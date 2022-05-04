오류, 버그, 질문 - 페이지 87 1...808182838485868788899091929394...3184 새 코멘트 Ruslan Khasanov 2010.08.07 12:38 #861 Interesting : 많은 표준 오류, 나 자신이 때때로 발생합니다 (다른 언어에서는 비교가 다르게 구현됨) ... 내 기억이 도움이된다면 이전 빌드에서 컴파일러가 오류 경고를 표시했습니다. [삭제] 2010.08.07 13:01 #862 Kos : 내 기억이 도움이된다면 이전 빌드에서 컴파일러가 오류 경고를 표시했습니다. 아마 포기. 개발자들은 그다지 중요하지 않은(아마도 이미 완료된) 메시지의 표시를 줄일 것 같았습니다... Николай 2010.08.07 13:31 #863 인사말. 스토리 업로드 방법을 알려주세요. 나는 터미널을 설치했고 2010년 2월 1일부터 2010년 7월 21일까지 어떤 쌍에도 데이터가 없습니다. 먼저 Expert Advisor를 시작하기 전에 지정된 기간의 데이터가 로드되었지만 이제는 기록 로드되지 않습니다. gumgum 2010.08.07 16:46 #864 이 정보를 얻는 방법( 빨간색으로 표시)?이렇게 이익을 요구하는 것으로 이해합니다 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT ); 아니면? 그것은 단지 0을 반환합니다 Sergey Gritsay 2010.08.07 17:40 #865 gumgum : 이 정보를 얻는 방법( 빨간색으로 표시)? 이렇게 이익을 요구하는 것으로 이해합니다 아니면? 그것은 단지 0을 반환합니다 이 함수는 예금 통화로 계정의 현재 이익 금액을 반환합니다. 즉, 열린 포지션이 없으면 결과는 당연히 0이 됩니다. 스스로 계산하고 싶은 것, 계산하는 방법은 이 기사에서 읽을 수 있습니다 . 표준 라이브러리 및 Google Chart API의 클래스를 사용하여 정보 게시판 만들기 [삭제] 2010.08.07 18:22 #866 gumgum : 이 정보를 얻는 방법( 빨간색으로 표시)? 이렇게 이익을 요구하는 것으로 이해합니다 아니면? 그것은 단지 0을 반환합니다 매우 간단합니다. 옵션 번호 1 1. 우리는 초기 잔액에 관심이 있습니다 - 시작 잔액 2. 모든 거래 작업 에 대한 총계를 계산합니다(우리는 기록의 모든 거래를 정렬합니다) - 무역 균형. 3. 초기 잔액에 거래 작업의 결과를 추가하고 잔액에서 최종 금액을 가져옵니다 - 잔액. 귀하의 데이터에 따르면 다음과 같이 보일 것입니다. 시작 잔액 = $10,000 무역수지 = -4,061.80 $ 잔액 = 시작 잔액 + 무역 잔액(기호 고려)! 옵션 번호 2 우리는 현재 자금에서 초기 잔액을 뺍니다. 결론적으로 운영 결과를 얻습니다 ... gumgum 2010.08.07 21:34 #867 이것은 일어나는 일입니다 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )== AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) Sergey Gritsay 2010.08.07 21:40 #868 gumgum : 이것은 일어나는 일입니다 모든 것은 맞다 [삭제] 2010.08.07 21:41 #869 gumgum : 이것이 일어나는 일입니다 그럼 AccountInfoDouble ( ACCOUNT_PROFIT )= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_EQUITY )- AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE ) gumgum 2010.08.07 21:59 #870 물론 디포 기능이 없고 수익만 있는게 아쉽네요 double pro= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_BALANCE )/ 10000 .; 1.#INF를 제공합니다. 서비스 데스크가 쓴... 1...808182838485868788899091929394...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
많은 표준 오류, 나 자신이 때때로 발생합니다 (다른 언어에서는 비교가 다르게 구현됨) ...
내 기억이 도움이된다면 이전 빌드에서 컴파일러가 오류 경고를 표시했습니다.
인사말.
스토리 업로드 방법을 알려주세요. 나는 터미널을 설치했고 2010년 2월 1일부터 2010년 7월 21일까지 어떤 쌍에도 데이터가 없습니다. 먼저 Expert Advisor를 시작하기 전에 지정된 기간의 데이터가 로드되었지만 이제는 기록 로드되지 않습니다.
이 정보를 얻는 방법( 빨간색으로 표시)?
이렇게 이익을 요구하는 것으로 이해합니다아니면? 그것은 단지 0을 반환합니다
매우 간단합니다.
옵션 번호 1
1. 우리는 초기 잔액에 관심이 있습니다 - 시작 잔액
2. 모든 거래 작업 에 대한 총계를 계산합니다(우리는 기록의 모든 거래를 정렬합니다) - 무역 균형.
3. 초기 잔액에 거래 작업의 결과를 추가하고 잔액에서 최종 금액을 가져옵니다 - 잔액.
귀하의 데이터에 따르면 다음과 같이 보일 것입니다.
시작 잔액 = $10,000
무역수지 = -4,061.80 $
잔액 = 시작 잔액 + 무역 잔액(기호 고려)!
옵션 번호 2
우리는 현재 자금에서 초기 잔액을 뺍니다. 결론적으로 운영 결과를 얻습니다 ...
이것은 일어나는 일입니다
물론 디포 기능이 없고 수익만 있는게 아쉽네요
1.#INF를 제공합니다.
서비스 데스크가 쓴...