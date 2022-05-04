오류, 버그, 질문 - 페이지 188 1...181182183184185186187188189190191192193194195...3184 새 코멘트 Куртаджиев Шевкет 2010.11.03 01:40 #1871 도와주세요 - 터미널을 업데이트한 후 테스터가 작동을 멈췄습니다. 그 이유는 무엇입니까? 위의 모든 팁을 시도했지만 결과는 다음과 같습니다. 에이전트 프로세스 시작됨 코어 1 00:30:26 127.0.0.1:3000에 연결 코어 1 00:30:27 연결됨 테스터 00:30:27 EURUSD, 매일(MetaQuotes-Demo): Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 테스트 2010.09.03 00:00 ~ 2010.11.01 00:00 시작 코어 1 00:30:27 승인됨(에이전트 빌드 350) 코어 1 00:30:29 공통 동기화 완료 코어 1 00:30:29 3124바이트의 계정 정보가 로드됨 코어 1 00:30:29 3768바이트의 그룹 정보가 로드됨 코어 1 00:30:29 7170바이트의 테스터 매개변수 로드됨 코어 1 00:30:29 275바이트의 선택된 기호가 로드됨 Core 1 00:30:29 전문가 파일 추가됨: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883바이트 로드됨 코어 1 00:30:29 초기 예치금 10000.00 USD, 레버리지 1:100 코어 1 00:30:29 초기화 성공 Core 1 00:30:29 44Kb의 총 초기화 데이터 수신됨 코어 1 00:30:29 성능: 43 코어 1 00:30:29 EURUSD: 동기화된 기호, 2904바이트의 기호 정보 수신 Core 1 00:30:30 EURUSD: 27바이트의 기록 데이터를 로드하여 동기화 코어 1 00:30:30 EURUSD: 1999.01.04에서 2010.11.01까지 동기화된 기록 코어 1 00:30:31 연결 해제됨 Errors, bugs, questions 찻주전자의 질문 [경고, 주제 닫힘!] 포럼을 soltanmut 2010.11.03 02:55 #1872 sultanm : 고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다. "CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]" 이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요? 도마뱀 : TP를 보세요. 죄송합니다. "tp"가 무슨 문제인지 이해가 안 가나요? 결국, 나는 "SELL"포지션을 열려고합니다. tp(1.40180)는 1.40350보다 170포인트 낮습니다. 제한 사항이 있습니까? [삭제] 2010.11.03 06:35 #1873 sultanm : 죄송합니다. "tp"가 무슨 문제인지 이해가 안 가나요? 결국, 나는 "SELL"포지션을 열려고합니다. tp(1.40180)는 1.40350보다 170포인트 낮습니다. 제한 사항이 있습니까? 개발자. 데모에서 스왑 관련 문제가 해결된 것 같습니다(또는 고려하지 않은 것). 우리는 챔피언십에서 하나 - 630022와 두 번째 데모 - 69231에서 두 개의 거래 계정을 사용합니다. 꽤 오랫동안 계정 630022에서 한 쌍(USDJPY Sell)이 개설되었습니다. 분명히 스왑이 청구됩니다. 2010년 1월 11일부터 계정 69231에서 한 쌍(USDJPY Buy)이 개설되었습니다. 그래서 왜 스왑이 없는지 이해할 수 없습니까? 10포인트 3.mq4 이 미스터리를 풀도록 도와주세요!! ASCTrend 시스템 [삭제] 2010.11.03 08:26 #1874 개발자. 마켓 리뷰에서 열 너비를 정렬하십시오. 단말기는 설정된 너비를 기억하고 싶지 않습니다(AUTO SIZE 비활성화). Валерий 2010.11.03 09:28 #1875 Interesting : 개발자. 마켓 리뷰에서 열 너비를 정렬하십시오. 단말기는 설정된 너비를 기억하고 싶지 않습니다(AUTO SIZE 비활성화). 확인되지 않았으며 모든 것이 정상입니다(재부팅 포함). [삭제] 2010.11.03 10:10 #1876 Valmars : 확인되지 않음, 모든 것이 잘 저장됩니다(재부팅 포함). 문자가 많고 수직 슬라이더를 사용하여 스크롤해야 하는 경우 시스템은 이 사실을 고려하지 않습니다. 또는 오히려 슬라이더를 위한 공간을 남기지 않으면서 전체 너비로 늘어납니다(또는 떠나지만 어떻게 보면 매우 이상합니다). 내가 알기로 열의 너비는 문자와 시간에 따라 변경됩니다. 