오류, 버그, 질문 - 페이지 15 1...8910111213141516171819202122...3184 새 코멘트 Rashid Umarov 2010.06.25 10:01 #141 Interesting : 제가 가지고 있는 파일과 온라인 버전을 비교해봤습니다. 내가 완전히 눈이 멀거나 완전히 똑같거나 ... 당신은 다운로드하지 않았다, 그렇지 않으면 당신이 보았을 것입니다 [삭제] 2010.06.25 10:02 #142 Interesting : 새에 대해 말하면이 주제에 대한 응용 프로그램 번호 17391이 있습니다 ... 나는 확실히 더 많은 것을 기대했다. 우리는 오류를 포착하고 가능한 한 "낮은" 수준에서 정렬하는 데 집중해야 합니다... [삭제] 2010.06.25 10:12 #143 Rosh : 당신은 다운로드하지 않았다, 그렇지 않으면 당신이 보았을 것입니다 최고의 전통에 대한 도움말이 자동으로 업데이트된다고 생각했습니다. 나는 "네이티브"도움말을 조사했고 모든 것이 동일했으며 Alpari에서 시도했지만 (아이디어는 하나의 도움말 만 있다는 것이지만) 결과는 동일합니다 ... 쿠키를 로드할 필요가 있었던 것으로 나타났습니다. 나는 분명히 늙어가고 있습니다 ... '충돌'로 여기지 말고 - 온라인 버전도 약하게 수정할 수 있을까? 추신 터미널에 새 버전의 도움말이 표시 되지 않는 이유는 무엇입니까? [삭제] 2010.06.25 10:28 #144 Interesting : 추신 터미널에 새 버전의 도움말이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까? 알겠습니다. 다음 릴리스를 기다리며... Renat Fatkhullin 2010.06.25 10:43 #145 simpleton : (전문가들 사이에서) 일반적인 관행은 터미널이 충돌이 아닌 오류 메시지를 표시 하는 것입니다. 물론, 우리는 충돌로 오류를 수정할 것입니다. 이것은 기본적으로 의도된 것입니다. 복잡한 입력 매개변수 집합을 관리하는 방법으로 구성 파일에 대한 팁입니다. Sergey Gritsay 2010.06.25 11:12 #146 SymbolInfoDouble(Symbol(), SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE ) 속성을 요청하고 0을 반환합니다. 이것이 버그인지 아니면 이 기능을 아직 사용할 수 없습니다. 또한 테스터에서 실행 중에 PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) 속성에 대한 요청도 항상 0을 반환합니다. Test Account 2010.06.25 11:17 #147 sergey1294 : SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) 속성을 요청하고 0을 반환합니다. 이것이 오류인지 아니면 이 기능을 아직 사용할 수 없습니다. 또한 테스터에서 실행 중에 PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) 속성에 대한 요청도 항상 0을 반환합니다. 우리는 이미 유사한 응용 프로그램을 다루고 있습니다. 메시지 주셔서 감사합니다. Prival 2010.06.27 01:32 #148 그런 응용 프로그램이 있습니까? //+------------------------------------------------------------------+ //| Script program start function | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { datetime ctm[ 1 ], var; if ( CopyTime ( "EURUSD" , _Period , 0 , 1 ,ctm)== 1 ) Print ( "EURUSD time[0]=" , ctm[ 0 ]); var=ctm[ 0 ]; if ( CopyTime ( "AUDUSD" , _Period , 0 , 1 ,ctm)== 1 ) Print ( "AUDUSD time[0]=" , ctm[ 0 ]); // запросим на время var=2010.06.25 23:00:00 // должна быть ошибка, т.к. этого бара не существует // но все срабатывает if ( CopyTime ( "AUDUSD" , _Period ,var, 1 ,ctm)== 1 ) Print ( "AUDUSD time[0]=" , ctm[ 0 ]); } //+------------------------------------------------------------------+ 통나무 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]= 2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD 시간[0]=2010.06.25 23:00:00 AUDUSD 23:00 바가 없으며 존재하지 않습니다. 여기 사진이 있습니다 그래야만 합니까? 