만, 차트 창 - M1이 활성화된 경우 - 일별 막대, 음, 이것은 다소 이상합니다.

서버와 DS 서버가 다르게 작동하는 이유는 무엇입니까?

결과적으로, 원칙적으로는 "탬버린으로 춤을 춘다" 후에는 언제나처럼 사용할 수 있습니다. 전체 스토리가 다운로드될 때까지 테스터를 여러 번 실행하면 됩니다. :) 아마도 버튼이 더 나을 것입니다 ???

 
antt :
바르게. Expert Advisor(또는 스크립트)는 자체 스레드에서 실행됩니다. 지시자 코드는 다른 쓰레드(해당 심볼에 대한 데이터 처리 쓰레드)에서 실행된다.
고맙습니다. 아주 잘. 이것부터 진행하겠습니다.
 

안녕하세요.

mql4 에 대한 질문 , 주제 영역을 알고 있는 사람은 mql5 를 만난 사람들이지만:

Visual C++ 2010 Express 에서 MT4 에서 작동하도록 dll 을 만들 수 없습니다.

기사에 표시된 대로 이미 시도: https://www.mql5.com/en/articles/18

그리고 그는 샘플 "EA"를 사용하는 예를 제시했습니다: https://www.mql5.com/en/forum/129668

도움말: Visual C++ 2010 Express의 MT4에서 작동하도록 합니다.

물론이죠.

안녕하세요!

데모에서 MT5의 작동에 대한 질문입니다.

다른 개선된 가격으로 이미 열려 있는 위치 에 대해 새 주문을 추가할 수 없습니다. 대신 옵션이 없는 이전 가격으로 이미 열려 있는 위치에 새 주문이 추가됩니다. 이것이 왜 필요한가?

 
이해했습니다 감사합니다!

 

고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다.

"CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]"

이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요?

