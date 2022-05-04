오류, 버그, 질문 - 페이지 22

alexey_petrov : 또한 "상태 표시줄 -> 액세스 포인트 전환 메뉴" 터미널의 도움말 섹션을 읽을 수 있습니다.

섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마?

모두에게 좋은 하루.


개발자 질문 - 잔액 거래가 OnTrade에 어떻게 반영되는지 알 수 있습니까(물론 존재한다면)?

우리는 데모 또는 리얼에서 거래하는 동안 계정에 대한 정확한 균형 작업(수신/출금)을 잡는 것과 테스터에서 "출금"을 처리하는 것에 대해 이야기하고 있습니다....

 
Prival :

1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다.

너비를 수동으로 조정하려면 컨텍스트 메뉴 에서 "자동 크기 조정" 옵션을 비활성화합니다.
 
Yedelkin :

섹션을 읽을 때 네트워크가 자동으로 다시 스캔되는 빈도에 대한 질문에 대한 답을 찾지 못했습니다. 나 한테 말하지 마?


 
Prival :

고맙습니다. 와우 로페 맛있다.

1. 열 너비를 조정할 수 있습니까? 그런 다음 은행을 인출 할 때 모든 것을 압축하고 견적을 볼 수 없습니다.

사람들은 텍스트보다 그림을 더 잘 인식하기 때문에 스크린샷도 추가합니다. "시장 조사식 창에서 열 너비에 대한 자동 크기 조정을 비활성화하는 방법"


 
Interesting :

잔액 보충 및 출금 시 Trade 이벤트가 발생하여 OnTrade에서 처리할 수 있습니다.
 
alexey_petrov :
너비를 수동으로 조정하려면 컨텍스트 메뉴에서 "자동 크기 조정" 옵션을 비활성화하십시오.

1. 물론 감사합니다. 하지만 여전히 "자동 크기 조정"은 매우 이상합니다. 빈 필드가 정보가 있는 셀을 압축하도록 자동 크기 조정되는 경우, 이것은 어떻게든 잘못된 것입니다.

2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면

 
Prival :

2. 따옴표를 제공하는 다른 공급자가 없는 경우 해당 필드(필드)는 어떻게든 쓸모가 없습니다. 무엇을 위한 것인지 알 수 없습니까? 이름이 하나뿐이거나 지금과 같이 아무 것도 없다면

이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다.

 
alexey_petrov :

이 필드는 견적 공급자가 아닌 유동성 공급자에 대한 정보를 위해 예약되어 있습니다.

조금 더 자세히 설명하면 내 머리에 맞지 않습니다. 가격 없이 어떻게 유동성이 있을 수 있습니까? 이것이 지금 일어나는 일입니다. EURUSD를 1.6의 비율로 판매하고 UBS 은행이 유동성을 제공할 것입니까?

예시가 과장되긴 했지만 가격이 없으면 유동성이 없다는 것을 보여줍니다(따옴표와 별개로)... 뭔가 이해가 안가네요...

 
자동 크기 조정은 설정된 열 비율 내에서 작동합니다.

즉, 열이 가득 찼는지 비어 있는지에 따라 크기가 부동하지 않습니다. 열이 필요하지 않은 경우 비활성화하는 것이 좋습니다.

은행 필드는 유동성 공급자와 견적 공급자를 모두 표시할 수 있습니다. 게이트웨이/데이터 피드는 은행 필드를 채우는 역할을 합니다.

