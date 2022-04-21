MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 5 123456789101112...84 새 코멘트 fxsaber 2019.09.16 17:09 #41 터미널에는 템플릿 작업을 위한 멋진 메뉴가 있습니다. 세트 작업을 위해 테스터에서 유사한 메뉴를 생성할 수 있습니까? 여기에 추가 오른쪽에 Recent_Sets가 표시되는 위치입니다. fxsaber 2019.09.16 17:12 #42 Seth를 다운로드했다면 어느 것을 보고 싶습니다. Aleksei Skrypnev 2019.09.16 22:04 #43 이전에 MT 5 테스터 개선에 대한 생각을 표현한 적이 있습니다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 플랫폼 베타 빌드 2055: Python과의 통합 및 전략 테스터의 대대적인 개선 아스크르 , 2019.05.17 06:34 테스터의 버그 및 단점에 대한 새로운 기능 및 수정 사항이 있습니까? 구체적으로. 1. 모스크바 거래소 주식에 대한 테스트 버그가 수정되었습니까? 진짜 진드기에 무슨 거짓 성배 때문에.? https://www.mql5.com/ru/forum/307943 2. 테스터는 해외 시장에 적합합니까? 같은 CME? 그의 일중 및 일일 (롤오버 마진) 마진으로? https://www.mql5.com/ru/forum/309332 삼. MT4 테스터에서는 언제든지 테스트를 중지하고 모든 트랜잭션과 총 테스트 결과를 볼 수 있지만 MT5에서는 흰색 시트 즉, 아무것도 아님. 때로는 원하는 결과가 즉시 표시될 때 이 테스트가 끝날 때까지 기다리는 것이 이치에 맞지 않습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219 4. 예를 들어 모니터링 서비스와 같이 테스트한 월별 결과를 보여주는 분석의 완성도가 매우 부족합니다. 예를 들어 1월 19% 2월 19% 3월 19%. 물론 이것이 주요 내용과는 거리가 멀지만 이상적으로는 하락을 보는 것이 좋을 것입니다. 그러나 여기에 이달의 수익성이 표시됩니다. 왜냐하면 매우 필요하기 때문입니다. 그래프가 매끄럽고 긴 테스트 기간 동안 하나의 수익성 그래프에서 수익성을 추정하는 것은 불가능합니다. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482 5. 사소하지만 테스터에서 거래가 아닌 포지션의 이력을 선택할 수 없다는 것이 매우 불편합니다. 포지션별로 테스터와 실제 계좌 간의 거래를 서로 비교하는 것이 훨씬 쉽고 빠릅니다. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482 6. 이익 및 손실 거래의 평균 크기 표시가 부족합니다. https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743 7. 그리고 일반적으로 같은 계정에 모니터링 기능을 조금 더 추가하자는 제안입니다. 8. 관련 클라우드 에이전트 수 제한/홍보. https://www.mql5.com/ru/forum/298902 Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов 2019.01.11www.mql5.com Приветствую. Как можно запустить оптимизацию, тест не на всё облако а например заказать для оптимизации только 5-10 и т.п. агентах... MetaTrader 5 거래 전략 20핍 시스템 지그재그 표시기 및 신경망 Andrey Khatimlianskii 2019.09.17 00:21 #44 fxsaber : 파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다. 검색하는 데 1분이 걸렸습니다. 공익사업 아이클 (Windows xp cacls용) icacls 명령의 구문은 다음과 같습니다. icacls 폴더\파일 /setowner 사용자 옵션 파일이나 폴더의 소유자를 변경하는 방법에 대한 몇 가지 구체적인 예를 살펴보겠습니다. icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner 관리자 /C /L /Q icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner 푸틴 /T /C /L /Q 이제 이러한 매개변수가 각 명령에 사용되는지 알아보겠습니다. /Q - 명령이 성공적으로 실행되었다는 메시지가 표시되지 않습니다. /L - 명령은 특정 개체가 아닌 기호 링크에서 직접 실행됩니다. /C - 파일 오류에도 불구하고 명령 실행이 계속됩니다. 그러나 오류 메시지는 계속 표시됩니다. /T - 명령은 지정된 디렉토리에 있는 모든 파일 및 디렉토리에 사용됩니다. 