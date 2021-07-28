MT5에 대한 소원 - 페이지 85 1...787980818283848586878889909192...117 새 코멘트 Vladimir Kustikov 2011.11.17 18:18 #841 joo : 위의 사항을 모두 지지합니다. 우크라이나 : 모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까? #include 지시문을 작성하면 300개의 파일 목록이 나타납니다. 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 드라이브를 시작하고 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까? 일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다. for를 사용한 대체가 개선되면 더 좋을 것입니다. 중첩 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다. 그리고 탭으로 클래스를 생성할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다. IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다. 누군가를 설득하는 것이 무슨 소용입니까? 아마도 현대 IDE의 풍부한 기능보다 텍스트 파일의 인터페이스가 훨씬 더 편리할 것입니다. 여기에서 누군가와 더 가깝습니다. 예를 들어, 나에게 3천 줄의 코드를 작성하는 것은 나중에 읽을 사람들, 예를 들어 내일 나 자신에게 무례합니다 ... 30,000행의 걸작도 보았지만 몇 분 동안 환경이 "끊어진" 열었을 때와 30초 동안 변경한 후 실제로 일어난 일을 알아냈습니다. 그리고 당신에게 특별히 관련이 있는 것은 변덕과 매우 유사합니다. 하지만, 어쩌면 내가 틀릴 수도 있습니다. 엘리트 지표 :) 어떤 경우에 표시기에 로봇 FORTS: 전략 및 구현 Mykola Demko 2011.11.17 18:22 #842 joo : 로컬 또는 전역 파일/폴더는 " '' " 또는 "<"로 시작하는지 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 나에게 다음과 같이 보일 것입니다. <를 입력하면 목록이 사라집니다. 어레이\ 차트 개체\ 차트\ 흔한\ 전문가\ 파일\ 지표\ 문자열\ 거래\ C를 더 입력하면 목록이 남아 있습니다. 차트 개체\ 차트\ 흔한\ 추가 Co를 입력하면 목록이 남아 있습니다. 흔한\ 인터를 누르면 다음과 같이 나옵니다. <공통\ 그러면 목록이 나타납니다. ANN\ BMP\ 색깔\ 파일\ GA\ HPF\ 감시 장치\ RND\ 규모\ 기호\ 나는 GA를 선택한다 파일 목록이 나타납니다. C_UGA.mqh C_UGA old.mqh C_UGA_m.mqh 나는 C_UGA.mqh를 선택합니다. 완료된 지시문은 다음과 같습니다. <공통\GA\C_UGA.mqh> 간단하고 명확하며 빠릅니다. 수천 개의 폴더와 파일이 있어도 이 방법으로 필요한 것을 선택하는 것은 매우 쉽습니다. 추신. 그리고 개선해야 할 것이 있으며, 개선 사항이 존재하는 한 어떤 순서로 개선될지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 전문 프로그래머가 아니며 내 머리 속에 전체 프로젝트를 유지하기가 어렵습니다. 그래서 지금은 ME를 거의 사용하지 않습니다. 클래스, 기능 및 기타 프로젝트를 제어하는 능력이 매우 약하기 때문입니다. 그러나 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다. 이제 나는 균형 잡힌 제안을 지지합니다. 모든 것이 합리적이고 해결되었습니다. Mykola Demko 2011.11.17 18:30 #843 Vladix : 위의 사항을 모두 지지합니다. 누군가를 설득하는 요점이 무엇입니까? 아마도 현대 IDE의 풍부한 기능보다 텍스트 파일의 인터페이스가 훨씬 더 편리할 것입니다. 여기에서 누군가와 더 가깝습니다. 예를 들어, 나에게 3천 줄의 코드를 작성하는 것은 나중에 읽을 사람들, 예를 들어 내일 나 자신에게 무례합니다 ... 30,000행의 걸작도 보았지만 몇 분 동안 환경이 "끊어진" 열었을 때와 30초 동안 변경한 후 실제로 일어난 일을 알아냈습니다. 그리고 당신에게 특별히 관련이 있는 것은 변덕과 매우 유사합니다. 내가 틀릴 수도 있지만. 이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다. 클래스를 생성하는 것과 동일한 문제, 이름을 생각해내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보였지만, 수정되었습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣었습니다. 쓰기 클래스 --> Tab을 클릭하고 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다. 모두 합쳐서 3000줄. Создай торговый робот за 6 шагов! 