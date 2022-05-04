오류, 버그, 질문 - 페이지 193 1...186187188189190191192193194195196197198199200...3184 새 코멘트 Oleg Tsarkov 2010.11.10 13:26 #1921 어떤 이유로 위치는 더 이상 표시되지 않지만, win 2008 서버에서 353 x64 빌드 i-orders 표시기를 사용해야 했습니다. [삭제] 2010.11.10 13:57 #1922 Olegts : 어떤 이유로 위치는 더 이상 표시되지 않지만, win 2008 서버에서 353 x64 빌드 i-orders 표시기를 사용해야 했습니다. 차트 속성에서 " 거래 수준 표시" 확인란을 선택합니다. 속성(F8) -> 표시 -> 거래 수준 표시. Oleg Tsarkov 2010.11.10 14:02 #1923 Interesting : 차트 속성에서 "거래 수준 표시" 확인란을 선택합니다. 속성(F8) -> 표시 -> 거래 수준 표시. 젠장!, 응답 주셔서 감사합니다. 그랬고 이미 거기에 오른 것 같습니다 :)))) [삭제] 2010.11.10 15:17 #1924 개발자. 신청서 #26094에 주의하십시오(여기를 통과할 수 없으므로 거기에서 탈 수 있습니다).... page 2010.11.10 19:57 #1925 친애하는 개발자 여러분, MT5에서 창을 연결할 수 있습니까 ?????, 대체 할 수없는 것 예를 들어 (닌자, 수영) Alexey Klenov 2010.11.12 09:18 #1926 뭔가 또 휘어져( 여기이 라인이 있습니다 Print ( DoubleToString ( 1.234234 , 4 )); // , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]); 이와 관련하여 주석 처리하면 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 스크립트나 빈 Expert Advisor에서 이 줄을 제거해도 오류가 발생하지 않습니다. .... 일종의 떠다니는 버그입니다. 전략 테스터 의 오류입니다. OS XP x32 빌드 355. 로그 창에서 로그 2010.11.12 09:11:35 Core 1 OnTick critical error 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5' 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342 2010.11.12 09:11:35 Core 1 2010.02.01 00:00:00 1.2342 Test Account 2010.11.12 10:07 #1927 olyakish : 뭔가 또 휘어져( 여기이 라인이 있습니다 이와 관련하여 주석 처리하면 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 스크립트나 빈 Expert Advisor에서 이 줄을 제거해도 오류가 발생하지 않습니다. .... 일종의 떠다니는 버그입니다. 전략 테스터의 오류입니다. OS XP x32 빌드 355. 로그 창에서 로그 어렵지 않다면 서비스 데스크에 요청을 생성하고 전체 코드를 첨부하십시오. Общайтесь с разработчиками через Сервисдеск! www.mql5.com Ваше сообщение сразу станет доступно нашим отделам тестирования, технической поддержки и разработчикам торговой платформы. Alexey Klenov 2010.11.12 11:23 #1928 alexvd : 어렵지 않다면 서비스 데스크에 요청을 생성하고 전체 코드를 첨부하십시오. 어렵지 않습니다. Test Account 2010.11.12 11:29 #1929 olyakish : 어렵지 않습니다. 갖다. 지켜볼 것이다. vyv 2010.11.12 12:34 #1930 재부팅시 Windows 충돌. 또한 Expert Advisor의 테스트 출시 기간 동안. 그들은 다른 방식으로 무너집니다. 이것은 옵션 중 하나입니다. ~ 전에 ~ 후에 1...186187188189190191192193194195196197198199200...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
어떤 이유로 위치는 더 이상 표시되지 않지만,
win 2008 서버에서 353 x64 빌드
i-orders 표시기를 사용해야 했습니다.
어떤 이유로 위치는 더 이상 표시되지 않지만,
win 2008 서버에서 353 x64 빌드
i-orders 표시기를 사용해야 했습니다.
차트 속성에서 " 거래 수준 표시" 확인란을 선택합니다.
속성(F8) -> 표시 -> 거래 수준 표시.
차트 속성에서 "거래 수준 표시" 확인란을 선택합니다.
속성(F8) -> 표시 -> 거래 수준 표시.
개발자.
신청서 #26094에 주의하십시오(여기를 통과할 수 없으므로 거기에서 탈 수 있습니다)....
친애하는 개발자 여러분, MT5에서 창을 연결할 수 있습니까 ?????, 대체 할 수없는 것
예를 들어 (닌자, 수영)
뭔가 또 휘어져(
여기이 라인이 있습니다
이와 관련하여 주석 처리하면 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 스크립트나 빈 Expert Advisor에서 이 줄을 제거해도 오류가 발생하지 않습니다. .... 일종의 떠다니는 버그입니다.
전략 테스터 의 오류입니다.
OS XP x32 빌드 355.
로그 창에서 로그
뭔가 또 휘어져(
여기이 라인이 있습니다
이와 관련하여 주석 처리하면 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 스크립트나 빈 Expert Advisor에서 이 줄을 제거해도 오류가 발생하지 않습니다. .... 일종의 떠다니는 버그입니다.
전략 테스터의 오류입니다.
OS XP x32 빌드 355.
로그 창에서 로그
어렵지 않다면 서비스 데스크에 요청을 생성하고 전체 코드를 첨부하십시오.
어렵지 않다면 서비스 데스크에 요청을 생성하고 전체 코드를 첨부하십시오.
어렵지 않습니다.
재부팅시 Windows 충돌. 또한 Expert Advisor의 테스트 출시 기간 동안. 그들은 다른 방식으로 무너집니다. 이것은 옵션 중 하나입니다.
~ 전에
~ 후에