어떤 이유로 위치는 더 이상 표시되지 않지만,

win 2008 서버에서 353 x64 빌드

i-orders 표시기를 사용해야 했습니다.

Olegts :

차트 속성에서 " 거래 수준 표시" 확인란을 선택합니다.

속성(F8) -> 표시 -> 거래 수준 표시.

 
Interesting :

젠장!, 응답 주셔서 감사합니다. 그랬고 이미 거기에 오른 것 같습니다 :))))
개발자.

신청서 #26094에 주의하십시오(여기를 통과할 수 없으므로 거기에서 탈 수 있습니다)....

 

친애하는 개발자 여러분, MT5에서 창을 연결할 수 있습니까 ?????, 대체 할 수없는 것

예를 들어 (닌자, 수영)

 

뭔가 또 휘어져(

여기이 라인이 있습니다

 Print ( DoubleToString ( 1.234234 , 4 )); // , DoubleToString( Low[0],4));//, " ", Low[2]);

이와 관련하여 주석 처리하면 더 이상 오류가 발생하지 않습니다. 그러나 스크립트나 빈 Expert Advisor에서 이 줄을 제거해도 오류가 발생하지 않습니다. .... 일종의 떠다니는 버그입니다.

전략 테스터 의 오류입니다.

OS XP x32 빌드 355.

로그 창에서 로그 

2010.11.12 09:11:35     Core 1  OnTick critical error
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   Access violation write to 0x0033002E in 'E:\aaaaaa\bbbbbb\MetaTrader5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Experts\TC_BW_new_version.ex5'
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
2010.11.12 09:11:35     Core 1  2010.02.01 00:00:00   1.2342
 
olyakish :

뭔가 또 휘어져(

어렵지 않다면 서비스 데스크에 요청을 생성하고 전체 코드를 첨부하십시오.

alexvd :

어렵지 않습니다.
 
olyakish :
어렵지 않습니다.
갖다. 지켜볼 것이다.
 

재부팅시 Windows 충돌. 또한 Expert Advisor의 테스트 출시 기간 동안. 그들은 다른 방식으로 무너집니다. 이것은 옵션 중 하나입니다.

~ 전에

~ 후에

