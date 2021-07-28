MT5에 대한 소원 - 페이지 90 1...838485868788899091929394959697...117 새 코멘트 User777 2012.01.18 18:23 #891 안녕하세요 여러분! MT4 및 MT5의 그림. MT4에서와 같이 MT5에서 동일한 것을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까? RSI의 경우 가격 차트의 첫 번째 지표 데이터에 액세스할 수 없습니다. 아니면 있습니까? 누가 알겠습니까? 공유하십시오. 파일: mt4.jpg 81 kb mt5.jpg 72 kb Olegs Kucerenko 2012.01.18 19:39 #892 아마도 이 문제는 이미 다루어졌을 것입니다.나는 다른 플랫폼에서와 같이 시간 간격에 따라 미래의 타임 그리드를 보고 싶습니다. 날짜를 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 그림에서 수직선은 월별 전환을 보여야 합니다. 이제 날짜가 일치하지 않습니다. Anatoli Kazharski 2012.02.03 07:48 #893 개발자: 일반적으로 보류 중인 주문 , 손절매 및 이익 실현이 표준 터미널 도구로 수정될 수 있다는 것은 매우 멋진 일입니다. 또한 일부 빌드 후에 사용자 지정 거래 패널과의 상호 작용을 방해하여 이러한 거래 수준의 이동을 비활성화할 수 있게 된 것도 좋습니다. 그러나 이러한 수준을 이동하고 사용자 패널과 상호 작용하는 기능이 모두 필요한 경우 동일한 문제가 다시 발생합니다. 즉, 차트에 대기 중인 주문, 손절매, 이익실현이 있을 때 패널을 이동할 수 있고 공간을 많이 차지하지 않는다는 사실을 고려하더라도 주문에 클릭이 떨어지는 상황이 자주 발생합니다. , 따라서 정기적인 주문 수정 창이 발생합니다. 이것은 매우 큰 불편이며 이러한 상황이 거래 중 가장 부적절한 순간에 발생하기 때문에 사용자를 짜증나게 할 가능성이 큽니다. 소망. 가능하면 주문이 물건 뒤에 있는 경우 다른 물건에 비해 주문의 우선 순위를 최소화하십시오. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Торговые константы / Свойства ордеров - Документация по MQL5 Mt4 지원 종료. FAQ 작성에 대한 Subbotnik(자주 Automated Trading Championship 2007: --- 2012.02.03 07:59 #894 tol64 : 개발자: 소망. 가능하면 주문이 물건 뒤에 있는 경우 다른 물건에 비해 주문의 우선 순위를 최소화하십시오. 설정에 갈까마귀가 있습니다 - 끌기를 비활성화합니다. Anatoli Kazharski 2012.02.03 08:02 #895 sergeev : 설정에 갈까마귀가 있습니다 - 끌기를 비활성화합니다. 네 알겠습니다. 질문이 다릅니다. 더 아래로... pusheax 2012.02.04 16:06 #896 다른 DC와의 호환성을 위해 XAUUSD 및 XAGUSD의 이름을 GOLD 및 SILVER로 변경합니다. Andrey Dik 2012.02.04 16:09 #897 pusheax : 다른 DC와의 호환성을 위해 XAUUSD 및 XAGUSD의 이름을 GOLD 및 SILVER로 변경합니다. 나만의 자동 고침 목록을 만드십시오. 거래 상품의 이름은 MT와 관련이 없습니다. pusheax 2012.02.04 16:12 #898 joo : 자신의 자동 고침 목록을 만드십시오. "자동 수정 목록"이 어디에 있는지 말하지 마십시오. 그렇지 않으면 매번 Expert Advisor를 다시 작성해야 합니다. 포럼에서 "자동 고침 목록"을 검색하면 아무 것도 발견되지 않은 것으로 나타납니다. Andrey Dik 2012.02.04 16:32 #899 pusheax : "자동 수정 목록"이 어디에 있는지 말하지 마십시오. 그렇지 않으면 매번 Expert Advisor를 다시 작성해야 합니다. 포럼에서 "자동 고침 목록"을 검색하면 아무 것도 발견되지 않은 것으로 나타납니다. 다음과 같이 합니다. void OnStart () { string Symbol =Symb( "XAUUSD" ); } string Symb( string symbol) { if (symbol== "XAUUSD" ) return ( "GOLD" ); if (symbol== "XAGUSD" ) return ( "SILVER" ); } 이것은 가장 간단한 예이지만 명확하기를 바랍니다. pusheax 2012.02.04 18:30 #900 joo : 다음과 같이 합니다. 이것은 가장 간단한 예이지만 명확하기를 바랍니다. 고맙습니다! 1...838485868788899091929394959697...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
안녕하세요 여러분! MT4 및 MT5의 그림.
MT4에서와 같이 MT5에서 동일한 것을 사용할 수 없는 이유는 무엇입니까?
RSI의 경우 가격 차트의 첫 번째 지표 데이터에 액세스할 수 없습니다. 아니면 있습니까?
누가 알겠습니까? 공유하십시오.
아마도 이 문제는 이미 다루어졌을 것입니다.나는 다른 플랫폼에서와 같이 시간 간격에 따라 미래의 타임 그리드를 보고 싶습니다.
날짜를 더 정확하게 계산할 수 있습니다. 그림에서 수직선은 월별 전환을 보여야 합니다. 이제 날짜가 일치하지 않습니다.
개발자:
일반적으로 보류 중인 주문 , 손절매 및 이익 실현이 표준 터미널 도구로 수정될 수 있다는 것은 매우 멋진 일입니다. 또한 일부 빌드 후에 사용자 지정 거래 패널과의 상호 작용을 방해하여 이러한 거래 수준의 이동을 비활성화할 수 있게 된 것도 좋습니다. 그러나 이러한 수준을 이동하고 사용자 패널과 상호 작용하는 기능이 모두 필요한 경우 동일한 문제가 다시 발생합니다. 즉, 차트에 대기 중인 주문, 손절매, 이익실현이 있을 때 패널을 이동할 수 있고 공간을 많이 차지하지 않는다는 사실을 고려하더라도 주문에 클릭이 떨어지는 상황이 자주 발생합니다. , 따라서 정기적인 주문 수정 창이 발생합니다. 이것은 매우 큰 불편이며 이러한 상황이 거래 중 가장 부적절한 순간에 발생하기 때문에 사용자를 짜증나게 할 가능성이 큽니다.
소망. 가능하면 주문이 물건 뒤에 있는 경우 다른 물건에 비해 주문의 우선 순위를 최소화하십시오.
설정에 갈까마귀가 있습니다 - 끌기를 비활성화합니다.
다른 DC와의 호환성을 위해 XAUUSD 및 XAGUSD의 이름을 GOLD 및 SILVER로 변경합니다.
자신의 자동 고침 목록을 만드십시오.
"자동 수정 목록"이 어디에 있는지 말하지 마십시오. 그렇지 않으면 매번 Expert Advisor를 다시 작성해야 합니다.
포럼에서 "자동 고침 목록"을 검색하면 아무 것도 발견되지 않은 것으로 나타납니다.
다음과 같이 합니다.
이것은 가장 간단한 예이지만 명확하기를 바랍니다.
고맙습니다!