오류, 버그, 질문 - 페이지 184

새 코멘트
 
komposter :
이와 같이:

작동하지 않습니다
 

이렇게 되어야 한다


 

다음과 같은 줄이 있어야 합니다.

입력 DebugInfoLevel 정보=DBG_NONE; //TF_01

 
Lizar :

다음과 같은 줄이 있어야 합니다.

입력 DebugInfoLevel 정보=DBG_NONE; //TF_01

만세 획득!!!! 정말 감사합니다.
 

개발자 삼촌, CTrade 클래스 에서 SellStop 및 BuyStop 기능을 수정할 수 있습니까?

 bool CTrade::SellStop( double volume, double price, const string symbol= NULL , double sl= 0.0 , double tp= 0.0 ,
                       ENUM_ORDER_TYPE_TIME type_time= ORDER_TIME_GTC , datetime expiration= 0 , const string comment= "" )
  {
   string sym;
//--- check symbol
   sym=(symbol== NULL )? Symbol ():symbol;
//--- check volume
   if (volume<= 0.0 )
     {
      m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_VOLUME ;
       return (false);
     }
//--- check price
   if (price!= 0.0 ) //   <--------- ААААААААААААААААААААААААААААААААААААА, что это? о_О Замените восклицательный знак на знак равно!
     {
      m_result.retcode= TRADE_RETCODE_INVALID_PRICE ;
       return (false);
     }
//--- send "SELL_STOP" order
   return (OrderOpen(sym, ORDER_TYPE_SELL_STOP ,volume, 0.0 ,price,sl,tp,type_time,expiration,comment));
  }

BuyStop, 같은 것입니다.

 
mrProF :

개발자 삼촌, CTrade 클래스에서 SellStop 및 BuyStop 기능을 수정할 수 있습니까?

BuyStop, 같은 것입니다.

수정됨, 다음 빌드에 있을 예정입니다. 고맙습니다.
 
xeon :

(2010년 10월 28일) 빌드 350으로 업데이트한 후 테스터가 작동을 멈췄습니다.

로그 첨부.

노트북의 백분율 및 메모리:

// 인텔 셀러론 M 1.50GHz 1014 -/

시스템 - 윈도우 XP 프로프 32

다른 폴더에 모든 것을 다시 설치했지만 여전히 작동하지 않습니다.

에이전트 로그를 보는 것도 흥미로울 것입니다.
 
stringo :
에이전트의 로그를 보는 것도 흥미로울 것입니다.

같은 문제 - 테스터가 작동하지 않습니다. 시작 버튼을 누른 후 몇 초 동안 "생각"하고 데이터를 로드하지만 테스트는 시작조차 하지 않습니다(시작 버튼이 다시 나타남).

빌드 350, XP, Pentium4, 로그:

 2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   disconnected
2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   USDJPY: history synchronized from 1993.05 . 11 to 2010.10 . 29
2010.11 . 01 10 : 36 : 37      Core 1   USDJPY: load 27 bytes of history data to synchronize
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   USDJPY: symbol synchronized, 2904 bytes of symbol info received
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   performance: 14
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    57 Kb of total initialization data received
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   successfully initialized
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   initial deposit 10000.00 USD, leverage 1 : 100
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1   expert file added: Experts\Wave2.ex5. 27205 bytes loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    76 bytes of selected symbols loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    7170 bytes of tester parameters loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    3768 bytes of group info loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 34      Core 1    3124 bytes of account info loaded
2010.11 . 01 10 : 36 : 33      Core 1   common synchronization completed
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Core 1   authorized (agent build 350 )
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Tester  USDJPY,H1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Wave2.ex5 from 2010.01 . 01 00 : 00 to 2010.10 . 04 00 : 00 to be started
2010.11 . 01 10 : 36 : 30      Core 1   connected
2010.11 . 01 10 : 36 : 29      Core 1   connecting to 127.0 . 0.1 : 3000
2010.11 . 01 10 : 36 : 29      Core 1   agent process started
 
dogada :

같은 문제 - 테스터가 작동하지 않습니다. 시작 버튼을 누른 후 몇 초 동안 "생각"하고 데이터를 로드하지만 테스트는 시작조차 하지 않습니다(시작 버튼이 다시 나타남).

로그에서 빌드 350, XP, Pentium4:

테스터 로그입니다. 에이전트 로그는 <테스터 데이터 폴더>\ Agent-127.0.0.1-3000 \logs에 있습니다.
 
에이전트 로그가 비어 있습니다.
1...177178179180181182183184185186187188189190191...3184
새 코멘트