MT5에 대한 소원 - 페이지 92

meneo 2012.03.10 00:09 #911

Urain :

예, 가능하지만 요청하면 처리할 수 없습니다.

해답은 차트 제어 필드에 있습니다.

차트 관리 섹션에 "막대당 포인트로 확대" 스케일링이 있습니다... 관리하시나요?

이 배율만 다르게 작동합니다. EUR/USD에서 "막대당 50핍"을 선택하는 경우 수직 그리드 분할은 예를 들어 1.32009 - 1.32059 - 1.32109가 될 수 있습니다.

이 숫자 사이의 차이는 50점이지만 내 예에서와 같이 50점의 배수가 아닙니다.

Anatoli Kazharski 2012.03.18 11:45 #912

프로그래밍 방식으로 설치된 아이콘이 있는 기능이 마음에 들었습니다. 사소하지만 좋은 일입니다. ))

//---

이 외에도 *.ex5 파일에도 동일한 아이콘을 표시할 수 있습니다. 운영 체제 탐색기와 물론 터미널 내비게이터에서.

Renat Fatkhullin 2012.03.18 12:17 #913

tol64 :

이 외에도 *.ex5 파일에도 동일한 아이콘을 표시할 수 있습니다. 운영 체제 탐색기와 물론 터미널 내비게이터에서.

잠시 후 작은 정보 DLL이 Windows 탐색기에 통합되어 MQL5 프로그램 에 대한 훨씬 더 많은 정보가 표시됩니다.

Andrew Petras 2012.03.19 10:37 #914

나는 Objects에 추가할 것을 제안합니다 - Gann: Gann square. 트릭은 마우스로 끌 수 있도록 하나의 개체여야 한다는 것입니다.

그리고 정사각형 9 Gann.

그러나 Square 9은 별도의 프로그램을 사용합니다. 반면에 시장에는 고급 솔루션이 거의 없으며 MT를 위한 솔루션도 없습니다. 그리고 경쟁자가 있습니다. 그러나 고급은 아닙니다. :)

Alexey 2012.03.19 11:36 #915

시각화 모드에서 테스트할 때 뒤로 가기 버튼도 갖고 싶습니다.

테스터의 더 많은 개별 보고서. 별도의 백 테스트용으로 별도의 포워드 테스트용.

들어오는 견적에 의존하지 않고 테스터(비주얼라이저)에 의존하도록 디버그 모드.

테스트 모드 에서도 EA에서 최적화를 활성화할 수 있습니다.

Anatoli Kazharski 2012.03.19 12:09 #916

ivandurak :

시각화 모드에서 테스트할 때 뒤로 가기 버튼도 갖고 싶습니다.

테스터의 더 많은 개별 보고서. 별도의 백 테스트용으로 별도의 포워드 테스트용.

들어오는 견적에 의존하지 않고 테스터(비주얼라이저)에 의존하도록 디버그 모드.

테스트 모드 에서도 EA에서 최적화를 활성화할 수 있습니다.

이제 각 문장을 더 자세히 확장하십시오. 예를 들어, 당신이 쓴 모든 것 중에서 첫 번째 것만이 나에게 명확합니다. )))

Alexey 2012.03.19 12:46 #917

tol64 :

이제 각 문장을 더 자세히 확장하십시오. 예를 들어, 당신이 쓴 모든 것 중에서 첫 번째 것만이 나에게 명확합니다. )))

보고서. 테스트를 설정하고 전달 기간을 설정합니다. 최적화 후 옵션 중 하나를 선택하고 별도로 실행하면 결과 탭에서 전체 기간에 대한 테스트 보고서를 볼 수 있습니다. 후기에는 별도로 정월에 대해서는 별도로 보고하고 싶습니다.

디버깅. 다시 집중적으로 브레이크를 밟지 않으면. EA의 OnTick 함수는 새 인용 틱이 도착하면 호출됩니다. 디버깅을 시작하고 싶습니다. 시각화 도우미가 자동으로 켜지고, 새 틱이 시각화 도우미에 도착하면 OnTick 함수가 호출되며, 거기에 버튼이 한 단계 앞으로 나아가고 있습니다.

