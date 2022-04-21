MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 60

Slava :

실제 틱에 대한 테스트/최적화?

에이전트가 소유하거나 클라우드에서?

사용자 정의 기호에서 테스트하는 경우 클라우드 에이전트가 사라집니다. 이것은 에이전트가 우리 자신의 에이전트임을 의미하며 로그를 가져올 수 있으며 로그에서 기록이 동기화 된 방법을 볼 수 있습니다.

사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor.

 // Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах).

input int inFakeRange1 = 0 ;
input int inFakeRange2 = 0 ;
input int inFakeRange3 = 0 ;
input int inFakeRange4 = 0 ;
input int inFakeRange5 = 0 ;

long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5;

void OnTick ()
{
   MqlTick Tick;
  
   if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick))
    Sum += Tick.time_msc % 1000 ;
}

double OnTester ()
{
   return (( double )Sum);
}


결과.

첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다.


음, 싱글 출시


GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요.

검색 문자열 : Oshibka 005.
 
미친 값이 발행된 에이전트의 최적화 로그를 볼 필요가 있습니다.

그리고 해당 단일 패스의 테스트 로그.

 
Slava :

미친 값이 발행된 에이전트의 최적화 로그를 볼 필요가 있습니다.

그리고 해당 단일 패스의 테스트 로그.

싱글의 의미를 보세요. 정확하고 하나가 아닌 모든 Optimizer 값과 매우 다릅니다. 저것들. Optimizer의 모든 라인에 문자 그대로 오류가 있습니다.

로그를 살펴보겠습니다. 직접 운영해보시면 좋을 것 같습니다.

 2020.02 . 20 10 : 47 : 18.839 Core 6   genetic pass ( 5 , 312 ) returned result 10563025086.000000 in 0 : 00 : 05.475
2020.02 . 20 10 : 47 : 20.023 Core 2   genetic pass ( 5 , 209 ) returned result 8885031952.000000 in 0 : 00 : 04.947
2020.02 . 20 10 : 47 : 23.048 Core 3   genetic pass ( 5 , 240 ) returned result 10373435790.000000 in 0 : 00 : 05.984
2020.02 . 20 10 : 47 : 23.366 Core 1   genetic pass ( 5 , 181 ) returned result 10236426953.000000 in 0 : 00 : 05.654
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.069 Core 4   genetic pass ( 5 , 271 ) returned result 10597154696.000000 in 0 : 00 : 05.768
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.509 Core 5   genetic pass ( 5 , 296 ) returned result 10580660389.000000 in 0 : 00 : 05.853
2020.02 . 20 10 : 47 : 24.613 Core 6   genetic pass ( 5 , 313 ) returned result 10563025078.000000 in 0 : 00 : 05.774
2020.02 . 20 10 : 47 : 25.113 Core 2   genetic pass ( 5 , 218 ) returned result 8885031945.000000 in 0 : 00 : 05.089
올바른 값을 선택했습니다. 로그를 통해 실행. Core1에만 올바른 값이 있습니다.
 
에이전트 로그에는 무엇이 있습니까? 거기에 역사의 동기화가 기록됩니다
 
Slava :
에이전트 로그에는 무엇이 있습니까? 거기에 역사의 동기화가 기록됩니다

다른 캐릭터를 시도했습니다. tk. 항상 재생산되지는 않습니다. 최적화 중 에이전트 로그.

코어1. 

EL       0        12 : 57 : 18.438      127.0 . 0.1        login (build 2323 )
ND       0        12 : 57 : 18.455     Tester  account info found with currency USD
FO       0        12 : 57 : 18.456     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
FF       0        12 : 57 : 18.456     Network 2748 bytes of input parameters loaded
DS       0        12 : 57 : 18.456     Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
NK       0        12 : 57 : 18.456     Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
PM       0        12 : 57 : 18.527     Tester  successfully initialized
GE       0        12 : 57 : 18.527     Network 12 Kb of total initialization data received
JR       0        12 : 57 : 18.528     Tester  Intel Core i7- 2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
OE       0        12 : 57 : 18.528     Tester  optimization pass 35025 started (batch of 53 tasks)
QQ       0        12 : 57 : 18.529     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
RP       0        12 : 57 : 18.529     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
LF       0        12 : 57 : 18.534     History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001
EK       0        12 : 57 : 18.534     History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14
FL       0        12 : 57 : 18.537     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
ML       0        12 : 57 : 18.538     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
MK       0        12 : 57 : 18.538     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14
MG       0        12 : 57 : 18.882     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54
CD       0        12 : 57 : 18.882     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08
QG       0        12 : 57 : 26.327     Tester   35025 OnTester result 6963974890 : passed in 0 : 00 : 07.795
JQ       0        12 : 57 : 31.481     Tester   5593 OnTester result 10077649365 : passed in 0 : 00 : 05.153
CE       0        12 : 57 : 32.683      127.0 . 0.1        tester forced to stop
DS       0        12 : 57 : 32.684     Tester   2 of 53 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.948
CS       0        12 : 57 : 32.684             optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
HE       0        12 : 57 : 32.684      127.0 . 0.1        prepare for shutdown


