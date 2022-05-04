오류, 버그, 질문 - 페이지 18

MQL4에는 그런 기능이 있었다

 double AccountFreeMarginCheck( string symbol, int cmd, double volume) 
Возвращает размер свободных средств, которые останутся после открытия указанной позиции по текущей цене на текущем счете. 
Если свободных средств не хватает, то будет сгенерирована ошибка 134 (ERR_NOT_ENOUGH_MONEY).  
MQL5에서 아날로그를 찾지 못했습니다. 그러한 기능을 사용할 수 있습니까? 아니면 직접 계산해야 합니까? 그렇다면 올바르게 수행하는 방법을 알려주십시오.
 

이 항목의 16페이지를 참조하십시오. https://www.mql5.com/ru/forum/1111/page16/#comment_8755 인기있는 질문이지만! :)
 
거기에는 필요한 정보가 없습니다. 여유 자금 ACCOUNT_FREEMARGIN을 반환하는 기능만 있으며, 예를 들어 0.1랏의 거래량으로 포지션을 연 후 무료 자금이 얼마나 남아있을지 수치만 구하면 됩니다.
 
모르겠어요. 당신에게서만 다운로드한 터미널. 남을 이용하지 않았다. 이제 데이터가 나타 났지만 아침에는 거기에도 없었습니다 (밤새 거기에 없었던 것으로 나타났습니다). 분석을 위해 파일을 보낼 수 있습니다. 어떤 파일이 어디에 있는지 알려주십시오.
 
그리고 " 무료 자금 ACCOUNT_FREEMARGIN 환불 "과 " 예를 들어 0.1랏의 거래량으로 포지션을 개설한 후 남은 무료 자금 수 "의 차이점은 무엇입니까?

특히 두 경우 모두 "무료 자금"에 대해 이야기하고 있습니다. 정확히 무엇을 위한 "무료"입니까?

ACCOUNT_FREEEMARGIN

포지션 개설에 사용할 수 있는 예치 통화로 된 계좌 의 무료 자금 금액

더블


내가 알기로 ACCOUNT_FREEMARGIN은 현재 무료 자금 상태를 반환합니다.

어떤 경우에는 아직 개설되지 않았지만 개설될 수 있는 포지션을 고려하여 "자유 증거금"의 양을 결정해야 합니다.

 
맞습니다. ACCOUNT_FREEMARGIN은 현재 여유 마진 상태를 반환하며 , 포지션을 열기 전에 남은 여유 마진 값을 얻어야 합니다. 기능은 MT4에서 사용되었습니다.
이중 AccountFreeMarginCheck ( 문자열 기호, int cmd, 이중 볼륨)
 

나는 우리가 어떤 종류의 기능에 대해 이야기하는지 이해하는 것 같습니다. 포지션이 열릴 경우 남아있을 무료 자금의 양을 결정하는 것입니다. MQL5 참조의 다음 섹션을 살펴보십시오.

- 클래스 CAccountInfo ;

- FreeMarginCheck .

