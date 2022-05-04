오류, 버그, 질문 - 페이지 194 1...187188189190191192193194195196197198199200201...3184 새 코멘트 vyv 2010.11.12 12:56 #1931 또한 MQL 4 이후로 많은 시간이 흘렀고 컴퓨터는 더 강력 해졌지만 테스터 의 유전자 알고리즘 은 그대로 였다 . 특히 원격 에이전트를 만들었습니다 . 더 많은 매개변수를 반복해야 하는 필요성은 항상 있었고 이제 하드웨어 기능이 있습니다. 유전 알고리즘을 수정하고 반복 횟수를 10,000에서 최소 100,000으로 확장하는 것이 매우 유용할 것입니다. 내가 알기로는 이를 위해서는 유전 알고리즘의 세대 수를 늘려야 합니다. 자동으로 세대수가 선택되도록 만들 수도 있지만 수동(자동, 10, 20 ... 1000 등)으로 선택하면 더 좋을 것입니다. 개인적으로 패턴을 검색하려면 이것이 필요합니다("수조" 옵션의 경우 - 10,000으로는 충분하지 않음). 그러나 유용할 작업이 많이 있을 것이라고 생각합니다. 나는 당신이 이 필요에 동의하기를 정말로 바랍니다. 전략 테스터의 최적화 새로운 파이어버드 EA 트레이딩의 머신러닝: 이론, 모델, Renat Fatkhullin 2010.11.12 13:22 #1932 유전 알고리즘 은 엄격한 한계가 없지만 목적 함수가 증가하는 한 작동합니다. 10,000 정도의 숫자는 첫 번째 추측입니다. 즉, 생성은 10,000까지 멈출 수도 있고 더 갈 수도 있습니다. 더 적게 나오는 경우가 많습니다. vyv 2010.11.12 15:34 #1933 고맙습니다. 노력하겠습니다. 또한 OnTimer()는 새 테스터에서 작동하지 않습니다. 테스터에서 작동하지 않는다는 것을 확인했지만 하나의 이상한 점이 있습니다(하나의 x32 코어에서 테스트됨). 이상한 점은... 다음은 타이머를 트리거하지 않는 코드입니다. //Создаем таймер и контролируем результат вызова if (FirstStart) { TimerActive = EventSetTimer ( 1 ); } //Просто создаем таймер if (FirstStart) { EventSetTimer ( 1 ); } 그리고 여기에서 쉽게 //****************************************************************************// // Activation of the main timer of the trade system // //****************************************************************************// if (FirstStart) { TimerActive = EventSetTimer ( 1 ); Print (TimerActive); } 빌드 355에서 테스터를 사용해 본 사람이 있습니까? 최적화 또는 테스트가 없습니다. 여기에 로그가 있습니다(나쁜 점은 발견하지 못했습니다). 거래가 없습니다. 최적화할 때 1개의 코어만 관련됩니다.
