오류, 버그, 질문 - 페이지 20 1...131415161718192021222324252627...3184 새 코멘트 Prival 2010.07.01 13:26 #191 alexvd : 3 또는 4까지 이동합니다. 3으로 변경되었습니다. 데이터가 로드되었고 모든 트랜잭션이 제자리에 떨어졌습니다. 이제 문제는 Expert Advisor에서 프로그래밍 방식으로 동일한 작업을 수행하는 방법입니다. 저것들. 나는 환경의 데이터를 요청합니다 - 그들은 거기에 없습니다 - 나는 얼마 동안 기다립니다(얼마나 기다려야 합니까?) - 데이터가 없습니다 - 나는 서버를 통해 가려고 합니다. 이 상황을 올바르게 프로그래밍하고 추적하는 방법은 무엇입니까? Test Account 2010.07.01 13:54 #192 Prival : 3으로 변경되었습니다. 데이터가 로드되었고 모든 트랜잭션이 제자리에 떨어졌습니다. 이제 문제는 Expert Advisor에서 프로그래밍 방식으로 동일한 작업을 수행하는 방법입니다. 저것들. 나는 환경의 데이터를 요청합니다 - 그들은 거기에 없습니다 - 나는 얼마 동안 기다립니다(얼마나 기다려야 합니까?) - 데이터가 없습니다 - 나는 서버를 통해 가려고 합니다. 이 상황을 올바르게 프로그래밍하고 추적하는 방법은 무엇입니까? 그리고 어떻게 MQL5를 사용하여 "서버를 통해 이동"할 계획입니까? 일반적으로 이것은 단순히 있어서는 안 되는 비상 상황입니다. 가까운 장래에 이 문제에 대한 수정 사항이 포함된 빌드가 릴리스될 것입니다. Prival 2010.07.01 14:37 #193 alexvd : 그리고 MQL5를 사용하여 "서버를 통해 이동"할 계획은 무엇입니까? 일반적으로 이것은 단순히 있어서는 안 되는 비상 상황입니다. 가까운 장래에 이 문제에 대한 수정 사항이 포함된 빌드가 릴리스될 것입니다. 오류, 버그, 질문의 이 분기, 그래서 나는 어떻게 질문을 합니까? 서버를 전환하는 기능을 찾지 못했기 때문에 저에게는 막다른 골목입니다. 나는 이미 이 갈퀴를 두 번 밟았으므로 자동 전화 교환기(로봇)가 어떻게든 이 상황을 처리할 수 있어야 합니다. 물론 귀하가 이를 제외하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것임을 이해하지만 완전히 제외할 수는 없습니다. 단순한 진부한 상황. 서버가 덮여 있고 푸른 불꽃으로 타 오르고 모든 인용문이 저에게 어울리지 않습니다. 이것이 4중 복제를 하는 이유입니다. 이것은 중요한 결정입니다. 서버 전환 기능을 단말기에 도입하는 것이 논리적이라고 생각합니다. 그러면 우리 PBX 개발자는 어떻게든 이 상황을 모니터링하고 대응할 수 있습니다. 그리고 지금 우리는 무력합니다. 유일한 해결책은 MT4에서와 같이 외부 프로그램에 의존하는 것입니다. 그러나 우리는 이것을 해야 할 것입니다. 이것은 거래 로봇의 신뢰성에 대한 질문입니다. 지금은 포장지 매매를 하고 있는데 진짜 100로트가 들어가 지옥에 떨어졌는데 그땐 누구를 찾아야 할까요? 이웃은 이미 식고 있습니다. 그 새끼는 따옴표를 훔쳤습니다 :-). 위대하고 끔찍한 MT4 영원히 ASCTrend 시스템 사용자 정의 기호. 오류, [삭제] 2010.07.01 15:13 #194 Prival : 오류, 버그, 질문의 이 분기, 그래서 나는 어떻게 질문을 합니까? 서버를 전환하는 기능을 찾지 못했기 때문에 저에게는 막다른 골목이었습니다. 나는 이미 이 갈퀴를 두 번 밟았으므로 ATS(로봇)는 어떻게든 이 상황을 처리할 수 있어야 합니다. 물론 귀하가 이를 제외하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것이라는 것을 이해하지만 완전히 제외할 수는 없습니다. 단순한 진부한 상황. 서버가 덮여 있고 푸른 불꽃으로 타 오르고 모든 인용문이 저에게 어울리지 않습니다. 이것이 4중 복제를 하는 이유입니다. 이것은 중요한 결정입니다. 서버 전환 기능을 단말기에 도입하는 것이 논리적이라고 생각합니다. 그러면 우리 PBX 개발자는 어떻게든 이 상황을 모니터링하고 대응할 수 있습니다. 그리고 지금 우리는 무력합니다. 유일한 해결책은 MT4에서와 같이 외부 프로그램에 의존하는 것입니다. 그러나 우리는 이것을 해야 할 것입니다. 