오류, 버그, 질문 - 페이지 21 1...141516171819202122232425262728...3184 새 코멘트 Prival 2010.07.01 18:58 #201 alexey_petrov : .... 또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다. 고맙습니다. 와우 로페 맛있다. 1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다. 2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계정 이 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것) 잘 작동하는 거래 시스템! ASCTrend 시스템 나는 그날 밤 (GBP Rashid Umarov 2010.07.01 19:03 #202 Prival : 2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것) 아니요, 하지만 다음과 같은 옵션이 있습니다. MetaTrader 5. WCF 서비스를 사용하여 .NET 애플리케이션으로 견적 내보내기 시장분석을 위한 데이터베이스의 실용화 WinInet.dll을 사용하여 인터넷을 통해 터미널 간에 데이터 교환 명명된 파이프(Named Pipes)를 사용하여 MetaTrader 5 클라이언트 터미널 간의 상호 작용 구현 Prival 2010.07.01 19:38 #203 Rosh : 아니, 하지만 옵션이 있습니다... 너무 빠르고 범주적이어서 유감입니다 ((매우 맛있습니다. 우리는 MT6을 기다릴 것입니다 :-). 그리고 이러한 결정은 이해할 수 있습니다. 누군가 이렇게 하기로 결정하고 다른 터미널에서 견적을 업로드하면 다른 MATLAB 프로그램(MATCAD)에서 모두 동일하게 분석하고 터미널에 명령을 보내는 것이 더 편리합니다(구매, 판매) Yedelkin 2010.07.01 20:11 #204 Prival : 2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것) ...MT6를 기다리자 :-). 나는 어떤 딜러-브로커가 플랫폼의 경쟁력 있는 단점을 너무도 분명하게 드러내는 플랫폼을 구매하고 지불하기로 동의할지 궁금합니다. [삭제] 2010.07.01 20:56 #205 Prival : 2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것) 물론 IMHO이므로 심각한 진술을 가장하지 않습니다. 다양한 DC의 인용문(뿐만 아니라)을 분석해야 하는 경우 외부 응용 프로그램과 데이터베이스를 사용하는 것이 더 낫기 때문에 구현의 관점에서 이 가능성은 그다지 정확하지 않다고 생각합니다(전체 질문은 그러한 데이터 처리 기술 및 특정 구현). 필요한 경우 DC는 필요한 수의 상품이 포함된 목록을 쉽게 만들 수 있으며 견적은 다른 은행/거래소에서 제공됩니다. 물론 이 접근 방식은 주로 주식 상품에 사용되지만 Forex에서도 구현할 수 있습니다(이와 같은 것은 이제 Admiral의 데모에서 볼 수 있습니다)... 예를 들어 "EURUSD", "EURUSD+" 및 "EURUSD"가 있습니다. 어떤 경우에 표시기에 로봇 상위 1 신호는 어디로 EVERYONE! EVERYONE! EVERYONE! "유료"로 [삭제] 2010.07.01 21:14 #206 Yedelkin : 나는 어떤 딜러-브로커가 플랫폼의 경쟁력 있는 단점을 너무도 분명하게 드러내는 플랫폼을 구매하고 지불하기로 동의할지 궁금합니다. 하나의 DC(하나의 계정)가 있지만 동시에 많은 마켓 메이커가 있는 경우 이는 모두에게 완전히 허용되는 옵션입니다. 물론 여기에서 질문은 다릅니다. Forex에서는 모든 것이 명확해 보이지만(통화 수는 매우 제한적임) 펀드 및 기타 자산에 어떤 일이 발생할 것인지가 문제이며 주로 개발자를 대상으로 합니다. 그리고 문제는 다음과 같습니다. 거래된 상품의 티커를 현실적으로 생성할 수 있는 DC는 몇 개이고 터미널에서 처리할 수 있는 DC는 몇 개입니까? 얼마나 편할까... 추신 여기서 저는 트레이더가 주식을 거래하기를 원한다고 생각했습니다. 내가 틀리지 않는다면 거기에서 2000-3000개의 티커를 얻는 것이 상당히 가능합니다(DC에 500-1000개만 있더라도)... 백테스팅/최적화 데이터 센터의 작동을 확인하는 성공적인 자동 거래 시스템을 Prival 2010.07.01 21:37 #207 Interesting : .. 