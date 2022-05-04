오류, 버그, 질문 - 페이지 19 1...121314151617181920212223242526...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.06.30 23:54 #181 Yedelkin : 나는 우리가 어떤 종류의 기능에 대해 이야기하고 있는지 이해한 것 같습니다. 포지션이 열릴 경우 남아있을 무료 자금의 양을 결정하는 것입니다. MQL5 참조의 다음 섹션을 살펴보십시오. - CAAccountInfo 클래스;- 무료 마진 확인. 힌트를 주셔서 감사합니다. 저는 아직 표준 라이브러리를 파악하지 못했습니다. 분명히 표준 라이브러리 없이는 할 수 없습니다. [삭제] 2010.07.01 04:43 #182 sergey1294 : 힌트를 주셔서 감사합니다. 아직 표준 라이브러리를 찾지 못했습니다. 분명히 표준 라이브러리 없이는 할 수 없습니다. 왜 안 가? 심지어 가능하다... 그건 그렇고, 개발자를위한 질문 - Forex에 대해서만 마진을 계산해야합니까 (또는 여전히 작업 필드가 있습니까)? 나는 특히 이것에 대해 이야기하고 있습니다. double CAccountInfo::MarginCheck( const string symbol, ENUM_ORDER_TYPE trade_operation, double volume) const { double margin = 0.0 ; double contract_size= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_TRADE_CONTRACT_SIZE ); long leverage =Leverage(); string work; double price; //--- switch ( SymbolInfoInteger (symbol, SYMBOL_TRADE_CALC_MODE )) { case SYMBOL_CALC_MODE_FOREX : work= SymbolInfoString (symbol, SYMBOL_CURRENCY_MARGIN ); if (work==Currency()) price= 1.0 ; else price= SymbolInfoDouble (work+Currency(), SYMBOL_BID ); margin=price*volume*contract_size/leverage; break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFD : break ; case SYMBOL_CALC_MODE_FUTURES : break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDINDEX : break ; case SYMBOL_CALC_MODE_CFDLEVERAGE : break ; } //--- return (margin); } [삭제] 2010.07.01 05:13 #183 또한, 이 함수의 논리는 나에게 그다지 명확하지 않습니다. double CAccountInfo::FreeMarginCheck( const string symbol, ENUM_POSITION_TYPE trade_operation, double volume) const { return (FreeMargin()-MarginCheck(symbol,trade_operation,volume)); } 추신 내가 이해하는 한, 이 두 기능 모두 아직 완성되지 않았습니다. 적어도 계산에 필요한 현실을 반영하지는 않습니다... Yedelkin 2010.07.01 05:20 #184 Interesting : 그건 그렇고, 개발자를위한 질문 - Forex에 대해서만 마진을 계산해야합니까 (또는 여전히 작업 필드가 있습니까)? 3월 개발자의 답변에 따르면 이것은 일시적인 현상입니다(즉, "아직 작업할 필드가 있습니다"). https://www.mql5.com/en/forum/11/page14/#comment_3346 [삭제] 2010.07.01 06:53 #185 Yedelkin : 3월 개발자의 답변에 따르면 이것은 일시적인 현상입니다(즉, "아직 작업할 필드가 있습니다"). https://www.mql5.com/en/forum/11/page14/#comment_3346 분명히 "갈지 않은 밭"은 아직 ... 누군가(개발자를 포함하여)가 정상적인 계산 알고리즘을 가지고 있습니까? Test Account 2010.07.01 10:06 #186 Prival : 모르겠어요. 