CS 0 Core 1 18:07:35 에이전트 프로세스 시작됨
OG 0 코어 1 18:07:35 127.0.0.1:3000에 연결
DO 0 코어 1 18:07:36 연결됨
GM 0 Core 1 18:07:36 인증됨(에이전트 빌드 355)
OD 0 테스터 18:07:36 EURUSD,H1(MetaQuotes-Demo): Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 테스트 시작 2009.01.01 00:00 ~ 2010.01.01 00:00
FD 0 Core 1 18:07:37 공통 동기화 완료
FO 0 Core 1 18:07:37 3124바이트의 계정 정보가 로드됨
FE 0 코어 1 18:07:37 3768바이트의 그룹 정보가 로드됨
IR 0 코어 1 18:07:37 7170바이트의 테스터 매개변수 로드됨
QH 0 Core 1 18:07:37 275바이트의 선택된 기호 가 로드됨
GM 0 Core 1 18:07:37 전문가 파일 추가됨: Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5. 41811바이트 로드됨
RI 0 코어 1 18:07:37 초기 예치금 100000.00 USD, 레버리지 1:500
KQ 0 코어 1 18:07:37 초기화 성공
JK 0 Core 1 18:07:37 67Kb의 총 초기화 데이터 수신됨
IQ 0 코어 1 18:07:37 성능: 92
PF 0 Core 1 18:07:37 EURUSD: 동기화된 기호, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
FR 0 Core 1 18:07:39 EURUSD: 동기화를 위해 27바이트의 기록 데이터 로드
DI 0 코어 1 18:07:39 EURUSD: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
PD 0 코어 1 18:07:40 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 343091 M1 레코드 포함
FR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: 12531개의 막대에 대해 예약된 기록 캐시
QR 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: 2008.01.02 09:00부터 역사 시작
GI 0 코어 1 18:07:40 EURUSD,H1(MetaQuotes-Demo): 1분 OHLC 틱 생성. 막대 시작에서만 실행되는 OnTick
EH 0 Core 1 18:07:40 EURUSD,H1: 2009.01.01 00:00부터 2010.01.01 00:00까지 Experts\Examples\Ermak\G_15.ex5 테스트 시작: 입력:
GG 0 코어 1 18:07:40 부지=0.10
KG 0 코어 1 18:07:40 St_L=200
GR 0 코어 1 18:07:40 K_Pr=1.5
NS 0 코어 1 18:07:40 Stp=true
JF 0 코어 1 18:07:40 AdW=1
뉴저지 0 코어 1 18:07:40 AddD=2
KP 0 코어 1 18:07:40 단계=60
KS 0 코어 1 18:07:40 Tm=거짓
ED 0 코어 1 18:07:40 신=0
NK 0 코어 1 18:07:40 Tr1_1=0
LO 0 코어 1 18:07:40 Tr1_2=1
MP 0 코어 1 18:07:41 Tr1_3=13
DD 0 코어 1 18:07:41 Tr1_4=11
IK 0 코어 1 18:07:41 Tr1_5=4
FO 0 코어 1 18:07:41 Tr1_6=2
HP 0 코어 1 18:07:41 Tr1_7=14
PD 0 코어 1 18:07:41 Tr1_8=15
LK 0 코어 1 18:07:41 Tr1_9=3
GO 0 코어 1 18:07:41 Tr1_10=17
또는 0 코어 1 18:07:41 Tr1_11=12
RE 0 코어 1 18:07:41 Tr1_12=7
EK 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 343091 M1 레코드 포함
CF 0 Core 1 18:07:41 EURUSD, 주간: 105개 막대로 추정되는 기록 캐시 예약
CF 0 코어 1 18:07:41 EURUSD,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
IM 0 Core 1 18:07:41 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 343091 M1 레코드 포함
HO 0 Core 1 18:07:41 EURUSD, 매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
QK 0 코어 1 18:07:41 EURUSD,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
HO 0 Core 1 18:07:42 EURUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 343091 M1 레코드 포함
HL 0 코어 1 18:07:42 EURUSD,H4: 3132개 막대로 예약된 히스토리 캐시
OG 0 코어 1 18:07:42 EURUSD,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
KP 0 Core 1 18:07:42 GBPUSD: 동기화된 기호, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
RH 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
PG 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
JL 0 Core 1 18:07:45 GBPUSD: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
PG 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 329210 M1 레코드 포함
KI 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD, 주간: 히스토리 캐시는 약 105바에 예약됨
KL 0 코어 1 18:07:46 GBPUSD,주간: 역사 시작 2007.12.30 00:00
LI 0 코어 1 18:07:46 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 329210 M1 레코드 포함
PD 0 코어 1 18:07:46 GBPUSD, 매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
IM 0 Core 1 18:07:46 GBPUSD,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
KK 0 Core 1 18:07:47 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 M1 레코드 329210개 포함
RK 0 코어 1 18:07:47 GBPUSD,H4: 3132개 막대로 예약된 기록 캐시
IL 0 코어 1 18:07:47 GBPUSD,H4: 2008.01.02 08:00부터 역사 시작
LJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 329210 M1 레코드 포함
KJ 0 Core 1 18:07:48 GBPUSD,H1: 12531개 바에 대해 예약된 기록 캐시
HJ 0 코어 1 18:07:48 GBPUSD,H1: 2008.01.02 09:00부터 역사 시작
MM 0 코어 1 18:07:48 USDCHF: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
FE 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: 동기화할 히스토리 데이터 27바이트 로드
DR 0 코어 1 18:07:50 USDCHF: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
NI 0 Core 1 18:07:50 USDCHF: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
ER 0 Core 1 18:07:51 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 330469 M1 레코드 포함
