MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안

fxsaber 2020.02.13 02:25 #561 속도 제어 단축키는 Visualizer에서 작동하지 않습니다. 위협 획득. 분명히, 찾기 어려운 버그의 일종입니다. BORIS GOLICIN 2020.02.13 10:45 #562 동일한 입력 매개변수로 99-100%의 시뮬레이션 품질로 MT5의 다른 브로커와 실제 틱에 대한 고문을 테스트한 결과, 우주적 이익에서 손실에 이르기까지 완전히 다른 결과를 얻었습니다. 그 전에 그는 구체적으로 MT4를 떠났습니다. 그런 품질의 모델링을 달성하는 것이 더 어렵습니다. 귀찮게 해야 합니다. 그리고 결과는 무엇입니까? 고문은 실생활에서 어떻게 행동합니까? 누구든지 좋은 조언을 줄 수 있습니까? fxsaber 2020.02.13 11:51 #563 테스터+어드바이저는 매트입니다. 각 벡터에 숫자(이익)를 할당하는 함수(숫자 계열 - 따옴표). 따라서 (일반적으로) 다른 벡터 - 다른 이익. 그리고 이러한 이익은 어떤 규칙도 준수할 의무가 전혀 없습니다(예: 긍정적이어야 함). 다른 브로커는 다른 벡터(따옴표)입니다. 그것이 틱이든, 바이든 다른 무엇이든 여기에서는 중요하지 않습니다. 중요한 것은 벡터가 다르다는 것입니다. BORIS GOLICIN 2020.02.13 12:53 #564 제가 알기로는 이 상황에서 어드바이저 테스트 결과가 가장 좋은 브로커를 선택해서 작업하는 것이 필요합니다. 고맙습니다. fxsaber 2020.02.15 07:23 #565 ME에서는 이러한 디버그 설정을 분리하는 것이 논리적입니다. 예를 들어 터미널의 EURUSD와 테스터의 EURUSD_Custom에서 디버그해야 합니다. 이제 그렇게 설정하지 마십시오. 아마도 테스터가 이와 같은 것을 입력할 수 있는 설정 텍스트 필드를 만드는 것이 합리적일 것입니다. [Tester] Period =M1 Optimization= 0 Model= 0 FromDate= 2019.07 . 22 ToDate= 2019.07 . 24 ForwardMode= 0 Deposit= 10000 Currency=USD ProfitInPips= 0 Leverage= 100 ExecutionMode= 0 OptimizationCriterion= 6 Visual= 1 그러면 설정이 완전히 유연해집니다. GUI에 과부하가 걸리지 않습니다. fxsaber 2020.02.15 10:26 #566 하나의 에이전트만 포함됩니다. 한 번 만든 시각화 창은 닫히지 않습니다. 테스터에서 최적화가 선택되어 실행됩니다. 2020.02 . 15 11 : 23 : 01.818 Tester complete optimization started 2020.02 . 15 11 : 23 : 01.855 Core 1 agent still started in visual mode Visualizer를 닫아도 빨간색 중지 버튼이 계속 켜져 있습니다. 아무 일도 일어나지 않습니다. 손으로 중지를 눌러야 합니다. 그러면 문제가 됩니다. 2020.02 . 15 11 : 25 : 52.278 Tester optimization finished, total passes 0 2020.02 . 15 11 : 25 : 52.278 Statistics optimization done in 2 minutes 51 seconds 2020.02 . 15 11 : 25 : 52.279 Tester stopped by user 그리고 제로 패스가 있는 opt 파일도 생성합니다. 아마도 여기에서 행동을 수정해야합니다. fxsaber 2020.02.18 11:53 #567 오랫동안 나는 실제 진드기에 대한 테스터의 이상한 행동에 대한 이유를 찾고 있었습니다. 설립하다. const bool Init = EventSetTimer ( 1 ); void Func() { static datetime PrevTime = 0 ; const datetime time = TimeTradeServer (); if (time < PrevTime) DebugBreak (); // Срабатывает PrevTime = time; } void OnTick () { Func(); } void OnTimer () { Func(); } 서버 시간은 앞으로 실행된 다음 반환됩니다. 이것은 실제 거래 서버에서 발생하지만 사용자 정의 기호에 대한 재생을 만들었습니다. 