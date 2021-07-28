MT5에 대한 소원 - 페이지 84 1...777879808182838485868788899091...117 새 코멘트 Михаил Янович 2011.11.17 01:45 #831 잘 자. MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다. Mykola Demko 2011.11.17 02:22 #832 mi__x__an : 잘 자. MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것 입니다 . 내 의견 은 이 지시문을 사용하는 것입니다. 편의성은? 간단한 기술을 마스터하고 인에이블러를 작성하고 연결해야 할 때 이름을 복사하여 연결 지점에 붙여넣으면 완벽하게 작동합니다. 특히 자주 사용하는 작업이 아니기 때문에 문제가 되지 않습니다. Vladimir Kustikov 2011.11.17 10:52 #833 Urain : 편의성은? 간단한 기술을 마스터하고 인에이블러를 작성하고 연결해야 할 때 이름을 복사하여 연결 지점에 붙여넣으면 완벽하게 작동합니다. 특히 자주 사용하는 작업이 아니기 때문에 문제가 되지 않습니다. 불편한가요??? 복사 붙여넣기가 훨씬 더 편리합니다. 나는 그의 요청에서 mi__x__an 을 지원할 것이지만, 이것을 구현하는 개발자의 오버헤드를 알지 못합니다. 그리고 한 가지 더 - 대부분의 경우 포함자는 자체적으로 작성되지 않고 다른 사람의 라이브러리와 연결됩니다. 폴더의 복잡성을 이해하고 원하는 파일을 열고 이름 등을 복사하는 것, 즉 친절하게 제안하는 문제없는 방법은 가장 큰 기쁨이 아닙니다. 중첩 경로는 어떻습니까? Andrey Dik 2011.11.17 11:00 #834 mi__x__an : 잘 자. MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다. 나는 지원한다. 더 편리할 것입니다. TheXpert 2011.11.17 11:29 #835 mi__x__an : 내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다. 을 더한. 코드를 구성하려고 하면 포함 수뿐만 아니라 하위 폴더도 늘어납니다. Konstantin Gruzdev 2011.11.17 11:39 #836 mi__x__an : #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉토리의 해당 디렉토리에서 사용 가능한 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 동의한다. [삭제] 2011.11.17 12:48 #837 mi__x__an : 내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다. +1000. 또한 개인적으로 특정 함수 나 클래스가 선언된 위치에서 다른 모듈로 전환할 수 있는 기능이 부족합니다. Документация по MQL5: Основы языка / Функции www.mql5.com Основы языка / Функции - Документация по MQL5 Konstantin Gruzdev 2011.11.17 13:00 #838 Interesting : +1000. 개인적으로 특정 함수 나 클래스가 선언된 위치에서 다른 모듈로 전환할 수 있는 기능도 부족합니다. 함수나 클래스 메소드에 커서를 놓고 Alt-G - 그렇지 않습니까? Mykola Demko 2011.11.17 16:56 #839 모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까? #include 지시문을 작성하고 300개의 파일 목록이 삭제되고 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 쫓기 시작합니다. 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까? 일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다. for에 대한 대체를 개선하는 것이 더 나을 것입니다. 내포된 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다. 그리고 탭 으로 클래스를 생성 할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다. IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다. Создай торговый робот за 6 шагов! 2012.06.01MetaQuotes Software Corp.www.mql5.com Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот! 귀하의 의견을 부탁드립니다 우리는 봇 작성을 위한 포트폴리오: PriceChannelExpert 및 기타 Andrey Dik 2011.11.17 17:44 #840 Urain : 모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까? #include 지시문을 작성하면 300개의 파일 목록이 나타납니다. 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 드라이브를 시작하고 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까? 일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다. for를 사용한 대체가 개선되면 더 좋을 것입니다. 중첩 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다. 그리고 탭으로 클래스를 생성할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다. IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다. 로컬 또는 전역 파일/폴더는 " '' " 또는 "<"로 시작하는지 여부에 따라 다릅니다. 예를 들어 나에게 다음과 같이 보일 것입니다. <를 입력하면 목록이 사라집니다. 어레이\ 차트 개체\ 차트\ 흔한\ 전문가\ 파일\ 지표\ 문자열\ 거래\ C를 더 입력하면 목록이 남아 있습니다. 차트 개체\ 차트\ 흔한\ 추가 Co를 입력하면 목록이 남아 있습니다. 흔한\ 인터를 누르면 다음과 같이 나옵니다. <공통\ 그러면 목록이 나타납니다. ANN\ BMP\ 색깔\ 파일\ GA\ HPF\ 감시 장치\ RND\ 규모\ 기호\ 나는 GA를 선택한다 파일 목록이 나타납니다. C_UGA.mqh C_UGA old.mqh C_UGA_m.mqh 나는 C_UGA.mqh를 선택합니다. 완료된 지시문은 다음과 같습니다. <공통\GA\C_UGA.mqh> 간단하고 명확하며 빠릅니다. 수천 개의 폴더와 파일이 있어도 이 방법으로 필요한 것을 선택하는 것은 매우 쉽습니다. 추신. 그리고 개선해야 할 것이 있으며 개선 사항이 존재하는 한 어떤 순서로 개선될지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 전문 프로그래머가 아니며 내 머리 속에 전체 프로젝트를 유지하기가 어렵습니다. 그래서 지금은 ME를 거의 사용하지 않습니다. 클래스, 기능 및 기타 프로젝트를 제어하는 능력이 매우 약하기 때문입니다. 그러나 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다. 비 피팅 시스템 - 표시기 기타 질문 최적화 결과의 자동 선택 1...777879808182838485868788899091...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다.