IL 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,주간: 105개 막대로 추정되는 기록 캐시 예약
II 0 Core 1 18:07:51 USDCHF,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
HD 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 330469 M1 레코드 포함
CQ 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
NP 0 코어 1 18:07:52 USDCHF,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
HF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 330469 M1 레코드 포함
FF 0 Core 1 18:07:52 USDCHF,H4: 3132개 막대로 예약된 히스토리 캐시
MQ 0 코어 1 18:07:52 USDCHF,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
MG 0 Core 1 18:07:53 USDCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 330469 M1 레코드 포함
MG 0 코어 1 18:07:53 USDCHF,H1: 12531개 막대로 예약된 히스토리 캐시
JO 0 코어 1 18:07:53 USDCHF,H1: 2008.01.02 09:00부터 기록 시작
QI 0 Core 1 18:07:53 USDJPY: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
KQ 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
MN 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
CE 0 Core 1 18:07:55 USDJPY: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
CN 0 Core 1 18:07:56 USDJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 346363 M1 레코드 포함
RP 0 Core 1 18:07:56 USDJPY, 주간: 105개 막대로 추정되는 기록 캐시 예약
RE 0 Core 1 18:07:56 USDJPY,주간: 역사 시작 2007.12.30 00:00
HP 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 346363 M1 레코드 포함
NM 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
CD 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
HR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 346363 M1 레코드 포함
KR 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: 3132개 막대로 예약된 히스토리 캐시
DE 0 Core 1 18:07:57 USDJPY,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
GS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 346363 M1 레코드 포함
RS 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: 히스토리 캐시가 12531개 막대로 예약됨
ES 0 Core 1 18:07:58 USDJPY,H1: 2008.01.02 09:00부터 역사 시작
CE 0 Core 1 18:07:58 USDCAD: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
EM 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
CJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
MQ 0 코어 1 18:08:00 USDCAD: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
LJ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 278941 M1 레코드 포함
ID 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,주간: 히스토리 캐시는 약 105개 바에 대해 예약됨
IQ 0 Core 1 18:08:00 USDCAD,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
OL 0 Core 1 18:08:01 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 278941 M1 레코드 포함
EI 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
LH 0 Core 1 18:08:01 USDCAD,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다
RN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 278941 M1 레코드 포함
EN 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: 3132개 막대로 예약된 히스토리 캐시
NI 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H4: 2008.01.02 08:00부터 역사 시작
DO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 278941 M1 레코드 포함
MO 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: 12531개 막대에 대해 예약된 기록 캐시
JG 0 Core 1 18:08:02 USDCAD,H1: 2008.01.02 09:00부터 기록 시작
GQ 0 Core 1 18:08:02 AUDNZD: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
EI 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
EF 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: 1999.01.01에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
MM 0 Core 1 18:08:04 AUDNZD: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
PF 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 355078 M1 레코드 포함
JH 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD, 주간: 히스토리 캐시는 약 105개 바에 대해 예약됨
JM 0 Core 1 18:08:05 AUDNZD, 주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
MH 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 355078 M1 레코드 포함
DE 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
ML 0 Core 1 18:08:06 AUDNZD,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
NJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 355078 M1 레코드 포함
FJ 0 Core 1 18:08:07 AUDNZD,H4: 히스토리 캐시가 3132개 막대로 예약됨
MM 0 코어 1 18:08:07 AUDNZD,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
MK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 355078 M1 레코드 포함
GK 0 Core 1 18:08:08 AUDNZD,H1: 히스토리 캐시는 12531개의 막대로 예약되어 있습니다.
