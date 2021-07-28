MT5에 대한 소원 - 페이지 107 1...100101102103104105106107108109110111112113114...117 새 코멘트 Yury Reshetov 2013.07.07 20:44 #1061 TheXpert : 때때로 나는 당신이 비꼬는 것인지 진지한 것인지 모를 때가 있습니다. 사실, 그린-온-블랙 구성은 블랙-온-화이트보다 눈에 훨씬 더 부드럽습니다. 어쩌면 그녀는 "보존"하고 있지만 그녀를 구별 할 수는 없습니다. Vadim Konyaev 2013.07.13 13:20 #1062 MetaEditor에서 버튼을 만드십시오 - 클래스에 대한 모든 참조를 간결한 형태의 EA 코드에서 직접 함수로 변환 A100 2013.07.13 18:10 #1063 Reshetov : 어쩌면 그녀는 "보존"하고 있지만 그녀를 구별 할 수는 없습니다. 예를 들어 흰색 배경이 반대로 사람을 방해하거나 오히려 "공을 친다"와 같이 모든 사람을 기쁘게 할 수는 없습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461 Sergey Porphiryev 2013.07.25 16:57 #1064 거래 추적이 일별 (및 더 큰) 차트에 부분적으로만 화살표 없이 선만 반영된다면 좋을 것입니다. 아니면 배경에 그려진 ... Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Константы объектов / Видимость объектов - Документация по MQL5 Andrey Dik 2013.08.07 05:59 #1065 영형! MT4에 이미 있고 MT5에도 갖고 싶어요! Vladimir Gomonov 2013.08.07 06:45 #1066 joo : 영형! MT4에 이미 있고 MT5에도 갖고 싶어요! (Voice from Heaven): "오늘 당신은 커스텀 스프레드를 원하고, 내일 당신은 왼쪽 커스텀 히스토리, 입찰-매도 바, 틱 따옴표 및 레벨 3을 요구하기 시작할 것입니다 ... 당신은 분명히 파괴하고 싶기 때문에 죽을 자격이 있습니다. 그리고 가장 가까운 막다른 골목으로 이어집니다. MT5 프로젝트 는 마침내 매분 기록의 모든 막대에 등록된 가장 정확한 스프레드로 브로커에서 거래 터미널로 직접 완벽하고 완전 자동화된 견적 전달을 달성했습니다. ........" -- 농담. 내가 너무 할. :) Victor Kirillin 2013.08.07 07:01 #1067 Reshetov : 어쩌면 그녀는 "보존"하고 있지만 그녀를 구별 할 수는 없습니다. 템플릿은 어떻습니까? Stanislav Bullakh 2013.08.07 12:14 #1068 Vladimir Karputov 2013.09.26 13:37 #1069 MetaEditor에 대한 소원 - 코드를 편집할 때 편집이 수행되는 기능의 이름 표시가 필요합니다. 즉, MetaEditor에는 여러 화면 크기의 기능이 있습니다. 이 함수를 편집할 때 끝이나 중간 어딘가에 각각 이 함수의 이름이 보이지 않습니다. 그래서, 편집된 함수의 이름에 약간의 힌트를 줄 수 있습니까? Mikhail Vdovin 2013.09.26 13:46 #1070 barabashkakvn : MetaEditor에 대한 소원 - 코드를 편집할 때 편집이 수행되는 기능의 이름 표시가 필요합니다. 즉, MetaEditor에는 여러 화면 크기의 기능이 있습니다. 이 함수를 편집할 때 끝이나 중간 어딘가에 각각 이 함수의 이름이 보이지 않습니다. 그래서, 편집된 함수의 이름에 약간의 힌트를 줄 수 있습니까? +1 이것을 코드 탐색이라고 합니다. 동일한 MS에서 구현을 엿볼 수 있습니다. 1...100101102103104105106107108109110111112113114...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
때때로 나는 당신이 비꼬는 것인지 진지한 것인지 모를 때가 있습니다. 사실, 그린-온-블랙 구성은 블랙-온-화이트보다 눈에 훨씬 더 부드럽습니다.
MetaEditor에서 버튼을 만드십시오 - 클래스에 대한 모든 참조를 간결한 형태의 EA 코드에서 직접 함수로 변환
어쩌면 그녀는 "보존"하고 있지만 그녀를 구별 할 수는 없습니다.
예를 들어 흰색 배경이 반대로 사람을 방해하거나 오히려 "공을 친다"와 같이 모든 사람을 기쁘게 할 수는 없습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/2582/page11#comment_527461
영형! MT4에 이미 있고 MT5에도 갖고 싶어요!
영형! MT4에 이미 있고 MT5에도 갖고 싶어요!
(Voice from Heaven): "오늘 당신은 커스텀 스프레드를 원하고, 내일 당신은 왼쪽 커스텀 히스토리, 입찰-매도 바, 틱 따옴표 및 레벨 3을 요구하기 시작할 것입니다 ... 당신은 분명히 파괴하고 싶기 때문에 죽을 자격이 있습니다. 그리고 가장 가까운 막다른 골목으로 이어집니다. MT5 프로젝트 는 마침내 매분 기록의 모든 막대에 등록된 가장 정확한 스프레드로 브로커에서 거래 터미널로 직접 완벽하고 완전 자동화된 견적 전달을 달성했습니다. ........"
--
농담. 내가 너무 할.
:)
어쩌면 그녀는 "보존"하고 있지만 그녀를 구별 할 수는 없습니다.
MetaEditor에 대한 소원 - 코드를 편집할 때 편집이 수행되는 기능의 이름 표시가 필요합니다.
즉, MetaEditor에는 여러 화면 크기의 기능이 있습니다. 이 함수를 편집할 때 끝이나 중간 어딘가에 각각 이 함수의 이름이 보이지 않습니다. 그래서, 편집된 함수의 이름에 약간의 힌트를 줄 수 있습니까?
MetaEditor에 대한 소원 - 코드를 편집할 때 편집이 수행되는 기능의 이름 표시가 필요합니다.
즉, MetaEditor에는 여러 화면 크기의 기능이 있습니다. 이 함수를 편집할 때 끝이나 중간 어딘가에 각각 이 함수의 이름이 보이지 않습니다. 그래서, 편집된 함수의 이름에 약간의 힌트를 줄 수 있습니까?
+1
이것을 코드 탐색이라고 합니다. 동일한 MS에서 구현을 엿볼 수 있습니다.