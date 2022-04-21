MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 33

새 코멘트
 
Slava :
이전 캐시 - 유전학?

네.

[삭제]  
또한 단일 패스 대신 항상 최적화를 실행합니다 .
 
Maxim Dmitrievsky :
또한 단일 패스 대신 항상 최적화를 실행합니다 .
확신.
 
fxsaber :

네.

분명한. 수정합시다.
[삭제]  

이제 인공 진드기가 이전과 다르게 생성됩니까? (시뮬레이션 = 모든 틱)

시작한 후 테스터는 오랫동안 무언가를 계산하고 RAM을 막고 나서야 단일 패스가 시작됩니다.

모든 것이 더 빠른 것 같습니다

 
Slava :
분명한. 수정합시다.

현재 틱의 현재 가격 으로 보류 중인 SL/TP 주문을 실행할 수 있습니까?

 

입력 매개변수에 빈 값이 있는 버그를 재현했습니다.

1. 고문을 모으기:

 enum ENUM_TEST
{
        TEST_M = - 1 ,
        TEST_0 = 0 ,
        TEST_1 = 1 ,
};

input int        x = 1 ;
input ENUM_TEST t = TEST_M;

void OnTick ()
{

}

double OnTester ()
{
         double ret=x*t;
         return (ret);
}

2. 무엇이든 두 매개변수를 모두 최적화합니다.

3. enam의 선택을 취소하고 x만 최적화합니다.

4. 단일 실행을 시작한 결과에서 첫 번째 최적화 캐시를 로드한 다음 두 번째 최적화 캐시를 로드합니다. -1 대신 INT_MAX를 얻습니다.


-1로 시작하는 모든 열거형과 관련이 있습니다.

 

모든 곳에서 시간 출력에 밀리초를 추가하도록 Visualizer에 요청합니다.

틱별 모드를 디버그하려면 자신만의 정보 결론 을 도출해야 합니다.

 

Visualizer에서 현지 시간 을 표시하는 요점은 무엇입니까?


 
fxsaber :

Visualizer에서 현지 시간을 표시하는 요점은 무엇입니까?


나도 그를 쳐다보지 않는다. 그러나 그것은 유용한 장소를 차지합니다 ...

1...262728293031323334353637383940...84
새 코멘트