오류, 버그, 질문 - 페이지 17

Viktor Zapadenko 2010.06.28 09:19 #161

혼자 MT5....를 업그레이드했습니다. 동시에 모든 계정과 사용 가능한 서버를 제거했습니다. 이제 데모 계정도 열 수 없습니다 :(. 다음에는 어떻게 해야 하나요?

그건 그렇고, 농담입니다. 사용할 수 있는 서버가 없지만 "다음" 버튼을 사용할 수 있습니다. 그것을 누르면 다음 창이 팝업되고 MetaQuotes-Demo에서 계정을 열려고 시도하지만 성공하지 못합니다.

파일: mt5_openaccount.jpg 39 kb

Prival 2010.06.28 09:28 #162

sergey1294 :

사용할 수 없는 이유, 모든 것이 사용 가능하고 편집기를 열고 F1 키를 누르면 도움말이 열리고 다음과 같은 경우 자동으로 업데이트됩니다.

CopyTime에 대한 F1 도움말을 참조하고 https://www.mql5.com/en/docs/series/copytime 과 비교하십시오.

나는 이렇게 끝내

반환 값

복사된 배열 요소의 수 또는 오류의 경우 -1입니다.

메모

요소는 시작 위치에서 현재부터 과거까지 계산됩니다. 즉, 시작 위치가 0이면 현재 막대를 의미합니다.

링크에 대한 자세한 정보

Документация по MQL5: Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime
www.mql5.com
Доступ к таймсериям и индикаторам / CopyTime - Документация по MQL5

Yedelkin 2010.06.28 09:51 #163

Prival :

이대로 끝내...

그건 그렇고, 나도. 알파리, 빌드 286

Test Account 2010.06.28 10:33 #164

Alexkl68 :

사용자 지정 지표를 컴파일할 때 다음을 제공합니다. 비스타 시스템.

표시기의 소스 코드를 제공하십시오(내가 이해하는 바, 이것은 배달의 사용자 지정 지그재그가 아니라 일부 수정). 개인사정으로 가능합니다.

+ 터미널 빌드와 가능한 한 많은 정보를 알려주십시오. 이유를 찾아보겠습니다.

나는 그것을 스스로 시도했다 - 그것은 아무 문제없이 컴파일되었다.

Viktor Zapadenko 2010.06.28 10:44 #165

십자형으로 작업하는 것은 매우 불편합니다. 휠 버튼을 다시 눌러도 제거되지 않으며, 마우스 오른쪽 버튼을 누르면 현재 필요하지 않은 컨텍스트 메뉴 가 나옵니다.

Test Account 2010.06.28 10:54 #166

west100 :

제가 알기로는 빌드 288 업데이트가 있었습니다. 업데이트 전에 어떤 빌드가 있었는지 명확히 할 수 있습니까?

그리고 더 많은 데이터 제공: OS, UAC 등

Rashid Umarov 2010.06.28 11:03 #167

lea :

문서에 부정확성이 있습니다.

https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize

함수는 무효 결과를 반환합니다.

그러나 " 초기화 된 요소의 수를 반환 "한다고 명시되어 있습니다.

감사합니다. 수정했습니다. 이제 다음과 같이 들립니다.

반환 값이 없습니다.

Rashid Umarov 2010.06.28 12:09 #168

Prival :

MQL5 도움말의 자동 업데이트는 웹 사이트보다 빈도가 적습니다. MetaEditor 5의 인터페이스 언어를 변경하여 도움말 업데이트를 강제할 수 있습니다. 또는 도움말 파일을 수동으로 다운로드하여 설치할 수 있습니다.

Anton 2010.06.28 19:06 #169

west100 :

서버 로그에 따르면 2010년 1월 21일자 아주 오래된 터미널 빌드: 빌드 240을 사용했습니다(데모 계정 95063에 대해 이야기하고 있습니다).

이 기간 동안 우리는 많은 것을 변경할 수 있었습니다. 특히 이전 빌드에 대한 지원을 중단했습니다. 따라서 모든 계정 및 서버 목록이 사라집니다.

따라서 적시에 새 빌드로 업데이트해야 합니다. 오류로 인해 업데이트가 되지 않은 경우 신고해 주시기 바랍니다.

