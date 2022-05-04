오류, 버그, 질문 - 페이지 25 1...181920212223242526272829303132...3184 새 코멘트 Yedelkin 2010.07.03 13:07 #241 joo : 도움말에서 "각 최적화 단계의 균형 크기는 실제 크기보다 100배 더 큽니다. 그러나 주의하지 마십시오. 단지 무해한 결함일 뿐입니다"라고 말합니까? "결함"에 대한 도움말에는 아무 것도 쓰여 있지 않습니다. 동의합니다. 그리고 쓸 수 없습니다. 도움말에는 건조한 수학 언어로 다음과 같이 나와 있습니다. 이전 게시물에서 볼 수 있듯이 "Balance Max" 매개변수를 사용한 최적화 결과에 만족합니다. 모든 사람은 최소 드로다운으로 저울 제품의 가능한 결과에 대해 결론을 내립니다. 하지만... 당신의 손실은 4-5%입니다. 따라서 잔액과 최소 인출액을 곱한 두 번째 승수는 약 95%에 불과합니다. Andrey Dik 2010.07.03 14:19 #242 따라서 그들은 다음과 같이 작성했을 것입니다. ""결과" 열은 " 최적화 기준 "의 최종 값을 표시하며, 이는 다음과 같이 계산됩니다. ...." - 이것은 잔액이 아닙니다 . 이 정보는 여러 참조 장소에 퍼져 있으며 이들 간의 관계는 명확하지 않습니다. Yedelkin 2010.07.03 14:49 #243 joo : 따라서 그들은 다음과 같이 썼을 것입니다. ""결과" 열은 "최적화 기준"의 최종 값을 표시하며, 이는 다음과 같이 계산됩니다. ...." - 이것은 잔액이 아닙니다 . 이 정보는 여러 참조 장소에 퍼져 있으며 이들 간의 관계는 명확하지 않습니다. 따라서 원래 질문은 해결된 것으로 간주할 수 있습니다. 도움말(사용자 안내서)의 내용에 관해서는 제 생각에는(그리고 분명히 안내서 작성자의 의견으로는) 이 부분에서 정보(링크 클릭 가능성 고려)는 다음과 같습니다. 접근 가능하고 논리적인 방식으로 제공됩니다. 당신 자신이 이 논리를 확인했습니다. 이 기회 를 빌어 alexey_petrov ( https://www.mql5.com/en/forum/1111/page22/#comment_9188 )가 표시한 명확한 링크(스캔에 관한)를 부주의하게 읽은 것에 대해 사과드립니다. Andrey Dik 2010.07.03 15:46 #244 Yedelkin : .............. 도움말(사용자 안내서)의 내용에 관해서는 제 생각에는(그리고 분명히 안내서 작성자의 의견으로는) 이 부분에서 정보(링크 클릭 가능성 고려)는 다음과 같습니다. 접근 가능하고 논리적인 방식으로 제공됩니다. 당신 자신이 이 논리를 확인했습니다. .............. 링크(파란색으로 강조 표시됨)를 클릭하면 어디로 이동합니까? " 최적화 기준 "이 무엇인지 말하는 곳이 아닙니다. 열 이름을 "결과"로 지정하지 않는 것이 더 논리적일 것입니다(사용자가 어떤 결과를 얻을 것으로 기대하는지 알 수 없지만 "최적화 기준"). 그러면 더 명확하고 도움말의 링크를 더 적게 클릭해야 합니다. 완료. Yedelkin 2010.07.03 17:32 #245 joo : 링크(파란색으로 강조 표시됨)를 클릭하면 어디로 이동합니까? "최적화 기준"이 무엇인지 쓰여진 곳은 전혀 없습니다. 이 점에 대해서는 동의합니다. 링크 주소를 수정해야 합니다. 서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니다. 나는 "테스터"섹션을 한 번에 완전히 읽었으므로 실제로 링크를 사용하지 않았습니다. 