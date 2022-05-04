오류, 버그, 질문 - 페이지 24 1...171819202122232425262728293031...3184 새 코멘트 Sergey Gritsay 2010.07.02 16:12 #231 Interesting : MQL4에서 이 기능은 WinUser32.mqh 파일이 필요한 WinAPI를 사용하여 구현되었지만 이제는 필요하지 않습니다(적어도 명시적으로 필요하지 않음). 감사합니다. 지금 테스트해보겠습니다. Sergey Gritsay 2010.07.02 16:37 #232 그리고 확실히 그것 없이는 모든 것이 작동합니다. Andrey Dik 2010.07.02 21:47 #233 291번째 빌드를 포함하여 최소 5개의 빌드가 이미 최신 버전입니다. Prival 2010.07.02 21:56 #234 빌드 291 MetaTester: 테스트 종료 시 고정 위치 종료 . 포지션은 이제 한 시간 일찍 마감되었습니다. 필요한 경우 전문가를 데려올 수 있습니다. Yedelkin 2010.07.03 02:45 #235 joo : 291번째 빌드를 포함하여 최소 5개의 빌드가 이미 최신 버전입니다. 그리고 매개 변수 "Balance Max"에 대한 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍니까? 지금까지 "Balance+ Min Drawdown"을 선택했으며 결과가 정확합니다. Andrey Dik 2010.07.03 08:42 #236 Yedelkin : 그리고 매개 변수 "Balance Max"에 대한 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍니까? 지금까지 "Balance+ Min Drawdown"을 선택했으며 결과가 정확합니다. "해당 결과"가 그것과 어떤 관련이 있습니까? 초기 입금은 4자리 숫자이며, 어떤 이유로 최적화 결과는 6자리 숫자입니다. 이것은 버그입니다. Yedelkin 2010.07.03 12:33 #237 joo : "해당 결과"가 그것과 어떤 관련이 있습니까? 초기 입금은 4자리 숫자이며, 어떤 이유로 최적화 결과는 6자리 숫자입니다. 이것은 버그입니다. "Balance+ Min Drawdown" 매개변수를 선택할 때를 포함하여 다양한 최적화 매개변수에 대해 생성된 결과를 보려면 도움말을 참조하십시오. 그리고 그것들은 서로 어떻게 다른가요? 따라서 "Balance Max" 매개변수 에 대해 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍 니까? 그리고 6자리 숫자의 경우 초기 매개변수 "Balance Max"를 사용해도 9자리 숫자가 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1227 :). 그리고 "Balance + Min Drawdown" 매개변수를 선택하면 완전한 피펫이 됩니다. :))) 하지만 빌드 업데이트를 기다리고 있습니다. Andrey Dik 2010.07.03 12:52 #238 Yedelkin : .... 제 글에 댓글 달지 말아주세요. 내 오류 메시지 는 스크린샷을 표시해야 했기 때문에 서비스 데스크가 아닌 여기에 게시된 개발자에게 전달됩니다. 예델킨 : 따라서 "Balance Max" 매개변수 에 대해 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍 니까? 정상적으로 보여줍니다. Yedelkin 2010.07.03 12:56 #239 joo : 제 글에 댓글 달지 말아주세요. 내 오류 메시지 는 스크린샷을 표시해야 했기 때문에 서비스 데스크가 아닌 여기에 게시된 개발자에게 전달됩니다. 네, 제가 뻔한 것들을 제안하는 것은 어렵지 않습니다. 그리고 귀하의 게시물은 그것과 관련이 없습니다. 도움말을 읽을 때 개발자와 추가로 연락하지 않고도 스스로 답을 찾을 수 있습니다. Andrey Dik 2010.07.03 13:00 #240 Yedelkin : 네, 제가 뻔한 것들을 제안하는 것은 어렵지 않습니다. 도움말을 읽을 때 개발자와 추가로 연락하지 않고도 스스로 답을 찾을 수 있습니다. 도움말에서 "각 최적화 단계의 균형 크기는 실제 크기보다 100배 더 큽니다. 그러나 주의하지 마십시오. 단지 무해한 결함일 뿐입니다"라고 말합니까? 쇼, 코를 찌르십시오. 1...171819202122232425262728293031...3184 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MQL4에서 이 기능은 WinUser32.mqh 파일이 필요한 WinAPI를 사용하여 구현되었지만 이제는 필요하지 않습니다(적어도 명시적으로 필요하지 않음).
291번째 빌드를 포함하여 최소 5개의 빌드가 이미 최신 버전입니다.
빌드 291
MetaTester: 테스트 종료 시 고정 위치 종료 .
포지션은 이제 한 시간 일찍 마감되었습니다.
필요한 경우 전문가를 데려올 수 있습니다.
그리고 매개 변수 "Balance Max"에 대한 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍니까? 지금까지 "Balance+ Min Drawdown"을 선택했으며 결과가 정확합니다.
"해당 결과"가 그것과 어떤 관련이 있습니까?
초기 입금은 4자리 숫자이며, 어떤 이유로 최적화 결과는 6자리 숫자입니다. 이것은 버그입니다.
"Balance+ Min Drawdown" 매개변수를 선택할 때를 포함하여 다양한 최적화 매개변수에 대해 생성된 결과를 보려면 도움말을 참조하십시오. 그리고 그것들은 서로 어떻게 다른가요?
따라서 "Balance Max" 매개변수 에 대해 최적화(테스트)는 무엇을 보여줍 니까?
그리고 6자리 숫자의 경우 초기 매개변수 "Balance Max"를 사용해도 9자리 숫자가 있습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/1227 :). 그리고 "Balance + Min Drawdown" 매개변수를 선택하면 완전한 피펫이 됩니다. :))) 하지만 빌드 업데이트를 기다리고 있습니다.
제 글에 댓글 달지 말아주세요. 내 오류 메시지 는 스크린샷을 표시해야 했기 때문에 서비스 데스크가 아닌 여기에 게시된 개발자에게 전달됩니다.
정상적으로 보여줍니다.
네, 제가 뻔한 것들을 제안하는 것은 어렵지 않습니다. 도움말을 읽을 때 개발자와 추가로 연락하지 않고도 스스로 답을 찾을 수 있습니다.
도움말에서 "각 최적화 단계의 균형 크기는 실제 크기보다 100배 더 큽니다. 그러나 주의하지 마십시오. 단지 무해한 결함일 뿐입니다"라고 말합니까?
쇼, 코를 찌르십시오.