MT5에 대한 소원 - 페이지 97

Dmitry D 2012.05.12 16:04 #961

Renat Fatkhullin 2012.05.12 16:45 #962

불행하게도.

Valerii Mazurenko 2012.05.13 23:13 #963

Cmu4 2012.05.17 00:21 #964

Andrey Dik 2012.05.17 00:26 #965

+100500!

Konstantin Gruzdev 2012.05.17 00:50 #966

상황에 맞는 메뉴 에서 "자동 스크롤"을 켭니다.

Cmu4 2012.05.17 14:27 #967

감사합니다. 그럴 것 같아요.

Rashid Umarov 2012.05.18 09:34 #968

운이 좋아 0을 얻는다면 다음에 운이 좋지 않을 수도 있습니다.

Andrew Petras 2012.05.20 16:14 #969

Valerii Mazurenko 2012.05.20 17:10 #970
그리고 무엇 - MT5 테스터가 내장되어 있습니까?
아니면 스프레드가 테스터에 떠 있지 않습니까?
MT4용으로 할 계획인가요?
이 모든 것이 처음부터 MetaTrader 5에 있습니다.
ArrayResize가 0일 때 디버거가 동적 배열 을 초기화한다는 인상을 받았습니다(물론 우연의 일치일 수도 있지만). "실제 생활"과 반대입니다. 따라서 (가능한 경우) 즉시 원하는 것은 임의의 값으로 디버거의 메모리를 초기화하는 것입니다. 미묘하지만 어리석은 오류를 더 쉽게 찾을 수 있을 것이라고 확신합니다.
"실생활"에서 어레이 초기화로 인해 결함이 발생했습니다(글쎄요, 잊어버렸습니다. 많이 있습니다). 코드를 인쇄해야 했습니다.
테스터가 컴파일 중 일반 정보(예: 라이브러리에 대한 정보)를 끝에 표시했으면 합니다. 이제 나는 오류 창을 크게 만들거나 아래로 스크롤하여 1-2 오류의 맨 아래로 이동하거나 결과를 살펴봐야 합니다. 이는 편리하지 않습니다.
현재 상황은 다음과 같습니다.
이상적으로는 다음과 같습니다.
저것들. 정보를 역순으로 표시합니다.
이것으로 괜찮을 수도 있습니다: 컨텍스트 메뉴에서 "Autoscroll"을 켜십시오.
암시적 초기화에 의존하지 마십시오. 변수 초기화 섹션에서는 다음과 같이 말합니다.
모든 변수는 정의될 때 초기화될 수 있습니다. 변수가 명시적으로 초기화되지 않은 경우 이 변수 에 저장된 값은 무엇이든 될 수 있습니다 . 암시적 초기화는 없습니다.
피보나치 호의 경우 두 번째 기준 날짜가 가리키는 위치(위 또는 아래)에 따라 수준이 위 또는 아래에 설명 되어 있습니다.
나는 그것이있을 위치를 설정하기 위해 "수동으로"를 추가하고 왼쪽과 오른쪽에 + 추가를 제안합니다.
그리고 나는 그것에 의존하지 않습니다 - 나는 내 자신의 잘못으로 인해 초기화를 놓쳤다고 썼습니다. 그리고 그것이 필요하다는 것 - 또한 논쟁하지 마십시오.
그리고 그는 디버거에서 동적 배열이 0으로 초기화되고(운이 좋았을 수도 있음) 플로팅 오류를 잡을 수 없다는 인상을 받았다고 말했습니다. 따라서 디버거에서 난수를 사용하여 동적 배열을 초기화하는 것이 좋습니다. 그런 다음 이러한 종류의 오류(초기화 안 됨)는 디버거를 사용하여 매우 쉽게 잡을 수 있습니다.