이 함수가 역사에 구멍을 뚫는다면 어떻게 될까요? [삭제] 2010.06.27 09:05 #149 Sorento : 루프 내부의 이상한 누락 ... :( 문제에 대한 설명 간단한 스크립트에서(그리고 표시기에서도) Print는 루프 내에서 작동하지 않습니다. 시퀀싱 //+------------------------------------------------------------------+ //| Xoxma.mq5 | //+------------------------------------------------------------------+ void OnStart () { int i,j= 0 ,k= 0 ; i= 12 ; Print ( "#6 " ,i, " " ,j, " !" ); for (j=i;j<= 0 ;j--) {k=k+j; Print (j); Print ( "+ " ,k); } Print ( "#7 " ,i, " " ,j, " K= " ,k, " !" ); } //+------------------------------------------------------------------+ 어쩌면 그게 더 나을까요? for (j=i;j> = 0 ;j--) { k=k+j; Print (j); Print ( "+ " ,k); } Rashid Umarov 2010.06.27 09:43 #150 Prival : 그런 응용 프로그램이 있습니까? 통나무 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]= 2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]=2010.06.25 22:59:00 2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD 시간[0]=2010.06.25 23:00:00 AUDUSD 23:00 바가 없으며 존재하지 않습니다. 여기 사진이 있습니다 그렇게 되어야 합니까? 이 함수가 역사에 구멍을 뚫는다면 어떻게 될까요? 우리는 코드를 본다 if ( CopyTime ( "AUDUSD" , _Period ,var, 1 ,ctm)== 1 ) Print ( "AUDUSD time[0]=" , ctm[ 0 ]); 영업 시간 이 var=2010.06.25 23:00:00 왼쪽 에 있는 바 하나 에 대한 요청이 있습니다. var=2010.06.25 23:00:00 역사 속 깊이. CopyTime() 과 같은 Copy...() 함수에 대한 도움말이 최근 업데이트되었습니다. 메모 요청된 데이터 간격이 서버에서 사용 가능한 데이터를 완전히 벗어나면 함수는 -1을 반환합니다. TERMINAL_MAXBARS (차트의 최대 막대 수) 외부에서 데이터를 요청하면 함수도 -1을 반환합니다. 표시기에서 데이터를 요청할 때 요청된 시계열이 아직 빌드되지 않았거나 서버에서 다운로드해야 하는 경우 함수는 즉시 -1을 반환하지만 로드/빌드 프로세스 자체는 시작됩니다. Expert Advisor 또는 스크립트에서 데이터를 요청할 때 터미널에 이 데이터가 로컬에 없으면 서버에서 다운로드 가 시작되고 로컬 히스토리에서 데이터를 빌드할 수 있는 경우 필요한 시계열 구성이 시작되지만 아직 준비되지 않았습니다. 함수는 시간 초과가 만료되는 순간까지 준비될 데이터의 양을 반환하지만 기록 로드는 계속되고 다음 유사한 요청은 더 많은 데이터를 반환합니다. 지정된 날짜 범위의 데이터를 요청하면 요청한 간격에 해당하는 데이터만 반환되며 간격은 최대 1초의 정확도로 설정 및 고려됩니다. 즉, 값(볼륨, 스프레드, 표시기 버퍼의 값, 가격 시가, 고가, 저가, 종가 또는 시가 시간)이 반환되는 모든 막대의 개장 시간은 항상 요청된 간격 내에 있습니다. 따라서 현재 요일이 토요일인 경우 start_time= Last_Tuesday 및 stop_time=Last_Friday 인 주간 시간대의 데이터를 복사하려고 하면 주간 시간대의 시작 시간이 항상 일요일이기 때문에 함수는 0을 반환합니다. 그러나 단일 주간 막대가 지정된 범위에 속하지 않습니다. 현재 불완전한 막대에 해당하는 값을 가져와야 하는 경우 start_pos =0 및 count =1 인 호출의 첫 번째 형식을 사용할 수 있습니다 . 1...8910111213141516171819202122...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
제가 가지고 있는 파일과 온라인 버전을 비교해봤습니다. 내가 완전히 눈이 멀거나 완전히 똑같거나 ...
당신은 다운로드하지 않았다, 그렇지 않으면 당신이 보았을 것입니다
Interesting :
새에 대해 말하면이 주제에 대한 응용 프로그램 번호 17391이 있습니다 ...
당신은 다운로드하지 않았다, 그렇지 않으면 당신이 보았을 것입니다
최고의 전통에 대한 도움말이 자동으로 업데이트된다고 생각했습니다. 나는 "네이티브"도움말을 조사했고 모든 것이 동일했으며 Alpari에서 시도했지만 (아이디어는 하나의 도움말 만 있다는 것이지만) 결과는 동일합니다 ...
쿠키를 로드할 필요가 있었던 것으로 나타났습니다. 나는 분명히 늙어가고 있습니다 ...
'충돌'로 여기지 말고 - 온라인 버전도 약하게 수정할 수 있을까?