LK 0 코어 1 18:08:08 AUDNZD,H1: 2008.01.02 09:00부터 역사 시작
IL 0 코어 1 18:08:08 GBPCHF: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
RD 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: 동기화를 위해 27바이트의 기록 데이터 로드
PS 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
JH 0 Core 1 18:08:10 GBPCHF: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
OS 0 Core 1 18:08:11 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 359125 M1 레코드 포함
MM 0 코어 1 18:08:11 GBPCHF, 주간: 히스토리 캐시는 약 105개 막대로 예약됨
MH 0 코어 1 18:08:11 GBPCHF,주간: 역사 시작 2007.12.30 00:00
NE 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 359125 M1 레코드 포함
OP 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
JQ 0 Core 1 18:08:12 GBPCHF,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
PG 0 코어 1 18:08:14 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 359125 M1 레코드 포함
LG 0 Core 1 18:08:14 GBPCHF, H4: 히스토리 캐시는 3132개의 막대로 예약되어 있습니다.
CP 0 코어 1 18:08:14 GBPCHF,H4: 역사는 2008.01.02 08:00부터 시작됩니다.
EF 0 Core 1 18:08:15 GBPCHF: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 359125 M1 레코드 포함
CF 0 코어 1 18:08:15 GBPCHF,H1: 12531개 막대로 예약된 히스토리 캐시
PN 0 코어 1 18:08:15 GBPCHF,H1: 2008.01.02 09:00부터 기록 시작
LI 0 코어 1 18:08:15 CADCHF: 동기화된 기호, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
NQ 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
NN 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: 1999.01.01에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
FE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
ON 0 Core 1 18:08:17 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ~ 2008.09.19 22:59 시작 데이터의 248858 M1 레코드 포함
RP 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,주간: 히스토리 캐시는 약 105개 막대로 예약됨
RE 0 Core 1 18:08:17 CADCHF,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
JP 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ~ 2008.09.19 22:59 시작 데이터의 248858 M1 레코드 포함
HM 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
QD 0 Core 1 18:08:18 CADCHF,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
JR 0 Core 1 18:08:18 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ~ 2008.09.19 22:59 시작 데이터의 248858 M1 레코드 포함
IR 0 코어 1 18:08:18 CADCHF,H4: 3132개 막대로 예약된 히스토리 캐시
JE 0 코어 1 18:08:18 CADCHF, H4: 2008.01.02 00:00부터 기록 시작
KS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF: 2008.01.02 00:00 ~ 2008.09.19 22:59 시작 데이터의 248858 M1 레코드 포함
RS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: 12531개 막대로 추정되는 히스토리 캐시
NS 0 Core 1 18:08:19 CADCHF,H1: 2008.01.02 00:00부터 기록 시작
KD 0 Core 1 18:08:19 GBPJPY: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
FL 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
EK 0 Core 1 18:08:21 GBPJPY: 1998.01.01에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
NP 0 코어 1 18:08:21 GBPJPY: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
JK 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 19:58 시작 데이터의 364183 M1 레코드 포함
GE 0 Core 1 18:08:22 GBPJPY, 주간: 히스토리 캐시는 약 105개 막대로 예약됨
GP 0 코어 1 18:08:22 GBPJPY, 매주: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
EM 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 19:58 시작 데이터의 364183 M1 레코드 포함
CH 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
NI 0 Core 1 18:08:23 GBPJPY,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
HO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 19:58 시작 데이터의 364183 M1 레코드 포함
GO 0 Core 1 18:08:24 GBPJPY,H4: 예상 3132개의 막대에 대해 예약된 기록 캐시
PH 0 코어 1 18:08:24 GBPJPY,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
MN 0 Core 1 18:08:25 GBPJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 19:58 시작 데이터의 364183 M1 레코드 포함
PN 0 코어 1 18:08:25 GBPJPY,H1: 12531개 막대로 예약된 히스토리 캐시
CF 0 코어 1 18:08:25 GBPJPY,H1: 2008.01.02 09:00부터 기록 시작
RQ 0 코어 1 18:08:25 CHFJPY: 심볼 동기화됨, 2904바이트의 심볼 정보 수신됨
PI 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
NF 0 코어 1 18:08:27 CHFJPY: 1999.01.07에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
HM 0 Core 1 18:08:27 CHFJPY: 기호 기반을 찾았습니다.
