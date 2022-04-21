MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 60 1...535455565758596061626364656667...84 새 코멘트 fxsaber 2020.02.20 10:01 #591 Slava : 실제 틱에 대한 테스트/최적화? 에이전트가 소유하거나 클라우드에서? 사용자 정의 기호에서 테스트하는 경우 클라우드 에이전트가 사라집니다. 이것은 에이전트가 우리 자신의 에이전트임을 의미하며 로그를 가져올 수 있으며 로그에서 기록이 동기화 된 방법을 볼 수 있습니다. 사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor. // Критерий оптимизации - сумма входных параметров + сумма нецелых частей секунды каждого тика (в миллисекундах). input int inFakeRange1 = 0 ; input int inFakeRange2 = 0 ; input int inFakeRange3 = 0 ; input int inFakeRange4 = 0 ; input int inFakeRange5 = 0 ; long Sum = inFakeRange1 + inFakeRange2 + inFakeRange3 + inFakeRange4 + inFakeRange5; void OnTick () { MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)) Sum += Tick.time_msc % 1000 ; } double OnTester () { return (( double )Sum); } 결과. 첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다. 음, 싱글 출시 GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요. 검색 문자열 : Oshibka 005. 초보자의 질문 MQL5 MT5 Expert Advisor를 최적화하고 최적화된 전문 고문 - 기타 Slava 2020.02.20 10:10 #592 fxsaber : 사용자 지정, 자체 에이전트, 실제 틱에서 오류 없는 동기화. 재생을 위한 Expert Advisor. 결과. 첫 번째 줄의 값에 의해 미친 값이 다른 줄의 값과 크게 다를 수 없다는 것이 즉시 분명해집니다. 음, 싱글 출시 GA 최적화로 틱에서 99% 쓰레기. 재생산이 가능한지 여부를 알려주세요. 검색 문자열 : Oshibka 005. 미친 값이 발행된 에이전트의 최적화 로그를 볼 필요가 있습니다. 그리고 해당 단일 패스의 테스트 로그. fxsaber 2020.02.20 10:16 #593 Slava : 미친 값이 발행된 에이전트의 최적화 로그를 볼 필요가 있습니다. 그리고 해당 단일 패스의 테스트 로그. 싱글의 의미를 보세요. 정확하고 하나가 아닌 모든 Optimizer 값과 매우 다릅니다. 저것들. Optimizer의 모든 라인에 문자 그대로 오류가 있습니다. 로그를 살펴보겠습니다. 직접 운영해보시면 좋을 것 같습니다. 2020.02 . 20 10 : 47 : 18.839 Core 6 genetic pass ( 5 , 312 ) returned result 10563025086.000000 in 0 : 00 : 05.475 2020.02 . 20 10 : 47 : 20.023 Core 2 genetic pass ( 5 , 209 ) returned result 8885031952.000000 in 0 : 00 : 04.947 2020.02 . 20 10 : 47 : 23.048 Core 3 genetic pass ( 5 , 240 ) returned result 10373435790.000000 in 0 : 00 : 05.984 2020.02 . 20 10 : 47 : 23.366 Core 1 genetic pass ( 5 , 181 ) returned result 10236426953.000000 in 0 : 00 : 05.654 2020.02 . 20 10 : 47 : 24.069 Core 4 genetic pass ( 5 , 271 ) returned result 10597154696.000000 in 0 : 00 : 05.768 2020.02 . 20 10 : 47 : 24.509 Core 5 genetic pass ( 5 , 296 ) returned result 10580660389.000000 in 0 : 00 : 05.853 2020.02 . 20 10 : 47 : 24.613 Core 6 genetic pass ( 5 , 313 ) returned result 10563025078.000000 in 0 : 00 : 05.774 2020.02 . 20 10 : 47 : 25.113 Core 2 genetic pass ( 5 , 218 ) returned result 8885031945.000000 in 0 : 00 : 05.089 올바른 값을 선택했습니다. 로그를 통해 실행. Core1에만 올바른 값이 있습니다. fxsaber 2020.02.20 11:05 #594 fxsaber : 로그를 통해 실행. Core1에만 올바른 값이 있습니다. 완전히 현지화되었습니다. Core1의 단일 패스는 Core2의 단일 패스와 동일하지 않습니다. 그러므로 나는 그들 중 어느 것이 옳다고 말하지 않을 것입니다. Slava 2020.02.20 11:16 #595 fxsaber : 완전히 현지화되었습니다. Core1의 단일 패스는 Core2의 단일 패스와 동일하지 않습니다. 