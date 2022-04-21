MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 5

새 코멘트
 

터미널에는 템플릿 작업을 위한 멋진 메뉴가 있습니다.


세트 작업을 위해 테스터에서 유사한 메뉴를 생성할 수 있습니까? 여기에 추가


오른쪽에 Recent_Sets가 표시되는 위치입니다.

 
Seth를 다운로드했다면 어느 것을 보고 싶습니다.
 

이전에 MT 5 테스터 개선에 대한 생각을 표현한 적이 있습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

MetaTrader 5 플랫폼 베타 빌드 2055: Python과의 통합 및 전략 테스터의 대대적인 개선

아스크르 , 2019.05.17 06:34

테스터의 버그 및 단점에 대한 새로운 기능 및 수정 사항이 있습니까?

구체적으로.

1. 모스크바 거래소 주식에 대한 테스트 버그가 수정되었습니까? 진짜 진드기에 무슨 거짓 성배 때문에.?

https://www.mql5.com/ru/forum/307943

2. 테스터는 해외 시장에 적합합니까? 같은 CME? 그의 일중 및 일일 (롤오버 마진) 마진으로?

https://www.mql5.com/ru/forum/309332

삼.

MT4 테스터에서는 언제든지 테스트를 중지하고 모든 트랜잭션과 총 테스트 결과를 볼 수 있지만 MT5에서는 흰색 시트 즉, 아무것도 아님.

때로는 원하는 결과가 즉시 표시될 때 이 테스트가 끝날 때까지 기다리는 것이 이치에 맞지 않습니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_10910219

4.

예를 들어 모니터링 서비스와 같이 테스트한 월별 결과를 보여주는 분석의 완성도가 매우 부족합니다.

예를 들어 1월 19%

2월 19%

3월 19%.

물론 이것이 주요 내용과는 거리가 멀지만 이상적으로는 하락을 보는 것이 좋을 것입니다.

그러나 여기에 이달의 수익성이 표시됩니다. 왜냐하면 매우 필요하기 때문입니다. 그래프가 매끄럽고 긴 테스트 기간 동안 하나의 수익성 그래프에서 수익성을 추정하는 것은 불가능합니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

5.

사소하지만 테스터에서 거래가 아닌 포지션의 이력을 선택할 수 없다는 것이 매우 불편합니다.

포지션별로 테스터와 실제 계좌 간의 거래를 서로 비교하는 것이 훨씬 쉽고 빠릅니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page21#comment_11488482

6.

이익 및 손실 거래의 평균 크기 표시가 부족합니다.

https://www.mql5.com/ru/forum/189085/page22#comment_11573743

7. 그리고 일반적으로 같은 계정에 모니터링 기능을 조금 더 추가하자는 제안입니다.

8. 관련 클라우드 에이전트 수 제한/홍보.

https://www.mql5.com/ru/forum/298902


Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
Облачные вычисления ограничение кол-ва агентов
  • 2019.01.11
  • www.mql5.com
Приветствую. Как можно запустить оптимизацию, тест не на всё облако а например заказать для оптимизации только 5-10 и т.п. агентах...
 
fxsaber :

파일 속성 및 권한은 다른 영역에서 가져옵니다.

검색하는 데 1분이 걸렸습니다.

공익사업   아이클   (Windows xp cacls용)

icacls 명령의 구문은 다음과 같습니다.

icacls 폴더\파일 /setowner 사용자 옵션

파일이나 폴더의 소유자를 변경하는 방법에 대한 몇 가지 구체적인 예를 살펴보겠습니다.

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner 관리자 /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /setowner "NT SERVICE\TrustedInstaller" /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner Medvedev /T /C /L /Q

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /setowner 푸틴 /T /C /L /Q
이제 이러한 매개변수가 각 명령에 사용되는지 알아보겠습니다.

/Q - 명령이 성공적으로 실행되었다는 메시지가 표시되지 않습니다.
/L - 명령은 특정 개체가 아닌 기호 링크에서 직접 실행됩니다.

/C - 파일 오류에도 불구하고 명령 실행이 계속됩니다. 그러나 오류 메시지는 계속 표시됩니다.
/T - 명령은 지정된 디렉토리에 있는 모든 파일 및 디렉토리에 사용됩니다.

파일 또는 폴더에 대한 권한을 변경하는 방법은 다음과 같습니다.

icacls folder_or_file /grant:r 사용자:권한

권한 목록은 다음과 같습니다.

D - 제거;
F - 전체 액세스
남 - 변경;
RX - 읽고 실행합니다.
R - 읽기;
여 - 기록.
다음 명령은 예입니다.

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\UltraISO.exe" /grant:r 푸틴:M

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:F

icacls "C:\Program Files (x86)\UltraISO\" /grant:r 푸틴:RX /T


자세한 내용을 보려면 icacls /?를 입력하십시오. 당신은 그녀의 명령의 전체 목록을 얻을 것입니다.


Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
Статьи - Изменяем доступ к файлам, папкам, разделам реестра в Windows
  • 2012.07.16
  • safezone.cc
на форумах довольно часто встает вопрос о том как получить доступ к какому либо объекту Windows. рассмотрим возможные варианты. внимание! обязательно создайте точку восстановления перед манипуляциями на доступом к ресурсам/файлам инструкция Для того чтобы создать точку восстановления необходимо открыть панель свойств системы - Панель...
 
Andrey Khatimlianskii :

검색하는 데 1분이 걸렸습니다.

고맙습니다. 수동으로 권한을 변경했을 때 테스터가 한 번의 실행으로 느려지는 것을 기억했습니다. 우리는 실험해야 합니다.

 

어드바이저 및 기호 목록이 있는 경우 테스터에서 그 요소가 지속적으로 사용됩니다. 그런 다음 기호가 Market Watch의 끝까지, 고문이 즐겨 찾기로 이동하면 매우 빠르게 조작 할 수 있습니다.

그런 다음 필요한 요소를 마우스로 테스터로 드래그하면 필요한 구성이 즉시 선택됩니다. 선택하기 위해 메뉴를 스크롤할 필요가 없습니다.

 
사용자 정의 기호 에 대한 테스트 날짜 상한을 제거하십시오.
 

새 테스터는 일반적으로 아름답습니다. 모든 것이 너무 잘 정리되어 있고 어떻게든 새로운 방식으로 그립니다. 이제 모든 오래된 올빼미를 다시 만들어야 합니다. 그래서 이전 테스터를 시도하고 보니 나쁘지 않은 것으로 나타났습니다. .))


 

새 베타 2145에서는 차트 옆의 전체 창에서 테스트 보고서를 여는 새 명령을 사용할 수 있습니다.

결과의 3D 시각화 엔진도 변경되었습니다. 아래쪽 창에는 현재 이전 버전이 표시되고 별도의 창에는 새 버전이 표시됩니다.



도움말 메뉴를 통해 업데이트할 수 있습니다.

 
MetaQuotes Software Corp. :

새 베타 2145에서는 차트 옆의 전체 창에서 테스트 보고서를 여는 새 명령을 사용할 수 있습니다.

열리는 창에 "업데이트 대기 중"이라고 씁니다. 옵트 파일에서 로드된 최적화입니다.

123456789101112...84
새 코멘트