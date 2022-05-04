오류, 버그, 질문 - 페이지 196 1...189190191192193194195196197198199200201202203...3184 새 코멘트 Igor Makanu 2010.11.15 12:41 #1951 예, 여기에 또 다른 - uv가 있습니다. Rashid, 나는 이미 클래스 생성자 에 매개변수를 전달할 필요성에 대한 질문/요청을 했습니다. 내 코드를 볼 시간을 찾은 다음 전역 변수 string tmpsym을 사용하여 클래스가 얼마나 불편하게 초기화되는지 확인하십시오. 나는 같은 문제를 설명했다 - 동적 배열의 크기를 생성자에 전달할 필요가 있었다 - 나도 고안했지만 코드는 "아름다움"을 잃는다 Rashid Umarov 2010.11.15 12:52 #1952 IgorM : 예, 여기에 또 다른 - uv가 있습니다. Rashid, 나는 이미 클래스 생성자 에 매개변수를 전달할 필요성에 대한 질문/요청을 했습니다. 내 코드를 볼 시간을 찾은 다음 전역 변수 string tmpsym을 사용하여 클래스가 얼마나 불편하게 초기화되는지 확인하십시오. 나는 같은 문제를 설명했다 - 동적 배열의 크기를 생성자에 전달할 필요가 있었다 - 나도 고안했지만 코드는 "아름다움"을 잃는다 아아, 매개변수가 있는 생성자는 계획되지 않았습니다. Igor Makanu 2010.11.15 13:06 #1953 Rosh : 아아, 매개변수가 있는 생성자는 계획되지 않았습니다. 불쌍해 추신: 하지만 이름이 생성자(매개변수)인 다시 로드 가능한 함수의 생성자로부터의 호출이 개발자에게 그렇게 힘든 작업입니까? 저것들. 클래스를 생성하기 위한 알고리즘을 그대로 유지하고 생성자 끝에 생성자(매개변수)에 대한 호출을 추가하면 됩니다. 도움말에서 생성자()가 먼저 호출된다는 설명을 제공하고, 그런 다음 생성자(매개변수) Владимир 2010.11.15 13:22 #1954 발마르 2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47 # papaklass : 확인합니다. 새 빌드에서 355 에이전트는 매우 이상하게 작동합니다. 나는 그들의 작업의 의존성을 결정할 수 없습니다. 그런 다음 4개의 코어가 모두 작동한 다음 4개 모두가 작동을 멈출 수 있고(사용 중), 하나의 코어가 작동을 시작하는 식으로 모든 시장 도구에 대한 최적화가 끝날 때까지 계속됩니다. 터미널을 다시 시작하면 잠시 동안 문제가 해결됩니다. 그런 다음 모든 것을 다시 반복합니다. 또한 OnTimer()는 새 테스터에서 작동하지 않습니다. 테스터의 OnTimer()는 어떻습니까? Rashid Umarov 2010.11.15 13:56 #1955 Erm955 : 발마르 2010.11.13 05:22 2010.11.13 05:22:47 # 테스터의 OnTimer()는 어떻습니까? 수정됨, 수정 사항은 새 빌드에 적용됩니다. Igor Makanu 2010.11.15 15:42 #1956 알려주세요. Alpari의 데모 터미널에 다음 그림이 있습니다. 모든 TF 및 모든 통화에서 마지막 막대가 없습니다. MetaQuotes의 데모에서 - 마지막 막대의 가격 - 터미널의 어딘가를 "클릭"했습니까? ))) - 차트 설정에 아예 들어가지 않은 것 같은데 알파리에 마지막 가격선이 뜨네요 - 거기에서 거래를 하지는 않았지만 알파리 서버쪽에 문제가 있는 건가요? 추신: 도움말을 읽었습니다. 답변을 찾지 못했습니다. 