2012.06.01MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот! Denis Kirichenko 2011.11.17 18:46 #844 joo : 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다. joo , 말해줘, 이건 무슨 에디터야? Vladimir Kustikov 2011.11.17 18:47 #845 Urain : 이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다. 클래스를 만드는 것과 같은 문제, 이름을 생각해 내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보이고, 수정했습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣고 쓰기 클래스 --> 탭을 만들고 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다. 모두 합쳐서 3000줄. 그럼 저도 함께 하겠습니다. 말씀하신 내용은 대부분의 IDE에서도 볼 수 있는 리팩토링 기능(변수 이름 바꾸기, 클래스 이름 바꾸기)과 매우 유사하며 매우 유용하고 필요한 것입니다. 스니펫 또는 사용자 구성 가능한 코드 템플릿의 메커니즘도 매우 편리합니다. 그건 그렇고, 반복 가능한 변수가 다른 루프에 적합합니다. Andrey Dik 2011.11.17 18:55 #846 Urain : 이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다. 그런 다음 다음과 같이 입력하십시오. "for" - 프레임이 있는 for에 대한 템플릿이 나타납니다. "위/아래" 키를 사용하여 프레임을 이동하고 필요한 섹션을 캡처하면 해당 섹션에서 자동으로 가져옵니다. { 또는 } 모두 잊혀지지 않으며 코드의 동시 배경 스타일 지정으로 모든 것이 제자리에 있습니다. 우크라이나 : 클래스를 만드는 것과 같은 문제, 이름을 생각해 내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보이고, 수정되었습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣었습니다. 쓰기 클래스 --> Tab 및 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다. 이것은 이 스레드의 새로운 소원에 맞습니다. 그리고 이 작업을 "리팩토링"이라고 합니다. 클래스, 함수, 변수 등의 이름을 변경할 수 있으며 이는 교체와 같은 것이 아닙니다. 이름은 이 이름에 대한 호출이 있는 곳을 포함하여 프로젝트의 모든 파일에서 모든 곳에서 변경됩니다. Andrey Dik 2011.11.17 19:08 #847 그리고 동시에 다음 화면에 두 가지 소원이 더 표시됩니다. 1. 구문 강조. 해당(구성 가능한) 색상이 강조 표시됩니다. 전역, 지역, 함수 입력 변수, 정적 함수, 클래스 메서드 등 공개, 비공개, 보호 방법. 변수 유형별로. 일반적으로 액세스 유형과 변수 유형의 모든 차이점은 적절한 색상으로 강조 표시되어야 합니다. 그러면 아무것도 잊어버리지 않고 아무것도 혼동하지 않을 것입니다. 2. 변수, 클래스명, 함수 등 위에 마우스를 올리면 사용자가 직접 채점한 설명 // Andrey Dik 2011.11.17 19:21 #848 denkir : joo , 말해줘, 이건 무슨 에디터야? (피해가 아니라 MQ에 대한 존경심 때문에) 말하지 않겠습니다. 그들은 별도의 편집기(적절한 컴파일러를 연결할 수 있는 MQL5와 같은 사용자 정의 프로그래밍 언어를 포함하여 실수가 아니라면 50개 이상의 프로그래밍 언어 지원)와 VisualStudio용 별도의 추가 기능(그것 더 이상 없는 것 같습니다) 및 Eclipse용입니다. 아마도 MQ는 ME용 추가 기능을 출시하기 위해 이 회사와 계약해야 합니다. 회사의 인적 프로그래밍 리소스를 절약하고, 사용자 요구를 충족하고, 플랫폼에 추가 사용자를 유치합니다(모든 혁신적인 혁신 및 기능 확장은 사용자의 관심을 끌 수 있음). 위대하고 끔찍한 MT4 영원히 기고글 토론 "MQL5 마법사 ADX 지표? Denis Kirichenko 2011.11.17 19:24 #849 joo : (피해가 아니라 MQ에 대한 존경심 때문에) ... 개인적으로 말할 수 있습니까? ;-) 말하지마, 내가 직접 찾아서 모두에게 말해줄게 :-) Andrey Dik 2011.11.17 19:26 #850 denkir : 사적으로 말할 수 있습니까? ;-) 말하지마, 내가 직접 찾아서 모두에게 말해줄게 :-) 슬릭에디트. 나를 용서해 주세요. MetaQuotes Software Corp. Торговая платформа MetaTrader 5 для организации брокерского обслуживания / MetaQuotes Software Corp. www.metaquotes.net Торговая платформа MetaTrader 5 предназначена для проведения торговых операций на различных финансовый рынках. Терминал обладает большой базой аналитических возможностей и поддерживает более 70 различных инструментов для выполнения технического анализа 1...787980818283848586878889909192...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
위의 사항을 모두 지지합니다.
