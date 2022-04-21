MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 61

fxsaber :

사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor.


결과.

첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다.


음, 싱글 출시


GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요.

검색 문자열 : Oshibka 005.
재생할 수 없음
 
fxsaber :

ZY 그런데 어떤 이유로 터미널 에이전트가 닫힌 후에도 스토리지에 계속 매달려 있습니까?

안된다.

오래 매달려? 몇 초는 허용됩니다.

터미널을 닫은 후 터미널과 테스터의 로그를 보여줍니다. 그리고 에이전트가 닫힌 후의 에이전트 로그.

 
대기 시간( Tester 폴더를 삭제할 수 없음). 결국 손으로 못을 박았다. 다시 플레이하지 않았습니다.

 
fxsaber :

...

남. 관리자, 세이버가 아우토반에 탔던 것 같습니다. 처리해 주세요. 그는 포럼에 글을 쓸 수 없으며 일반적으로 사이트는 그를 위해 차단됩니다.

고맙습니다.

 
아직 알아내지 못했다면 라우터를 재부팅하는 것이 좋습니다. 그는 줄이 그어지지 않았으므로 금지되지 않았습니다.

 
확인

 
나는 최근 N 년 동안 금지 된 입구에 빨간 모자를 썼고 거의 심장 마비를 일으킬 뻔했습니다. 모바일 접속을 통한 진입 때문이라는 것을 시간이 흐른 뒤 깨달았다. 금지된 동적 IP가 있습니다. IP가 변경된다는 것을 알고 IP로 차단하는 것은 어리석은 일이며 한 주소에 많은 사람이 있을 수 있습니다.

 
도와 주셔서 감사합니다!

 
Slava :
재생할 수 없음

1. 깨끗한 터미널로 폴더에 아카이브 압축을 풉니다.


2. fxsaber\CreateSymbol.ex5 스크립트 를 실행합니다.


몇 초 후에 사용자 정의 기호 차트가 나타납니다.


2. 테스터(CTRL+R)를 열고 표시된 설정을 선택합니다.



3. 표시되는 테스터 창에서 시작을 클릭합니다.



4. 최적화의 첫 번째 결과가 끝나면 중지를 누릅니다.


5. 테스터 설정에서 간격 시작 날짜를 2019.11.01로 변경하고 시작을 클릭합니다.


6. 최적화 결과에서 망상 값 ( 출처 에서 서로 50 이상 다를 수 없음이 분명함).


이 단계를 계속 반복했습니다. 문제가 100% 재현되었습니다. 누가 시도할지 알려주십시오.

 
단일 패스에서 최적화를 수행할 수 있도록 제안합니다. 이제 적어도 두 개.