주 : 열 이름을 "결과"로 지정하지 않는 것이 더 논리적일 것입니다(사용자가 어떤 결과를 얻을 것으로 기대하는지 알 수 없지만 "최적화 기준"). 그러면 더 명확하고 도움말의 링크를 더 적게 클릭해야 합니다. 완료. 사용자는 항상 "설정" 탭에서 개인적으로 선택한 매개변수로 작업하여 결과를 얻을 것으로 기대합니다. 특히 사용자가 "Balance + Min Drawdown"과 같은 최적화 기준을 개인적으로 선택한 경우 테스터가 다른 매개변수(예: "Balance Max" 매개변수)를 처리한 결과를 줄 것이라고 거의 기대해서는 안 됩니다. 사용자가 임의로 최적화 기준을 선택하고 테스터가 "Balance Max" 매개변수 처리 결과를 보여주기를 기대한다면 이것은 테스터(또는 사용자 가이드)의 문제가 아닙니다. "결과" 열의 이름을 "최적화 기준"으로 공식적으로 바꾸는 것은 이 열이 최적화 기준의 이름을 반영하지 않고 사용자가 선택한 매개변수에 대한 테스트 의 수치적 결과 를 반영하기 때문에 비논리적입니다. 이 경우 사용자가 선택한 최적화 기준의 이름은 항상 "설정" 탭에서 볼 수 있습니다. 이 질문은 도움말(사용자 안내서)의 링크를 클릭한 횟수와 관련이 없습니다. 사이트에 좋은 조언자가 없습니다 논의 초보자의 질문 MQL5 MT5 Andrey Dik 2010.07.03 18:04 #246 Yedelkin : 이 점에 대해서는 동의합니다. 링크 주소를 수정해야 합니다. 서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니다. 나는 "테스터"섹션을 한 번에 완전히 읽었으므로 실제로 링크를 사용하지 않았습니다. 사용자는 항상 "설정" 탭에서 개인적으로 선택한 매개변수로 작업하여 결과를 얻을 것으로 기대합니다. 특히 사용자가 "Balance + Min Drawdown"과 같은 최적화 기준을 개인적으로 선택한 경우 테스터가 다른 매개변수(예: "Balance Max" 매개변수)를 처리한 결과를 줄 것이라고는 거의 기대하지 않아야 합니다. 사용자가 임의로 최적화 기준을 선택하고 테스터가 "Balance Max" 매개변수 처리 결과를 보여주기를 기대한다면 이것은 테스터(또는 사용자 가이드)의 문제가 아닙니다. "결과" 열의 이름을 "최적화 기준"으로 공식적으로 바꾸는 것은 이 열이 최적화 기준의 이름을 반영하지 않고 사용자가 선택한 매개변수에 대한 테스트 의 수치 결과 를 반영하기 때문에 비논리적입니다. 이 경우 사용자가 선택한 최적화 기준의 이름은 항상 "설정" 탭에서 볼 수 있습니다. 이 질문은 도움말(사용자 안내서)의 링크를 클릭한 횟수와 관련이 없습니다. 당신은 관리자입니까? 그렇지 않다면 왜 무엇이 논리적이고 옳고, 무엇이 비논리적이고 그른지를 판단하려고 합니까? 다시 한번 말씀드리지만, 오류 메시지는 개발자와 관리자에게 전달된 것이지 귀하에게 개인적으로 전달된 것은 아닙니다. 사용자가 특정 인터페이스 요소의 이름을 잘못 해석할 가능성이 있는 경우(저는 예시입니다), 개발자는 이해를 모호하지 않게 만드는 방법에 대해 생각해야 하며 그러한 질문이 더 적을 것입니다(이것은 플랫폼에 대한 비난이 아닙니다. 개발자이지만 좋은 조언). Yedelkin 2010.07.03 18:34 #247 joo : ...왜 논리적이고 옳고, 비논리적이고 그른지 판단하려고 하는 겁니까? 나는 "결정하려고"하는 것이 아닙니다. 저는 알고 있습니다. :) 저는 관리자가 아닙니다. 여전히 당신이 옳고 결함과 버그가 있다고 확신하고 포럼의 차분한 토론이 당신을 괴롭히는 경우 공식 답변을 기다리십시오. 나는 말다툼과 "개인화"에 참여하지 않으므로 이 주제에 대한 건설적인 질문 복제가 없으면 토론이 끝납니다. 