오류, 버그, 질문 - 페이지 176 1...169170171172173174175176177178179180181182183...3184 새 코멘트 [삭제] 2010.10.27 21:19 #1751 Urain : 나는 당신이 직접 코드를 작성하는 것을 반대하는 것이 아니라 당신이 MQ에서 플랫폼을 요구했다는 사실에 반대합니다. 그리고 나는 이미 사용자가 아닌 당신과 같은 종류라는 것이 밝혀졌습니다. 0.01이 많은 새로운 계정 그룹이 도입될 것으로 가정했습니다. 아이디어에 따르면 이것은 다른 사용자(표준 최소 계정이 필요한 사용자)에게 발생하지 않아야 합니다. 행운을 빕니다 Sergey Gritsay 2010.10.28 01:00 #1752 Renat : 완료. 슈퍼, 그들은 또한 최대 로트를 증가시켰습니다. 이제 플리핑 엑스퍼트 어드바이저를 다양한 로트에서 안전하게 테스트할 수 있습니다. solomenikm 2010.10.28 05:15 #1753 친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류가 있습니다. struct Ssignals { public : double OpenLong; }; class indicator { private : Ssignals condition; public : Ssignals MA(); }; Ssignals indicator::MA(){ condition.OpenLong= 0 ; condition.OpenLong+= 1 ; // выдает случайный результат return (condition); } 빌드 346 Документация по MQL5: Программы MQL5 / Ошибки выполнения www.mql5.com Программы MQL5 / Ошибки выполнения - Документация по MQL5 Mikhail Dovbakh 2010.10.28 05:38 #1754 Interesting : 0.01이 많은 새로운 계정 그룹이 도입될 것으로 가정했습니다. 아이디어에 따르면 이것은 다른 사용자(표준 최소 계정이 필요한 사용자)에게 발생하지 않아야 합니다. 행운을 빕니다 너무 잘 가르쳐... 그리고 당신은 빈 유리에 연결할 수 없습니다. 당신의 MT5의 경우 이미 3-4개의 DC를 선택했습니다. 나도 관심... ;) 모든 것이 거기에서 작동합니까? 비밀을 지킬 수 있습니까? 리소스에 대한 직접 링크를 제공하십시오! 나는 아무도 광고에서 당신을 의심하지 않을 것이라고 생각합니다. 누락 된 것을 광고 할 수 없습니다 ... ;) [삭제] 2010.10.28 07:05 #1755 avatara : 너무 잘 가르쳐... 그리고 당신은 빈 유리에 연결할 수 없습니다. 당신의 나도 관심... ;) 모든 것이 거기에서 작동합니까? 비밀을 지킬 수 있습니까? 리소스에 대한 직접 링크를 제공하십시오! 나는 아무도 광고에서 당신을 의심하지 않을 것이라고 생각합니다. 누락 된 것을 광고 할 수 없습니다 ... ;) 1. 멋진가요? 뭔가 의심스럽네요... 2. Forex 환율에 "보통 주문서"가 있습니까? MT5에서 주문서로 작업하는 위치는 여러 번 언급되었습니다. 나는 통화 선물 한 잔에 정말 관심이 있을 것입니다. 3. 광고인가요? 비밀이야? a) 알파리; b) 브로코; c) 제독 시장. Aleksandr Chugunov 2010.10.28 09:41 #1756 처음부터 터미널이 설치되지 않았습니다 어제 다른 브로커에서 똑같은 일이 일어났고 항상 이 자리에... 어제 7번째 시도 후에 터미널 중 하나가 설치되었고 23번째 시도 후에 두 번째 터미널이 설치되었습니다. 다른 컴퓨터에서 시도... 먼저 유럽에서 여기로 다운로드를 시도한 다음 러시아로 전환한 다음 미국으로 전환하고 오류가 발생합니다. 영형! 158번째부터 키프로스에 연결하여 ... Test Account 2010.10.28 09:43 #1757 solomenikm : 친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류 가 있습니다(또는 제가 보기에). 빌드 346 터미널과 디버깅 모두에서 보았습니다. 제공한 코드에 문제가 있습니까? 내가 잘못된 곳을 찾고 있는 것은 아닐까? Andrey Dik 2010.10.28 10:11 #1758 solomenikm : 친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류 가 있습니다(또는 제가 보기에). 빌드 346 문제는 구조가 아니다. 변수로 덧셈/뺄셈/나누기/곱셈의 수학 연산자를 실행하기 전에 먼저 어떤 값으로 초기화해야 합니다(변수 선언 시 수행하는 것이 좋습니다). 즉, 잘못되었습니다. f+= 1 ; //Прибавление числа к не инициализированной переменной, результат непредсказуем 좋아요: int f= 0 ; //инициализировали числом 0 f+= 1 ; //прибавили к инициализированной переменной 1 //------------------------------------------- //или так int f= 1 ; //Сразу инициализируем переменную числом 1 при объявлении переменной //------------------------------------------- //или так int f; f= 1 ; //операция присваивания, работает и с не инициализированными переменными, равнозначно инициализации числом при объявлении переменной. Test Account 2010.10.28 10:19 #1759 여기에는 초기화만 있습니다. condition.OpenLong= 0 ; condition.OpenLong+= 1 ; Andrey Dik 2010.10.28 10:34 #1760 alexvd : 여기에는 초기화만 있습니다. 흠 정말... 1...169170171172173174175176177178179180181182183...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 당신이 직접 코드를 작성하는 것을 반대하는 것이 아니라 당신이 MQ에서 플랫폼을 요구했다는 사실에 반대합니다.
