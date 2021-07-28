MT5에 대한 소원 - 페이지 94

1. 차트 우측에 인디케이터가 가능합니다.

2. MT5의 신호도 곧 제공될 예정입니다.

3. CME에 대한 액세스 - 모두 DC에 따라 다릅니다.

4. 터미널 외부에 가격표가 없습니다.

5. 심볼 히트맵 이란 무엇입니까?

6.Tic Tac Toe - 코드베이스 살펴보기

7. 틱 차트가 없습니다.

Последний крестовый поход
양초를 만들기 위해 터미널에서 시간을 선택할 수 있습니까?

GMT 로 양초를 만드는 능력에 관심이 있습니다.

 
먼저 버그를 제거하십시오
 

수동 거래를 위한 최상의 옵션:

1 상인의 제안에는 관심이 없습니다. MQ는 모든 것을 수행합니다. 프로그래머용. 상인이 필요로 하는 모든 것을 할 수 있습니다.

2 SD에 즉시 씁니다.

3 별도 지점 시작 - 수동 거래 제안.

어느?

 
가격 차트는 세로 및 가로로 늘릴 수 있습니다. 밸런스 그래프도 똑같이 해주세요, 관심 영역을 뽑고 다시 테스트하는 것이 조금 불편합니다.
 

사용자가 선택한 최적화/테스트 모드 를 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있어야 했습니다.

현재 이것은 로그에만 기록됩니다.


 
아니오, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다. 전문가는 이것을 알 필요도 없고 적응하지도 말아야 합니다.
 
Renat :
아니요, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다. 전문가는 이것을 알 필요도 없고 적응하지도 말아야 합니다.
사실, 좋은 목적이 아니라 이것을 이용하려는 사람들이 있을 것입니다. 가치가 없습니다.
 

mql5 개발에 대한 제안이 있습니다.

더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다.

지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다.

설명:

1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다.

설명

 input   FileName  FName= "MyFolder\\" ;

사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다.

2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다.

설명

 input   FontName  BaseFont= "MyFont" ;

사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다.

--

아이디어는 확장 되고 심화 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.

MetaDriver :

mql5 개발에 대한 제안이 있습니다.

더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다.

지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다.

설명:

1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다.

설명

사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다.

2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다.

설명

사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다.

--

아이디어는 확장 되고 심화 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.

왜 새로운 유형에 신경을 쓰나요? IMHO, 해당 문자열을 반환하는 GetFont 및 GetFile 함수를 구현하면 충분합니다.