현재 시점에서 다음을 수행할 수 있습니다.

터미널 설정(메뉴 도구-설정-서버 탭)에서 서버 demo.metatrader5.com:443 을 지정하고 확인을 클릭하고 새 데모 계정을 엽니다.

또는 새 터미널을 사용하여 클라이언트 터미널을 다운로드하여 설치합니다. 설치 후 MetaQuotes 데모 서버의 주소는 서버 목록에서 사라지지 않습니다.

https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다.

고맙습니다!

회사 프록시에서 서버에 연결하는 오늘 MT5 단말기가 업데이트되어 MT4 509에서 MT4 574를

Vladimir 2010.06.28 23:30 #170

개발자 여러분, 차트에 거래량이 어떻게 표시되는지 확인하십시오.

거래량:

틱 볼륨:

거래량의 일부 파열. 그래야만 합니까?

그리고 질문 하나 더. CopyRealVolume을 복사할 때 결과는 항상 마지막 막대에 대해 0입니다. 존재할까, 이 거래량?
사용할 수 없는 이유, 모든 것이 사용 가능하고 편집기를 열고 F1 키를 누르면 도움말이 열리고 다음과 같은 경우 자동으로 업데이트됩니다.
CopyTime에 대한 F1 도움말을 참조하고 https://www.mql5.com/en/docs/series/copytime 과 비교하십시오.
나는 이렇게 끝내
반환 값
복사된 배열 요소의 수 또는 오류의 경우 -1입니다.
메모
요소는 시작 위치에서 현재부터 과거까지 계산됩니다. 즉, 시작 위치가 0이면 현재 막대를 의미합니다.
링크에 대한 자세한 정보
사용자 지정 지표를 컴파일할 때 다음을 제공합니다. 비스타 시스템.
표시기의 소스 코드를 제공하십시오(내가 이해하는 바, 이것은 배달의 사용자 지정 지그재그가 아니라 일부 수정). 개인사정으로 가능합니다.
+ 터미널 빌드와 가능한 한 많은 정보를 알려주십시오. 이유를 찾아보겠습니다.
나는 그것을 스스로 시도했다 - 그것은 아무 문제없이 컴파일되었다.
제가 알기로는 빌드 288 업데이트가 있었습니다. 업데이트 전에 어떤 빌드가 있었는지 명확히 할 수 있습니까?
그리고 더 많은 데이터 제공: OS, UAC 등
문서에 부정확성이 있습니다.
https://www.mql5.com/ru/docs/array/arrayinitialize
함수는 무효 결과를 반환합니다.
그러나 " 초기화 된 요소의 수를 반환 "한다고 명시되어 있습니다.
서버 로그에 따르면 2010년 1월 21일자 아주 오래된 터미널 빌드: 빌드 240을 사용했습니다(데모 계정 95063에 대해 이야기하고 있습니다).
이 기간 동안 우리는 많은 것을 변경할 수 있었습니다. 특히 이전 빌드에 대한 지원을 중단했습니다. 따라서 모든 계정 및 서버 목록이 사라집니다.
따라서 적시에 새 빌드로 업데이트해야 합니다. 오류로 인해 업데이트가 되지 않은 경우 신고해 주시기 바랍니다.
현재 시점에서 다음을 수행할 수 있습니다.
고맙습니다!
- 터미널 설정(메뉴 도구-설정-서버 탭)에서 서버 demo.metatrader5.com:443 을 지정하고 확인을 클릭하고 새 데모 계정을 엽니다.
- 또는 새 터미널을 사용하여 클라이언트 터미널을 다운로드하여 설치합니다. 설치 후 MetaQuotes 데모 서버의 주소는 서버 목록에서 사라지지 않습니다.
https://download.mql5.com/cdn/web/metaquotes.software.corp/mt5/mt5setup.exe 링크에서 MetaTrader 5 클라이언트 터미널을 다운로드할 수 있습니다.
개발자 여러분, 차트에 거래량이 어떻게 표시되는지 확인하십시오.
거래량:
틱 볼륨:
거래량의 일부 파열. 그래야만 합니까?
그리고 질문 하나 더. CopyRealVolume을 복사할 때 결과는 항상 마지막 막대에 대해 0입니다. 존재할까, 이 거래량?