그러므로 나는 그들 중 어느 것이 옳다고 말하지 않을 것입니다. 에이전트 로그에는 무엇이 있습니까? 거기에 역사의 동기화가 기록됩니다 fxsaber 2020.02.20 12:04 #596 Slava : 에이전트 로그에는 무엇이 있습니까? 거기에 역사의 동기화가 기록됩니다 다른 캐릭터를 시도했습니다. tk. 항상 재생산되지는 않습니다. 최적화 중 에이전트 로그. 코어1. EL 0 12 : 57 : 18.438 127.0 . 0.1 login (build 2323 ) ND 0 12 : 57 : 18.455 Tester account info found with currency USD FO 0 12 : 57 : 18.456 Network 1482 bytes of tester parameters loaded FF 0 12 : 57 : 18.456 Network 2748 bytes of input parameters loaded DS 0 12 : 57 : 18.456 Tester expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded NK 0 12 : 57 : 18.456 Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded PM 0 12 : 57 : 18.527 Tester successfully initialized GE 0 12 : 57 : 18.527 Network 12 Kb of total initialization data received JR 0 12 : 57 : 18.528 Tester Intel Core i7- 2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB OE 0 12 : 57 : 18.528 Tester optimization pass 35025 started (batch of 53 tasks) QQ 0 12 : 57 : 18.529 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized RP 0 12 : 57 : 18.529 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received LF 0 12 : 57 : 18.534 History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001 EK 0 12 : 57 : 18.534 History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14 FL 0 12 : 57 : 18.537 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started ML 0 12 : 57 : 18.538 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000 MK 0 12 : 57 : 18.538 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14 MG 0 12 : 57 : 18.882 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54 CD 0 12 : 57 : 18.882 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08 QG 0 12 : 57 : 26.327 Tester 35025 OnTester result 6963974890 : passed in 0 : 00 : 07.795 JQ 0 12 : 57 : 31.481 Tester 5593 OnTester result 10077649365 : passed in 0 : 00 : 05.153 CE 0 12 : 57 : 32.683 127.0 . 0.1 tester forced to stop DS 0 12 : 57 : 32.684 Tester 2 of 53 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.948 CS 0 12 : 57 : 32.684 optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished HE 0 12 : 57 : 32.684 127.0 . 0.1 prepare for shutdown 코어2. OS 0 12 : 57 : 18.438 127.0 . 0.1 login (build 2323 ) IG 0 12 : 57 : 18.456 Tester account info found with currency USD OL 0 12 : 57 : 18.460 Network 1482 bytes of tester parameters loaded OE 0 12 : 57 : 18.460 Network 2748 bytes of input parameters loaded EP 0 12 : 57 : 18.460 Tester expert file added: Experts\Test123.ex5. 12221 bytes loaded GJ 0 12 : 57 : 18.460 Network 1032 bytes of optimized inputs info loaded FM 0 12 : 57 : 18.532 Tester successfully initialized QJ 0 12 : 57 : 18.532 Network 12 Kb of total initialization data received IS 0 12 : 57 : 18.532 Tester Intel Core i7- 2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB OG 0 12 : 57 : 18.532 Tester optimization pass 115298 started (batch of 18 tasks) IQ 0 12 : 57 : 18.533 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol to be synchronized KP 0 12 : 57 : 18.533 Symbols CHFJPY.