코어2. 

OS       0        12 : 57 : 18.438      127.0 . 0.1        login (build 2323 )
IG       0        12 : 57 : 18.456     Tester  account info found with currency USD
OL       0        12 : 57 : 18.460     Network 1482 bytes of tester parameters loaded
OE       0        12 : 57 : 18.460     Network 2748 bytes of input parameters loaded
EP       0        12 : 57 : 18.460     Tester  expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded
GJ       0        12 : 57 : 18.460     Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded
FM       0        12 : 57 : 18.532     Tester  successfully initialized
QJ       0        12 : 57 : 18.532     Network 12 Kb of total initialization data received
IS       0        12 : 57 : 18.532     Tester  Intel Core i7- 2700 K  @ 3.50 GHz, 16301 MB
OG       0        12 : 57 : 18.532     Tester  optimization pass 115298 started (batch of 18 tasks)
IQ       0        12 : 57 : 18.533     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized
KP       0        12 : 57 : 18.533     Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received
KE       0        12 : 57 : 18.545     History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.002
FD       0        12 : 57 : 18.545     History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14
DK       0        12 : 57 : 18.546     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started
PO       0        12 : 57 : 18.547     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000
HJ       0        12 : 57 : 18.547     Ticks   CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14
JH       0        12 : 57 : 18.856     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54
PS       0        12 : 57 : 18.856     History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08
EF       0        12 : 57 : 25.613     Tester   115298 OnTester result 14612465132 : passed in 0 : 00 : 07.073
GP       0        12 : 57 : 30.797     Tester   26858 OnTester result 9858144627 : passed in 0 : 00 : 05.184
DR       0        12 : 57 : 32.684      127.0 . 0.1        tester forced to stop
NR       0        12 : 57 : 32.684     Tester   2 of 18 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.257
CP       0        12 : 57 : 32.684             optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished
GF       0        12 : 57 : 32.685      127.0 . 0.1        prepare for shutdown
 
그리고 이 에이전트 중 하나에서 잘못된 결과를 얻었습니까?
 
Slava :
그리고 이 에이전트 중 하나에서 잘못된 결과를 얻었습니까?

그 상황에 대한 기록이 없었기 때문입니다. 나는 로그 작성 을 금지했습니다. 따라서 터미널의 다른 복사본을 처음부터 시작하고 모든 로그가 기록되는 실험을 반복해야 했습니다.

위는 최적화 로그입니다. 거기에서 각 에이전트는 두 번의 패스를 계산한 후 중지 버튼을 눌렀습니다. OnTester 결과는 각 에이전트에 대해 미쳤습니다.

두 에이전트의 로그는 위에 있습니다. 스스로 재현할 수 있는 상황을 만들도록 노력하겠습니다.

 
나는 또한 에이전트의 로그에 대해 spravsivaju. 두 에이전트 모두 잘못된 결과를 얻었습니까?

올바른 결과가 있는 에이전트 로그와 잘못된 결과가 있는 에이전트 로그를 확인해야 합니다.

 
Slava :

나는 또한 에이전트의 로그에 대해 spravsivaju. 두 에이전트 모두 잘못된 결과를 얻었습니까?

올바른 결과가 있는 에이전트 로그와 잘못된 결과가 있는 에이전트 로그를 확인해야 합니다.

두 에이전트 모두 최적화 패스 결과 가 올바르지 않습니다. 클린터미널에서 거의 플레이 할 뻔 했네요... 잠시 후 포스팅 하겠습니다.


ZY 그런데 어떤 이유로 터미널 에이전트를 닫은 후에도 메모리에 계속 응답하지 않습니까?