이것은 거래 로봇의 신뢰성에 대한 질문입니다. 지금은 포장지 매매를 하고 있는데 진짜 100로트가 들어가 지옥에 떨어졌는데 그땐 누구를 찾아야 할까요? 이웃은 이미 식고 있습니다. 그 새끼는 따옴표를 훔쳤습니다 :-). MQL5 수준에서는 어떨지 모르겠지만 터미널 자체 수준에서는 '편리한'(작동하는) 서버를 선택해야 한다. 적어도 견적 전달 측면에서. Sergey Gritsay 2010.07.01 15:22 #195 표준 라이브러리에서 함수를 올바르게 호출 하는 방법을 알려주세요. Документация по MQL5: Основы языка / Функции / Вызов функции www.mql5.com Основы языка / Функции / Вызов функции - Документация по MQL5 Alexey Petrov 2010.07.01 15:46 #196 Interesting : MQL5 수준에서는 어떨지 모르겠지만 터미널 자체 수준에서는 '편리한'(작동하는) 서버를 선택해야 한다. 적어도 견적 전달 측면에서. 그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다. Prival 2010.07.01 17:15 #197 alexey_petrov : 그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다. 수동으로 할 수 있어서 좋은데 아직 프로그램에서 할 수 없는게 아쉽네요. '편하다'는 키워드도 있다. 재스캔 3작업 1서버도 물론 되지만 나머지 3개중에 뭐가 더 편할까요? 핑 옵션이 가장 작은지 또는 체인이 가장 짧은지... 우리는 모릅니다. [삭제] 2010.07.01 17:24 #198 alexey_petrov : 그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다. 수동 모드로 들어갈 필요가 없었습니다. 예를 들어, 연결 부재(또는 데이터 문제)를 감지한 터미널 CAM이 SERVERS를 거쳐 BEST 옵션을 선택하고 새 서버에서 데이터를 수신하는 알고리즘이 암시되었습니다. Denis Timoshin 2010.07.01 17:37 #199 히스토리에 대해 Expert Advisor를 테스트 할 때 제한 사항이 무엇인지 알려주실 수 있습니까? 특히 파일 읽기/쓰기 기능에 관심이 있으십니까? Alexey Petrov 2010.07.01 17:50 #200 Prival : 수동으로 할 수 있어서 좋은데 아직 프로그램에서 할 수 없는게 아쉽네요. '편하다'는 키워드도 있다. 재스캔 3작업 1서버도 물론 되지만 나머지 3개중에 뭐가 더 편할까요? 핑 옵션이 가장 작은지 또는 체인이 가장 짧은지... 우리는 모릅니다. 가장 "편리한" 액세스 포인트의 선택은 가장 적은 서버 부하와 최상의 통신 품질에 따라 자동으로 발생합니다. 겉으로 보기에는 이름 왼쪽에 있는 표시기로 판단할 수 있습니다. 또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다. 1...131415161718192021222324252627...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
3 또는 4까지 이동합니다.
3으로 변경되었습니다. 데이터가 로드되었고 모든 트랜잭션이 제자리에 떨어졌습니다. 이제 문제는 Expert Advisor에서 프로그래밍 방식으로 동일한 작업을 수행하는 방법입니다. 저것들. 나는 환경의 데이터를 요청합니다 - 그들은 거기에 없습니다 - 나는 얼마 동안 기다립니다(얼마나 기다려야 합니까?) - 데이터가 없습니다 - 나는 서버를 통해 가려고 합니다. 이 상황을 올바르게 프로그래밍하고 추적하는 방법은 무엇입니까?
그리고 어떻게 MQL5를 사용하여 "서버를 통해 이동"할 계획입니까?
일반적으로 이것은 단순히 있어서는 안 되는 비상 상황입니다. 가까운 장래에 이 문제에 대한 수정 사항이 포함된 빌드가 릴리스될 것입니다.
그리고 MQL5를 사용하여 "서버를 통해 이동"할 계획은 무엇입니까?
일반적으로 이것은 단순히 있어서는 안 되는 비상 상황입니다. 가까운 장래에 이 문제에 대한 수정 사항이 포함된 빌드가 릴리스될 것입니다.
