오류, 버그, 질문 - 페이지 190

Sergey Gritsay 2010.11.06 11:02 #1891

dpm :

MT4에서처럼 인터넷을 통해 설치하지 않고 전체 설치 파일로 MT5 터미널을 다운로드할 수 있는 곳을 알려주십시오. 사실 인터넷 속도(30kb/s)가 낮아 인터넷을 통한 단말기 설치가 불가능하고 작업에는 충분하지만 설치가 계속 실패하고 있는 것이 사실이다.

어디에도 없고 오직 웹 설치 프로그램

추신: 더 빠른 속도를 제공하는 공급자를 찾으세요. 그렇지 않으면 MT5로 작업하기 어려울 것입니다. 그리고 바람직하게는 무한

dpm 2010.11.06 11:07 #1892

sergey1294 :

어디에도 없고 오직 웹 설치 프로그램

어디가 아니라 무엇을 의미합니까?! 모든 사람, 특히 3G 모뎀을 통해 랩톱을 사용하는 사람들이 빠른 인터넷을 사용하는 것은 아니며 속도가 매우 낮기 때문에 터미널을 전혀 설치할 수 없는 것으로 나타났습니다! 설치가 불가능하다면 MT5로 전환하는 것이 요점입니다!

[삭제] 2010.11.06 11:17 #1893

dpm :

어디가 아니라 무엇을 의미합니까?! 모든 사람, 특히 3G 모뎀을 통해 랩톱을 사용하는 사람들이 빠른 인터넷을 사용하는 것은 아니며 속도가 매우 낮기 때문에 터미널을 전혀 설치할 수 없는 것으로 나타났습니다! 설치가 불가능하다면 MT5로 전환하는 것이 요점입니다!

아카이브를 전송합니다.

[삭제] 2010.11.06 11:20 #1894

Renat :

무슨 뜻이에요? 확인했습니다 - 모든 것이 작동합니다.

그가 보여준 것은 그가 가진 것이었습니다. 새로운 전문가가 생성되면 전문가의 일반 디렉토리에 들어가고 아이디어에 따라 하위 디렉토리에 속해야 합니다(이 경우 "전문가" 디렉토리에 속해야 함).

추신 파일이 올바른 하위 디렉토리로 이동하기 전에 전문가뿐만 아니라 라이브러리에서도 완전히 동일한 이야기입니다. 이제 파일이 일반 디렉토리인 "라이브러리"로 이동합니다.

dpm 2010.11.06 11:46 #1895

Interesting :

아카이브를 이동합니다.

터미널 파일이 로드되지 않는 경우 아카이브를 어떻게 전송할 수 있습니까? 누가 MT5 설치 파일을 만들어주세요.

[삭제] 2010.11.06 11:53 #1896

dpm :

터미널 파일이 로드되지 않는 경우 아카이브를 어떻게 전송할 수 있습니까? 누가 MT5 설치 파일을 만들어주세요.

어떻게, 우리는 그것을 존재하지 않는 기계에 넣고 전체 디렉토리를 아카이브하고 우리가 그것을 필요로 하는 곳으로 옮깁니다. 목적지에서 압축을 풉니다.

추신 원하는 경우 휴대용 .

Sergey Gritsay 2010.11.06 13:23 #1897

dpm :

어디가 아니라 무엇을 의미합니까?! 모든 사람, 특히 3G 모뎀을 통해 랩톱을 사용하는 사람들이 빠른 인터넷을 사용하는 것은 아니며 속도가 매우 낮기 때문에 터미널을 전혀 설치할 수 없는 것으로 나타났습니다! 설치가 불가능하다면 MT5로 전환하는 것이 요점입니다!

컴퓨터에 있는 방화벽 및 바이러스 백신의 예외에 웹 설치 프로그램을 추가해 보십시오. 때때로 바이러스 백신이 다운로드를 중지하기 때문입니다. 이것이 파일 업로드가 중단되는 이유입니다. 나도 처음에는 예외에 설치 프로그램을 추가하기 전까지는 빠른 인터넷에도 터미널을 넣을 수 없었습니다.

Renat Fatkhullin 2010.11.06 14:10 #1898

Interesting :

그가 보여준 것은 그가 가진 것이었습니다. 새로운 전문가가 생성되면 전문가의 일반 디렉토리에 들어가고 아이디어에 따라 하위 디렉토리에 속해야 합니다(이 경우 "전문가" 디렉토리에 속해야 함).

추신 파일이 올바른 하위 디렉토리로 이동하기 전에 전문가뿐만 아니라 라이브러리에서도 완전히 동일한 이야기입니다. 이제 파일이 일반 디렉토리인 "라이브러리"로 이동합니다.

직접 다시 확인하시기 바랍니다. 디렉토리 권한에 문제가 있습니까? 이제 스스로를 다시 확인했습니다. 마법사는 일반적으로 누락된 디렉토리의 자동 생성을 포함하여 모든 하위 디렉토리에 파일을 생성합니다.

Renat Fatkhullin 2010.11.06 14:13 #1899

dpm :

터미널 파일이 로드되지 않는 경우 아카이브를 어떻게 전송할 수 있습니까? 누가 MT5 설치 파일을 만들어주세요.

