오류, 버그, 질문 - 페이지 179

simple_user 2010.10.28 15:10 #1781

alexvd :

[삭제] 2010.10.28 15:44 #1782

avatara :

[삭제] 2010.10.28 16:25 #1784

Interesting :

avatara :

Errors, bugs, questions
Ticks Before The News
World currencies index (clearly

Mikhail Dovbakh 2010.10.28 16:38 #1785

Interesting :

Dmitriy Skub 2010.10.28 20:28 #1786

[삭제] 2010.10.28 21:00 #1787

Dima_S :

Mykola Demko 2010.10.28 21:10 #1788

struct S_A
  {
   double            a;
   double            b;
  };
//+------------------------------------------------------------------+
//|                                                                  |
//+------------------------------------------------------------------+
void OnStart ()
  {
   S_A sA,sB;
   sA.a= 10 ;
   sA.b= 14 ;
   sB=sA;                    // вот так можно
   Print ( "sA.a=" ,sA.a);
   Print ( "sA.b=" ,sA.b);
   Print ( "sB.a=" ,sB.a);
   Print ( "sB.b=" ,sB.b);

   MqlTradeRequest m_request,p_request;
   m_request.magic= 123 ;
   p_request=m_request;      // а так нельзя ??
   Print ( "p_request.magic=" ,p_request.magic);
  }

Renat Fatkhullin 2010.10.28 21:49 #1789

Urain :

복잡하거나 동적 필드를 포함하지 않는 "단순한" 구조를 복사하는 것이 가능합니다. 그것이 바로 메시지가 말하는 것입니다.

Rashid Umarov 2010.10.28 22:19 #1790
탭을 선택하면 그래프 창이 활성화되어 시각적으로 볼 수 있습니다.
차트를 제자리에서 얼마나 자주 재정렬해야 합니까?
최소화된 창도 활성화되는데, 원하는 순서로 탭을 드래그하다 실수로 최소화된 창이 활성화되면, 마우스를 이용하여 화면에서 불필요한 무작위 팝업 차트를 찾아 뒤로 접어야 합니다.
MT 데스크탑에서 차트로 시각적으로 작업하는 것이 훨씬 쉽습니다. 특히 탭이 있는 차트 패널이 화면의 공간을 차지하고 이전 알고리즘(MT4부터)에서는 활성 상태를 유지할 수 없었기 때문입니다.
의지할 사람이 너밖에 없어... :(
하지만 그렇게 된 것은 "일"하는 사람만 볼 수 있습니다..
배포 키트를 다운로드할 수 있는 직접 링크가 있습니까?
어쩐지 불편하다. 그러나 사실.
간단한 주제 - 그러나 Admiral도로 드되지 않습니다 ...
내가 처리한 모든 DC 중에서 유리는 적어도 어떻게든 Alpari에서만 표현됩니다.
MetaTrader 5(웹사이트에 따르면 2009년 12월 11일 빌드)
고맙습니다! 공부하러...
내가 실수하지 않았다면 Alpari 서버는 62.213.101.242:443입니다.
EURUSD, GBPUSD, USDJPY, USDCHF, AUDUSD, USDCAD, NZDUSD, EURCHF, EURJPY, GBPCHF, GBPJPY, AUDJPY, AUDCAD, CADCHF, CADJPY, CHFJPY와 같은 통화 쌍에는 최소한 날짜가 있습니다.
가장 멋진 점은 금, 은 및 아마도 모든 재고 악기를 위한 유리를 파본 적이 없다는 것입니다... :(
가장 멋진 것은 이 유리도 사기라는 것입니다. 공작님 보세요. 나는 NT에 대해 침묵 할 것입니다 ...
하지만 어쨌든 감사합니다!
새 빌드 350 - 편집기에서 기사 및 코드베이스에서 행을 선택하면 다음 답변을 얻습니다.
난 괜찮아. 문제 없이 작동합니다.
단계적으로 수행할 모든 단계를 설명하는 요청을 서비스 데스크에 작성하십시오.
OS 및 터미널의 융합에 대한 데이터를 지정하는 것을 잊지 마십시오.
확인하기 위해 이 "퍼지 논리"를 비롯한 여러 기사를 시도했습니다.
편집기에서 브라우저로 명령을 보내는 데 문제가 있을 수 있습니다(저는 최신 버전인 Mozilla를 사용합니다).
사용자 구조를 복사할 수 있고 표준 구조를 복사할 수 없는 이유는 무엇입니까?
표준 구조 복사 시 맹세: 'p_request' - 구조에 개체가 있고 복사할 수 없습니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/basis/types/classes
Простые структуры
문자열, 클래스 개체 및 동적 배열 개체를 포함하지 않는 구조를 단순 구조라고 합니다 . 이러한 구조의 변수는 구조가 다르더라도 서로 자유롭게 복사 할 수 있습니다. 단순한 구조의 변수와 해당 배열은 DLL에서 가져온 함수에 매개변수로 전달할 수 있습니다.