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received KE 0 12 : 57 : 18.545 History CHFJPY.rann_RannForex: load 444 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.002 FD 0 12 : 57 : 18.545 History CHFJPY.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 26 to 2020.02 . 14 DK 0 12 : 57 : 18.546 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: ticks synchronization started PO 0 12 : 57 : 18.547 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000 HJ 0 12 : 57 : 18.547 Ticks CHFJPY.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.06 . 03 to 2020.02 . 14 JH 0 12 : 57 : 18.856 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 740490 bars and contains 469972 bars from 2018.02 . 26 00 : 08 to 2019.05 . 31 23 : 54 PS 0 12 : 57 : 18.856 History CHFJPY.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 26 00 : 08 EF 0 12 : 57 : 25.613 Tester 115298 OnTester result 14612465132 : passed in 0 : 00 : 07.073 GP 0 12 : 57 : 30.797 Tester 26858 OnTester result 9858144627 : passed in 0 : 00 : 05.184 DR 0 12 : 57 : 32.684 127.0 . 0.1 tester forced to stop NR 0 12 : 57 : 32.684 Tester 2 of 18 passes processed ( 2 successfully finished) in 0 : 00 : 12.257 CP 0 12 : 57 : 32.684 optimize Experts\Test123.ex5 on CHFJPY.rann_RannForex,M1 thread finished GF 0 12 : 57 : 32.685 127.0 . 0.1 prepare for shutdown Slava 2020.02.20 13:37 #597 fxsaber : 다른 캐릭터를 시도했습니다. tk. 항상 재생산되지는 않습니다. 최적화 중 에이전트 로그. 코어1. 코어2. 그리고 이 에이전트 중 하나에서 잘못된 결과를 얻었습니까? fxsaber 2020.02.20 14:10 #598 Slava : 그리고 이 에이전트 중 하나에서 잘못된 결과를 얻었습니까? 그 상황에 대한 기록이 없었기 때문입니다. 나는 로그 작성 을 금지했습니다. 따라서 터미널의 다른 복사본을 처음부터 시작하고 모든 로그가 기록되는 실험을 반복해야 했습니다. 위는 최적화 로그입니다. 거기에서 각 에이전트는 두 번의 패스를 계산한 후 중지 버튼을 눌렀습니다. OnTester 결과는 각 에이전트에 대해 미쳤습니다. 두 에이전트의 로그는 위에 있습니다. 스스로 재현할 수 있는 상황을 만들도록 노력하겠습니다. Slava 2020.02.20 14:16 #599 fxsaber : 그 상황에 대한 기록이 없었기 때문입니다. 나는 로그를 쓰는 것을 금지했다. 따라서 터미널의 다른 복사본을 처음부터 시작하고 모든 로그가 기록되는 실험을 반복해야 했습니다. 위는 최적화 로그입니다. 거기에서 각 에이전트는 두 번의 패스를 계산한 후 중지 버튼을 눌렀습니다. OnTester 결과는 각 에이전트에 대해 미쳤습니다. 두 에이전트의 로그는 위에 있습니다. 스스로 재현할 수 있는 상황을 만들도록 노력하겠습니다. 나는 또한 에이전트의 로그에 대해 spravsivaju. 두 에이전트 모두 잘못된 결과를 얻었습니까? 올바른 결과가 있는 에이전트 로그와 잘못된 결과가 있는 에이전트 로그를 확인해야 합니다. fxsaber 2020.02.20 14:36 #600 Slava : 나는 또한 에이전트의 로그에 대해 spravsivaju. 두 에이전트 모두 잘못된 결과를 얻었습니까? 올바른 결과가 있는 에이전트 로그와 잘못된 결과가 있는 에이전트 로그를 확인해야 합니다. 두 에이전트 모두 최적화 패스 결과 가 올바르지 않습니다. 클린터미널에서 거의 플레이 할 뻔 했네요... 잠시 후 포스팅 하겠습니다. 싱글의 의미를 보세요. 정확하고 하나가 아닌 모든 Optimizer 값과 매우 다릅니다. 저것들. Optimizer의 모든 라인에 문자 그대로 오류가 있습니다.

로그를 살펴보겠습니다. 직접 운영해보시면 좋을 것 같습니다.
완전히 현지화되었습니다. Core1의 단일 패스는 Core2의 단일 패스와 동일하지 않습니다. 그러므로 나는 그들 중 어느 것이 옳다고 말하지 않을 것입니다.
에이전트 로그에는 무엇이 있습니까? 거기에 역사의 동기화가 기록됩니다
그리고 이 에이전트 중 하나에서 잘못된 결과를 얻었습니까?
두 에이전트 모두 최적화 패스 결과 가 올바르지 않습니다. 클린터미널에서 거의 플레이 할 뻔 했네요... 잠시 후 포스팅 하겠습니다.
