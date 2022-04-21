MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 58 1...515253545556575859606162636465...84 새 코멘트 fxsaber 2020.02.18 13:45 #571 사용자 정의 기호에 대한 테스터가 올바르게 작동하지 않았습니다. 재생. 우리는 상징을 만듭니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2020.02.11 01:58 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01' ; void OnStart () { const string Name = " USDJPY_CUSTOM " ; // Имя кастомного символа const string SymbOrig = "USDJPY" ; // Имя оригинального символа MqlTick Ticks[]; const int Size = CopyTicksRange (SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL , ( long )inDateFrom * 1000 ); // Считали USDJPY-тики. if ((Size > 0 ) && CustomSymbolCreate (Name, NULL , SymbOrig) && SymbolSelect (Name, true )) // Создали символ на основе USDJPY. CustomTicksReplace (Name, 0 , LONG_MAX , Ticks); // Поместили в него историю USDJPY. } 테스터(pips가 아닌 일반 모드)에서 이 Expert Advisor를 실행합니다. #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { static long Ticket = - 1 ; if (Ticket == - 1 ) Ticket = OrderSend ( _Symbol , OP_BUY, 1 , Ask, 0 , 0 , 0 ); } 계정의 통화와 동일한 사전 설정된 통화. 거래의 이익을 본 후. 이익은 생각보다 100배 이상 많습니다. 이전 빌드에서는 그렇지 않았습니다. 검색 문자열 : Osibka 003. mql5 언어의 특징, 미묘함 오류, 버그, 질문 서비스. 이미 작업 중이신가요? fxsaber 2020.02.18 13:52 #572 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2020.01.28 14:07 처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다. 전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305. ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌. 상황이 반복되었습니다. 그 이유를 이해하는 방법을 상상하기 어렵습니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 오류, 버그, 질문 mql4 언어의 기능, 미묘함 Slava 2020.02.18 14:50 #573 fxsaber : 상황이 반복되었습니다. 그 이유를 이해하는 방법을 상상하기 어렵습니다. 최적화 결과 라인에는 매개변수 값이 포함됩니다. 단일 테스트 중 매개변수 값은 반드시 테스터의 로그에 표시됩니다. 최적화 결과 라인의 값과 테스터 로그의 값이 동일한가요? fxsaber 2020.02.18 15:57 #574 Slava : 최적화 결과 라인에는 매개변수 값이 포함됩니다. 단일 테스트 중 매개변수 값은 반드시 테스터의 로그에 표시됩니다. 최적화 결과 라인의 값과 테스터 로그의 값이 동일한가요? 성냥. 가장 먼저 확인한 사항입니다. 프레임을 통해 GA 패스의 상태를 끌어내려고 합니다. 그런 다음 싱글이 보여주는 것과 비교하십시오. 입력 매개변수의 문자열이 올바르게 구성되지 않았다는 의심이 있습니다. 저것들. 한 세트를 통과하고 실수로 다른 세트를 opt에 등록했습니다. ZY 역사의 짧은 기간 동안 그것은 재생산에 성공하지 못했습니다. fxsaber 2020.02.19 19:40 #575 통과하기 전에 데이터를 준비할 때 전략 테스터는 원본 기호와 사용자 지정 기호의 정확성을 다양한 방식으로 확인합니다(막대와 눈금의 일치). 우리는 사용자 정의 기호를 생성하며 단일 오류가 없습니다. 그런 다음 동일한 데이터 서버 데이터를 만듭니다. 그리고 테스터는 데이터가 하나의 큰 실수라고 말합니다. 사용자 정의 기호에서만 테스터를 실행하는 또 다른 이유입니다. Andrey Khatimlianskii 2020.02.19 20:36 #576 fxsaber : 그런 다음 동일한 데이터 서버 데이터를 만듭니다. 그리고 테스터는 데이터가 하나의 큰 실수라고 말합니다. 형식에 문제가 있는 것은 아닐까요? fxsaber 2020.02.19 22:25 #577 Andrey Khatimlianskii : 형식에 문제가 있는 것은 아닐까요? 이 순간을 확인했습니다. 틱 볼륨 , 스프레드 등을 포함한 전체 일치 Andrey Khatimlianskii 2020.02.19 22:54 #578 fxsaber : 이 순간을 확인했습니다. 틱 볼륨 , 스프레드 등을 포함한 전체 일치 아마도 보호. 아무것도 미끄러지지 않도록. fxsaber 2020.02.19 22:57 #579 Andrey Khatimlianskii : 아마도 보호. 아무것도 미끄러지지 않도록. 원래 기호의 데이터가 사용자 지정 기호와 완벽하게 일치하기 때문입니다. 그러나 사용자 정의는 오류 없이 통과하지만 원본은 그렇지 않습니다. 한 실제 서버에서 원래 기호의 동일한 틱 볼륨이 틱 기록 에 있는 것과 약간 다른 상황이 발생했습니다. 그리고 원래 기호에 테스터를 전혀 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 실제 틱 대신 생성된 틱이 발생할 수 있습니다. Sergey Chalyshev 2020.02.19 22:58 #580 fxsaber : 상황이 반복되었습니다. 그 이유를 이해하는 방법을 상상하기 어렵습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2020.01.28 14:07 처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다. 전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305. ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌. 슬라바 : 최적화 결과 라인에는 매개변수 값이 포함됩니다. 단일 테스트 중 매개변수 값은 반드시 테스터의 로그에 표시됩니다. 최적화 결과 라인의 값과 테스터 로그의 값이 동일한가요? 저도 비슷한 상황을 겪었는데, 알게 되었고, 이렇게 되었습니다. 최적화 결과 라인에서 매개변수가 정확하고 테스터 로그의 매개변수와 일치하며 완전히 다른 매개변수로 테스트를 위해 EA가 시작됩니다. 터미널을 재부팅하고 모든 캐시를 삭제했지만 최적화 매개 변수는 어쨌든 EA에 삽입되지 않았습니다. 바이러스 백신이나 방화벽이 무언가를 차단하고 있을 수 있습니다. 그런 다음 자체적으로 정리되고 정상적으로 작동하기 시작했습니다. 방화벽이 무언가를 차단하고 있는지 확인하십시오. 오류, 버그, 질문 사용자 정의 기호. 오류, mql5 언어의 특징, 미묘함 1...515253545556575859606162636465...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
사용자 정의 기호에 대한 테스터가 올바르게 작동하지 않았습니다. 재생.