오류, 버그, 질문의 이 분기, 그래서 나는 어떻게 질문을 합니까? 서버를 전환하는 기능을 찾지 못했기 때문에 저에게는 막다른 골목입니다. 나는 이미 이 갈퀴를 두 번 밟았으므로 자동 전화 교환기(로봇)가 어떻게든 이 상황을 처리할 수 있어야 합니다. 물론 귀하가 이를 제외하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것임을 이해하지만 완전히 제외할 수는 없습니다. 단순한 진부한 상황. 서버가 덮여 있고 푸른 불꽃으로 타 오르고 모든 인용문이 저에게 어울리지 않습니다. 이것이 4중 복제를 하는 이유입니다. 이것은 중요한 결정입니다.
서버 전환 기능을 단말기에 도입하는 것이 논리적이라고 생각합니다. 그러면 우리 PBX 개발자는 어떻게든 이 상황을 모니터링하고 대응할 수 있습니다. 그리고 지금 우리는 무력합니다. 유일한 해결책은 MT4에서와 같이 외부 프로그램에 의존하는 것입니다. 그러나 우리는 이것을 해야 할 것입니다. 이것은 거래 로봇의 신뢰성에 대한 질문입니다.
지금은 포장지 매매를 하고 있는데 진짜 100로트가 들어가 지옥에 떨어졌는데 그땐 누구를 찾아야 할까요? 이웃은 이미 식고 있습니다. 그 새끼는 따옴표를 훔쳤습니다 :-).
오류, 버그, 질문의 이 분기, 그래서 나는 어떻게 질문을 합니까? 서버를 전환하는 기능을 찾지 못했기 때문에 저에게는 막다른 골목이었습니다. 나는 이미 이 갈퀴를 두 번 밟았으므로 ATS(로봇)는 어떻게든 이 상황을 처리할 수 있어야 합니다. 물론 귀하가 이를 제외하기 위해 가능한 모든 조치를 취할 것이라는 것을 이해하지만 완전히 제외할 수는 없습니다. 단순한 진부한 상황. 서버가 덮여 있고 푸른 불꽃으로 타 오르고 모든 인용문이 저에게 어울리지 않습니다. 이것이 4중 복제를 하는 이유입니다. 이것은 중요한 결정입니다.
서버 전환 기능을 단말기에 도입하는 것이 논리적이라고 생각합니다. 그러면 우리 PBX 개발자는 어떻게든 이 상황을 모니터링하고 대응할 수 있습니다. 그리고 지금 우리는 무력합니다. 유일한 해결책은 MT4에서와 같이 외부 프로그램에 의존하는 것입니다. 그러나 우리는 이것을 해야 할 것입니다. 이것은 거래 로봇의 신뢰성에 대한 질문입니다.
지금은 포장지 매매를 하고 있는데 진짜 100로트가 들어가 지옥에 떨어졌는데 그땐 누구를 찾아야 할까요? 이웃은 이미 식고 있습니다. 그 새끼는 따옴표를 훔쳤습니다 :-).
MQL5 수준에서는 어떨지 모르겠지만 터미널 자체 수준에서는 '편리한'(작동하는) 서버를 선택해야 한다. 적어도 견적 전달 측면에서.
그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다.
그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다.
그런 가능성이 있습니다. 상태 표시줄에서 연결 아이콘을 클릭합니다.
수동 모드로 들어갈 필요가 없었습니다.
예를 들어, 연결 부재(또는 데이터 문제)를 감지한 터미널 CAM이 SERVERS를 거쳐 BEST 옵션을 선택하고 새 서버에서 데이터를 수신하는 알고리즘이 암시되었습니다.
히스토리에 대해 Expert Advisor를 테스트 할 때 제한 사항이 무엇인지 알려주실 수 있습니까?
특히 파일 읽기/쓰기 기능에 관심이 있으십니까?
수동으로 할 수 있어서 좋은데 아직 프로그램에서 할 수 없는게 아쉽네요. '편하다'는 키워드도 있다. 재스캔 3작업 1서버도 물론 되지만 나머지 3개중에 뭐가 더 편할까요? 핑 옵션이 가장 작은지 또는 체인이 가장 짧은지... 우리는 모릅니다.
가장 "편리한" 액세스 포인트의 선택은 가장 적은 서버 부하와 최상의 통신 품질에 따라 자동으로 발생합니다. 겉으로 보기에는 이름 왼쪽에 있는 표시기로 판단할 수 있습니다.
또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다.