모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까?
#include 지시문을 작성하면 300개의 파일 목록이 나타납니다. 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 드라이브를 시작하고 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까?
일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다.
for를 사용한 대체가 개선되면 더 좋을 것입니다. 중첩 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다.
그리고 탭으로 클래스를 생성할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다.
IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다.
누군가를 설득하는 것이 무슨 소용입니까? 아마도 현대 IDE의 풍부한 기능보다 텍스트 파일의 인터페이스가 훨씬 더 편리할 것입니다. 여기에서 누군가와 더 가깝습니다. 예를 들어, 나에게 3천 줄의 코드를 작성하는 것은 나중에 읽을 사람들, 예를 들어 내일 나 자신에게 무례합니다 ...
30,000행의 걸작도 보았지만 몇 분 동안 환경이 "끊어진" 열었을 때와 30초 동안 변경한 후 실제로 일어난 일을 알아냈습니다.
그리고 당신에게 특별히 관련이 있는 것은 변덕과 매우 유사합니다. 하지만, 어쩌면 내가 틀릴 수도 있습니다.
로컬 또는 전역 파일/폴더는 " '' " 또는 "<"로 시작하는지 여부에 따라 다릅니다.
예를 들어 나에게 다음과 같이 보일 것입니다.
<를 입력하면 목록이 사라집니다.
어레이\
차트 개체\
차트\
흔한\
전문가\
파일\
지표\
문자열\
거래\
C를 더 입력하면 목록이 남아 있습니다.
차트 개체\
차트\
흔한\
추가 Co를 입력하면 목록이 남아 있습니다.
흔한\
인터를 누르면 다음과 같이 나옵니다.
<공통\
그러면 목록이 나타납니다.
ANN\
BMP\
색깔\
파일\
GA\
HPF\
감시 장치\
RND\
규모\
기호\
나는 GA를 선택한다
파일 목록이 나타납니다.
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh
나는 C_UGA.mqh를 선택합니다. 완료된 지시문은 다음과 같습니다.
<공통\GA\C_UGA.mqh>
간단하고 명확하며 빠릅니다. 수천 개의 폴더와 파일이 있어도 이 방법으로 필요한 것을 선택하는 것은 매우 쉽습니다.
추신. 그리고 개선해야 할 것이 있으며, 개선 사항이 존재하는 한 어떤 순서로 개선될지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 전문 프로그래머가 아니며 내 머리 속에 전체 프로젝트를 유지하기가 어렵습니다. 그래서 지금은 ME를 거의 사용하지 않습니다. 클래스, 기능 및 기타 프로젝트를 제어하는 능력이 매우 약하기 때문입니다.
그러나 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다.
위의 사항을 모두 지지합니다.
누군가를 설득하는 요점이 무엇입니까? 아마도 현대 IDE의 풍부한 기능보다 텍스트 파일의 인터페이스가 훨씬 더 편리할 것입니다. 여기에서 누군가와 더 가깝습니다. 예를 들어, 나에게 3천 줄의 코드를 작성하는 것은 나중에 읽을 사람들, 예를 들어 내일 나 자신에게 무례합니다 ...
30,000행의 걸작도 보았지만 몇 분 동안 환경이 "끊어진" 열었을 때와 30초 동안 변경한 후 실제로 일어난 일을 알아냈습니다.
그리고 당신에게 특별히 관련이 있는 것은 변덕과 매우 유사합니다. 내가 틀릴 수도 있지만.
이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다.
클래스를 생성하는 것과 동일한 문제, 이름을 생각해내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보였지만, 수정되었습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣었습니다. 쓰기 클래스 --> Tab을 클릭하고 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다.
모두 합쳐서 3000줄.
나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다.