실패한 터미널 로딩 스크린샷을 첨부해주세요. 웹 설치 프로그램은 브라우저와 동일한 방식으로 필요한 모듈을 다운로드합니다. 그의 느린 속도는 방해가되지 않습니다. 바이러스 백신의 동작을 확인하십시오. 아마도 그는 무언가를 좋아하지 않을 것입니다.

[삭제] 2010.11.06 14:32 #1900

Renat :

직접 다시 확인하시기 바랍니다. 디렉토리 권한에 문제가 있습니까? 이제 스스로를 다시 확인했습니다. 마법사는 일반적으로 누락된 디렉토리의 자동 생성을 포함하여 모든 하위 디렉토리에 파일을 생성합니다.

디렉토리는 정상적으로 생성됩니다. 그러나 새 파일이 하위 디렉터리에 생성되면 마법사는 자동으로 하위 디렉터리를 보지 않습니다(디렉터리 를 수동으로 지정하거나 마우스로 파일을 이동해야 함 ). Windows 2003 서버 - MUI SP2 및 Windows XP Pro - MUI SP3. 빌드 350에서는 모든 것이 정상이었습니다.

추신 정상적으로 만들 수 있지만 353에서 마법사는 하위 디렉터리 이름을 자동으로 대체하는 것을 중지했습니다. 아이디어에 따르면 예를 들어 "Experts\Examples\Expert Name"이어야 하고 마법사는 "Experts\Expert Name"으로 표시됩니다(디렉토리를 수동으로 추가해야 함)...
MT4에서처럼 인터넷을 통해 설치하지 않고 전체 설치 파일로 MT5 터미널을 다운로드할 수 있는 곳을 알려주십시오. 사실 인터넷 속도(30kb/s)가 낮아 인터넷을 통한 단말기 설치가 불가능하고 작업에는 충분하지만 설치가 계속 실패하고 있는 것이 사실이다.
추신: 더 빠른 속도를 제공하는 공급자를 찾으세요. 그렇지 않으면 MT5로 작업하기 어려울 것입니다. 그리고 바람직하게는 무한
어디가 아니라 무엇을 의미합니까?! 모든 사람, 특히 3G 모뎀을 통해 랩톱을 사용하는 사람들이 빠른 인터넷을 사용하는 것은 아니며 속도가 매우 낮기 때문에 터미널을 전혀 설치할 수 없는 것으로 나타났습니다! 설치가 불가능하다면 MT5로 전환하는 것이 요점입니다!
무슨 뜻이에요? 확인했습니다 - 모든 것이 작동합니다.
그가 보여준 것은 그가 가진 것이었습니다.
새로운 전문가가 생성되면 전문가의 일반 디렉토리에 들어가고 아이디어에 따라 하위 디렉토리에 속해야 합니다(이 경우 "전문가" 디렉토리에 속해야 함).
파일이 올바른 하위 디렉토리로 이동하기 전에 전문가뿐만 아니라 라이브러리에서도 완전히 동일한 이야기입니다. 이제 파일이 일반 디렉토리인 "라이브러리"로 이동합니다.
아카이브를 이동합니다.
터미널 파일이 로드되지 않는 경우 아카이브를 어떻게 전송할 수 있습니까? 누가 MT5 설치 파일을 만들어주세요.
어떻게, 우리는 그것을 존재하지 않는 기계에 넣고 전체 디렉토리를 아카이브하고 우리가 그것을 필요로 하는 곳으로 옮깁니다.
목적지에서 압축을 풉니다.
원하는 경우 휴대용 .
직접 다시 확인하시기 바랍니다. 디렉토리 권한에 문제가 있습니까?
이제 스스로를 다시 확인했습니다. 마법사는 일반적으로 누락된 디렉토리의 자동 생성을 포함하여 모든 하위 디렉토리에 파일을 생성합니다.
실패한 터미널 로딩 스크린샷을 첨부해주세요.
웹 설치 프로그램은 브라우저와 동일한 방식으로 필요한 모듈을 다운로드합니다. 그의 느린 속도는 방해가되지 않습니다.
바이러스 백신의 동작을 확인하십시오. 아마도 그는 무언가를 좋아하지 않을 것입니다.
디렉토리는 정상적으로 생성됩니다. 그러나 새 파일이 하위 디렉터리에 생성되면 마법사는 자동으로 하위 디렉터리를 보지 않습니다(디렉터리 를 수동으로 지정하거나 마우스로 파일을 이동해야 함 ).
Windows 2003 서버 - MUI SP2 및 Windows XP Pro - MUI SP3.
빌드 350에서는 모든 것이 정상이었습니다.
정상적으로 만들 수 있지만 353에서 마법사는 하위 디렉터리 이름을 자동으로 대체하는 것을 중지했습니다.
아이디어에 따르면 예를 들어 "Experts\Examples\Expert Name"이어야 하고 마법사는 "Experts\Expert Name"으로 표시됩니다(디렉토리를 수동으로 추가해야 함)...