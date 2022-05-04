오류, 버그, 질문 - 페이지 22 1...151617181920212223242526272829...3184 새 코멘트 Yedelkin 2010.07.02 00:03 #211 alexey_petrov : 또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다. 섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마? [삭제] 2010.07.02 09:10 #212 모두에게 좋은 하루. 개발자 질문 - 잔액 거래가 OnTrade에 어떻게 반영되는지 알 수 있습니까(물론 존재한다면)? 우리는 데모 또는 리얼에서 거래하는 동안 계정에 대한 정확한 균형 작업(수신/출금)을 잡는 것과 테스터에서 "출금"을 처리하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.... Alexey Petrov 2010.07.02 10:10 #213 Prival : 1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다. 너비를 수동으로 조정하려면 컨텍스트 메뉴 에서 "자동 크기 조정" 옵션을 비활성화합니다. Alexey Petrov 2010.07.02 10:11 #214 Yedelkin : 섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마? Rashid Umarov 2010.07.02 10:19 #215 Prival : 고맙습니다. 와우 로페 맛있다. 1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다. 사람들은 텍스트보다 그림을 더 잘 인식하기 때문에 스크린샷도 추가합니다. "시장 조사식 창에서 열 너비에 대한 자동 크기 조정을 비활성화하는 방법" Test Account 2010.07.02 11:48 #216 Interesting : 모두에게 좋은 하루. 개발자 질문 - 잔액 거래가 OnTrade에 어떻게 반영되는지 알 수 있습니까(물론 존재한다면)? 우리는 데모 또는 리얼에서 거래하는 동안 계정에 대한 정확한 균형 작업(수신/출금)을 잡는 것과 테스터에서 "출금"을 처리하는 것에 대해 이야기하고 있습니다.... 잔액 보충 및 출금 시 Trade 이벤트가 발생하여 OnTrade에서 처리할 수 있습니다. Prival 2010.07.02 12:48 #217 alexey_petrov : 너비를 수동으로 조정하려면 컨텍스트 메뉴에서 "자동 크기 조정" 옵션을 비활성화하십시오. 1. 물론 감사합니다. 하지만 여전히 "자동 크기 조정"은 매우 이상합니다. 빈 필드가 정보가 있는 셀을 압축하도록 자동 크기 조정되는 경우, 이것은 어떻게든 잘못된 것입니다. 2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면 Alexey Petrov 2010.07.02 13:10 #218 Prival : 2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면 이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다. Prival 2010.07.02 13:25 #219 alexey_petrov : 이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다. 조금 더 자세히 설명하면 내 머리에 맞지 않습니다. 가격 없이 어떻게 유동성이 있을 수 있습니까? 이것이 지금 일어나는 일입니다. EURUSD를 1.6의 비율로 판매하고 UBS 은행이 유동성을 제공할 것입니까? 예시가 과장되긴 했지만 가격이 없으면 유동성이 없다는 것을 보여줍니다(따옴표와 별개로)... 뭔가 이해가 안가네요... Renat Fatkhullin 2010.07.02 13:33 #220 자동 크기 조정은 설정된 열 비율 내에서 작동합니다. 즉, 열이 가득 찼는지 비어 있는지에 따라 크기가 부동하지 않습니다. 열이 필요하지 않은 경우 비활성화하는 것이 좋습니다. 은행 필드는 유동성 공급자와 견적 공급자를 모두 표시할 수 있습니다. 게이트웨이/데이터 피드는 은행 필드를 채우는 역할을 합니다. 1...151617181920212223242526272829...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마?
모두에게 좋은 하루.
개발자 질문 - 잔액 거래가 OnTrade에 어떻게 반영되는지 알 수 있습니까(물론 존재한다면)?
우리는 데모 또는 리얼에서 거래하는 동안 계정에 대한 정확한 균형 작업(수신/출금)을 잡는 것과 테스터에서 "출금"을 처리하는 것에 대해 이야기하고 있습니다....
1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다.
섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마?
고맙습니다. 와우 로페 맛있다.
1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다.
사람들은 텍스트보다 그림을 더 잘 인식하기 때문에 스크린샷도 추가합니다. "시장 조사식 창에서 열 너비에 대한 자동 크기 조정을 비활성화하는 방법"
모두에게 좋은 하루.
개발자 질문 - 잔액 거래가 OnTrade에 어떻게 반영되는지 알 수 있습니까(물론 존재한다면)?
우리는 데모 또는 리얼에서 거래하는 동안 계정에 대한 정확한 균형 작업(수신/출금)을 잡는 것과 테스터에서 "출금"을 처리하는 것에 대해 이야기하고 있습니다....
너비를 수동으로 조정하려면 컨텍스트 메뉴에서 "자동 크기 조정" 옵션을 비활성화하십시오.
1. 물론 감사합니다. 하지만 여전히 "자동 크기 조정"은 매우 이상합니다. 빈 필드가 정보가 있는 셀을 압축하도록 자동 크기 조정되는 경우, 이것은 어떻게든 잘못된 것입니다.
2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면
2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면
이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다.
이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다.
조금 더 자세히 설명하면 내 머리에 맞지 않습니다. 가격 없이 어떻게 유동성이 있을 수 있습니까? 이것이 지금 일어나는 일입니다. EURUSD를 1.6의 비율로 판매하고 UBS 은행이 유동성을 제공할 것입니까?
예시가 과장되긴 했지만 가격이 없으면 유동성이 없다는 것을 보여줍니다(따옴표와 별개로)... 뭔가 이해가 안가네요...
즉, 열이 가득 찼는지 비어 있는지에 따라 크기가 부동하지 않습니다. 열이 필요하지 않은 경우 비활성화하는 것이 좋습니다.
은행 필드는 유동성 공급자와 견적 공급자를 모두 표시할 수 있습니다. 게이트웨이/데이터 피드는 은행 필드를 채우는 역할을 합니다.