PF 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 362139 M1 레코드 포함
IH 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY, 주간: 히스토리 캐시는 약 105개 바에 예약됨
IM 0 Core 1 18:08:28 CHFJPY,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
KH 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 362139 M1 레코드 포함
EE 0 Core 1 18:08:29 CHFJPY,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
LL 0 코어 1 18:08:29 CHFJPY,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
CJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 362139 M1 레코드 포함
LJ 0 Core 1 18:08:30 CHFJPY,H4: 3132개 막대로 예약된 기록 캐시
CM 0 코어 1 18:08:30 CHFJPY,H4: 역사는 2008.01.02 08:00부터 시작됩니다.
RK 0 코어 1 18:08:31 CHFJPY: 2008.01.02 09:00 ~ 2008.12.31 17:59 시작 데이터의 362139 M1 레코드 포함
CK 0 Core 1 18:08:31 CHFJPY,H1: 12531개 막대로 예약된 히스토리 캐시
PK 0 코어 1 18:08:31 CHFJPY,H1: 역사는 2008.01.02 09:00부터 시작됩니다.
HM 0 Core 1 18:08:31 EURJPY: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
JE 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
HR 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
RI 0 Core 1 18:08:33 EURJPY: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
NR 0 코어 1 18:08:34 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 361713 M1 레코드 포함
GL 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,주간: 105개 막대로 추정되는 기록 캐시 예약
GI 0 Core 1 18:08:34 EURJPY,주간: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
QD 0 Core 1 18:08:35 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 361713 M1 레코드 포함
CQ 0 Core 1 18:08:35 EURJPY,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
NP 0 코어 1 18:08:35 EURJPY,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
PF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 361713 M1 레코드 포함
CF 0 Core 1 18:08:36 EURJPY,H4: 예상 3132개의 막대용으로 예약된 히스토리 캐시
LQ 0 코어 1 18:08:36 EURJPY,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
EG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY: 2008.01.02 09:01 ~ 2008.12.31 20:00 시작 데이터의 361713 M1 레코드 포함
LG 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: 히스토리 캐시가 12531개 막대로 예약됨
GO 0 Core 1 18:08:37 EURJPY,H1: 2008.01.02 09:00부터 역사 시작
HH 0 Core 1 18:08:37 EURGBP: 기호 동기화됨, 2904바이트의 기호 정보 수신됨
MP 0 Core 1 18:08:38 EURGBP: 동기화할 기록 데이터 27바이트 로드
KO 0 코어 1 18:08:38 EURGBP: 1998.01.02에서 2010.11.11까지 동기화된 기록
FD 0 Core 1 18:08:39 EURGBP: 기호 틱 베이스를 찾았습니다.
OO 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 304821 M1 레코드 포함
DQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP, 주간: 히스토리 캐시는 약 105개 바에 예약됨
DD 0 코어 1 18:08:40 EURGBP, 매주: 역사는 2007.12.30 00:00부터 시작됩니다.
KQ 0 Core 1 18:08:40 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 304821 M1 레코드 포함
GL 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,매일: 522개 막대로 예약된 기록 캐시
RE 0 Core 1 18:08:40 EURGBP,매일: 역사는 2008.01.02 00:00부터 시작됩니다.
