MT5에 대한 소원 - 페이지 94 1...87888990919293949596979899100101...117 새 코멘트 --- 2012.03.21 14:59 #931 1. 차트 우측에 인디케이터가 가능합니다. 2. MT5의 신호도 곧 제공될 예정입니다. 3. CME에 대한 액세스 - 모두 DC에 따라 다릅니다. 4. 터미널 외부에 가격표가 없습니다. 5. 심볼 히트맵 이란 무엇입니까? 6.Tic Tac Toe - 코드베이스 살펴보기 7. 틱 차트가 없습니다. Последний крестовый поход 2012.03.13Roman Zamozhnyywww.mql5.com Взгляните в ваш торговый терминал. Какие способы представления цены вы видите? Бары, свечи, линейный. Мы гонимся за временем и ценами, а прибыль нам дает одна цена. Так может стоит посмотреть на рынок лишь только с ценами? В данной статье предложен алгоритм построения пункто-цифровых графиков ("крестики-нолики") и скрипт, позволяющий производить построение данных графиков. Рассмотрены типичные ценовые паттерны и даны рекомендации по их практическому использованию. Denis Kirichenko 2012.03.22 08:40 #932 양초를 만들기 위해 터미널에서 시간을 선택할 수 있습니까? GMT 로 양초를 만드는 능력에 관심이 있습니다. fellow 2012.03.22 16:07 #933 먼저 버그를 제거하십시오 Andrew Petras 2012.03.25 16:22 #934 수동 거래를 위한 최상의 옵션: 1 상인의 제안에는 관심이 없습니다. MQ는 모든 것을 수행합니다. 프로그래머용. 상인이 필요로 하는 모든 것을 할 수 있습니다. 2 SD에 즉시 씁니다. 3 별도 지점 시작 - 수동 거래 제안. 어느? Alexey 2012.03.26 06:34 #935 가격 차트는 세로 및 가로로 늘릴 수 있습니다. 밸런스 그래프도 똑같이 해주세요, 관심 영역을 뽑고 다시 테스트하는 것이 조금 불편합니다. Anatoli Kazharski 2012.04.19 15:09 #936 사용자가 선택한 최적화/테스트 모드 를 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있어야 했습니다. 현재 이것은 로그에만 기록됩니다. Renat Fatkhullin 2012.04.19 15:38 #937 아니오, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다. 전문가는 이것을 알 필요도 없고 적응하지도 말아야 합니다. Anatoli Kazharski 2012.04.20 06:57 #938 Renat : 아니요, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다. 전문가는 이것을 알 필요도 없고 적응하지도 말아야 합니다. 사실, 좋은 목적이 아니라 이것을 이용하려는 사람들이 있을 것입니다. 가치가 없습니다. Vladimir Gomonov 2012.04.20 15:28 #939 mql5 개발에 대한 제안이 있습니다. 더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다. 지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다. 설명: 1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다. 설명 input FileName FName= "MyFolder\\" ; 사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다. 2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다. 설명 input FontName BaseFont= "MyFont" ; 사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다. -- 아이디어는 확장 되고 심화 될 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다. Документация по MQL5: Основы языка / Типы данных / Тип string www.mql5.com Основы языка / Типы данных / Тип string - Документация по MQL5 엘리트 지표 :) EasyLMA_v6 프로그래밍 자습서 Andrey Sharov 2012.04.20 16:16 #940 MetaDriver : mql5 개발에 대한 제안이 있습니다. 더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다. 지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다. 설명: 1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다. 설명 사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다. 2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다. 설명 사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다. -- 아이디어는 확장 되고 심화 될 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다. 왜 새로운 유형에 신경을 쓰나요? IMHO, 해당 문자열을 반환하는 GetFont 및 GetFile 함수를 구현하면 충분합니다. 1...87888990919293949596979899100101...117 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
1. 차트 우측에 인디케이터가 가능합니다.
2. MT5의 신호도 곧 제공될 예정입니다.
3. CME에 대한 액세스 - 모두 DC에 따라 다릅니다.
4. 터미널 외부에 가격표가 없습니다.
5. 심볼 히트맵 이란 무엇입니까?
6.Tic Tac Toe - 코드베이스 살펴보기
7. 틱 차트가 없습니다.
양초를 만들기 위해 터미널에서 시간을 선택할 수 있습니까?
GMT 로 양초를 만드는 능력에 관심이 있습니다.
수동 거래를 위한 최상의 옵션:
1 상인의 제안에는 관심이 없습니다. MQ는 모든 것을 수행합니다. 프로그래머용. 상인이 필요로 하는 모든 것을 할 수 있습니다.
2 SD에 즉시 씁니다.
3 별도 지점 시작 - 수동 거래 제안.
어느?
사용자가 선택한 최적화/테스트 모드 를 프로그래밍 방식으로 결정할 수 있어야 했습니다.
현재 이것은 로그에만 기록됩니다.
아니요, 우리는 이것을 하지 않을 것입니다. 전문가는 이것을 알 필요도 없고 적응하지도 말아야 합니다.
mql5 개발에 대한 제안이 있습니다.
더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다.
지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다.
설명:
1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다.
설명
사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다.2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다.
설명
사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다.
--
아이디어는 확장 되고 심화 될 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.
mql5 개발에 대한 제안이 있습니다.
더 유용한 프로그램을 만드는 데 도움이 되는 추가 기본(내장) 데이터 유형을 도입합니다.
지금은 아이디어를 명확히 하기 위해 두 가지 예로 제한하겠습니다.
설명:
1. 파일 이름을 입력 합니다 . 프로그램 에서 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고 는 문자열 유형 과 동의어입니다.
설명
사용자가 전문가 매개변수를 입력하면 MQL5\Files\MyFolder\ 폴더에 있는 파일을 열기 위한 표준 Windows 대화 상자를 호출한 다음 선택한 파일의 이름을 FName 변수에 할당합니다.2. 글꼴 이름 유형. 프로그램에서는 유형이 입력 매개변수로 사용되는 경우를 제외하고는 문자열 유형과 동의어입니다.
설명
사용자가 표준 Windows 글꼴 선택 대화 상자(컴퓨터에 설치된 실제 글꼴의 준비된 목록 포함)를 호출하고 선택한 글꼴의 이름을 BaseFont 변수에 할당하기 위해 전문가 매개변수를 입력할 때 이 작업이 실행됩니다.
--
아이디어는 확장 되고 심화 될 수 있지만 가장 중요한 것은 시작하는 것입니다.
왜 새로운 유형에 신경을 쓰나요? IMHO, 해당 문자열을 반환하는 GetFont 및 GetFile 함수를 구현하면 충분합니다.