물론 여기에서 질문은 다릅니다. Forex에서는 모든 것이 명확해 보이지만(통화 수는 매우 제한적임) 펀드 및 기타 자산에 어떤 일이 발생할 것인지가 문제이며 주로 개발자를 대상으로 합니다. .... 그리고 반대로 Forex에 가치가있을 것 같습니다. 왜냐하면. DC는 상인에게 그가 적합하다고 생각하는 견적을 줄 수 있습니다. 이것은 교환이 아닙니다. 그러나 중개인이 증권 거래소와 다른 견적을 제공하기 시작하면 그에게는 충분하지 않을 것입니다. 이 은행 탭의 다른 용도는 보이지 않습니다. 데이터 공급자가 여러 개인 경우가 아니면. 그녀는 쓸모없고 당신이 누구와 일하고 있는지 너무 분명합니다. Yedelkin 2010.07.01 21:38 #208 Interesting : 하나의 DC(하나의 계정)가 있지만 동시에 많은 마켓 메이커가 있는 경우 모두에게 완전히 허용되는 옵션입니다. 초기 상황 설명에서는 ' 실제 계좌 가 개설되는 3개의 DC(은행)' 정도였다. [삭제] 2010.07.01 21:56 #209 Prival : 그리고 반대로 Forex에 가치가있을 것 같습니다. 왜냐하면. DC는 상인에게 그가 적합하다고 생각하는 견적을 줄 수 있습니다. 이것은 교환이 아닙니다. 그러나 중개인이 증권 거래소와 다른 견적을 제공하기 시작하면 그에게는 충분하지 않을 것입니다. 이 은행 탭의 다른 용도는 보이지 않습니다. 데이터 공급자가 여러 개인 경우가 아니면. 그녀는 쓸모없고 당신이 누구와 일하고 있는지 너무 분명합니다. "은행"은 앞서 언급했듯이 시장 조성자를 나타내는 데 사용해야 합니다(적어도 100% 논리적임). 그러나 DC(나는 실제 은행이나 거래소가 없음)가 통화 쌍의 "중복" 시세 표시기에 기꺼이 동의할 것인지 의심스럽습니다... 예델킨 : 처음에는 '실제 계좌가 개설되는 3개의 DC(은행)' 정도였다. 터미널이 본질적으로 "멀티"가 아닌 경우 다른 DC(은행)에서 3개의 계정을 동시에 관리하는 방법은 무엇입니까? 사실을 말하자면, 나는 다중 터미널에 대해 작업하지 않았기 때문에 그들이 어떻게 작동하는지 전혀 모릅니다(정확하게, 나는 그들의 작업 원리를 피상적이고 일반적인 용어로만 이해합니다). Yedelkin 2010.07.01 23:37 #210 Interesting : 터미널이 본질적으로 "멀티"가 아닌 경우 다른 DC(은행)에서 3개의 계정을 동시에 관리하는 방법은 무엇입니까? 저자는 ' 실제 계좌 가 개설되는 3개의 DC(은행)'를 언급하며 MT5에 대한 바람을 밝혔다. 1...141516171819202122232425262728...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
....
또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다.
고맙습니다. 와우 로페 맛있다.
1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다.
2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계정 이 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것)
2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것)
아니요, 하지만 다음과 같은 옵션이 있습니다.
아니, 하지만 옵션이 있습니다...
너무 빠르고 범주적이어서 유감입니다 ((매우 맛있습니다. 우리는 MT6을 기다릴 것입니다 :-).
그리고 이러한 결정은 이해할 수 있습니다. 누군가 이렇게 하기로 결정하고 다른 터미널에서 견적을 업로드하면 다른 MATLAB 프로그램(MATCAD)에서 모두 동일하게 분석하고 터미널에 명령을 보내는 것이 더 편리합니다(구매, 판매)
2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것)
...MT6를 기다리자 :-).
Prival :
2. 앞으로 여러 견적업체를 한꺼번에 연결할 계획이신가요? 실제 계좌가 있는 세 개의 DC(은행)가 있습니다. 나는 터미널을 떠나지 않고 더 맛있는 그 인용문을 선택할 수 있습니다. (은행 간과 같은 것)
물론 IMHO이므로 심각한 진술을 가장하지 않습니다.
다양한 DC의 인용문(뿐만 아니라)을 분석해야 하는 경우 외부 응용 프로그램과 데이터베이스를 사용하는 것이 더 낫기 때문에 구현의 관점에서 이 가능성은 그다지 정확하지 않다고 생각합니다(전체 질문은 그러한 데이터 처리 기술 및 특정 구현).
