Prival 2010.06.24 11:25 #134 내가 뭘 잘못하고 있는지 말해봐. 설명을 위해 지표가 생성됩니다. 1. 두 개의 지표를 만들었으며 모든 것이 별도로 작동(그리기)되었습니다. 표시등 00(단색) #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 1 #property indicator_plots 1 #property indicator_color1 Green double Buffer_0[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_0, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime & time[], // Time const double & open[], // Open const double & high[], // High const double & low[], // Low const double & close[], // Close const long & tick_volume[], // Tick Volume const long & volume[], // Real Volume const int & spread[]) // Spread { if (rates_total< 10 ) return ( 0 ); int start_pos= 0 ; // точка старта if (prev_calculated== 0 ) start_pos=rates_total- 100 ; else start_pos=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=high[i]; } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } 표시등 11(다색) #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 2 #property indicator_plots 1 #property indicator_color1 Blue,Yellow,Red double Buffer_0[],Buffer_1[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { //--- indicator buffers mapping SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_0, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer_1, INDICATOR_COLOR_INDEX ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_LINE ); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime & time[], // Time const double & open[], // Open const double & high[], // High const double & low[], // Low const double & close[], // Close const long & tick_volume[], // Tick Volume const long & volume[], // Real Volume const int & spread[]) // Spread { if (rates_total< 10 ) return ( 0 ); int start_pos= 0 ; // точка старта if (prev_calculated== 0 ) start_pos=rates_total- 100 ; else start_pos=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=low[i]; Buffer_1[i]= 1 ; if (Buffer_0[i]>Buffer_0[i- 1 ]) Buffer_1[i]= 0 ; if (Buffer_0[i]<Buffer_0[i- 1 ]) Buffer_1[i]= 2 ; } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } 2. 이제 그것들을 함께 결합하고 싶습니다. 표시기 11(다색)을 기본으로 사용하고 표시기 00에서 수행한 것처럼 버퍼 1개를 더 추가합니다. 선(Buffer_2[i]=high[i];)은 그리지 않고 계산되지만 색상을 변경할 수 있습니다. #property indicator_chart_window #property indicator_buffers 3 #property indicator_plots 2 #property indicator_color1 Blue,Yellow,Red #property indicator_color2 Green double Buffer_0[],Buffer_1[]; double Buffer_2[]; //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { SetIndexBuffer ( 0 ,Buffer_0, INDICATOR_DATA ); SetIndexBuffer ( 1 ,Buffer_1, INDICATOR_COLOR_INDEX ); SetIndexBuffer ( 2 ,Buffer_2, INDICATOR_DATA ); PlotIndexSetInteger ( 0 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_COLOR_LINE ); PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE ); return ( 0 ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| Custom indicator iteration function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnCalculate ( const int rates_total, // размер входных таймсерий const int prev_calculated, // обработано баров на предыдущем вызове const datetime & time[], // Time const double & open[], // Open const double & high[], // High const double & low[], // Low const double & close[], // Close const long & tick_volume[], // Tick Volume const long & volume[], // Real Volume const int & spread[]) // Spread { if (rates_total< 10 ) return ( 0 ); int start_pos= 0 ; // точка старта if (prev_calculated== 0 ) start_pos=rates_total- 100 ; else start_pos=prev_calculated- 1 ; for ( int i=start_pos;i<rates_total;i++) { Buffer_0[i]=low[i]; Buffer_2[i]=high[i]; // вот это не рисует Buffer_1[i]= 1 ; if (Buffer_0[i]>Buffer_0[i- 1 ]) Buffer_1[i]= 0 ; if (Buffer_0[i]<Buffer_0[i- 1 ]) Buffer_1[i]= 2 ; } //--- return value of prev_calculated for next call return (rates_total); } 내가 무엇을 잘못하고 있지? 파일: 00.mq5 2 kb 11.mq5 2 kb 22.mq5 3 kb Anton 2010.06.24 11:30 #135 Prival : 내가 무엇을 잘못하고 있지? PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE );

Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.

일반적인 방법은 특히 설정이 많은 경우 설정에 구성 파일을 사용하는 것입니다. 그러나 구성 파일의 이름은 매개변수로 전달할 수 있습니다.

(전문가들 사이에서) 일반적인 관행은 터미널이 충돌이 아닌 오류 메시지를 표시 하는 것입니다. 내가 뭘 잘못하고 있는지 말해봐. 설명을 위해 지표가 생성됩니다.
1. 두 개의 지표를 만들었으며 모든 것이 별도로 작동(그리기)되었습니다.
표시등 00(단색)
표시등 11(다색)
2. 이제 그것들을 함께 결합하고 싶습니다. 표시기 11(다색)을 기본으로 사용하고 표시기 00에서 수행한 것처럼 버퍼 1개를 더 추가합니다.
선(Buffer_2[i]=high[i];)은 그리지 않고 계산되지만 색상을 변경할 수 있습니다.
내가 무엇을 잘못하고 있지?
내가 무엇을 잘못하고 있지?
PlotIndexSetInteger ( 2 , PLOT_DRAW_TYPE , DRAW_LINE );
Вопрос был по поводу внешних параметров input , у меня в советнике их большое количество, необходимые для более гибкой настройки эксперта, так вот как только я выбираю своего эксперта из общего списка в тестере, вылетает сразу терминал. с меньшим количеством нормально.
일반적인 방법은 특히 설정이 많은 경우 설정에 구성 파일을 사용하는 것입니다. 그러나 구성 파일의 이름은 매개변수로 전달할 수 있습니다.
(전문가들 사이에서) 일반적인 관행은 터미널이 충돌이 아닌 오류 메시지를 표시 하는 것입니다.
지원 - 기회가 있을 때마다 터미널을 닫거나 차트에서 전문가를 제거하지 마십시오(개발자에 따르면)...
추신
새에 대해 말하면이 주제에 대한 응용 프로그램 번호 17391이 있습니다 ...
최신 버전의 도움말을 다운로드하고 " MQL5 참조 / 표준 상수, 열거 및 구조 / 환경 상태 / 기기 정보 " 섹션을 살펴보십시오.
제가 가지고 있는 파일과 온라인 버전을 비교해봤습니다. 내가 완전히 눈이 멀거나 완전히 똑같거나 ...
내가 알기로는 터미널의 다음 릴리스와 도움말의 새 버전에 대해 이야기하고 있습니까?