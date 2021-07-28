MT5에 대한 소원 - 페이지 84

새 코멘트
 

잘 자.

MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다.

 
mi__x__an :

잘 자.

MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것 입니다 . 내 의견 은 이 지시문을 사용하는 것입니다.

편의성은?

간단한 기술을 마스터하고 인에이블러를 작성하고 연결해야 할 때 이름을 복사하여 연결 지점에 붙여넣으면 완벽하게 작동합니다. 특히 자주 사용하는 작업이 아니기 때문에 문제가 되지 않습니다.

 
Urain :

편의성은?

간단한 기술을 마스터하고 인에이블러를 작성하고 연결해야 할 때 이름을 복사하여 연결 지점에 붙여넣으면 완벽하게 작동합니다. 특히 자주 사용하는 작업이 아니기 때문에 문제가 되지 않습니다.

불편한가요??? 복사 붙여넣기가 훨씬 더 편리합니다. 나는 그의 요청에서 mi__x__an 을 지원할 것이지만, 이것을 구현하는 개발자의 오버헤드를 알지 못합니다.

그리고 한 가지 더 - 대부분의 경우 포함자는 자체적으로 작성되지 않고 다른 사람의 라이브러리와 연결됩니다. 폴더의 복잡성을 이해하고 원하는 파일을 열고 이름 등을 복사하는 것, 즉 친절하게 제안하는 문제없는 방법은 가장 큰 기쁨이 아닙니다. 중첩 경로는 어떻습니까?

 
mi__x__an :

잘 자.

MetaEditor에서 작업할 때 #include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉터리에서 사용할 수 있는 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다. 훨씬 더 편리할 것입니다. 내 의견은 이 지시문을 사용하는 것입니다.

나는 지원한다. 더 편리할 것입니다.
 

mi__x__an :

내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다.

을 더한. 코드를 구성하려고 하면 포함 수뿐만 아니라 하위 폴더도 늘어납니다.
 
mi__x__an :

#include 지시문을 작성할 때 < 또는 " 뒤에 해당 디렉토리의 해당 디렉토리에서 사용 가능한 파일 목록이 누락되면 좋을 것입니다.

동의한다.
[삭제]  

mi__x__an :

내 생각에는 이 지시문으로 작업하는 것이 훨씬 더 편리할 것입니다.

+1000. 또한 개인적으로 특정 함수 나 클래스가 선언된 위치에서 다른 모듈로 전환할 수 있는 기능이 부족합니다.

Документация по MQL5: Основы языка / Функции
Документация по MQL5: Основы языка / Функции
  • www.mql5.com
Основы языка / Функции - Документация по MQL5
 
Interesting :

+1000. 개인적으로 특정 함수 나 클래스가 선언된 위치에서 다른 모듈로 전환할 수 있는 기능도 부족합니다.

함수나 클래스 메소드에 커서를 놓고 Alt-G - 그렇지 않습니까?
 

모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까?

#include 지시문을 작성하고 300개의 파일 목록이 삭제되고 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 쫓기 시작합니다. 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까?

일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다.

for에 대한 대체를 개선하는 것이 더 나을 것입니다. 내포된 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다.

그리고 탭 으로 클래스를 생성 할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다.

IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다.

Создай торговый робот за 6 шагов!
Создай торговый робот за 6 шагов!
  • 2012.06.01
  • MetaQuotes Software Corp.
  • www.mql5.com
Вы не знаете, как устроены торговые классы, и пугаетесь слов "Объектно-ориентированное программирование"? На самом деле вовсе не обязательно всё это знать, чтобы написать свой собственный модуль торговых сигналов - достаточно следовать простым правилам. Всё остальное сделает Мастер MQL5, и вы получите готовый торговый робот!
 
Urain :

모든 장점 중 누구도 직접 제기 된 질문에 대답하지 않았습니다. 편의성은 무엇입니까?

#include 지시문을 작성하면 300개의 파일 목록이 나타납니다. 필요한 것을 찾기 위해 위아래로 드라이브를 시작하고 파일은 모두 일반 목록과 로컬 및 글로벌 포함에 있습니다(그렇지 않으면 작동하지 않음) , 또는 전역 항목만(로컬 연결에 문제가 있음) 또는 로컬에만(그 다음에는 전역 연결에 어려움이 있음). 간단히 말해서, 치질의 무리와 무엇을 위한 것입니까? 최우선 과제는 무엇입니까? 키보드를 두 번 클릭하여 무엇을 할 수 있습니까?

일반적으로 Ctrl + C --> Ctrl + V 및 그 모든 비즈니스를 아직 확신하지 못했습니다. 3000줄의 코드에서 이 필요성은 5-10번 발생합니다.

for를 사용한 대체가 개선되면 더 좋을 것입니다. 중첩 for가 생성되면 i가 아니라 j가 대체됩니다.

그리고 탭으로 클래스를 생성할 때 이름이 생성자와 소멸자에서 즉시 변경되도록 복사-붙여넣기가 불가능합니다.

IMHO 이러한 점은 더 관련성이 있습니다.

로컬 또는 전역 파일/폴더는 " '' " 또는 "<"로 시작하는지 여부에 따라 다릅니다.

예를 들어 나에게 다음과 같이 보일 것입니다.

<를 입력하면 목록이 사라집니다.

어레이\
차트 개체\
차트\
흔한\
전문가\
파일\
지표\

문자열\

거래\

C를 더 입력하면 목록이 남아 있습니다.
차트 개체\
차트\

흔한\

추가 Co를 입력하면 목록이 남아 있습니다.

흔한\

인터를 누르면 다음과 같이 나옵니다.

<공통\

그러면 목록이 나타납니다.

ANN\
BMP\
색깔\
파일\
GA\
HPF\
감시 장치\
RND\
규모\

기호\

나는 GA를 선택한다

파일 목록이 나타납니다.

C_UGA.mqh
C_UGA old.mqh

C_UGA_m.mqh

나는 C_UGA.mqh를 선택합니다. 완료된 지시문은 다음과 같습니다.

<공통\GA\C_UGA.mqh>

간단하고 명확하며 빠릅니다. 수천 개의 폴더와 파일이 있어도 이 방법으로 필요한 것을 선택하는 것은 매우 쉽습니다.


추신. 그리고 개선해야 할 것이 있으며 개선 사항이 존재하는 한 어떤 순서로 개선될지는 중요하지 않습니다. 그건 그렇고, 나는 전문 프로그래머가 아니며 내 머리 속에 전체 프로젝트를 유지하기가 어렵습니다. 그래서 지금은 ME를 거의 사용하지 않습니다. 클래스, 기능 및 기타 프로젝트를 제어하는 능력이 매우 약하기 때문입니다.

그러나 나는 시간이 지남에 따라 ME가 다음과 같이 성장할 것이라는 희망을 버리지 않습니다.


1...777879808182838485868788899091...117
새 코멘트