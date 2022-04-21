MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 30

새 코멘트
 

핍 모드에서 에퀴티는 한도에서 가져옵니다.


재생을 위한 Expert Advisor.

 #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006

#define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK )

int OnInit () { return ( OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 0.1 , Ask, 0 , 0 , 0 ) == - 1 ); }
 

위의 메시지에 보고서의 백테스트에서 순 이익과 총 이익도 잘못 기록되어 결과적으로 수학적 기대치를 추가할 것입니다. 최종 잔액 로그가 잘못되었습니다. 

exchange buy 1.00 PLZL at 6659.0 ( 6460.0 / 6659.0 / 6460.0 )                             
deal # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 done (based on order # 2 )                                
deal performed [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ]                             
order performed buy 1.00 at 6659.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL at 6659.0 ]                         

position closed due end of test at 7093.0 [ # 2 buy 1.00 PLZL 6659.0 ]                             
deal # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 done (based on order # 3 )                               
deal performed [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ]                            
order performed sell 1.00 at 7093.0 [ # 3 sell 1.00 PLZL at 7093.0 ]                               
final balance 104340.00 pips                            

그리고 주문과 거래에서 이익과 균형도 올바르지 않습니다. 내가 즉시 눈치 채지 못한 다른 곳일 수도 있습니다.

어딘가에서 핍에 대한 추가 재계산이 수행/수행되지 않고 벽돌과 빵이 추가되는 것 같습니다.

파일:
zfpcvs5fjq.png  16 kb
 
Ivan Titov :
거래 요청과 함수 호출 모두에서 동일한 볼륨을 보냅니다(다른 매개변수도 동일함). 그러나 함수는 하나의 값을 반환하고 거래 요청 실행 후 여유 마진은 다른 값만큼 감소합니다. 다른 보류 중인 주문 및 열린 포지션이 없습니다.

컴파일하고 실행할 수 있는 mql5 코드를 부탁드립니다. 어떤 기호와 서버, 날짜에 대한 설명입니다.

 

왜 다른 로트와 동일한 시가 및 종가에 대해 비주얼 테스터에서 동일한 이익을 표시합니까?



 
Ivan Titov :

왜 다른 로트와 동일한 시가 및 종가에 대해 비주얼 테스터에서 동일한 이익을 표시합니까?



누군가가 생각 없이 매개변수를 설정했기 때문에:


 
Vladimir Karputov :

컴파일하고 실행할 수 있는 mql5 코드를 부탁드립니다. 어떤 기호와 서버, 날짜에 대한 설명입니다.

코드와 스크린샷을 첨부합니다. 브로커 개설, 오픈 데모: 데모 계정


파일:
TestOrderCalcMargin.mq5  4 kb
 

#258에 대한 설명:

처음 시작할 때 약 5분 동안 터미널 이 나타나지 않습니다. 처음에는 그렇지 않았습니다. 테스터가 열린 경우에 발생합니다.

 

VirtualBox에 Win10을 설치하고 에이전트를 시작했지만 호스트 터미널에서 에이전트로 작업을 전송할 수 없습니다. 에이전트가 "준비"되고 최적화가 진행되고 있지 않다고 테스터 로그에 표시됩니다.

.................................................................................. . ........................................................................... ...

2019.11.22 18:32:47.821 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결

2019.11.22 18:32:50.118 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결

2019.11.22 18:32:52.317 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결

2019.11.22 18:32:54.421 에이전트_192.168.1.5:2000 192.168.1.5:2000에 연결

2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 0번 사용한 결과 캐시

2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 패스 0에서 유전자 최적화 완료(158327079526)

2019.11.22 18:32:56.385 통계 1분 33초 만에 최적화 완료

2019.11.22 18:32:56.385 에이전트_192.168.1.5:2000 연결 닫힘

2019.11.22 18:32:56.385 시험 장치 사용자에 의해 중지됨

다음은 가상 머신 및 로그의 에이전트 스크린샷입니다.

내가 무엇을 잘못하고 있지?

에이전트 로그에 주소가 192.168.1.5가 아닌 0.0.0.0인 이유는 무엇인가요?메타테스터64 매니저에서 에이전트는 어떻게 구성되어 있나요?

 
@Vladimir Karputov , 문제 에 대한 고려를 촉진하십시오. 주요 작업의 전달은 이에 달려 있습니다.
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
Тестер стратегий MetaTrader 5: ошибки, баги, предложения по улучшению работы
  • 2019.11.21
  • www.mql5.com
В настоящий момент тестер стратегий MetaTrader 5 подвергается глубокой переработки командой MQ...
 
단일 패스의 거래 내역을 볼 때 밀리초를 표시하십시오.
1...232425262728293031323334353637...84
새 코멘트