우리는 상징을 만듭니다.
MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안
fxsaber , 2020.02.11 01:58
테스터(pips가 아닌 일반 모드)에서 이 Expert Advisor를 실행합니다.
계정의 통화와 동일한 사전 설정된 통화.
거래의 이익을 본 후.
이익은 생각보다 100배 이상 많습니다. 이전 빌드에서는 그렇지 않았습니다.검색 문자열 : Osibka 003.
fxsaber , 2020.01.28 14:07
처음으로 GA 결과가 단일 패스와 일치하지 않는 경우 Expert Advisor에서 상황이 발생했습니다. 모든 구절이 다릅니다.
전체 열거의 결과는 동일합니다. 빌드 2305.
ZY 각 패스의 유전학 입력 매개변수가 절대적으로 올바르게 작성되지 않은 것과 같은 느낌.
상황이 반복되었습니다. 그 이유를 이해하는 방법을 상상하기 어렵습니다.
최적화 결과 라인에는 매개변수 값이 포함됩니다.
단일 테스트 중 매개변수 값은 반드시 테스터의 로그에 표시됩니다.
최적화 결과 라인의 값과 테스터 로그의 값이 동일한가요?
성냥. 가장 먼저 확인한 사항입니다. 프레임을 통해 GA 패스의 상태를 끌어내려고 합니다. 그런 다음 싱글이 보여주는 것과 비교하십시오.
입력 매개변수의 문자열이 올바르게 구성되지 않았다는 의심이 있습니다. 저것들. 한 세트를 통과하고 실수로 다른 세트를 opt에 등록했습니다.
ZY 역사의 짧은 기간 동안 그것은 재생산에 성공하지 못했습니다.
통과하기 전에 데이터를 준비할 때 전략 테스터는 원본 기호와 사용자 지정 기호의 정확성을 다양한 방식으로 확인합니다(막대와 눈금의 일치).
우리는 사용자 정의 기호를 생성하며 단일 오류가 없습니다. 그런 다음 동일한 데이터 서버 데이터를 만듭니다. 그리고 테스터는 데이터가 하나의 큰 실수라고 말합니다.
사용자 정의 기호에서만 테스터를 실행하는 또 다른 이유입니다.
형식에 문제가 있는 것은 아닐까요?
이 순간을 확인했습니다. 틱 볼륨 , 스프레드 등을 포함한 전체 일치
아마도 보호. 아무것도 미끄러지지 않도록.
원래 기호의 데이터가 사용자 지정 기호와 완벽하게 일치하기 때문입니다. 그러나 사용자 정의는 오류 없이 통과하지만 원본은 그렇지 않습니다.
한 실제 서버에서 원래 기호의 동일한 틱 볼륨이 틱 기록 에 있는 것과 약간 다른 상황이 발생했습니다.
그리고 원래 기호에 테스터를 전혀 사용하지 않는 것이 좋습니다. 그렇지 않으면 실제 틱 대신 생성된 틱이 발생할 수 있습니다.
저도 비슷한 상황을 겪었는데, 알게 되었고, 이렇게 되었습니다.
최적화 결과 라인에서 매개변수가 정확하고 테스터 로그의 매개변수와 일치하며 완전히 다른 매개변수로 테스트를 위해 EA가 시작됩니다.
터미널을 재부팅하고 모든 캐시를 삭제했지만 최적화 매개 변수는 어쨌든 EA에 삽입되지 않았습니다. 바이러스 백신이나 방화벽이 무언가를 차단하고 있을 수 있습니다.
그런 다음 자체적으로 정리되고 정상적으로 작동하기 시작했습니다. 방화벽이 무언가를 차단하고 있는지 확인하십시오.