그리고 나는 이미 사용자가 아닌 당신과 같은 종류라는 것이 밝혀졌습니다.
0.01이 많은 새로운 계정 그룹이 도입될 것으로 가정했습니다. 아이디어에 따르면 이것은 다른 사용자(표준 최소 계정이 필요한 사용자)에게 발생하지 않아야 합니다.
행운을 빕니다
완료.
친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류가 있습니다.빌드 346
0.01이 많은 새로운 계정 그룹이 도입될 것으로 가정했습니다. 아이디어에 따르면 이것은 다른 사용자(표준 최소 계정이 필요한 사용자)에게 발생하지 않아야 합니다.
행운을 빕니다
너무 잘 가르쳐...
그리고 당신은 빈 유리에 연결할 수 없습니다.
당신의
MT5의 경우 이미 3-4개의 DC를 선택했습니다.
나도 관심...
;)
모든 것이 거기에서 작동합니까? 비밀을 지킬 수 있습니까? 리소스에 대한 직접 링크를 제공하십시오!
나는 아무도 광고에서 당신을 의심하지 않을 것이라고 생각합니다.
누락 된 것을 광고 할 수 없습니다 ...
;)
너무 잘 가르쳐...
그리고 당신은 빈 유리에 연결할 수 없습니다.
당신의
나도 관심...
;)
모든 것이 거기에서 작동합니까? 비밀을 지킬 수 있습니까? 리소스에 대한 직접 링크를 제공하십시오!
나는 아무도 광고에서 당신을 의심하지 않을 것이라고 생각합니다.
누락 된 것을 광고 할 수 없습니다 ...
;)
1. 멋진가요? 뭔가 의심스럽네요...
2. Forex 환율에 "보통 주문서"가 있습니까?
MT5에서 주문서로 작업하는 위치는 여러 번 언급되었습니다. 나는 통화 선물 한 잔에 정말 관심이 있을 것입니다.
3. 광고인가요? 비밀이야?
a) 알파리; b) 브로코; c) 제독 시장.
처음부터 터미널이 설치되지 않았습니다
어제 다른 브로커에서 똑같은 일이 일어났고 항상 이 자리에... 어제 7번째 시도 후에 터미널 중 하나가 설치되었고 23번째 시도 후에 두 번째 터미널이 설치되었습니다. 다른 컴퓨터에서 시도...
먼저 유럽에서 여기로 다운로드를 시도한 다음 러시아로 전환한 다음 미국으로 전환하고 오류가 발생합니다.
영형! 158번째부터 키프로스에 연결하여 ...
친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류 가 있습니다(또는 제가 보기에).
빌드 346
터미널과 디버깅 모두에서 보았습니다.
제공한 코드에 문제가 있습니까? 내가 잘못된 곳을 찾고 있는 것은 아닐까?
친애하는, 이중 유형의 구조 변수에 대한 += 연산자 실행에 오류 가 있습니다(또는 제가 보기에).빌드 346
문제는 구조가 아니다.
변수로 덧셈/뺄셈/나누기/곱셈의 수학 연산자를 실행하기 전에 먼저 어떤 값으로 초기화해야 합니다(변수 선언 시 수행하는 것이 좋습니다).
즉, 잘못되었습니다.
좋아요:
여기에는 초기화만 있습니다.
여기에는 초기화만 있습니다.