이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다.
클래스를 만드는 것과 같은 문제, 이름을 생각해 내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보이고, 수정했습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣고 쓰기 클래스 --> 탭을 만들고 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다.
모두 합쳐서 3000줄.
그럼 저도 함께 하겠습니다. 말씀하신 내용은 대부분의 IDE에서도 볼 수 있는 리팩토링 기능(변수 이름 바꾸기, 클래스 이름 바꾸기)과 매우 유사하며 매우 유용하고 필요한 것입니다.
스니펫 또는 사용자 구성 가능한 코드 템플릿의 메커니즘도 매우 편리합니다. 그건 그렇고, 반복 가능한 변수가 다른 루프에 적합합니다.
이전에는 복사하여 붙여넣기도 했고 Tab을 통해 생성하는 데 푹 빠졌지만 정기적으로 i by j를 중단해야 했습니다. 제 생각에는 상당히 관련이 있다고 생각합니다.
그런 다음 다음과 같이 입력하십시오. "for" - 프레임이 있는 for에 대한 템플릿이 나타납니다. "위/아래" 키를 사용하여 프레임을 이동하고 필요한 섹션을 캡처하면 해당 섹션에서 자동으로 가져옵니다. { 또는 } 모두 잊혀지지 않으며 코드의 동시 배경 스타일 지정으로 모든 것이 제자리에 있습니다.
우크라이나 :
클래스를 만드는 것과 같은 문제, 이름을 생각해 내고, 입력했지만, 읽을 수 없는 것처럼 보이고, 수정되었습니다. 이제 좋은 클래스를 복사하여 붙여넣었습니다. 쓰기 클래스 --> Tab 및 복사한 이름을 붙여넣으면 생성자와 소멸자 대신 두 번 더 삽입해야 합니다. 다행히 오래 걸리지는 않지만 스위치를 연결하는 것보다 훨씬 더 자주 수행해야 합니다.
이것은 이 스레드의 새로운 소원에 맞습니다. 그리고 이 작업을 "리팩토링"이라고 합니다. 클래스, 함수, 변수 등의 이름을 변경할 수 있으며 이는 교체와 같은 것이 아닙니다. 이름은 이 이름에 대한 호출이 있는 곳을 포함하여 프로젝트의 모든 파일에서 모든 곳에서 변경됩니다.
그리고 동시에 다음 화면에 두 가지 소원이 더 표시됩니다.
1. 구문 강조. 해당(구성 가능한) 색상이 강조 표시됩니다.
전역, 지역, 함수 입력 변수, 정적 함수, 클래스 메서드 등
공개, 비공개, 보호 방법.
변수 유형별로.
일반적으로 액세스 유형과 변수 유형의 모든 차이점은 적절한 색상으로 강조 표시되어야 합니다. 그러면 아무것도 잊어버리지 않고 아무것도 혼동하지 않을 것입니다.
2. 변수, 클래스명, 함수 등 위에 마우스를 올리면 사용자가 직접 채점한 설명 //
joo , 말해줘, 이건 무슨 에디터야?
(피해가 아니라 MQ에 대한 존경심 때문에) 말하지 않겠습니다.
그들은 별도의 편집기(적절한 컴파일러를 연결할 수 있는 MQL5와 같은 사용자 정의 프로그래밍 언어를 포함하여 실수가 아니라면 50개 이상의 프로그래밍 언어 지원)와 VisualStudio용 별도의 추가 기능(그것 더 이상 없는 것 같습니다) 및 Eclipse용입니다.
아마도 MQ는 ME용 추가 기능을 출시하기 위해 이 회사와 계약해야 합니다. 회사의 인적 프로그래밍 리소스를 절약하고, 사용자 요구를 충족하고, 플랫폼에 추가 사용자를 유치합니다(모든 혁신적인 혁신 및 기능 확장은 사용자의 관심을 끌 수 있음).
(피해가 아니라 MQ에 대한 존경심 때문에) ...
개인적으로 말할 수 있습니까? ;-)
말하지마, 내가 직접 찾아서 모두에게 말해줄게 :-)
사적으로 말할 수 있습니까? ;-)
말하지마, 내가 직접 찾아서 모두에게 말해줄게 :-)
슬릭에디트.
나를 용서해 주세요. MetaQuotes Software Corp.