마지막 막대는 어디로 갔습니까? 추신 : 아마도 내가 틀릴 수 있지만 마지막 터미널 이후에 새 차트가 오랫동안 열리기 시작했습니다. 차트가 1-3 초 동안 열리기 전에 지금은 10 초에서 "업데이트"라고 표시되고 기록이로드됩니다. 모든 TF Aleksandr Chugunov 2010.11.15 16:00 #1957 IgorM : 알려주세요. Alpari의 데모 터미널에 다음 그림이 있습니다. 모든 TF 및 모든 통화에서 마지막 막대가 없습니다. MetaQuotes의 데모에서 - 마지막 막대의 가격 - 터미널의 어딘가를 "클릭"했습니까? ))) - 차트 설정에 아예 들어가지 않은 것 같은데 알파리에 마지막 가격선이 뜨네요 - 거기에서 거래를 하지는 않았지만 알파리 서버쪽에 문제가 있는 건가요? 추신: 도움말을 읽었습니다. 답변을 찾지 못했습니다. 마지막 막대는 어디로 갔습니까? 추신 : 아마도 내가 틀릴 수 있지만 마지막 터미널 이후에 새 차트가 오랫동안 열리기 시작했습니다. 차트가 1-3 초 동안 열리기 전에 지금은 10 초에서 "업데이트"라고 표시되고 기록이로드됩니다. 모든 TF 월요일에 주말에 터미널을 닫지 않을 때 종종이 문제가 발생합니다. 모든 빌드에서. 나는 이것에 대해 더 일찍 썼지만 문제는 여전히 남아 있습니다. 잠시 후 동기화가 발생하고 모든 것이 정상으로 돌아갑니다. 데이터가 정확하지 않습니다 Alexey Klenov 2010.11.15 16:40 #1958 서버에 요청을 보낼 때 오류 10005에 대한 설명이 있습니까( 195페이지 참조 )? [삭제] 2010.11.15 21:05 #1959 Rosh : 수정됨, 수정 사항은 새 빌드에 적용됩니다. 그리고 테스터의 이벤트 문제에 대한 변경은 언제 있습니까? Slava 2010.11.16 10:46 #1960 Interesting : 그리고 테스터의 이벤트 문제는 언제 변경되나요? 곧. 1...189190191192193194195196197198199200201202203...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 같은 문제를 설명했다 - 동적 배열의 크기를 생성자에 전달할 필요가 있었다 - 나도 고안했지만 코드는 "아름다움"을 잃는다
아아, 매개변수가 있는 생성자는 계획되지 않았습니다.
불쌍해
추신: 하지만 이름이 생성자(매개변수)인 다시 로드 가능한 함수의 생성자로부터의 호출이 개발자에게 그렇게 힘든 작업입니까? 저것들. 클래스를 생성하기 위한 알고리즘을 그대로 유지하고 생성자 끝에 생성자(매개변수)에 대한 호출을 추가하면 됩니다. 도움말에서 생성자()가 먼저 호출된다는 설명을 제공하고, 그런 다음 생성자(매개변수)
확인합니다. 새 빌드에서 355 에이전트는 매우 이상하게 작동합니다. 나는 그들의 작업의 의존성을 결정할 수 없습니다. 그런 다음 4개의 코어가 모두 작동한 다음 4개 모두가 작동을 멈출 수 있고(사용 중), 하나의 코어가 작동을 시작하는 식으로 모든 시장 도구에 대한 최적화가 끝날 때까지 계속됩니다. 터미널을 다시 시작하면 잠시 동안 문제가 해결됩니다. 그런 다음 모든 것을 다시 반복합니다.
테스터의 OnTimer()는 어떻습니까?
추신 : 아마도 내가 틀릴 수 있지만 마지막 터미널 이후에 새 차트가 오랫동안 열리기 시작했습니다. 차트가 1-3 초 동안 열리기 전에 지금은 10 초에서 "업데이트"라고 표시되고 기록이로드됩니다. 모든 TF
서버에 요청을 보낼 때 오류 10005에 대한 설명이 있습니까( 195페이지 참조 )?
수정됨, 수정 사항은 새 빌드에 적용됩니다.
그리고 테스터의 이벤트 문제는 언제 변경되나요?