최적화. 일부 기준에 따르면 어드바이저를 다시 최적화해야 한다고 결론지었습니다. csv 파일 최적화 결과 를 얻는 응답으로 초기 최종 단계 값을 전달하는 최적화 기능을 호출합니다. 여기에서 최적의 매개변수를 선택하고 로드합니다. 또한 이 기능이 최적화 모드에서 지원되기를 바랍니다. 최적화 내의 최적화.

Anatoli Kazharski 2012.03.19 13:25 #918

ivandurak :

보고서. 테스트를 설정하고 전달 기간을 설정합니다. 최적화 후 옵션 중 하나를 선택하고 별도로 실행하면 결과 탭에서 전체 기간에 대한 테스트 보고서를 볼 수 있습니다. 후기에는 별도로 정월에 대해서는 별도로 보고하고 싶습니다.

디버깅. 다시 집중적으로 브레이크를 밟지 않으면. EA의 OnTick 함수는 새 인용 틱이 도착하면 호출됩니다. 디버깅을 시작하고 싶습니다. 시각화 도우미가 자동으로 켜지고, 새 틱이 시각화 도우미에 도착하면 OnTick 함수가 호출되며, 거기에 버튼이 한 단계 앞으로 나아가고 있습니다.

최적화. 일부 기준에 따르면 어드바이저를 다시 최적화해야 한다고 결론지었습니다. csv 파일 최적화 결과 를 얻는 응답으로 초기 최종 단계 값을 전달하는 최적화 기능을 호출합니다. 여기에서 최적의 매개변수를 선택하고 로드합니다. 또한 이 기능이 최적화 모드에서 지원되기를 바랍니다. 최적화 내의 최적화.

고맙습니다.

첫 번째 지점에서. 운전을 안한지 오래됐는데 원하는게 이미 있는건지 또 잘못알고 있는건지 기억이 가물가물하네요. 테스터는 새 빌드 후에만 확인하겠습니다. ))

그리고 다른 모든 것은 일반 기능으로 매우 멋질 것입니다. 나는 지원 합니다. 그러나 나는 여전히 연습을 위해 MQL5 에서 비슷한 것을 하려고 생각합니다.

Andrew Petras 2012.03.21 10:58 #919

Silent :

나는 Objects에 추가할 것을 제안합니다 - Gann: Gann square. 트릭은 마우스로 끌 수 있도록 하나의 개체여야 한다는 것입니다.

그리고 정사각형 9 Gann.

그러나 Square 9은 별도의 프로그램을 사용합니다. 반면에 시장에는 고급 솔루션이 거의 없으며 MT를 위한 솔루션도 없습니다. 그리고 경쟁자가 있습니다. 그러나 고급은 아닙니다. :)

옵션으로 Gann square 대신 개체를 하나의 사용자 지정 개체로 결합할 수 있습니다.

예를 들어 세그먼트가 있는 직사각형을 그리고 개체 목록에서 선택하고 결합 버튼을 눌렀습니다. 모든 것을 묶음으로 끌 수 있게 되었습니다. 뉴스 이벤트와 같이 끌 수 없는 개체를 선택한 경우 병합 버튼을 사용할 수 없습니다.

Andrey Vasiliev 2012.03.21 11:17 #920

단일 테스트를 실행할 필요 없이 최적화 결과를 저장하는 기능을 추가합니다.

