MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 33

fxsaber 2019.12.10 14:57 #321
Slava : 이전 캐시 - 유전학?
네.

[삭제] 2019.12.10 14:59 #322
또한 단일 패스 대신 항상 최적화를 실행합니다 .

Slava 2019.12.10 15:12 #323
Maxim Dmitrievsky : 또한 단일 패스 대신 항상 최적화를 실행합니다 .
확신.

Slava 2019.12.10 15:16 #324
fxsaber : 네.
분명한. 수정합시다.

[삭제] 2019.12.10 15:25 #325
이제 인공 진드기가 이전과 다르게 생성됩니까? (시뮬레이션 = 모든 틱)
시작한 후 테스터는 오랫동안 무언가를 계산하고 RAM을 막고 나서야 단일 패스가 시작됩니다.
모든 것이 더 빠른 것 같습니다

fxsaber 2019.12.10 15:56 #326
Slava : 분명한. 수정합시다.
현재 틱의 현재 가격 으로 보류 중인 SL/TP 주문을 실행할 수 있습니까?

Andrey Khatimlianskii 2019.12.10 16:12 #327
입력 매개변수에 빈 값이 있는 버그를 재현했습니다.
1. 고문을 모으기:
enum ENUM_TEST { TEST_M = - 1 , TEST_0 = 0 , TEST_1 = 1 , }; input int x = 1 ; input ENUM_TEST t = TEST_M; void OnTick () { } double OnTester () { double ret=x*t; return (ret); }
2. 무엇이든 두 매개변수를 모두 최적화합니다.
3. enam의 선택을 취소하고 x만 최적화합니다.
4. 단일 실행을 시작한 결과에서 첫 번째 최적화 캐시를 로드한 다음 두 번째 최적화 캐시를 로드합니다. -1 대신 INT_MAX를 얻습니다.
-1로 시작하는 모든 열거형과 관련이 있습니다.

fxsaber 2019.12.11 04:44 #328
모든 곳에서 시간 출력에 밀리초를 추가하도록 Visualizer에 요청합니다.
틱별 모드를 디버그하려면 자신만의 정보 결론 을 도출해야 합니다.

fxsaber 2019.12.11 04:50 #329
Visualizer에서 현지 시간 을 표시하는 요점은 무엇입니까?

Artyom Trishkin 2019.12.11 05:05 #330
fxsaber : Visualizer에서 현지 시간을 표시하는 요점은 무엇입니까?
나도 그를 쳐다보지 않는다. 그러나 그것은 유용한 장소를 차지합니다 ...
이제 인공 진드기가 이전과 다르게 생성됩니까? (시뮬레이션 = 모든 틱)
시작한 후 테스터는 오랫동안 무언가를 계산하고 RAM을 막고 나서야 단일 패스가 시작됩니다.
모든 것이 더 빠른 것 같습니다
분명한. 수정합시다.
현재 틱의 현재 가격 으로 보류 중인 SL/TP 주문을 실행할 수 있습니까?
입력 매개변수에 빈 값이 있는 버그를 재현했습니다.
1. 고문을 모으기:
2. 무엇이든 두 매개변수를 모두 최적화합니다.
3. enam의 선택을 취소하고 x만 최적화합니다.
4. 단일 실행을 시작한 결과에서 첫 번째 최적화 캐시를 로드한 다음 두 번째 최적화 캐시를 로드합니다. -1 대신 INT_MAX를 얻습니다.
-1로 시작하는 모든 열거형과 관련이 있습니다.
모든 곳에서 시간 출력에 밀리초를 추가하도록 Visualizer에 요청합니다.
틱별 모드를 디버그하려면 자신만의 정보 결론 을 도출해야 합니다.
Visualizer에서 현지 시간 을 표시하는 요점은 무엇입니까?
나도 그를 쳐다보지 않는다. 그러나 그것은 유용한 장소를 차지합니다 ...