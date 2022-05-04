오류, 버그, 질문 - 페이지 181 1...174175176177178179180181182183184185186187188...3184 새 코멘트 gisip 2010.10.29 14:50 #1801 gdtt : 테스터가 파일을 보려면 파일을 에이전트 폴더에 배치해야 합니다. D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries 조언 해주셔서 감사합니다!!! 모든 것이 작동했습니다! 이제 그는 외부 지표를 볼 수 없습니다. 아마도 어딘가로 옮겨야합니까? Andrey Sharov 2010.10.29 15:04 #1802 빌드 350. 테스트 작업이 중지되었습니다. 기록을 업데이트하고 연결을 끊습니다. 에이전트 탭에서 프로세서는 계속 사용 중입니다. 그래프 및 테스트 결과 탭이 표시되지 않습니다. Test Account 2010.10.29 15:09 #1803 gisip : 조언 해주셔서 감사합니다!!! 모든 것이 작동했습니다! 이제 그는 외부 지표를 볼 수 없습니다. 아마도 어딘가로 옮겨야합니까? 프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까? 이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다. Документация по MQL5: Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) www.mql5.com Основы языка / Препроцессор / Свойства программ (#property) - Документация по MQL5 [삭제] 2010.10.29 15:10 #1804 Ashes : 빌드 350. 테스트 작업이 중지되었습니다. 기록을 업데이트하고 연결을 끊습니다. 에이전트 탭에서 프로세서는 계속 사용 중입니다. 그래프 및 테스트 결과 탭이 표시되지 않습니다. 터미널과 함께 제공되는 표준 Expert Advisor 중 하나를 테스트해 보십시오. Renat Fatkhullin 2010.10.29 15:30 #1805 테스터에 대한 추가 파일 및 표시기를 관리하기 위한 특수 속성 이 있습니다. tester_indicator 끈 " indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다. 테스터_파일 끈 확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다. 테스터_라이브러리 끈 큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자일 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다. Andrey Sharov 2010.10.29 15:31 #1806 Interesting : 터미널과 함께 제공되는 표준 Expert Advisor 중 하나를 테스트해 보십시오. 결과는 비슷... 다시 컴파일하지 않았습니다. 아마도 그것이 문제입니까? 놀랍게도 로그에는 아무것도 없습니다. 추신. 재컴파일이 도움이 되지 않았습니다. mt5를 다시 시작해도(업데이트 후 다시 시작했지만) 도움이 되지 않았습니다... gisip 2010.10.29 15:45 #1807 alexvd : 프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까? 이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다. 고맙습니다! #property tester_indicator 목록 이후 ... 모든 것이 작동했습니다! 테스트 후 실시간으로 시작하기 전에 모든 #property tester_...에 주석을 달아야 한다고 말하지 마세요. Andrey Sharov 2010.10.29 15:57 #1808 빌드 350. EA가 투자자 계정(투자자의 비밀번호 사용)에서 거래를 시도하고 있습니다. 예전에는 없었던 것 같은데... Test Account 2010.10.29 16:02 #1809 gisip : 테스트 후 실시간으로 시작하기 전에 모든 #property tester_...에 주석을 달아야 한다고 말하지 마세요. 무엇 때문에? Aleksey Sergan 2010.10.29 16:06 #1810 alexvd : 프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까? 이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다. dll 작업을 해보지 않아서 뭐라 말씀드릴 수 없지만, 에이전트의 파일 폴더인 데이터 파일로 정확히 해줘야 합니다. 파일은 다음과 같이 액세스됩니다. bool CW1Forecast::LoadDataFromFile( string symbolonly ){ // //symbol = symbolonly; string filename = "wcandleprogn.csv" ; handle = FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_ANSI ); if ( handle < 1 ){ Print ( "Ошибка открытия файла " , filename, " ошибка: " , ErrorDescription( GetLastError () ) ); return (false); } bool foundsymbol = false; bool flagexit = false; int cnt = 0 ; //GetString( handle, res ); // получить строку заголовка dateyymmdd,month,year,valink W1ForecastRecord res; while ( ! FileIsEnding (handle) && !flagexit ){ //по строкам файла GetString( handle, res ); // получить строку if ( res.symbol == symbolonly ){ sizedata++; ArrayResize ( data, sizedata ); data[sizedata- 1 ].copyvar( res ); foundsymbol = true; } } FileClose ( handle ); return ( true ); } 이러한 방식으로 데이터를 수신하는 것은 매우 불편합니다. 데이터 파일은 에이전트의 파일 폴더에 수동으로 복사해야 하며 스크립트에 의해 자연스럽게 D:\metatrader5\MQL5\Files 폴더로 구성됩니다. 아마도 제가 놓친 것이 있고 테스터에서 \MQL5\Files 폴더로의 액세스는 가능한? 도움말 확인: 테스터_파일 끈 확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다. 그게 내가 필요한거야? 1...174175176177178179180181182183184185186187188...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
테스터가 파일을 보려면 파일을 에이전트 폴더에 배치해야 합니다. D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries
이제 그는 외부 지표를 볼 수 없습니다. 아마도 어딘가로 옮겨야합니까?
빌드 350. 테스트 작업이 중지되었습니다. 기록을 업데이트하고 연결을 끊습니다. 에이전트 탭에서 프로세서는 계속 사용 중입니다. 그래프 및 테스트 결과 탭이 표시되지 않습니다.
테스터에 대한 추가 파일 및 표시기를 관리하기 위한 특수 속성 이 있습니다.
" indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다.
확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다.
큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자일 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다.
터미널과 함께 제공되는 표준 Expert Advisor 중 하나를 테스트해 보십시오.
결과는 비슷...
다시 컴파일하지 않았습니다. 아마도 그것이 문제입니까? 놀랍게도 로그에는 아무것도 없습니다.
추신. 재컴파일이 도움이 되지 않았습니다. mt5를 다시 시작해도(업데이트 후 다시 시작했지만) 도움이 되지 않았습니다...
고맙습니다! #property tester_indicator 목록 이후 ... 모든 것이 작동했습니다!
테스트 후 실시간으로 시작하기 전에 모든 #property tester_...에 주석을 달아야 한다고 말하지 마세요.
빌드 350. EA가 투자자 계정(투자자의 비밀번호 사용)에서 거래를 시도하고 있습니다. 예전에는 없었던 것 같은데...
무엇 때문에?
dll 작업을 해보지 않아서 뭐라 말씀드릴 수 없지만, 에이전트의 파일 폴더인 데이터 파일로 정확히 해줘야 합니다.
파일은 다음과 같이 액세스됩니다.
이러한 방식으로 데이터를 수신하는 것은 매우 불편합니다. 데이터 파일은 에이전트의 파일 폴더에 수동으로 복사해야 하며 스크립트에 의해 자연스럽게 D:\metatrader5\MQL5\Files 폴더로 구성됩니다. 아마도 제가 놓친 것이 있고 테스터에서 \MQL5\Files 폴더로의 액세스는 가능한?
그게 내가 필요한거야?