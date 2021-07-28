MT5에 대한 소원 - 페이지 86 1...798081828384858687888990919293...117 새 코멘트 Denis Kirichenko 2011.11.17 19:26 #851 joo : 그리고 동시에 다음 화면에 두 가지 소원이 더 표시됩니다. 나는 여기 에 대해 썼습니다 ... Denis Kirichenko 2011.11.17 19:27 #852 joo : 슬릭에디트. 나를 용서해 주세요. MetaQuotes Software Corp. 매우 감사합니다. MQ가 공감할 것 같아요 :-) Vladimir Kustikov 2011.11.17 23:09 #853 denkir : 매우 감사합니다. MQ가 공감할 것 같아요 :-) 여기서 범죄란 무엇인가? 무료 편집기에 대한 유료 대안. 모든 초보 바이올리니스트가 Amati 또는 Stradivari의 바이올린을 사러 가는 것은 아니지만 전문가에게는 매우 유용할 것입니다. Михаил Янович 2011.11.18 04:09 #854 잘 자. 내 생각에는 이것이 더 편리합니다. 나는 다른 사람을 위해 말하지 않습니다. 그리고 다른 사람들이 없을 때 당신의 간단한 방법은 어떤 식 으로든 모든 사람이 사용합니다. 우레인 : "게다가 이런 거 귀찮게 할 정도로 자주 하는 수술은 아니다." (다시 말하지만) OOP를 사용하는 것은 각 큰 클래스가 자체 파일에 있을 때 훨씬 더 편리합니다. 이와 관련하여 Inclusions의 사용이 증가하고 있습니다. 제가 이 제안을 한 이유는 포럼의 주제가 그렇게 되었기 때문입니다. 내 제안은 이미 편안한 개발 환경에 편안함을 추가하는 문제일 뿐입니다. 또한 일반적으로 프로그램 코드를 개발하는 동안 컴퓨터 용량을 병렬로 사용하는 경우가 많지 않으므로 이 기능을 구현하면 편리하고 유용할 것이라고 생각합니다. 나는 " 개발자 측에서 이것을 구현하는 오버헤드를 알지 못한다 "는 Vladix 의 말에 동의합니다. 그래서... 이것은 단지 제안일 뿐이며, 그것이 중요한지 아닌지, 후속 빌드에서 구현할지 여부는 귀하에게 달려 있습니다. OOP 대 절차 프로그래밍 외환 거래 절차 코드가 할 수 [삭제] 2011.11.18 10:16 #855 Lizar : 함수나 클래스 메소드 에 커서를 놓고 Alt-G - 그렇지 않습니까? 옵션으로. 모든 요구 사항을 90% 해결한 것 같습니다. 팁 고마워. Михаил Янович 2011.11.23 03:31 #856 잘 자. MetaEditor에서 디버그 모드 로 작업할 때 관찰 창에 모든 관심 변수를 추가할 필요가 없다면 좋을 것이라는 것을 알았습니다. 이와 같이 관심 변수의 현재 값을 찾을 수 있다면 - 커서 위로 마우스를 가져가면 이 변수의 값이 팝업 팁에 표시됩니다. 이 메시지의 시작 부분에 - 최소한 GoogleChome에서는 - 툴팁이 나타납니다. - 이렇게 하면 디버그 모드에서 더 쉽게 작업할 수 있습니다. Документация по MQL5: Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе www.mql5.com Стандартные константы, перечисления и структуры / Состояние окружения / Информация о запущенной MQL5-программе - Документация по MQL5 [아카이브!] 포럼을 어지럽히 지 엘리트 지표 :) 클로징 포지션. 지표에 따르면. Andrey Dik 2011.11.24 20:51 #857 신청서에서 서비스 데스크로 소원을 복사합니다. 제목: 최적화 결과 에서 매개변수의 시각적 선택 . 문제에 대한 설명 모든 최적화 결과 중에서 사용자의 관점에서 최적의 결과를 선택하는 것은 어렵습니다. 나는 제안한다: 1 "최적화 결과" 탭에서 "Profit from.. and to..", "Trade from... and to..." 등과 같은 필터 사용 가능성을 입력합니다. 2 "최적화 결과" 탭에서 미리 선택된 매개변수의 자본/잔액 차트를 동시에 볼 수 있는 기능을 도입합니다. 물론, 주식/잔액 차트는 각 매개변수 집합에 대해 저장할 필요가 없지만(너무 비쌀 수 있음) "공정/잔액 차트 표시" 명령의 요청에 따라 별도의 기록 실행을 수행해야 합니다. 3 최적화 결과를 기반으로 Kohonen 맵을 구성하는 표준 가능성을 고려합니다. 예상 결과 시각적 모드의 많은 기준을 고려하여 연구원에 따라 전문가 매개변수의 "더 최적의" 변형을 선택하는 것이 가능합니다. 기고글 토론 "MetaTrader 5 흥미로운 것 신호 지표 기반 거래 Anatoli Kazharski 2011.11.25 02:39 #858 joo : 신청서에서 서비스 데스크로 소원을 복사합니다. ... 예상 결과 시각적 모드의 많은 기준을 고려하여 연구원에 따라 전문가 매개변수의 "더 최적의" 변형을 선택하는 것이 가능합니다. 좋은 제안 앤드류! 저에게는 특히 2번째 포인트의 우선순위가 중요합니다. 여기에 추가하겠습니다. 파라미터가 최적화된 구간과 동시에 포워드 결과를 보여주고 싶습니다. 즉, 다음과 같을 때 결과를 분석하는 것이 매우 편리합니다. Михаил Янович 2011.11.25 04:20 #859 joo 2011.11 . 24 20 : 51 # Продублирую своё пожелание из заявки в сервисдеск. Заголовок: Визуальный отбор параметров из результатов оптимизации. Описание проблемы Из всех результатов оптимизации затруднен отбор оптимального с точки зрения пользователя. Предлагаю: 1 Во вкладке "Результаты оптимизации" ввести возможность использования фильтров, типа "Прибыль от.. и до.." , "Трейдов от... и до..." и т.д. 나는 joo에 동의합니다. 최적화 보고서를 검토할 때 항상 Excel에서 이러한 최적 필터의 예를 사용합니다. (Data-Filter-AutoFilter) 테스터 자체에 있으면 최적화 프로세스의 속도가 빨라집니다(컴퓨터가 아니라 프로그래머 쪽에서). [삭제] 2011.11.30 14:13 #860 동지 여러분, 사용자의 관점에서 볼 때 그래프의 가장자리를 설정하는 슬라이더가 매우 불편한 것 같습니다 (왼쪽으로, 심지어 가장자리까지 이동하지 못하는 것). 이 때문에 반에서 반으로 옮기는 것이 불편하다. 파일: i4oapfjkls.png 100 kb 1...798081828384858687888990919293...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 동시에 다음 화면에 두 가지 소원이 더 표시됩니다.
