왜 새로운 유형에 신경을 쓰나요? IMHO, 해당 문자열을 반환하는 GetFont 및 GetFile 함수를 구현하면 충분합니다.
1. 유형 - 입력 매개변수에 사용합니다. 전문가의 속성을 편집할 때 함수를 호출 하는 방법이 표시되지 않습니다.
2. file-dialog, font-dialog, color-dialog, datetime-dialog 등을 호출하기 위한 표준(내장) 기능 - 또한 매우 바람직합니다. Expert Advisor가 실행되는 동안의 통화("요청 시").
mql5 개발에 대한 제안이 있습니다.
더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다.
지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다.
설명:
1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다.
설명
사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다.2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다.
설명
사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하기 위해 전문가의 매개변수를 입력한 다음 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당할 때 발생합니다.
--
아이디어는 확장 되고 심화 될 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.
#define FileName string
작동하지 않습니다. 이 옵션을 사용하면 옵션의 드롭다운 목록이 입력에 나타나지 않습니다.
열거형도 적합하지 않습니다. 프로그램에 대한 지식 없이 파일 목록이 변경될 수 있기 때문입니다.
mql5 개발에 대한 제안이 있습니다 ...
좋은 제안입니다. 입력 매개변수뿐만 아니라 유사한 것을 도입하는 것이 합리적입니다. 예를 들어, 제어판에 유사한 기능이 필요한 경우가 있습니다.
동의한다:
2. file-dialog, font-dialog, color-dialog, datetime-dialog 등을 호출하기 위한 표준(내장) 기능 - 또한 매우 바람직합니다. Expert Advisor가 실행되는 동안의 통화("요청 시").
앵커 포인트 화살표입니다.
Left, Right, TopLeft, TopRight, BottomLeft, BottomRight를 추가할 것을 제안합니다. 앵커 포인트에 화살표를 정확하게 배치하는 것이 가능합니다.
즉, 정확한 위치 지정을 위해 화살표 앵커 포인트가 다시 계산되지 않도록 합니다.