당신에게서만 다운로드한 터미널. 남을 이용하지 않았다. 이제 데이터가 나타 났지만 아침에는 거기에도 없었습니다 (밤새 거기에 없었던 것으로 나타났습니다). 분석을 위해 파일을 보낼 수 있습니다. 어떤 파일이 어디에 있는지 알려주십시오. 네. 서버에 문제가 있었습니다. 문제가 해결되었습니다. Prival 2010.07.01 13:03 #187 alexvd : 네. 서버에 문제가 있었습니다. 문제가 해결되었습니다. 당신이 무엇인지, 어떻게 결정했는지 모르겠지만 지금은 불가능합니다. 30에 대한 데이터가 없습니다. 그림은 내가 어제 거래했음을 보여줍니다. 거래는 차트에 표시됩니다. 어제 데이터(따옴표)가 있었는데 이제 누군가 나에게서 데이터를 훔쳤습니까? 이웃을 찾아 얼굴을 쳤습니다 :-) 그러한 따옴표 공급으로 자동 전화 교환을 만드는 것은 의문의 여지가 없습니다 ... 모든 것을 올바르게 계산하고 프로그래밍하는 것은 천재 일 것입니다 .. . 새로 고침이 도움이 되지 않습니다 Test Account 2010.07.01 13:13 #188 Prival : 당신이 무엇인지, 어떻게 결정했는지 모르겠지만 지금은 불가능합니다. 30에 대한 데이터가 없습니다. 그림은 내가 어제 거래했음을 보여줍니다. 거래는 차트에 표시됩니다. 어제 데이터(따옴표)가 있었는데 이제 누군가 나에게서 데이터를 훔쳤습니까? 이웃을 찾아 얼굴을 쳤습니다 :-) 그러한 따옴표 공급으로 자동 전화 교환을 만드는 것은 의문의 여지가 없습니다 ... 모든 것을 올바르게 계산하고 프로그래밍하는 것은 천재 일 것입니다 .. . 새로 고침이 도움이 되지 않습니다 현재 어떤 액세스 서버에 연결되어 있습니까? Prival 2010.07.01 13:14 #189 alexvd : 현재 어떤 액세스 서버에 연결되어 있습니까? 포인트 2 계정 92879는 항상 그것에 대해 변경되지 않았습니다. Test Account 2010.07.01 13:19 #190 Prival : 포인트 2 계정 92879는 항상 그것에 대해 변경되지 않았습니다. 3 또는 4까지 이동합니다. 1...121314151617181920212223242526...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
나는 우리가 어떤 종류의 기능에 대해 이야기하고 있는지 이해한 것 같습니다. 포지션이 열릴 경우 남아있을 무료 자금의 양을 결정하는 것입니다. MQL5 참조의 다음 섹션을 살펴보십시오.
- CAAccountInfo 클래스;
- 무료 마진 확인.
힌트를 주셔서 감사합니다. 아직 표준 라이브러리를 찾지 못했습니다. 분명히 표준 라이브러리 없이는 할 수 없습니다.
왜 안 가? 심지어 가능하다...
그건 그렇고, 개발자를위한 질문 - Forex에 대해서만 마진을 계산해야합니까 (또는 여전히 작업 필드가 있습니까)?
나는 특히 이것에 대해 이야기하고 있습니다.
또한, 이 함수의 논리는 나에게 그다지 명확하지 않습니다.
추신
내가 이해하는 한, 이 두 기능 모두 아직 완성되지 않았습니다. 적어도 계산에 필요한 현실을 반영하지는 않습니다...
3월 개발자의 답변에 따르면 이것은 일시적인 현상입니다(즉, "아직 작업할 필드가 있습니다"). https://www.mql5.com/en/forum/11/page14/#comment_3346
분명히 "갈지 않은 밭"은 아직 ...
누군가(개발자를 포함하여)가 정상적인 계산 알고리즘을 가지고 있습니까?
모르겠어요. 당신에게서만 다운로드한 터미널. 남을 이용하지 않았다. 이제 데이터가 나타 났지만 아침에는 거기에도 없었습니다 (밤새 거기에 없었던 것으로 나타났습니다). 분석을 위해 파일을 보낼 수 있습니다. 어떤 파일이 어디에 있는지 알려주십시오.
네. 서버에 문제가 있었습니다.
문제가 해결되었습니다.
당신이 무엇인지, 어떻게 결정했는지 모르겠지만 지금은 불가능합니다. 30에 대한 데이터가 없습니다.
그림은 내가 어제 거래했음을 보여줍니다. 거래는 차트에 표시됩니다. 어제 데이터(따옴표)가 있었는데 이제 누군가 나에게서 데이터를 훔쳤습니까? 이웃을 찾아 얼굴을 쳤습니다 :-) 그러한 따옴표 공급으로 자동 전화 교환을 만드는 것은 의문의 여지가 없습니다 ... 모든 것을 올바르게 계산하고 프로그래밍하는 것은 천재 일 것입니다 .. . 새로 고침이 도움이 되지 않습니다
현재 어떤 액세스 서버에 연결되어 있습니까?
포인트 2
계정 92879는 항상 그것에 대해 변경되지 않았습니다.