슬릭에디트.
나를 용서해 주세요. MetaQuotes Software Corp.
매우 감사합니다. MQ가 공감할 것 같아요 :-)
여기서 범죄란 무엇인가? 무료 편집기에 대한 유료 대안.
모든 초보 바이올리니스트가 Amati 또는 Stradivari의 바이올린을 사러 가는 것은 아니지만 전문가에게는 매우 유용할 것입니다.
잘 자.
내 생각에는 이것이 더 편리합니다. 나는 다른 사람을 위해 말하지 않습니다.
그리고 다른 사람들이 없을 때 당신의 간단한 방법은 어떤 식 으로든 모든 사람이 사용합니다.
우레인 : "게다가 이런 거 귀찮게 할 정도로 자주 하는 수술은 아니다."
(다시 말하지만) OOP를 사용하는 것은 각 큰 클래스가 자체 파일에 있을 때 훨씬 더 편리합니다. 이와 관련하여 Inclusions의 사용이 증가하고 있습니다.
제가 이 제안을 한 이유는 포럼의 주제가 그렇게 되었기 때문입니다. 내 제안은 이미 편안한 개발 환경에 편안함을 추가하는 문제일 뿐입니다.
또한 일반적으로 프로그램 코드를 개발하는 동안 컴퓨터 용량을 병렬로 사용하는 경우가 많지 않으므로 이 기능을 구현하면 편리하고 유용할 것이라고 생각합니다.
나는 " 개발자 측에서 이것을 구현하는 오버헤드를 알지 못한다 "는 Vladix 의 말에 동의합니다. 그래서... 이것은 단지 제안일 뿐이며, 그것이 중요한지 아닌지, 후속 빌드에서 구현할지 여부는 귀하에게 달려 있습니다.
함수나 클래스 메소드 에 커서를 놓고 Alt-G - 그렇지 않습니까?
옵션으로. 모든 요구 사항을 90% 해결한 것 같습니다.
팁 고마워.
잘 자.
MetaEditor에서 디버그 모드 로 작업할 때 관찰 창에 모든 관심 변수를 추가할 필요가 없다면 좋을 것이라는 것을 알았습니다. 이와 같이 관심 변수의 현재 값을 찾을 수 있다면 - 커서 위로 마우스를 가져가면 이 변수의 값이 팝업 팁에 표시됩니다. 이 메시지의 시작 부분에 - 최소한 GoogleChome에서는 - 툴팁이 나타납니다. - 이렇게 하면 디버그 모드에서 더 쉽게 작업할 수 있습니다.
신청서에서 서비스 데스크로 소원을 복사합니다.
제목: 최적화 결과 에서 매개변수의 시각적 선택 .문제에 대한 설명
모든 최적화 결과 중에서 사용자의 관점에서 최적의 결과를 선택하는 것은 어렵습니다.
나는 제안한다:
1 "최적화 결과" 탭에서 "Profit from.. and to..", "Trade from... and to..." 등과 같은 필터 사용 가능성을 입력합니다.
2 "최적화 결과" 탭에서 미리 선택된 매개변수의 자본/잔액 차트를 동시에 볼 수 있는 기능을 도입합니다. 물론, 주식/잔액 차트는 각 매개변수 집합에 대해 저장할 필요가 없지만(너무 비쌀 수 있음) "공정/잔액 차트 표시" 명령의 요청에 따라 별도의 기록 실행을 수행해야 합니다.
3 최적화 결과를 기반으로 Kohonen 맵을 구성하는 표준 가능성을 고려합니다.
예상 결과시각적 모드의 많은 기준을 고려하여 연구원에 따라 전문가 매개변수의 "더 최적의" 변형을 선택하는 것이 가능합니다.
좋은 제안 앤드류! 저에게는 특히 2번째 포인트의 우선순위가 중요합니다.
여기에 추가하겠습니다. 파라미터가 최적화된 구간과 동시에 포워드 결과를 보여주고 싶습니다. 즉, 다음과 같을 때 결과를 분석하는 것이 매우 편리합니다.