파일 또는 폴더에 대한 권한을 변경하는 방법은 다음과 같습니다. icacls folder_or_file /grant:r 사용자:권한 권한 목록은 다음과 같습니다. D - 제거; F - 전체 액세스 남 - 변경; RX - 읽고 실행합니다. R - 읽기; 여 - 기록. 다음 명령은 예입니다. icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:F icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:M icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:F icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:RX /T 자세한 내용을 보려면 icacls /?를 입력하십시오. 당신은 그녀의 명령의 전체 목록을 얻을 것입니다. Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows 2012.07.16safezone.cc на форумах довольно часто встает вопрос о том как получить доступ к какому либо объекту Windows. рассмотрим возможные варианты. внимание! обязательно создайте точку восстановления перед манипуляциями на доступом к ресурсам/файлам инструкция Для того чтобы создать точку восстановления необходимо открыть панель свойств системы - Панель... fxsaber 2019.09.17 00:26 #45 Andrey Khatimlianskii : 검색하는 데 1분이 걸렸습니다. 고맙습니다. 수동으로 권한을 변경했을 때 테스터가 한 번의 실행으로 느려지는 것을 기억했습니다. 우리는 실험해야 합니다. fxsaber 2019.09.17 07:30 #46 어드바이저 및 기호 목록이 있는 경우 테스터에서 그 요소가 지속적으로 사용됩니다. 그런 다음 기호가 Market Watch의 끝까지, 고문이 즐겨 찾기로 이동하면 매우 빠르게 조작 할 수 있습니다. 그런 다음 필요한 요소를 마우스로 테스터로 드래그하면 필요한 구성이 즉시 선택됩니다. 선택하기 위해 메뉴를 스크롤할 필요가 없습니다. fxsaber 2019.09.17 09:32 #47 사용자 정의 기호 에 대한 테스트 날짜 상한을 제거하십시오. Сергей Криушин 2019.09.17 15:24 #48 새 테스터는 일반적으로 아름답습니다. 모든 것이 너무 잘 정리되어 있고 어떻게든 새로운 방식으로 그립니다. 이제 모든 오래된 올빼미를 다시 만들어야 합니다. 그래서 이전 테스터를 시도하고 보니 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. .)) MetaQuotes 2019.09.17 17:05 #49 새 베타 2145에서는 차트 옆의 전체 창에서 테스트 보고서를 여는 새 명령을 사용할 수 있습니다. 결과의 3D 시각화 엔진도 변경되었습니다. 아래쪽 창에는 현재 이전 버전이 표시되고 별도의 창에는 새 버전이 표시됩니다. 도움말 메뉴를 통해 업데이트할 수 있습니다. fxsaber 2019.09.17 17:38 #50 MetaQuotes Software Corp. : 새 베타 2145에서는 차트 옆의 전체 창에서 테스트 보고서를 여는 새 명령을 사용할 수 있습니다. 열리는 창에 "업데이트 대기 중"이라고 씁니다. 옵트 파일에서 로드된 최적화입니다. 123456789101112...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
터미널에는 템플릿 작업을 위한 멋진 메뉴가 있습니다.
세트 작업을 위해 테스터에서 유사한 메뉴를 생성할 수 있습니까? 여기에 추가
오른쪽에 Recent_Sets가 표시되는 위치입니다.
이전에 MT 5 테스터 개선에 대한 생각을 표현한 적이 있습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
MetaTrader 5 플랫폼 베타 빌드 2055: Python과의 통합 및 전략 테스터의 대대적인 개선
아스크르 , 2019.05.17 06:34
테스터의 버그 및 단점에 대한 새로운 기능 및 수정 사항이 있습니까?
구체적으로.
1. 모스크바 거래소 주식에 대한 테스트 버그가 수정되었습니까? 진짜 진드기에 무슨 거짓 성배 때문에.?
https://www.mql5.com/ru/forum/307943
2. 테스터는 해외 시장에 적합합니까? 같은 CME? 그의 일중 및 일일 (롤오버 마진) 마진으로?
https://www.mql5.com/ru/forum/309332
삼.
MT4 테스터에서는 언제든지 테스트를 중지하고 모든 트랜잭션과 총 테스트 결과를 볼 수 있지만 MT5에서는 흰색 시트 즉, 아무것도 아님.
