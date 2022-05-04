오류, 버그, 질문 - 페이지 87

Interesting :

많은 표준 오류, 나 자신이 때때로 발생합니다 (다른 언어에서는 비교가 다르게 구현됨) ...

내 기억이 도움이된다면 이전 빌드에서 컴파일러가 오류 경고를 표시했습니다.
Kos :
아마 포기. 개발자들은 그다지 중요하지 않은(아마도 이미 완료된) 메시지의 표시를 줄일 것 같았습니다...
 

인사말.

스토리 업로드 방법을 알려주세요. 나는 터미널을 설치했고 2010년 2월 1일부터 2010년 7월 21일까지 어떤 쌍에도 데이터가 없습니다. 먼저 Expert Advisor를 시작하기 전에 지정된 기간의 데이터가 로드되었지만 이제는 기록 로드되지 않습니다.

 

이 정보를 얻는 방법( 빨간색으로 표시)?

이렇게 이익을 요구하는 것으로 이해합니다

 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT );
아니면? 그것은 단지 0을 반환합니다
 
이 함수는 예금 통화로 계정의 현재 이익 금액을 반환합니다. 즉, 열린 포지션이 없으면 결과는 당연히 0이 됩니다. 스스로 계산하고 싶은 것, 계산하는 방법은 이 기사에서 읽을 수 있습니다 . 표준 라이브러리 및 Google Chart API의 클래스를 사용하여 정보 게시판 만들기
매우 간단합니다.

옵션 번호 1

1. 우리는 초기 잔액에 관심이 있습니다 - 시작 잔액

2. 모든 거래 작업 에 대한 총계를 계산합니다(우리는 기록의 모든 거래를 정렬합니다) - 무역 균형.

3. 초기 잔액에 거래 작업의 결과를 추가하고 잔액에서 최종 금액을 가져옵니다 - 잔액.

귀하의 데이터에 따르면 다음과 같이 보일 것입니다.

시작 잔액 = $10,000

무역수지 = -4,061.80 $

잔액 = 시작 잔액 + 무역 잔액(기호 고려)!

옵션 번호 2

우리는 현재 자금에서 초기 잔액을 뺍니다. 결론적으로 운영 결과를 얻습니다 ...

 

이것은 일어나는 일입니다

 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )== AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )
 
모든 것은 맞다
그럼
 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )
 

물론 디포 기능이 없고 수익만 있는게 아쉽네요 

double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .;

1.#INF를 제공합니다.

서비스 데스크가 쓴...