예: 터미널을 다시 시작하기 전과 후. Test Account 2010.11.03 10:25 #1877 Interesting : 문자가 많고 수직 슬라이더를 사용하여 스크롤해야 하는 경우 시스템은 이 사실을 고려하지 않습니다. 또는 오히려 슬라이더를 위한 공간을 남기지 않으면서 전체 너비로 늘어납니다(또는 떠나지만 어떻게 보면 매우 이상합니다). 내가 알기로 열의 너비는 문자와 시간에 따라 변경됩니다. 예: 터미널을 다시 시작하기 전과 후. 행동이 반복되었습니다. 지켜볼 것이다. Dmitriy Skub 2010.11.03 13:01 #1878 sultanm : 고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다. "CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]" 이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요? 귀하의 중지는 요청에 의해 트리거됩니다. 따라서 스톱 레벨은 1.40350 + 스톱 레벨 + 스프레드보다 낮아서는 안 됩니다. soltanmut 2010.11.03 13:23 #1879 Dima_S : 귀하의 중지는 요청에 의해 트리거됩니다. 따라서 스톱 레벨은 1.40350 + 스톱 레벨 + 스프레드보다 낮아서는 안 됩니다. 고맙습니다. 이해했다. Andrey Sharov 2010.11.04 01:17 #1880 Build 350은 이미 9시간 동안 자체적으로 서버에 완전히 다시 연결할 수 없었습니다(회색 회전 섹터가 있는 연결 상태 표시기). 따옴표는 터미널 시간 15:24에 멈췄습니다. 동시에 , 로그에는 모스크바 시간 17:25의 연결 끊김 및 재연결 에 대한 항목과 챔피언십 계정의 거래에 대한 이후 항목이 포함됩니다. 동시에 근처의 MT4는 완벽하게 작동합니다... 추신. 챔피언십 내 Expert Advisors 중 일부가 유사한 재연결 문제로 인해 작동하지 않는(작업이 중지된) 의혹이 있습니다... Stringo 는 Expert Advisors의 작성자의 불만에 대한 응답으로 터미널의 활동을 말합니다. Expert Advisor 작동의 기준으로 작업 관리자의 프로세스 - 프로세서 부하가 실제로 관찰됩니다. 근데 상담원은 그냥 견적 안받는거 같던데... PS2. "History"에는 새로운 주문과 거래가 표시되고 "Trade"에는 새로운 위치도 표시되며 이상한 현재 가격과 이익만 표시되며 모든 호가는 100,000 입니다. 그리고 이상한 우연의 일치로 "기록 및 차트"의 견적과 일치하지 않는 가격 열의 "거래" 값이 SL(16에서 SL 수정)에 의한 포지션의 종가와 일치합니다. :16? 19:17에 마감, 그것은 이미 따옴표가 중단 된 후입니다). 어떤 경우에 표시기에 로봇 Linux에서는 어떻게 합니까? 스타터 EA 1...181182183184185186187188189190191192193194195...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
도와주세요 - 터미널을 업데이트한 후 테스터가 작동을 멈췄습니다. 그 이유는 무엇입니까? 위의 모든 팁을 시도했지만 결과는 다음과 같습니다.
에이전트 프로세스 시작됨코어 1 00:30:26 127.0.0.1:3000에 연결
코어 1 00:30:27 연결됨
테스터 00:30:27 EURUSD, 매일(MetaQuotes-Demo): Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5 테스트 2010.09.03 00:00 ~ 2010.11.01 00:00 시작
코어 1 00:30:27 승인됨(에이전트 빌드 350)
코어 1 00:30:29 공통 동기화 완료
코어 1 00:30:29 3124바이트의 계정 정보가 로드됨
코어 1 00:30:29 3768바이트의 그룹 정보가 로드됨
코어 1 00:30:29 7170바이트의 테스터 매개변수 로드됨
코어 1 00:30:29 275바이트의 선택된 기호가 로드됨
Core 1 00:30:29 전문가 파일 추가됨: Experts\Examples\MACD\MACD Sample.ex5. 25883바이트 로드됨
코어 1 00:30:29 초기 예치금 10000.00 USD, 레버리지 1:100
코어 1 00:30:29 초기화 성공
Core 1 00:30:29 44Kb의 총 초기화 데이터 수신됨
코어 1 00:30:29 성능: 43
코어 1 00:30:29 EURUSD: 동기화된 기호, 2904바이트의 기호 정보 수신
Core 1 00:30:30 EURUSD: 27바이트의 기록 데이터를 로드하여 동기화
코어 1 00:30:30 EURUSD: 1999.01.04에서 2010.11.01까지 동기화된 기록
코어 1 00:30:31 연결 해제됨
sultanm :
고문은 데모 계정 으로 작업하며 때때로 포지션을 열 수 없고 오류가 발생합니다.
