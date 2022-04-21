MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 61 1...545556575859606162636465666768...84 새 코멘트 Slava 2020.02.20 14:38 #601 fxsaber : 사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor. 결과. 첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다. 음, 싱글 출시 GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요. 검색 문자열 : Oshibka 005. 재생할 수 없음 Slava 2020.02.20 14:40 #602 fxsaber : ZY 그런데 어떤 이유로 터미널 에이전트가 닫힌 후에도 스토리지에 계속 매달려 있습니까? 안된다. 오래 매달려? 몇 초는 허용됩니다. 터미널을 닫은 후 터미널과 테스터의 로그를 보여줍니다. 그리고 에이전트가 닫힌 후의 에이전트 로그. fxsaber 2020.02.20 15:04 #603 Slava : 안된다. 오래 매달려? 몇 초는 허용됩니다. 터미널을 닫은 후 터미널과 테스터의 로그를 보여줍니다. 그리고 에이전트가 닫힌 후의 에이전트 로그. 대기 시간( Tester 폴더를 삭제할 수 없음). 결국 손으로 못을 박았다. 다시 플레이하지 않았습니다. Andrey Dik 2020.02.20 18:38 #604 fxsaber : ... 남. 관리자, 세이버가 아우토반에 탔던 것 같습니다. 처리해 주세요. 그는 포럼에 글을 쓸 수 없으며 일반적으로 사이트는 그를 위해 차단됩니다. 고맙습니다. Alexey Viktorov 2020.02.20 19:38 #605 Andrey Dik : 남. 관리자, 세이버가 아우토반에 탔던 것 같습니다. 처리해 주세요. 그는 포럼에 글을 쓸 수 없으며 일반적으로 사이트는 그를 위해 차단됩니다. 고맙습니다. 아직 알아내지 못했다면 라우터를 재부팅하는 것이 좋습니다. 그는 줄이 그어지지 않았으므로 금지되지 않았습니다. Andrey Dik 2020.02.20 19:42 #606 Alexey Viktorov : 아직 알아내지 못했다면 라우터를 재부팅하는 것이 좋습니다. 그는 줄이 그어지지 않았으므로 금지되지 않았습니다. 확인 Edgar Akhmadeev 2020.02.20 20:24 #607 Alexey Viktorov : 아직 알아내지 못했다면 라우터를 재부팅하는 것이 좋습니다. 그는 줄이 그어지지 않았으므로 금지되지 않았습니다. 나는 최근 N 년 동안 금지 된 입구에 빨간 모자를 썼고 거의 심장 마비를 일으킬 뻔했습니다. 모바일 접속을 통한 진입 때문이라는 것을 시간이 흐른 뒤 깨달았다. 금지된 동적 IP가 있습니다. IP가 변경된다는 것을 알고 IP로 차단하는 것은 어리석은 일이며 한 주소에 많은 사람이 있을 수 있습니다. fxsaber 2020.02.20 22:05 #608 Andrey Dik : 남. 관리자, 세이버가 아우토반에 탔던 것 같습니다. 처리해 주세요. 그는 포럼에 글을 쓸 수 없으며 일반적으로 사이트는 그를 위해 차단됩니다. 도와 주셔서 감사합니다! fxsaber 2020.02.20 22:10 #609 Slava : 재생할 수 없음 1. 깨끗한 터미널로 폴더에 아카이브 압축을 풉니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2340의 새 버전: 테스터에서 계정 설정 관리 및 Python과의 통합 확장 fxsaber , 2020.02.20 14:57 2. fxsaber\CreateSymbol.ex5 스크립트 를 실행합니다. 몇 초 후에 사용자 정의 기호 차트가 나타납니다. 2. 테스터(CTRL+R)를 열고 표시된 설정을 선택합니다. 3. 표시되는 테스터 창에서 시작을 클릭합니다. 4. 최적화의 첫 번째 결과가 끝나면 중지를 누릅니다. 5. 테스터 설정에서 간격 시작 날짜를 2019.11.01로 변경하고 시작을 클릭합니다. 6. 최적화 결과에서 망상 값 ( 출처 에서 서로 50 이상 다를 수 없음이 분명함). 이 단계를 계속 반복했습니다. 문제가 100% 재현되었습니다. 누가 시도할지 알려주십시오. 전략 테스터, 최적화 및 MetaTrader 5 거래 전략 오류, 버그, 질문 fxsaber 2020.02.21 06:22 #610 단일 패스에서 최적화를 수행할 수 있도록 제안합니다. 이제 적어도 두 개. 1...545556575859606162636465666768...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor.
결과.
첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다.
음, 싱글 출시
GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요.검색 문자열 : Oshibka 005.
ZY 그런데 어떤 이유로 터미널 에이전트가 닫힌 후에도 스토리지에 계속 매달려 있습니까?
안된다.
오래 매달려? 몇 초는 허용됩니다.
터미널을 닫은 후 터미널과 테스터의 로그를 보여줍니다. 그리고 에이전트가 닫힌 후의 에이전트 로그.
대기 시간( Tester 폴더를 삭제할 수 없음). 결국 손으로 못을 박았다. 다시 플레이하지 않았습니다.
...
남. 관리자, 세이버가 아우토반에 탔던 것 같습니다. 처리해 주세요. 그는 포럼에 글을 쓸 수 없으며 일반적으로 사이트는 그를 위해 차단됩니다.
고맙습니다.
아직 알아내지 못했다면 라우터를 재부팅하는 것이 좋습니다. 그는 줄이 그어지지 않았으므로 금지되지 않았습니다.
확인
나는 최근 N 년 동안 금지 된 입구에 빨간 모자를 썼고 거의 심장 마비를 일으킬 뻔했습니다. 모바일 접속을 통한 진입 때문이라는 것을 시간이 흐른 뒤 깨달았다. 금지된 동적 IP가 있습니다. IP가 변경된다는 것을 알고 IP로 차단하는 것은 어리석은 일이며 한 주소에 많은 사람이 있을 수 있습니다.
도와 주셔서 감사합니다!
1. 깨끗한 터미널로 폴더에 아카이브 압축을 풉니다.
2. fxsaber\CreateSymbol.ex5 스크립트 를 실행합니다.
몇 초 후에 사용자 정의 기호 차트가 나타납니다.
2. 테스터(CTRL+R)를 열고 표시된 설정을 선택합니다.
3. 표시되는 테스터 창에서 시작을 클릭합니다.
4. 최적화의 첫 번째 결과가 끝나면 중지를 누릅니다.
5. 테스터 설정에서 간격 시작 날짜를 2019.11.01로 변경하고 시작을 클릭합니다.
6. 최적화 결과에서 망상 값 ( 출처 에서 서로 50 이상 다를 수 없음이 분명함).
이 단계를 계속 반복했습니다. 문제가 100% 재현되었습니다. 누가 시도할지 알려주십시오.