질문에 행운을 빕니다! Кирилл Иванович 2010.07.04 06:09 #248 안녕하세요, 마진 계산 방법을 배우고 있으며 도움말에서 행을 찾았습니다 가능한 불일치: 하나. Forex의 경우 - 가격이 없습니다. 2. 선물용 - MarketPrice 누락 ; 그리고 방정식의 다음 용어를 올바르게 해석했는지 질문이 있습니다. 이중 MarketPrice=SymbolInfoDouble(기호,SYMBOL_LAST); 이중 백분율=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL); 이중 InitialMargin=SymbolInfoDouble(기호, SYMBOL_MARGIN_INITIAL ); Rashid Umarov 2010.07.04 10:49 #249 이 데이터는 도구 정보 섹션의 속성을 사용하여 검색할 수 있습니다. 1. 외환의 경우 double Ask= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_ASK ); double Bid= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_BID ); 2. 교환상품의 경우 double Price= SymbolInfoDouble (symbol, SYMBOL_LAST ); 3. 레버리지(백분율 아님) double leverage= AccountInfoDouble ( ACCOUNT_MARGIN_LEVEL ); 4. 개시 증거금 double InitialMargin= SymbolInfoDouble (symbol,SYMBOL_MARGIN_INITIAL); 편집기를 사용 하여 코드를 붙여넣습니다 . [삭제] 2010.07.04 12:25 #250 개발자 - 놓쳤습니다. 내 애플리케이션 #15802 가 완료되었거나 진행 중입니까? 1...181920212223242526272829303132...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
도움말에서 "각 최적화 단계의 균형 크기는 실제 크기보다 100배 더 큽니다. 그러나 주의하지 마십시오. 단지 무해한 결함일 뿐입니다"라고 말합니까?
"결함"에 대한 도움말에는 아무 것도 쓰여 있지 않습니다. 동의합니다. 그리고 쓸 수 없습니다. 도움말에는 건조한 수학 언어로 다음과 같이 나와 있습니다.
이전 게시물에서 볼 수 있듯이 "Balance Max" 매개변수를 사용한 최적화 결과에 만족합니다. 모든 사람은 최소 드로다운으로 저울 제품의 가능한 결과에 대해 결론을 내립니다. 하지만... 당신의 손실은 4-5%입니다. 따라서 잔액과 최소 인출액을 곱한 두 번째 승수는 약 95%에 불과합니다.
따라서 그들은 다음과 같이 작성했을 것입니다. ""결과" 열은 " 최적화 기준 "의 최종 값을 표시하며, 이는 다음과 같이 계산됩니다. ...." - 이것은 잔액이 아닙니다 .
이 정보는 여러 참조 장소에 퍼져 있으며 이들 간의 관계는 명확하지 않습니다.
따라서 그들은 다음과 같이 썼을 것입니다. ""결과" 열은 "최적화 기준"의 최종 값을 표시하며, 이는 다음과 같이 계산됩니다. ...." - 이것은 잔액이 아닙니다 .
이 정보는 여러 참조 장소에 퍼져 있으며 이들 간의 관계는 명확하지 않습니다.
따라서 원래 질문은 해결된 것으로 간주할 수 있습니다.
도움말(사용자 안내서)의 내용에 관해서는 제 생각에는(그리고 분명히 안내서 작성자의 의견으로는) 이 부분에서 정보(링크 클릭 가능성 고려)는 다음과 같습니다. 접근 가능하고 논리적인 방식으로 제공됩니다. 당신 자신이 이 논리를 확인했습니다.
이 기회 를 빌어 alexey_petrov ( https://www.mql5.com/en/forum/1111/page22/#comment_9188 )가 표시한 명확한 링크(스캔에 관한)를 부주의하게 읽은 것에 대해 사과드립니다.
