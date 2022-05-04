오류, 버그, 질문 - 페이지 181

gdtt :
테스터가 파일을 보려면 파일을 에이전트 폴더에 배치해야 합니다. D:\metatrader5\tester\Agent-127.0.0.1-3000\MQL5\Libraries

조언 해주셔서 감사합니다!!!

모든 것이 작동했습니다!

이제 그는 외부 지표를 볼 수 없습니다. 아마도 어딘가로 옮겨야합니까?

 

빌드 350. 테스트 작업이 중지되었습니다. 기록을 업데이트하고 연결을 끊습니다. 에이전트 탭에서 프로세서는 계속 사용 중입니다. 그래프 및 테스트 결과 탭이 표시되지 않습니다.

 
gisip :

조언 해주셔서 감사합니다!!!

모든 것이 작동했습니다!

이제 그는 외부 지표를 볼 수 없습니다. 아마도 어딘가로 옮겨야합니까?

프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까?

이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다.

Ashes :

빌드 350. 테스트 작업이 중지되었습니다. 기록을 업데이트하고 연결을 끊습니다. 에이전트 탭에서 프로세서는 계속 사용 중입니다. 그래프 및 테스트 결과 탭이 표시되지 않습니다.

터미널과 함께 제공되는 표준 Expert Advisor 중 하나를 테스트해 보십시오.
 

테스터에 대한 추가 파일 및 표시기를 관리하기 위한 특수 속성 이 있습니다.

tester_indicator

" indicator_name.ex5" 형식의 사용자 지정 표시기 이름입니다 . 테스트에 필요한 지표는 해당 매개변수가 상수 문자열로 설정된 경우 iCustom() 함수 호출에서 자동으로 결정됩니다. 다른 경우( IndicatorCreate() 함수를 사용하거나 표시기의 이름을 지정하는 매개변수에 상수가 아닌 문자열을 사용하는 경우) 이 속성은 필수입니다.

테스터_파일

확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다.

테스터_라이브러리

큰따옴표로 묶인 확장자가 있는 라이브러리 이름입니다. 라이브러리는 dll 확장자 또는 ex5 확장자일 수 있습니다. 테스트에 필요한 라이브러리는 자동으로 결정됩니다. 그러나 사용자 지정 표시기에서 라이브러리를 사용하는 경우 이 속성을 사용해야 합니다.

 
Interesting :
터미널과 함께 제공되는 표준 Expert Advisor 중 하나를 테스트해 보십시오.

결과는 비슷...

다시 컴파일하지 않았습니다. 아마도 그것이 문제입니까? 놀랍게도 로그에는 아무것도 없습니다.

추신. 재컴파일이 도움이 되지 않았습니다. mt5를 다시 시작해도(업데이트 후 다시 시작했지만) 도움이 되지 않았습니다...

 
alexvd :

프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까?

이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다.

고맙습니다! #property tester_indicator 목록 이후 ... 모든 것이 작동했습니다!


테스트 후 실시간으로 시작하기 전에 모든 #property tester_...에 주석을 달아야 한다고 말하지 마세요.

 

빌드 350. EA가 투자자 계정(투자자의 비밀번호 사용)에서 거래를 시도하고 있습니다. 예전에는 없었던 것 같은데...

 
gisip :

테스트 후 실시간으로 시작하기 전에 모든 #property tester_...에 주석을 달아야 한다고 말하지 마세요.


무엇 때문에?

 
alexvd :

프로그램 속성( https://www.mql5.com/en/docs/basis/preprosessor/compilation )에서 이 모든 파일을 지정해 보셨습니까?

이것이 도움이 되지 않으면 모든 파일을 첨부하고 조치에 대한 설명과 함께 서비스 데스크에 요청을 작성하십시오. 수정하겠습니다.

dll 작업을 해보지 않아서 뭐라 말씀드릴 수 없지만, 에이전트의 파일 폴더인 데이터 파일로 정확히 해줘야 합니다.

파일은 다음과 같이 액세스됩니다.

 bool CW1Forecast::LoadDataFromFile( string symbolonly ){
   //
   //symbol = symbolonly;
   string filename = "wcandleprogn.csv" ;
  handle = FileOpen (filename, FILE_READ | FILE_ANSI );
   if ( handle < 1 ){
     Print ( "Ошибка открытия файла " , filename, " ошибка: " , ErrorDescription( GetLastError () )   );
     return (false); 
  }
   bool foundsymbol = false; bool flagexit = false;
   int cnt = 0 ;
   //GetString( handle, res ); // получить строку заголовка dateyymmdd,month,year,valink
  W1ForecastRecord res;
   while ( ! FileIsEnding (handle) && !flagexit  ){   //по строкам файла
    
    GetString( handle, res ); // получить строку
     if ( res.symbol == symbolonly ){
      sizedata++;
       ArrayResize ( data, sizedata );
      data[sizedata- 1 ].copyvar( res );
      foundsymbol = true;
    }
  }
   FileClose (  handle );
   return ( true );
}

이러한 방식으로 데이터를 수신하는 것은 매우 불편합니다. 데이터 파일은 에이전트의 파일 폴더에 수동으로 복사해야 하며 스크립트에 의해 자연스럽게 D:\metatrader5\MQL5\Files 폴더로 구성됩니다. 아마도 제가 놓친 것이 있고 테스터에서 \MQL5\Files 폴더로의 액세스는 가능한?

도움말 확인:

테스터_파일

확장자를 포함한 테스터의 파일 이름으로 큰따옴표로 묶습니다(상수 문자열로). 지정된 파일은 작업을 위해 테스터에게 전송됩니다. 필요한 경우 테스트용 입력 파일을 항상 지정해야 합니다.

그게 내가 필요한거야?