추신
터미널에 새 버전의 도움말이 표시 되지 않는 이유는 무엇입니까?
추신
터미널에 새 버전의 도움말이 표시되지 않는 이유는 무엇입니까?
(전문가들 사이에서) 일반적인 관행은 터미널이 충돌이 아닌 오류 메시지를 표시 하는 것입니다.
물론, 우리는 충돌로 오류를 수정할 것입니다. 이것은 기본적으로 의도된 것입니다.
복잡한 입력 매개변수 집합을 관리하는 방법으로 구성 파일에 대한 팁입니다.
SymbolInfoDouble(Symbol(),SYMBOL_TRADE_TICK_VALUE) 속성을 요청하고 0을 반환합니다. 이것이 오류인지 아니면 이 기능을 아직 사용할 수 없습니다. 또한 테스터에서 실행 중에 PositionGetInteger(POSITION_IDENTIFIER) 속성에 대한 요청도 항상 0을 반환합니다.
우리는 이미 유사한 응용 프로그램을 다루고 있습니다.
메시지 주셔서 감사합니다.
그런 응용 프로그램이 있습니까?
통나무
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]= 2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD 시간[0]=2010.06.25 23:00:00
AUDUSD 23:00 바가 없으며 존재하지 않습니다.
여기 사진이 있습니다
그래야만 합니까? 이 함수가 역사에 구멍을 뚫는다면 어떻게 될까요?
루프 내부의 이상한 누락 ... :(
문제에 대한 설명
간단한 스크립트에서(그리고 표시기에서도) Print는 루프 내에서 작동하지 않습니다.
시퀀싱
어쩌면 그게 더 나을까요?
그런 응용 프로그램이 있습니까?
통나무
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]= 2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) AUDUSD 시간[0]=2010.06.25 22:59:00
2010.06.27 01:25:43 11 (EURUSD,M1) EURUSD 시간[0]=2010.06.25 23:00:00
AUDUSD 23:00 바가 없으며 존재하지 않습니다.
여기 사진이 있습니다
그렇게 되어야 합니까? 이 함수가 역사에 구멍을 뚫는다면 어떻게 될까요?
우리는 코드를 본다
영업 시간 이 var=2010.06.25 23:00:00 왼쪽 에 있는 바 하나 에 대한 요청이 있습니다.
var=2010.06.25 23:00:00
역사 속 깊이. CopyTime() 과 같은 Copy...() 함수에 대한 도움말이 최근 업데이트되었습니다.
메모
요청된 데이터 간격이 서버에서 사용 가능한 데이터를 완전히 벗어나면 함수는 -1을 반환합니다. TERMINAL_MAXBARS (차트의 최대 막대 수) 외부에서 데이터를 요청하면 함수도 -1을 반환합니다.
표시기에서 데이터를 요청할 때 요청된 시계열이 아직 빌드되지 않았거나 서버에서 다운로드해야 하는 경우 함수는 즉시 -1을 반환하지만 로드/빌드 프로세스 자체는 시작됩니다.
Expert Advisor 또는 스크립트에서 데이터를 요청할 때 터미널에 이 데이터가 로컬에 없으면 서버에서 다운로드 가 시작되고 로컬 히스토리에서 데이터를 빌드할 수 있는 경우 필요한 시계열 구성이 시작되지만 아직 준비되지 않았습니다. 함수는 시간 초과가 만료되는 순간까지 준비될 데이터의 양을 반환하지만 기록 로드는 계속되고 다음 유사한 요청은 더 많은 데이터를 반환합니다.
지정된 날짜 범위의 데이터를 요청하면 요청한 간격에 해당하는 데이터만 반환되며 간격은 최대 1초의 정확도로 설정 및 고려됩니다. 즉, 값(볼륨, 스프레드, 표시기 버퍼의 값, 가격 시가, 고가, 저가, 종가 또는 시가 시간)이 반환되는 모든 막대의 개장 시간은 항상 요청된 간격 내에 있습니다.
따라서 현재 요일이 토요일인 경우 start_time= Last_Tuesday 및 stop_time=Last_Friday 인 주간 시간대의 데이터를 복사하려고 하면 주간 시간대의 시작 시간이 항상 일요일이기 때문에 함수는 0을 반환합니다. 그러나 단일 주간 막대가 지정된 범위에 속하지 않습니다.
현재 불완전한 막대에 해당하는 값을 가져와야 하는 경우 start_pos =0 및 count =1 인 호출의 첫 번째 형식을 사용할 수 있습니다 .