"CTrade::PositionOpen: 즉시 판매 5.00 EURUSD at 1.40350 sl: 1.40388 tp: 1.40180 [잘못된 스톱]"이것은 최소 정지 거리 - 18포인트, 여기에서는 38포인트입니다. 무엇이 잘못되었나요?
도마뱀 :TP를 보세요.
죄송합니다. "tp"가 무슨 문제인지 이해가 안 가나요? 결국, 나는 "SELL"포지션을 열려고합니다.
tp(1.40180)는 1.40350보다 170포인트 낮습니다. 제한 사항이 있습니까?
개발자.
데모에서 스왑 관련 문제가 해결된 것 같습니다(또는 고려하지 않은 것).
우리는 챔피언십에서 하나 - 630022와 두 번째 데모 - 69231에서 두 개의 거래 계정을 사용합니다.
꽤 오랫동안 계정 630022에서 한 쌍(USDJPY Sell)이 개설되었습니다. 분명히 스왑이 청구됩니다.
2010년 1월 11일부터 계정 69231에서 한 쌍(USDJPY Buy)이 개설되었습니다.
그래서 왜 스왑이 없는지 이해할 수 없습니까?
개발자.
마켓 리뷰에서 열 너비를 정렬하십시오. 단말기는 설정된 너비를 기억하고 싶지 않습니다(AUTO SIZE 비활성화).
확인되지 않음, 모든 것이 잘 저장됩니다(재부팅 포함).
문자가 많고 수직 슬라이더를 사용하여 스크롤해야 하는 경우 시스템은 이 사실을 고려하지 않습니다.
또는 오히려 슬라이더를 위한 공간을 남기지 않으면서 전체 너비로 늘어납니다(또는 떠나지만 어떻게 보면 매우 이상합니다). 내가 알기로 열의 너비는 문자와 시간에 따라 변경됩니다.
예: 터미널을 다시 시작하기 전과 후.
행동이 반복되었습니다. 지켜볼 것이다.
귀하의 중지는 요청에 의해 트리거됩니다. 따라서 스톱 레벨은 1.40350 + 스톱 레벨 + 스프레드보다 낮아서는 안 됩니다.
Build 350은 이미 9시간 동안 자체적으로 서버에 완전히 다시 연결할 수 없었습니다(회색 회전 섹터가 있는 연결 상태 표시기). 따옴표는 터미널 시간 15:24에 멈췄습니다. 동시에 , 로그에는 모스크바 시간 17:25의 연결 끊김 및 재연결 에 대한 항목과 챔피언십 계정의 거래에 대한 이후 항목이 포함됩니다.
동시에 근처의 MT4는 완벽하게 작동합니다...
추신. 챔피언십 내 Expert Advisors 중 일부가 유사한 재연결 문제로 인해 작동하지 않는(작업이 중지된) 의혹이 있습니다... Stringo 는 Expert Advisors의 작성자의 불만에 대한 응답으로 터미널의 활동을 말합니다. Expert Advisor 작동의 기준으로 작업 관리자의 프로세스 - 프로세서 부하가 실제로 관찰됩니다. 근데 상담원은 그냥 견적 안받는거 같던데...
PS2. "History"에는 새로운 주문과 거래가 표시되고 "Trade"에는 새로운 위치도 표시되며 이상한 현재 가격과 이익만 표시되며 모든 호가는 100,000 입니다.
그리고 이상한 우연의 일치로 "기록 및 차트"의 견적과 일치하지 않는 가격 열의 "거래" 값이 SL(16에서 SL 수정)에 의한 포지션의 종가와 일치합니다. :16? 19:17에 마감, 그것은 이미 따옴표가 중단 된 후입니다).