필요한 경우 DC는 필요한 수의 상품이 포함된 목록을 쉽게 만들 수 있으며 견적은 다른 은행/거래소에서 제공됩니다.
물론 이 접근 방식은 주로 주식 상품에 사용되지만 Forex에서도 구현할 수 있습니다(이와 같은 것은 이제 Admiral의 데모에서 볼 수 있습니다)...
예를 들어 "EURUSD", "EURUSD+" 및 "EURUSD"가 있습니다.
나는 어떤 딜러-브로커가 플랫폼의 경쟁력 있는 단점을 너무도 분명하게 드러내는 플랫폼을 구매하고 지불하기로 동의할지 궁금합니다.
하나의 DC(하나의 계정)가 있지만 동시에 많은 마켓 메이커가 있는 경우 이는 모두에게 완전히 허용되는 옵션입니다.
물론 여기에서 질문은 다릅니다. Forex에서는 모든 것이 명확해 보이지만(통화 수는 매우 제한적임) 펀드 및 기타 자산에 어떤 일이 발생할 것인지가 문제이며 주로 개발자를 대상으로 합니다.
그리고 문제는 다음과 같습니다. 거래된 상품의 티커를 현실적으로 생성할 수 있는 DC는 몇 개이고 터미널에서 처리할 수 있는 DC는 몇 개입니까? 얼마나 편할까...
추신
여기서 저는 트레이더가 주식을 거래하기를 원한다고 생각했습니다. 내가 틀리지 않는다면 거기에서 2000-3000개의 티커를 얻는 것이 상당히 가능합니다(DC에 500-1000개만 있더라도)...
..
물론 여기에서 질문은 다릅니다. Forex에서는 모든 것이 명확해 보이지만(통화 수는 매우 제한적임) 펀드 및 기타 자산에 어떤 일이 발생할 것인지가 문제이며 주로 개발자를 대상으로 합니다.
....
그리고 반대로 Forex에 가치가있을 것 같습니다. 왜냐하면. DC는 상인에게 그가 적합하다고 생각하는 견적을 줄 수 있습니다. 이것은 교환이 아닙니다. 그러나 중개인이 증권 거래소와 다른 견적을 제공하기 시작하면 그에게는 충분하지 않을 것입니다.
이 은행 탭의 다른 용도는 보이지 않습니다. 데이터 공급자가 여러 개인 경우가 아니면. 그녀는 쓸모없고 당신이 누구와 일하고 있는지 너무 분명합니다.
하나의 DC(하나의 계정)가 있지만 동시에 많은 마켓 메이커가 있는 경우 모두에게 완전히 허용되는 옵션입니다.
그리고 반대로 Forex에 가치가있을 것 같습니다. 왜냐하면. DC는 상인에게 그가 적합하다고 생각하는 견적을 줄 수 있습니다. 이것은 교환이 아닙니다. 그러나 중개인이 증권 거래소와 다른 견적을 제공하기 시작하면 그에게는 충분하지 않을 것입니다.
이 은행 탭의 다른 용도는 보이지 않습니다. 데이터 공급자가 여러 개인 경우가 아니면. 그녀는 쓸모없고 당신이 누구와 일하고 있는지 너무 분명합니다.
"은행"은 앞서 언급했듯이 시장 조성자를 나타내는 데 사용해야 합니다(적어도 100% 논리적임).
그러나 DC(나는 실제 은행이나 거래소가 없음)가 통화 쌍의 "중복" 시세 표시기에 기꺼이 동의할 것인지 의심스럽습니다...
처음에는 '실제 계좌가 개설되는 3개의 DC(은행)' 정도였다.
터미널이 본질적으로 "멀티"가 아닌 경우 다른 DC(은행)에서 3개의 계정을 동시에 관리하는 방법은 무엇입니까?
사실을 말하자면, 나는 다중 터미널에 대해 작업하지 않았기 때문에 그들이 어떻게 작동하는지 전혀 모릅니다(정확하게, 나는 그들의 작업 원리를 피상적이고 일반적인 용어로만 이해합니다).
터미널이 본질적으로 "멀티"가 아닌 경우 다른 DC(은행)에서 3개의 계정을 동시에 관리하는 방법은 무엇입니까?
저자는 ' 실제 계좌 가 개설되는 3개의 DC(은행)'를 언급하며 MT5에 대한 바람을 밝혔다.