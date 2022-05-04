오류, 버그, 질문 - 페이지 186 1...179180181182183184185186187188189190191192193...3184 새 코멘트 Дмитрий Александрович 2010.11.01 14:46 #1851 레나트 에게: DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오! 왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다. Mykola Demko 2010.11.01 14:50 #1852 mrProF : 레나트 에게: DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오! 왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다. 또는 옵션으로 지정된 TF의 실제 기록이 시작되는 막대를 알려주는 표준 기능을 도입할 수 있습니다. (IMHO) 훨씬 더 편리할 것입니다. [삭제] 2010.11.01 14:53 #1853 mrProF : 레나트 에게: DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오! 왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다. 더 나은 점은 데이터베이스 또는 파일에서 필요한 깊이까지 기록을 서버에 빠르고 쉽게 업로드할 수 있는 DC 도구(아마도 API)입니다. 지금은 어떤지 모르겠지만 일부 DC의 초기 대표자들은 역사가 거의 손으로 그려야 한다고 불평했습니다. 우크라이나 : 또는 옵션으로 지정된 TF의 실제 기록이 시작되는 막대를 알려주는 표준 기능을 도입할 수 있습니다. (IMHO) 훨씬 더 편리할 것입니다. 그래서 그런 기능이 있습니다. 아니면 내가 틀렸어? Mykola Demko 2010.11.01 15:19 #1854 Interesting : ... 그래서 그런 기능이 있습니다. 아니면 내가 틀렸어? 그런 것이 아니라 정확히 분의 기록이 시작되는 막대를 의미했습니다 (시간 프레임이 M1인 경우). 이제 분 데이터가 없으면 이전 시간 프레임의 데이터가 차트에 기록됩니다. 그런 다음 복잡한 검사를 통해서만 구별 할 수 있으며 항상 올바르게 작동하는 것은 아닙니다. MQ의 개발자는 히스토리 형성에 액세스할 수 있고 나중에 인덱스를 반환하기 위해 대체가 시작되는 막대를 기억하는 데 문제가 없기 때문에 이 작업을 수행하는 것이 더 쉽습니다. PS 다음은 EURUSD의 H1 기간입니다. 마침표 구분 기호가 포함되어 있습니다. 1999년 1월 이후에는 H1의 기록이 있고 그 이전에는 해당 날짜(D1)의 기록이 동일한 차트에 표시됩니다. ZZY 이 작은 막대의 인덱스를 가져오는 함수가 있습니다 . 반지 코딩하는 방법? mql5 언어의 특징, 미묘함 Renat Fatkhullin 2010.11.01 15:24 #1855 Interesting : 더 나은 점은 데이터베이스 또는 파일에서 필요한 깊이까지 기록을 서버에 빠르고 쉽게 업로드할 수 있는 DC 도구(아마도 API)입니다. 지금은 어떤지 모르겠지만 일부 DC의 초기 대표자들은 역사가 거의 손으로 그려야 한다고 불평했습니다. 평생 동안 서버는 다른 서버의 기록을 동기화하는 기능을 가지고 있었습니다. MT5에서는 훨씬 더 쉽습니다. vyv 2010.11.01 15:31 #1856 Renat : 당신은 무언가를 혼동하고 있습니다. 모든 것이 자동으로 최대 깊이까지 펌핑됩니다. 버튼을 누를 필요가 없습니다. 귀하의 상황을 자세히 설명해 주십시오. 데모 서버 access.metatrader5.com:443에서 사용해 보세요. 자, 여기 당신의 조언이 있습니다. 1. 새로운 MT를 다운로드했습니다. 2. 지정된 서버에 접속합니다. 3. 무제한으로 만들었습니다. 4. 유로달러 창을 열었습니다. 6MB를 업로드했습니다. 회의록은 2010년 7월 23일에 시작됩니다. 5. 테스터(일부 표준 Expert Advisor) AllPeriod 를 시작했습니다. M1 20Mb를 다운로드했습니다. 그런 다음 테스트가있었습니다. 이상하게도 2009년 11월 19일부터 10년 2월부터 5월까지 구멍이 있습니다. 6. 거래의 오픈 미닛 차트는 2010년 7월 23일부터 시작됩니다. 그리고 이전에 화면 왼쪽 구석에 큰 더미로 가득 차 있던 거래. 그리고 이것은 항상 같은 상황입니다. Urain: 그것은 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 밝혀졌습니다. tf <일에 작업 중인 보류 중인 주문 이 있는 전문가, 거의 모든 사람이 성난을 당했습니다. 분 단위로 엄격하게 제어하여 분 단위로 테스터가 다른 작업을 시작하지 않도록 해야 하며 DOWNLOAD HISTORY(SYNCHRONIZE) 버튼이 없으면 완전한 미친 짓이 됩니다. 이야기는 분, 시간 또는 일 (분명히 시간 / 일 시작의 분) 대신 모든 날짜의 구멍으로 원하는대로 스윙합니다. 테스터는 모든 것에 신경 쓰지 않고 테스트하고 구멍이 아닌 구멍에 만족합니다. 다른 성배. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Errors, bugs, questions 세뇌 EA CM5 트레이딩 로봇 및 Renat Fatkhullin 2010.11.01 15:35 #1857 차트 의 막대 수를 변경한 후 터미널을 다시 시작하는 것을 잊으셨습니까? Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars www.mql5.com Доступ к таймсериям и индикаторам / Bars - Документация по MQL5 [삭제] 2010.11.01 15:53 #1858 Renat : 평생 동안 서버는 다른 서버의 기록을 동기화하는 기능을 가지고 있었습니다. MT5에서는 훨씬 더 쉽습니다. 흥미로운. 그리고 왜 그들은 MT4 서버 또는 당신의 서버와 기록을 동기화할 수 없습니까(어떤 이유로든 최고 "품질"로 로드된 기록 막대가 있음)?... Dima 2010.11.01 16:18 #1859 stringo : 테스터 로그입니다. 에이전트 로그는 <테스터 데이터 폴더>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs에 있습니다. 이 폴더에는 2개의 파일이 있으며 둘 다 비어 있습니다. Renat Fatkhullin 2010.11.01 16:25 #1860 Interesting : 흥미로운. 그리고 왜 그들은 MT4 서버 또는 당신의 서버와 기록을 동기화할 수 없습니까? 관리상의 이유일 가능성이 큽니다. 기술적인 측면에서 모든 가능성이 있습니다. 1...179180181182183184185186187188189190191192193...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오!
왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다.
DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오!
왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다.
DC에 테스트 시작일로부터의 작은 견적이 없는 경우 테스터가 테스트를 시작하지 않고 매일만 테스트를 시작하는지 확인하십시오!
왜냐하면 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 판명되었습니다. TF <일 동안 대기 중인 주문 이 있는 전문가들은 거의 모든 사람들이 곤욕을 치루었습니다.
더 나은 점은 데이터베이스 또는 파일에서 필요한 깊이까지 기록을 서버에 빠르고 쉽게 업로드할 수 있는 DC 도구(아마도 API)입니다.
지금은 어떤지 모르겠지만 일부 DC의 초기 대표자들은 역사가 거의 손으로 그려야 한다고 불평했습니다.
또는 옵션으로 지정된 TF의 실제 기록이 시작되는 막대를 알려주는 표준 기능을 도입할 수 있습니다. (IMHO) 훨씬 더 편리할 것입니다.
그래서 그런 기능이 있습니다.아니면 내가 틀렸어?
그런 것이 아니라 정확히 분의 기록이 시작되는 막대를 의미했습니다 (시간 프레임이 M1인 경우). 이제 분 데이터가 없으면 이전 시간 프레임의 데이터가 차트에 기록됩니다. 그런 다음 복잡한 검사를 통해서만 구별 할 수 있으며 항상 올바르게 작동하는 것은 아닙니다. MQ의 개발자는 히스토리 형성에 액세스할 수 있고 나중에 인덱스를 반환하기 위해 대체가 시작되는 막대를 기억하는 데 문제가 없기 때문에 이 작업을 수행하는 것이 더 쉽습니다.
PS 다음은 EURUSD의 H1 기간입니다. 마침표 구분 기호가 포함되어 있습니다. 1999년 1월 이후에는 H1의 기록이 있고 그 이전에는 해당 날짜(D1)의 기록이 동일한 차트에 표시됩니다.
ZZY 이 작은 막대의 인덱스를 가져오는 함수가 있습니다 .
당신은 무언가를 혼동하고 있습니다. 모든 것이 자동으로 최대 깊이까지 펌핑됩니다. 버튼을 누를 필요가 없습니다.
귀하의 상황을 자세히 설명해 주십시오. 데모 서버 access.metatrader5.com:443에서 사용해 보세요.
자, 여기 당신의 조언이 있습니다.
1. 새로운 MT를 다운로드했습니다.
2. 지정된 서버에 접속합니다.
3. 무제한으로 만들었습니다.
4. 유로달러 창을 열었습니다.
6MB를 업로드했습니다. 회의록은 2010년 7월 23일에 시작됩니다.
5. 테스터(일부 표준 Expert Advisor) AllPeriod 를 시작했습니다. M1
20Mb를 다운로드했습니다.
그런 다음 테스트가있었습니다. 이상하게도 2009년 11월 19일부터
10년 2월부터 5월까지 구멍이 있습니다.
6. 거래의 오픈 미닛 차트는 2010년 7월 23일부터 시작됩니다. 그리고 이전에 화면 왼쪽 구석에 큰 더미로 가득 차 있던 거래.
그리고 이것은 항상 같은 상황입니다.
Urain: 그것은 미미한 데이터가 없는 미친 집으로 밝혀졌습니다. tf <일에 작업 중인 보류 중인 주문 이 있는 전문가, 거의 모든 사람이 성난을 당했습니다.
분 단위로 엄격하게 제어하여 분 단위로 테스터가 다른 작업을 시작하지 않도록 해야 하며 DOWNLOAD HISTORY(SYNCHRONIZE) 버튼이 없으면 완전한 미친 짓이 됩니다.
이야기는 분, 시간 또는 일 (분명히 시간 / 일 시작의 분) 대신 모든 날짜의 구멍으로 원하는대로 스윙합니다. 테스터는 모든 것에 신경 쓰지 않고 테스트하고 구멍이 아닌 구멍에 만족합니다. 다른 성배.
평생 동안 서버는 다른 서버의 기록을 동기화하는 기능을 가지고 있었습니다. MT5에서는 훨씬 더 쉽습니다.
흥미로운. 그리고 왜 그들은 MT4 서버 또는 당신의 서버와 기록을 동기화할 수 없습니까(어떤 이유로든 최고 "품질"로 로드된 기록 막대가 있음)?...
테스터 로그입니다. 에이전트 로그는 <테스터 데이터 폴더>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs에 있습니다.
흥미로운. 그리고 왜 그들은 MT4 서버 또는 당신의 서버와 기록을 동기화할 수 없습니까?