우리는 시작합니다 sinput datetime inDateFrom = D'2020.01.01' ; void OnStart () { const string Name = " TEMP12345 " ; // Имя кастомного символа const string SymbOrig = "EURUSD" ; // Имя оригинального символа MqlTick Ticks[]; const int Size = CopyTicksRange (SymbOrig, Ticks, COPY_TICKS_ALL , ( long )inDateFrom * 1000 ); // Считали EURUSD-тики. if ((Size > 0 ) && CustomSymbolCreate (Name, NULL , SymbOrig) && SymbolSelect (Name, true )) // Создали символ на основе EURUSD. { CustomTicksReplace (Name, 0 , LONG_MAX , Ticks); // Поместили в него историю EURUSD. CustomRatesDelete (Name, D'2020.01.03 23:00' , D'2020.01.04 00:00' ); // Удалили несколько баров. } } 눈금 기록 이 있는 기호가 생성되지만 몇 개의 막대가 제거됩니다. 다음으로 이 모드에서 위의 디버그 어드바이저를 실행하십시오. [Tester] Symbol = TEMP12345 Period =M1 Optimization= 0 Model= 4 FromDate= 2020.01 . 01 ToDate= 2020.01 . 08 ForwardMode= 0 Deposit= 100000 Currency=USD ProfitInPips= 1 Leverage= 100 ExecutionMode= 0 OptimizationCriterion= 6 중지. 두 번째 원으로 시간이 흘렀음을 알 수 있습니다. fxsaber 2020.02.18 12:08 #568 이러한 Expert Advisor조차도 핍 모드에서 가상보다 2배 이상 느립니다. input int inFakeRange = 0 ; sinput int inOffset = 10000 ; #include <MT4Orders.mqh> // https://www.mql5.com/ru/code/16006 #define Ask SymbolInfoDouble ( _Symbol , SYMBOL_ASK ) void OnTick () { static long Ticket = - 1 ; if (Ticket == - 1 ) Ticket = OrderSend ( _Symbol , OP_BUYLIMIT, 1 , Ask - inOffset * _Point , 0 , 0 , 0 ); } 왜 이런 일이 발생합니까? 전체 EA는 첫 번째 눈금에 BuyLimit을 배치합니다. 그리고 더 이상 아무것도! fxsaber 2020.02.18 12:25 #569 엄청난! 2020.02 . 18 13 : 24 : 06.618 Core 1 pass 0 returned result 0 in 0 : 00 : 05.288 + history synchronization 0 : 00 : 03.098 fxsaber 2020.02.18 12:44 #570 눈금 크기를 1보다 작거나 같게 설정하는 것은 불가능합니다. 등록하고 다시 이동하면 값이 0이 됩니다. 1보다 큰 값의 경우 모든 것이 정상입니다. ME에서는 이러한 디버그 설정을 분리하는 것이 논리적입니다.
예를 들어 터미널의 EURUSD와 테스터의 EURUSD_Custom에서 디버그해야 합니다. 이제 그렇게 설정하지 마십시오.
아마도 테스터가 이와 같은 것을 입력할 수 있는 설정 텍스트 필드를 만드는 것이 합리적일 것입니다.
그러면 설정이 완전히 유연해집니다. GUI에 과부하가 걸리지 않습니다.
Visualizer를 닫아도 빨간색 중지 버튼이 계속 켜져 있습니다. 아무 일도 일어나지 않습니다. 손으로 중지를 눌러야 합니다. 그러면 문제가 됩니다.
그리고 제로 패스가 있는 opt 파일도 생성합니다.
fxsaber , 2020.02.11 01:58오랫동안 나는 실제 진드기에 대한 테스터의 이상한 행동에 대한 이유를 찾고 있었습니다. 설립하다.
서버 시간은 앞으로 실행된 다음 반환됩니다. 이것은 실제 거래 서버에서 발생하지만 사용자 정의 기호에 대한 재생을 만들었습니다.
우리는 시작합니다
눈금 기록 이 있는 기호가 생성되지만 몇 개의 막대가 제거됩니다. 다음으로 이 모드에서 위의 디버그 어드바이저를 실행하십시오.
중지.
두 번째 원으로 시간이 흘렀음을 알 수 있습니다.
이러한 Expert Advisor조차도 핍 모드에서 가상보다 2배 이상 느립니다.
왜 이런 일이 발생합니까? 전체 EA는 첫 번째 눈금에 BuyLimit을 배치합니다. 그리고 더 이상 아무것도!
눈금 크기를 1보다 작거나 같게 설정하는 것은 불가능합니다.
등록하고 다시 이동하면 값이 0이 됩니다. 1보다 큰 값의 경우 모든 것이 정상입니다.