때로는 원하는 결과가 즉시 표시될 때 이 테스트가 끝날 때까지 기다리는 것이 이치에 맞지 않습니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219
4.
예를 들어 모니터링 서비스와 같이 테스트한 월별 결과를 보여주는 분석의 완성도가 매우 부족합니다.
예를 들어 1월 19%
2월 19%
3월 19%.
물론 이것이 주요 내용과는 거리가 멀지만 이상적으로는 하락을 보는 것이 좋을 것입니다.
그러나 여기에 이달의 수익성이 표시됩니다. 왜냐하면 매우 필요하기 때문입니다. 그래프가 매끄럽고 긴 테스트 기간 동안 하나의 수익성 그래프에서 수익성을 추정하는 것은 불가능합니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
5.
사소하지만 테스터에서 거래가 아닌 포지션의 이력을 선택할 수 없다는 것이 매우 불편합니다.
포지션별로 테스터와 실제 계좌 간의 거래를 서로 비교하는 것이 훨씬 쉽고 빠릅니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482
6.
이익 및 손실 거래의 평균 크기 표시가 부족합니다.
https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743
7. 그리고 일반적으로 같은 계정에 모니터링 기능을 조금 더 추가하자는 제안입니다.
8. 관련 클라우드 에이전트 수 제한/홍보.
https://www.mql5.com/ru/forum/298902
파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다.
검색하는 데 1분이 걸렸습니다.
icacls 명령의 구문은 다음과 같습니다.
icacls 폴더\파일 /setowner 사용자 옵션
파일이나 폴더의 소유자를 변경하는 방법에 대한 몇 가지 구체적인 예를 살펴보겠습니다.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner 관리자 /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner 푸틴 /T /C /L /Q
이제 이러한 매개변수가 각 명령에 사용되는지 알아보겠습니다.
/Q - 명령이 성공적으로 실행되었다는 메시지가 표시되지 않습니다.
/L - 명령은 특정 개체가 아닌 기호 링크에서 직접 실행됩니다.
/C - 파일 오류에도 불구하고 명령 실행이 계속됩니다. 그러나 오류 메시지는 계속 표시됩니다.
/T - 명령은 지정된 디렉토리에 있는 모든 파일 및 디렉토리에 사용됩니다.
파일 또는 폴더에 대한 권한을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.
icacls folder_or_file /grant:r 사용자:권한
권한 목록은 다음과 같습니다.
D - 제거;
F - 전체 액세스
남 - 변경;
RX - 읽고 실행합니다.
R - 읽기;
여 - 기록.
다음 명령은 예입니다.
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:M
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:F
icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:RX /T
자세한 내용을 보려면 icacls /?를 입력하십시오. 당신은 그녀의 명령의 전체 목록을 얻을 것입니다.
고맙습니다. 수동으로 권한을 변경했을 때 테스터가 한 번의 실행으로 느려지는 것을 기억했습니다. 우리는 실험해야 합니다.
어드바이저 및 기호 목록이 있는 경우 테스터에서 그 요소가 지속적으로 사용됩니다. 그런 다음 기호가 Market Watch의 끝까지, 고문이 즐겨 찾기로 이동하면 매우 빠르게 조작 할 수 있습니다.
그런 다음 필요한 요소를 마우스로 테스터로 드래그하면 필요한 구성이 즉시 선택됩니다. 선택하기 위해 메뉴를 스크롤할 필요가 없습니다.
새 테스터는 일반적으로 아름답습니다. 모든 것이 너무 잘 정리되어 있고 어떻게든 새로운 방식으로 그립니다. 이제 모든 오래된 올빼미를 다시 만들어야 합니다. 그래서 이전 테스터를 시도하고 보니 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. .))
새 베타 2145에서는 차트 옆의 전체 창에서 테스트 보고서를 여는 새 명령을 사용할 수 있습니다.
결과의 3D 시각화 엔진도 변경되었습니다. 아래쪽 창에는 현재 이전 버전이 표시되고 별도의 창에는 새 버전이 표시됩니다.
도움말 메뉴를 통해 업데이트할 수 있습니다.
열리는 창에 "업데이트 대기 중"이라고 씁니다. 옵트 파일에서 로드된 최적화입니다.
열리는 창에 "업데이트 대기 중"이라고 씁니다. 옵트 파일에서 로드된 최적화입니다.