사전 설정을 테스트하는 기능을 추가합니다. 세트 파일이 있는 폴더를 선택하고 세트 파일 이름에 유효한 템플릿을 선택하고 테스트를 실행합니다.
예, 가능하지만 요청하면 처리할 수 없습니다.
해답은 차트 제어 필드에 있습니다.
차트 관리 섹션에 "막대당 포인트로 확대" 스케일링이 있습니다... 관리하시나요?
이 배율만 다르게 작동합니다. EUR/USD에서 "막대당 50핍"을 선택하는 경우 수직 그리드 분할은 예를 들어 1.32009 - 1.32059 - 1.32109가 될 수 있습니다.
이 숫자 사이의 차이는 50점이지만 내 예에서와 같이 50점의 배수가 아닙니다.
프로그래밍 방식으로 설치된 아이콘이 있는 기능이 마음에 들었습니다. 사소하지만 좋은 일입니다. ))
//---
이 외에도 *.ex5 파일에도 동일한 아이콘을 표시할 수 있습니다. 운영 체제 탐색기와 물론 터미널 내비게이터에서.
나는 Objects에 추가할 것을 제안합니다 - Gann: Gann square. 트릭은 마우스로 끌 수 있도록 하나의 개체여야 한다는 것입니다.
그리고 정사각형 9 Gann.
그러나 Square 9은 별도의 프로그램을 사용합니다. 반면에 시장에는 고급 솔루션이 거의 없으며 MT를 위한 솔루션도 없습니다. 그리고 경쟁자가 있습니다. 그러나 고급은 아닙니다. :)
시각화 모드에서 테스트할 때 뒤로 가기 버튼도 갖고 싶습니다.
테스터의 더 많은 개별 보고서. 별도의 백 테스트용으로 별도의 포워드 테스트용.
들어오는 견적에 의존하지 않고 테스터(비주얼라이저)에 의존하도록 디버그 모드.
테스트 모드 에서도 EA에서 최적화를 활성화할 수 있습니다.
이제 각 문장을 더 자세히 확장하십시오. 예를 들어, 당신이 쓴 모든 것 중에서 첫 번째 것만이 나에게 명확합니다. )))
보고서. 테스트를 설정하고 전달 기간을 설정합니다. 최적화 후 옵션 중 하나를 선택하고 별도로 실행하면 결과 탭에서 전체 기간에 대한 테스트 보고서를 볼 수 있습니다. 후기에는 별도로 정월에 대해서는 별도로 보고하고 싶습니다.
디버깅. 다시 집중적으로 브레이크를 밟지 않으면. EA의 OnTick 함수는 새 인용 틱이 도착하면 호출됩니다. 디버깅을 시작하고 싶습니다. 시각화 도우미가 자동으로 켜지고, 새 틱이 시각화 도우미에 도착하면 OnTick 함수가 호출되며, 거기에 버튼이 한 단계 앞으로 나아가고 있습니다.
최적화. 일부 기준에 따르면 어드바이저를 다시 최적화해야 한다고 결론지었습니다. csv 파일 최적화 결과 를 얻는 응답으로 초기 최종 단계 값을 전달하는 최적화 기능을 호출합니다. 여기에서 최적의 매개변수를 선택하고 로드합니다. 또한 이 기능이 최적화 모드에서 지원되기를 바랍니다. 최적화 내의 최적화.
고맙습니다.
첫 번째 지점에서. 운전을 안한지 오래됐는데 원하는게 이미 있는건지 또 잘못알고 있는건지 기억이 가물가물하네요. 테스터는 새 빌드 후에만 확인하겠습니다. ))
그리고 다른 모든 것은 일반 기능으로 매우 멋질 것입니다. 나는 지원 합니다. 그러나 나는 여전히 연습을 위해 MQL5 에서 비슷한 것을 하려고 생각합니다.
옵션으로 Gann square 대신 개체를 하나의 사용자 지정 개체로 결합할 수 있습니다.
예를 들어 세그먼트가 있는 직사각형을 그리고 개체 목록에서 선택하고 결합 버튼을 눌렀습니다. 모든 것을 묶음으로 끌 수 있게 되었습니다. 뉴스 이벤트와 같이 끌 수 없는 개체를 선택한 경우 병합 버튼을 사용할 수 없습니다.
단일 테스트를 실행할 필요 없이 최적화 결과를 저장하는 기능을 추가합니다.
사전 설정을 테스트하는 기능을 추가합니다. 세트 파일이 있는 폴더를 선택하고 세트 파일 이름에 유효한 템플릿을 선택하고 테스트를 실행합니다.