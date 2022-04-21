MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 30 1...232425262728293031323334353637...84 새 코멘트 fxsaber 2019.11.21 07:39 #291 핍 모드에서 에퀴티는 한도에서 가져옵니다. 재생을 위한 Expert Advisor. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) int OnInit () { return ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 0.1 , Ask, 0 , 0 , 0 ) == - 1 ); } traveller00 2019.11.21 08:11 #292 위의 메시지에 보고서의 백테스트에서 순 이익과 총 이익도 잘못 기록되어 결과적으로 수학적 기대치를 추가할 것입니다. 최종 잔액 로그가 잘못되었습니다. exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 ( 6460.0 / 6659.0 / 6460.0 ) deal # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order # 2 ) deal performed [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ] order performed buy 1.00 at 6659.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ] position closed due end of test at 7093.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL 6659.0 ] deal # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order # 3 ) deal performed [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ] order performed sell 1.00 at 7093.0 [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ] final balance 104340.00 pips 그리고 주문과 거래에서 이익과 균형도 올바르지 않습니다. 내가 즉시 눈치 채지 못한 다른 곳일 수도 있습니다. 어딘가에서 핍에 대한 추가 재계산이 수행/수행되지 않고 벽돌과 빵이 추가되는 것 같습니다. 파일: zfpcvs5fjq.png 16 kb Vladimir Karputov 2019.11.21 09:27 #293 Ivan Titov : 거래 요청과 함수 호출 모두에서 동일한 볼륨을 보냅니다(다른 매개변수도 동일함). 그러나 함수는 하나의 값을 반환하고 거래 요청 실행 후 여유 마진은 다른 값만큼 감소합니다. 다른 보류 중인 주문 및 열린 포지션이 없습니다. 컴파일하고 실행할 수 있는 mql5 코드를 부탁드립니다. 어떤 기호와 서버, 날짜에 대한 설명입니다. Ivan Titov 2019.11.21 14:36 #294 왜 다른 로트와 동일한 시가 및 종가에 대해 비주얼 테스터에서 동일한 이익을 표시합니까? Vladimir Karputov 2019.11.21 14:47 #295 Ivan Titov : 왜 다른 로트와 동일한 시가 및 종가에 대해 비주얼 테스터에서 동일한 이익을 표시합니까? 누군가가 생각 없이 매개변수를 설정했기 때문에: Ivan Titov 2019.11.21 15:11 #296 Vladimir Karputov : 컴파일하고 실행할 수 있는 mql5 코드를 부탁드립니다. 어떤 기호와 서버, 날짜에 대한 설명입니다. 코드와 스크린샷을 첨부합니다. 브로커 개설, 오픈 데모: 데모 계정 파일: TestOrderCalcMargin.mq5 4 kb Good Beer 2019.11.21 19:15 #297 #258에 대한 설명: 처음 시작할 때 약 5분 동안 터미널 이 나타나지 않습니다. 처음에는 그렇지 않았습니다. 테스터가 열린 경우에 발생합니다. Andrey Dik 2019.11.22 18:29 #298 VirtualBox에 Win10을 설치하고 에이전트를 시작했지만 호스트 터미널에서 에이전트로 작업을 전송할 수 없습니다. 에이전트가 "준비"되고 최적화가 진행되고 있지 않다고 테스터 로그에 표시됩니다. .................................................................................. . ........................................................................... ... 2019.11.22 18:32:47.821 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결 2019.11.22 18:32:50.118 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결 2019.11.22 18:32:52.317 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결 2019.11.22 18:32:54.421 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결 2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 0번 사용한 결과 캐시 2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 패스 0에서 유전자 최적화 완료(158327079526) 2019.11.22 18:32:56.385 통계 1분 33초 만에 최적화 완료 2019.11.22 18:32:56.385 에이전트_192.168.1.5:2000 연결 닫힘 2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 사용자에 의해 중지됨 다음은 가상 머신 및 로그의 에이전트 스크린샷입니다. 내가 무엇을 잘못하고 있지? 에이전트 로그에 주소가 192.168.1.5가 아닌 0.0.0.0인 이유는 무엇인가요?메타테스터64 매니저에서 에이전트는 어떻게 구성되어 있나요? MetaTrader 5 Strategy Tester: 오류, 버그, 질문 오늘 MT5 단말기가 업데이트되어 Ivan Titov 2019.11.25 06:43 #299 @Vladimir Karputov , 문제 에 대한 고려를 촉진하십시오. 주요 작업의 전달은 이에 달려 있습니다. Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы 2019.11.21www.mql5.com В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ... fxsaber 2019.12.01 10:12 #300 단일 패스의 거래 내역을 볼 때 밀리초를 표시하십시오. 1...232425262728293031323334353637...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
핍 모드에서 에퀴티는 한도에서 가져옵니다.
재생을 위한 Expert Advisor.
위의 메시지에 보고서의 백테스트에서 순 이익과 총 이익도 잘못 기록되어 결과적으로 수학적 기대치를 추가할 것입니다. 최종 잔액 로그가 잘못되었습니다.
그리고 주문과 거래에서 이익과 균형도 올바르지 않습니다. 내가 즉시 눈치 채지 못한 다른 곳일 수도 있습니다.
어딘가에서 핍에 대한 추가 재계산이 수행/수행되지 않고 벽돌과 빵이 추가되는 것 같습니다.
거래 요청과 함수 호출 모두에서 동일한 볼륨을 보냅니다(다른 매개변수도 동일함). 그러나 함수는 하나의 값을 반환하고 거래 요청 실행 후 여유 마진은 다른 값만큼 감소합니다. 다른 보류 중인 주문 및 열린 포지션이 없습니다.
컴파일하고 실행할 수 있는 mql5 코드를 부탁드립니다. 어떤 기호와 서버, 날짜에 대한 설명입니다.
왜 다른 로트와 동일한 시가 및 종가에 대해 비주얼 테스터에서 동일한 이익을 표시합니까?
누군가가 생각 없이 매개변수를 설정했기 때문에:
코드와 스크린샷을 첨부합니다. 브로커 개설, 오픈 데모: 데모 계정
#258에 대한 설명:
처음 시작할 때 약 5분 동안 터미널 이 나타나지 않습니다. 처음에는 그렇지 않았습니다. 테스터가 열린 경우에 발생합니다.
VirtualBox에 Win10을 설치하고 에이전트를 시작했지만 호스트 터미널에서 에이전트로 작업을 전송할 수 없습니다. 에이전트가 "준비"되고 최적화가 진행되고 있지 않다고 테스터 로그에 표시됩니다.
2019.11.22 18:32:47.821 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결
2019.11.22 18:32:50.118 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결
2019.11.22 18:32:52.317 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결
2019.11.22 18:32:54.421 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결
2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 0번 사용한 결과 캐시
2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 패스 0에서 유전자 최적화 완료(158327079526)
2019.11.22 18:32:56.385 통계 1분 33초 만에 최적화 완료
2019.11.22 18:32:56.385 에이전트_192.168.1.5:2000 연결 닫힘
2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 사용자에 의해 중지됨
다음은 가상 머신 및 로그의 에이전트 스크린샷입니다.
내가 무엇을 잘못하고 있지?
에이전트 로그에 주소가 192.168.1.5가 아닌 0.0.0.0인 이유는 무엇인가요?메타테스터64 매니저에서 에이전트는 어떻게 구성되어 있나요?