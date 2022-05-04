오류, 버그, 질문 - 페이지 184 1...177178179180181182183184185186187188189190191...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.11.01 01:18 #1831 komposter : 이와 같이: 작동하지 않습니다 Sergey Gritsay 2010.11.01 01:21 #1832 이렇게 되어야 한다 Konstantin Gruzdev 2010.11.01 01:34 #1833 다음과 같은 줄이 있어야 합니다. 입력 DebugInfoLevel 정보=DBG_NONE; //TF_01 Sergey Gritsay 2010.11.01 01:40 #1834 Lizar : 다음과 같은 줄이 있어야 합니다. 입력 DebugInfoLevel 정보=DBG_NONE; //TF_01 만세 획득!!!! 정말 감사합니다. Дмитрий Александрович 2010.11.01 02:12 #1835 개발자 삼촌, CTrade 클래스 에서 SellStop 및 BuyStop 기능을 수정할 수 있습니까? bool CTrade::SellStop( double volume, double price, const string symbol= NULL , double sl= 0.0 , double tp= 0.0 , ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC , datetime expiration= 0 , const string comment= "" ) { string sym; //--- check symbol sym=(symbol== NULL )? Symbol ():symbol; //--- check volume if (volume<= 0.0 ) { m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME ; return (false); } //--- check price if (price!= 0.0 ) // <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно! { m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE ; return (false); } //--- send "SELL_STOP" order return (OrderOpen(sym, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,volume, 0.0 ,price,sl,tp,type_time,expiration,comment)); } BuyStop, 같은 것입니다. Rashid Umarov 2010.11.01 09:32 #1836 mrProF : 개발자 삼촌, CTrade 클래스에서 SellStop 및 BuyStop 기능을 수정할 수 있습니까? BuyStop, 같은 것입니다. 수정됨, 다음 빌드에 있을 예정입니다. 고맙습니다. Slava 2010.11.01 11:28 #1837 xeon : (2010년 10월 28일) 빌드 350으로 업데이트한 후 테스터가 작동을 멈췄습니다. 로그 첨부. 노트북의 백분율 및 메모리: // 인텔 셀러론 M 1.50GHz 1014 -/ 시스템 - 윈도우 XP 프로프 32 다른 폴더에 모든 것을 다시 설치했지만 여전히 작동하지 않습니다. 에이전트 로그를 보는 것도 흥미로울 것입니다. Dima 2010.11.01 11:39 #1838 stringo : 에이전트의 로그를 보는 것도 흥미로울 것입니다. 같은 문제 - 테스터가 작동하지 않습니다. 시작 버튼을 누른 후 몇 초 동안 "생각"하고 데이터를 로드하지만 테스트는 시작조차 하지 않습니다(시작 버튼이 다시 나타남). 빌드 350, XP, Pentium4, 로그: 2010.11 . 01 10 : 36 : 37 Core 1 disconnected 2010.11 . 01 10 : 36 : 37 Core 1 USDJPY: history synchronized from 1993.05 . 11 to 2010.10 . 29 2010.11 . 01 10 : 36 : 37 Core 1 USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 performance: 14 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 57 Kb of total initialization data received 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 successfully initialized 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 initial deposit 10000.00 USD, leverage 1 : 100 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 76 bytes of selected symbols loaded 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 7170 bytes of tester parameters loaded 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 3768 bytes of group info loaded 2010.11 . 01 10 : 36 : 34 Core 1 3124 bytes of account info loaded 2010.11 . 01 10 : 36 : 33 Core 1 common synchronization completed 2010.11 . 01 10 : 36 : 30 Core 1 authorized (agent build 350 ) 2010.11 . 01 10 : 36 : 30 Tester USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01 . 01 00 : 00 to 2010.10 . 04 00 : 00 to be started 2010.11 . 01 10 : 36 : 30 Core 1 connected 2010.11 . 01 10 : 36 : 29 Core 1 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 2010.11 . 01 10 : 36 : 29 Core 1 agent process started Slava 2010.11.01 11:43 #1839 dogada : 같은 문제 - 테스터가 작동하지 않습니다. 시작 버튼을 누른 후 몇 초 동안 "생각"하고 데이터를 로드하지만 테스트는 시작조차 하지 않습니다(시작 버튼이 다시 나타남). 로그에서 빌드 350, XP, Pentium4: 테스터 로그입니다. 에이전트 로그는 <테스터 데이터 폴더>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs에 있습니다. Igor Malcev 2010.11.01 12:23 #1840 에이전트 로그가 비어 있습니다. 1...177178179180181182183184185186187188189190191...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
이와 같이:
다음과 같은 줄이 있어야 합니다.
입력 DebugInfoLevel 정보=DBG_NONE; //TF_01
개발자 삼촌, CTrade 클래스 에서 SellStop 및 BuyStop 기능을 수정할 수 있습니까?
BuyStop, 같은 것입니다.
(2010년 10월 28일) 빌드 350으로 업데이트한 후 테스터가 작동을 멈췄습니다.
로그 첨부.
노트북의 백분율 및 메모리:
// 인텔 셀러론 M 1.50GHz 1014 -/
시스템 - 윈도우 XP 프로프 32
다른 폴더에 모든 것을 다시 설치했지만 여전히 작동하지 않습니다.
에이전트의 로그를 보는 것도 흥미로울 것입니다.
같은 문제 - 테스터가 작동하지 않습니다. 시작 버튼을 누른 후 몇 초 동안 "생각"하고 데이터를 로드하지만 테스트는 시작조차 하지 않습니다(시작 버튼이 다시 나타남).
빌드 350, XP, Pentium4, 로그:
