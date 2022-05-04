오류, 버그, 질문 - 페이지 177 1...170171172173174175176177178179180181182183184...3184 새 코멘트 Renat Fatkhullin 2010.10.28 10:49 #1761 AlexSTAL : 처음부터 터미널이 설치되지 않았습니다 어제 다른 브로커에서도 똑같은 일이 일어났고 항상 이 자리에... 어제 7번째 시도 후에 터미널 중 하나가 설치되었고 23번째 시도 후에 두 번째 터미널이 설치되었습니다. 다른 컴퓨터에서 시도... 먼저 유럽에서 여기로 다운로드를 시도한 다음 러시아로 전환한 다음 미국으로 전환하고 오류가 발생합니다. 영형! 158번째부터 키프로스에 연결하여 ... 어제 러시아에서는 많은 공급자가 외부에 액세스하는 데 문제가 있었습니다. 이로 인해 지속적인 연결 끊김이 발생했습니다. simple_user 2010.10.28 10:59 #1762 MT4(MT3에도 있음)에는 MT 창의 바탕 화면에 SELECTED 순서로 창을 정렬하는 옵션이 있지만 MT 5에서는 작동하지 않습니다. 저것들. MT4에서는 필수 시퀀스의 차트를 여러 번 클릭한 다음 "세로\가로 배치" 옵션을 선택하여 필요한 환경을 얻을 수 있습니다. 그러나 MT5에서는 작동하지 않습니다 :( 아니면 있을 수 있지만 다르게 구현되었습니까? Aleksandr Chugunov 2010.10.28 11:10 #1763 Renat : 어제 러시아에서는 많은 공급자가 외부에 액세스하는 데 문제가 있었습니다. 이로 인해 지속적인 연결 끊김이 발생했습니다. 오늘도 마찬가지... Alexander 2010.10.28 11:11 #1764 단순 사용자 : В МТ4 (и даже в МТ3 была) есть опция расположения окон в ВЫБРАННОМ порядке на рабочем столе окна МТ, а вот в МТ 5 она не работает. 저것들. MT4에서는 필수 시퀀스의 차트를 여러 번 클릭한 다음 "세로\가로 배치" 옵션을 선택하여 필요한 환경을 얻을 수 있습니다. 그러나 MT5에서는 작동하지 않습니다 :( 아니면 있을 수 있지만 다르게 구현되었습니까? 메인 메뉴 -> 창 Alexey Klenov 2010.10.28 11:24 #1765 1. 전략 테스터에서 "비시장" 가격으로 손절매 실행 나머지를 제거했습니다. 이해했다. simple_user 2010.10.28 11:44 #1766 ALozovoy : 단순 사용자 : 메인 메뉴 -> 창 죄송합니다, 당신은 내 질문을 이해하지 못했습니다. 차트 창을 MT 데스크탑의 열과 가로에 배치하려면 엄격하게 정의된 ORDER가 필요합니다. MT4에는 이를 구현하는 옵션이 있으며 MT5에서는 수동으로 올바른 순서로 배치하더라도 "트림"을 위해 가장자리를 메뉴에서 지정한 옵션을 클릭하면 얻을 수 있습니다. 위치의 PREVIOUS 순서입니다. 저것들. MT는 일부 계획에 따라 재량에 따라 화면에 그래픽을 조각하며 귀하는 기억하지 못할 것입니다. 터무니없는! Rashid Umarov 2010.10.28 11:57 #1767 olyakish : 어느 날 아침에 여러 버그를 발견했습니다. 1. 전략 테스터에서 "비시장" 가격으로 손절매 실행 갭 슬립으로 정지 실행. 실제로도 마찬가지일 것입니다. 아니면 다른 것을 의미합니까? [삭제] 2010.10.28 11:58 #1768 개발자. EventKillTimer ()에 대한 결과도 부울로 만들 수 있습니까? 그리고 FIG는 타이머가 중지 되었는지 여부를 압니다. Документация по MQL5: Работа с событиями / EventKillTimer www.mql5.com Работа с событиями / EventKillTimer - Документация по MQL5 Alexey Petrov 2010.10.28 11:58 #1769 simple_user : 프로필이 당신에게 적합할까요? 그래프의 위치를 저장합니다. Alexey Klenov 2010.10.28 12:08 #1770 Rosh : 갭 슬립으로 실행 중지. 실제로는 똑같을 것입니다. 아니면 다른 뜻인가요? 잘 모르겠지만 실생활에서 딱 한 번 그런 상황에 처했을 때 갭이어 후 첫 틱에 닫았다. DC 계약에 정확히 그렇게 설명되어 있습니다. 1...170171172173174175176177178179180181182183184...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
처음부터 터미널이 설치되지 않았습니다
어제 다른 브로커에서도 똑같은 일이 일어났고 항상 이 자리에... 어제 7번째 시도 후에 터미널 중 하나가 설치되었고 23번째 시도 후에 두 번째 터미널이 설치되었습니다. 다른 컴퓨터에서 시도...
먼저 유럽에서 여기로 다운로드를 시도한 다음 러시아로 전환한 다음 미국으로 전환하고 오류가 발생합니다.
영형! 158번째부터 키프로스에 연결하여 ...
MT4(MT3에도 있음)에는 MT 창의 바탕 화면에 SELECTED 순서로 창을 정렬하는 옵션이 있지만 MT 5에서는 작동하지 않습니다.
저것들. MT4에서는 필수 시퀀스의 차트를 여러 번 클릭한 다음 "세로\가로 배치" 옵션을 선택하여 필요한 환경을 얻을 수 있습니다.
그러나 MT5에서는 작동하지 않습니다 :(
아니면 있을 수 있지만 다르게 구현되었습니까?
어제 러시아에서는 많은 공급자가 외부에 액세스하는 데 문제가 있었습니다. 이로 인해 지속적인 연결 끊김이 발생했습니다.
메인 메뉴 -> 창
1. 전략 테스터에서 "비시장" 가격으로 손절매 실행
단순 사용자 :
죄송합니다, 당신은 내 질문을 이해하지 못했습니다.
차트 창을 MT 데스크탑의 열과 가로에 배치하려면 엄격하게 정의된 ORDER가 필요합니다. MT4에는 이를 구현하는 옵션이 있으며 MT5에서는 수동으로 올바른 순서로 배치하더라도 "트림"을 위해 가장자리를 메뉴에서 지정한 옵션을 클릭하면 얻을 수 있습니다. 위치의 PREVIOUS 순서입니다.
저것들. MT는 일부 계획에 따라 재량에 따라 화면에 그래픽을 조각하며 귀하는 기억하지 못할 것입니다. 터무니없는!
어느 날 아침에 여러 버그를 발견했습니다.
개발자.
EventKillTimer ()에 대한 결과도 부울로 만들 수 있습니까? 그리고 FIG는 타이머가 중지 되었는지 여부를 압니다.
프로필이 당신에게 적합할까요? 그래프의 위치를 저장합니다.
갭 슬립으로 실행 중지. 실제로는 똑같을 것입니다. 아니면 다른 뜻인가요?
잘 모르겠지만 실생활에서 딱 한 번 그런 상황에 처했을 때 갭이어 후 첫 틱에 닫았다. DC 계약에 정확히 그렇게 설명되어 있습니다.