MS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 304821 M1 레코드 포함
HS 0 Core 1 18:08:42 EURGBP,H4: 3132개 막대로 예약된 기록 캐시
OD 0 코어 1 18:08:42 EURGBP,H4: 2008.01.02 08:00부터 기록 시작
HR 0 코어 1 18:08:43 EURGBP: 2008.01.02 10:00 ~ 2008.12.31 19:59 시작 데이터의 304821 M1 레코드 포함
또는 0 코어 1 18:08:43 EURGBP,H1: 12531개 막대로 추정되는 기록 캐시 예약
LR 0 코어 1 18:08:43 EURGBP,H1: 2008.01.02 10:00부터 기록 시작
EH 0 코어 1 18:09:39 OnTester 결과 0
NK 0 Core 1 18:09:39 2009.12.31 23:59:59 Expert Advisor G_15.mq5가 차트에서 제거되었습니다.
PH 0 코어 1 18:09:39 EURUSD,H1: 56457ms 이내에 생성된 1441731틱(6147바)(역사의 총 바 12310, 총 시간 122711ms)
PJ 0 Core 1 18:09:39 로그 파일 "D:\Program\MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20101112.log" 작성됨
CM 0 코어 1 18:09:39 연결 해제됨
확인합니다. 355의 새 빌드에서 에이전트는 매우 이상한 방식으로 작동합니다. 나는 그들의 작업의 의존성을 결정할 수 없습니다. 그런 다음 4개의 코어가 모두 작동한 다음 4개 모두가 작동을 멈출 수 있고(사용 중), 하나의 코어가 작동을 시작하는 식으로 모든 시장 도구에 대한 최적화가 끝날 때까지 계속됩니다. 터미널을 다시 시작하면 잠시 동안 문제가 해결됩니다. 그런 다음 모든 것을 다시 반복합니다.
개발자.
내장 트롤에 관하여:
1. MT4에서와 같이 SL 레벨의 색상이 강조 표시되도록 만드십시오(SL은 우리가 추적하는 위치에서 노란색으로 강조 표시됨).
2. Pliz를 실제 핍으로 다시 계산합니다(5번째 기호 고려). 터미널 자체가 견적의 정확성을 결정하고 트롤에 필요한 매개변수를 설정하도록 합니다(그렇지 않으면 예를 들어 450 대신 45가 설정됨).
이 주제를 뒤집었습니다. 음, 여기에서 사용자의 요청이 허용되면 저도 할 수 있습니다.)
막대 또는 시간에 얽매이지 않고 캔버스 또는 이와 유사한 것을 보고/얻고 싶지만 X 및 Y 좌표(축척 없음)가 있는 깨끗한 창과 캔버스에 그리기 위한 세 가지 그래픽 기능(색상 글꼴 환영)
확인합니다. 새 빌드에서 355 에이전트는 매우 이상하게 작동합니다. 나는 그들의 작업의 의존성을 결정할 수 없습니다. 그런 다음 4개의 코어가 모두 작동한 다음 4개 모두가 작동을 멈출 수 있고(사용 중), 하나의 코어가 작동을 시작하는 식으로 모든 시장 도구에 대한 최적화가 끝날 때까지 계속됩니다. 터미널을 다시 시작하면 잠시 동안 문제가 해결됩니다. 그런 다음 모든 것을 다시 반복합니다.
또한 OnTimer()는 새 테스터에서 작동하지 않습니다.
테스터에서 작동하지 않는다는 것을 확인했지만 하나의 이상한 점이 있습니다(하나의 x32 코어에서 테스트됨).
이상한 점은...
다음은 타이머를 트리거하지 않는 코드입니다.
그리고 여기에서 쉽게
Ещё, в новом тестере не работает OnTimer().
그래서 내 Expert Advisor가 테스트되지 않은 이유는 OnTimer() - e !?에만 있기 때문입니다.