도움말(사용자 안내서)의 내용에 관해서는 제 생각에는(그리고 분명히 안내서 작성자의 의견으로는) 이 부분에서 정보(링크 클릭 가능성 고려)는 다음과 같습니다. 접근 가능하고 논리적인 방식으로 제공됩니다. 당신 자신이 이 논리를 확인했습니다.
링크(파란색으로 강조 표시됨)를 클릭하면 어디로 이동합니까? " 최적화 기준 "이 무엇인지 말하는 곳이 아닙니다.
열 이름을 "결과"로 지정하지 않는 것이 더 논리적일 것입니다(사용자가 어떤 결과를 얻을 것으로 기대하는지 알 수 없지만 "최적화 기준"). 그러면 더 명확하고 도움말의 링크를 더 적게 클릭해야 합니다. 완료.
링크(파란색으로 강조 표시됨)를 클릭하면 어디로 이동합니까? "최적화 기준"이 무엇인지 쓰여진 곳은 전혀 없습니다.
이 점에 대해서는 동의합니다. 링크 주소를 수정해야 합니다. 서비스 데스크에 편지를 쓸 수 있습니다. 나는 "테스터"섹션을 한 번에 완전히 읽었으므로 실제로 링크를 사용하지 않았습니다.
열 이름을 "결과"로 지정하지 않는 것이 더 논리적일 것입니다(사용자가 어떤 결과를 얻을 것으로 기대하는지 알 수 없지만 "최적화 기준"). 그러면 더 명확하고 도움말의 링크를 더 적게 클릭해야 합니다. 완료.
사용자는 항상 "설정" 탭에서 개인적으로 선택한 매개변수로 작업하여 결과를 얻을 것으로 기대합니다. 특히 사용자가 "Balance + Min Drawdown"과 같은 최적화 기준을 개인적으로 선택한 경우 테스터가 다른 매개변수(예: "Balance Max" 매개변수)를 처리한 결과를 줄 것이라고 거의 기대해서는 안 됩니다. 사용자가 임의로 최적화 기준을 선택하고 테스터가 "Balance Max" 매개변수 처리 결과를 보여주기를 기대한다면 이것은 테스터(또는 사용자 가이드)의 문제가 아닙니다.
"결과" 열의 이름을 "최적화 기준"으로 공식적으로 바꾸는 것은 이 열이 최적화 기준의 이름을 반영하지 않고 사용자가 선택한 매개변수에 대한 테스트 의 수치적 결과 를 반영하기 때문에 비논리적입니다. 이 경우 사용자가 선택한 최적화 기준의 이름은 항상 "설정" 탭에서 볼 수 있습니다.
이 질문은 도움말(사용자 안내서)의 링크를 클릭한 횟수와 관련이 없습니다.
...왜 논리적이고 옳고, 비논리적이고 그른지 판단하려고 하는 겁니까?
나는 "결정하려고"하는 것이 아닙니다. 저는 알고 있습니다. :)
저는 관리자가 아닙니다. 여전히 당신이 옳고 결함과 버그가 있다고 확신하고 포럼의 차분한 토론이 당신을 괴롭히는 경우 공식 답변을 기다리십시오.
나는 말다툼과 "개인화"에 참여하지 않으므로 이 주제에 대한 건설적인 질문 복제가 없으면 토론이 끝납니다. 질문에 행운을 빕니다!
안녕하세요, 마진 계산 방법을 배우고 있으며 도움말에서 행을 찾았습니다 가능한 불일치:
하나. Forex의 경우 - 가격이 없습니다.
2. 선물용 - MarketPrice 누락 ;
그리고 방정식의 다음 용어를 올바르게 해석했는지 질문이 있습니다.
이중 MarketPrice=SymbolInfoDouble(기호,SYMBOL_LAST);
이중 백분율=AccountInfoDouble(ACCOUNT_MARGIN_LEVEL);
이중 InitialMargin=SymbolInfoDouble(기호, SYMBOL_MARGIN_INITIAL );
1. 외환의 경우
2. 교환상품의 경우
3. 레버리지(백분율 아님)4. 개시 증거금
편집기를 사용 하여 코드를 붙여넣습니다 .