편의성은?
간단한 기술을 마스터하고 인에이블러를 작성하고 연결해야 할 때 이름을 복사하여 연결 지점에 붙여넣으면 완벽하게 작동합니다. 특히 자주 사용하는 작업이 아니기 때문에 문제가 되지 않습니다.
불편한가요??? 복사 붙여넣기가 훨씬 더 편리합니다. 나는 그의 요청에서 mi__x__an 을 지원할 것이지만, 이것을 구현하는 개발자의 오버헤드를 알지 못합니다.
그리고 한 가지 더 - 대부분의 경우 포함자는 자체적으로 작성되지 않고 다른 사람의 라이브러리와 연결됩니다. 폴더의 복잡성을 이해하고 원하는 파일을 열고 이름 등을 복사하는 것, 즉 친절하게 제안하는 문제없는 방법은 가장 큰 기쁨이 아닙니다. 중첩 경로는 어떻습니까?
MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다.
내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다.
#include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉토리의 해당 디렉토리에서 사용 가능한 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다.
내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다.
+1000. 또한 개인적으로 특정 함수 나 클래스가 선언된 위치에서 다른 모듈로 전환할 수 있는 기능이 부족합니다.
모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까?
#include 지시문을 작성하고 300개의 파일 목록이 삭제되고 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 쫓기 시작합니다. 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까?
일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다.
for에 대한 대체를 개선하는 것이 더 나을 것입니다. 내포된 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다.
그리고 탭 으로 클래스를 생성 할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다.
IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다.
로컬 또는 전역 파일/폴더는 " '' " 또는 "<"로 시작하는지 여부에 따라 다릅니다.
예를 들어 나에게 다음과 같이 보일 것입니다.
<를 입력하면 목록이 사라집니다.
어레이\
차트 개체\
차트\
흔한\
전문가\
파일\
지표\
문자열\
거래\
C를 더 입력하면 목록이 남아 있습니다.
차트 개체\
차트\
흔한\
추가 Co를 입력하면 목록이 남아 있습니다.
흔한\
인터를 누르면 다음과 같이 나옵니다.
<공통\
그러면 목록이 나타납니다.
ANN\
BMP\
색깔\
파일\
GA\
HPF\
감시 장치\
RND\
규모\
기호\
나는 GA를 선택한다
파일 목록이 나타납니다.
C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh
C_UGA_m.mqh
나는 C_UGA.mqh를 선택합니다. 완료된 지시문은 다음과 같습니다.
<공통\GA\C_UGA.mqh>
간단하고 명확하며 빠릅니다. 수천 개의 폴더와 파일이 있어도 이 방법으로 필요한 것을 선택하는 것은 매우 쉽습니다.
추신. 그리고 개선해야 할 것이 있으며 개선 사항이 존재하는 한 어떤 순서로 개선될지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 전문 프로그래머가 아니며 내 머리 속에 전체 프로젝트를 유지하기가 어렵습니다. 그래서 지금은 ME를 거의 사용하지 않습니다. 클래스, 기능 및 기타 프로젝트를 제어하는 능력이 매우 약하기 때문입니다.
그러나 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다.