MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 9 12345678910111213141516...84 새 코멘트 Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:34 #81 Vladimir Karputov : 납품에서 표준 고문을 가져 와서 모든 것이 작동하는지 확인하십시오. 그러나 입력 매개변수가 sinput으로 선언되면 이러한 매개변수를 최적화할 수 없습니다. 표준 전문가 중에서 선택: 그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다. 내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다. 내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까? Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:45 #82 Mihail Matkovskij : 표준 전문가 중에서 선택: 그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다. 내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다. 내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까? 모두 알아냈습니다. 최적화할 매개변수의 반대쪽에 플래그를 설정해야 했지만 이전 에는 최적화 매개변수를 설정 하기 위해 이것이 필요하지 않았습니다. Vladimir Karputov 2019.09.26 13:47 #83 Mihail Matkovskij : 표준 전문가 중에서 선택: 그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다. 내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다. 내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까? 모든 것이 빌드와 관련되어 있지만 부주의합니다. 당신은 표준 고문을 택했고 그 매개변수가 변경 가능하다는 것을 알았습니다. "변수" 열의 확인란을 선택하기만 하면 됩니다. 추가됨: 답변을 작성하는 동안 이해해 주셨군요. Mihail Matkovskij 2019.09.26 13:48 #84 Vladimir Karputov : 모든 것이 빌드와 관련되어 있지만 부주의합니다. 당신은 표준 고문을 택했고 그 매개변수가 변경 가능하다는 것을 알았습니다. "변수" 열의 확인란을 선택하기만 하면 됩니다. 추가됨: 답변을 작성하는 동안 이해해 주셨군요. 네. 하지만 어쨌든 감사합니다! fxsaber 2019.09.29 11:50 #85 테스터를 계산할 때(빨간색 중지 버튼) 매개변수 탭의 마우스 휠이 작동하지 않습니다(많은 매개변수를 스크롤해야 함). Mihail Matkovskij 2019.10.02 08:48 #86 안녕하세요! 최적화 질문입니다. 터미널에 4명의 에이전트가 있습니다. 이전에는 최적화의 결과로 전체 시스템에 프리즈가 있을 수 있었습니다. 따라서 한 에이전트를 끈 다음 모든 것이 잘 작동했습니다. 새 버전의 터미널에서는 첫 번째 에이전트가 전혀 로드되지 않은 것을 확인했습니다. 따라서 네 번째 에이전트를 포함했습니다. 내가 얼마나 잘했는지, 4개의 작업 에이전트가 있는 프리즈를 예상할 가치가 있습니까, 아니면 내가 제안한 대로 첫 번째 에이전트가 최적화 동안 여전히 언로드된 상태로 남아 있습니까? Vladimir Karputov 2019.10.02 08:51 #87 Mihail Matkovskij : 안녕하세요! 최적화 질문입니다. 터미널에 4명의 에이전트가 있습니다. 이전에는 최적화의 결과로 전체 시스템에 프리즈가 있을 수 있었습니다. 따라서 한 에이전트를 끈 다음 모든 것이 잘 작동했습니다. 새 버전의 터미널에서는 첫 번째 에이전트가 전혀 로드되지 않은 것을 확인했습니다. 따라서 네 번째 에이전트를 포함했습니다. 내가 얼마나 잘했는지, 4개의 작업 에이전트가 있는 프리즈를 예상할 가치가 있습니까, 아니면 내가 제안한 대로 첫 번째 에이전트가 최적화 동안 여전히 언로드된 상태로 남아 있습니까? 첫 번째 에이전트에 열려 있는 Visual Tester 창이 있습니까? 그렇다면 Visual Tester 창을 닫으면 에이전트 #1이 무료가 됩니다. fxsaber 2019.10.02 09:02 #88 테스터는 테스트 간격의 마지막 몇 틱을 전달하지 않습니다. 조언자 #define TOSTR(A) " " + #A + " = " + ( string )Tick.A #define TOSTR2(A) " " + #A + " = " + :: DoubleToString (Tick.A, _Digits ) string TickToString( const MqlTick &Tick, const bool Flags = true ) { return (TOSTR(time) + "." + :: IntegerToString (Tick.time_msc % 1000 , 3 , '0' ) + TOSTR2(bid) + TOSTR2(ask)); } void OnDeinit ( const int ) { MqlTick Tick; if ( SymbolInfoTick ( _Symbol , Tick)) Print (TickToString(Tick)); // Распечатываем последний тик интервала тестирования. } 결과 EURGBP.rann_RannForex: history data begins from 2018.02 . 06 00 : 00 EURGBP.rann_RannForex: ticks data begins from 2018.02 . 06 00 : 00 agent process started on 127.0 . 0.1 : 3000 connecting to 127.0 . 0.1 : 3000 connected authorized (agent build 2162 ) EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): testing of Experts\Test5- 4 .ex5 from 2019.09 . 28 00 : 00 to 2019.10 . 01 00 : 00 common synchronization completed EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronized already [ 73 bytes] MetaTester 5 started on 127.0 . 0.1 : 3000 initialization finished login (build 2162 ) 4372 bytes of account info loaded 1482 bytes of tester parameters loaded 188 bytes of input parameters loaded 2813 bytes of symbols list loaded expert file added: Experts\Test5- 4 .ex5. 13105 bytes loaded 7703 Mb available, 96 blocks set for ticks generating calculate profit in pips, initial deposit 10000 , leverage 1 : 100 successfully initialized 14 Kb of total initialization data received Intel Core i7- 2700 K @ 3.50 GHz, 16301 MB EURGBP.rann_RannForex: symbol to be synchronized EURGBP.rann_RannForex: symbol synchronized, 3720 bytes of symbol info received EURGBP.rann_RannForex: load 57 bytes of history data to synchronize in 0 : 00 : 00.001 EURGBP.rann_RannForex: history synchronized from 2018.02 . 06 to 2019.10 . 01 EURGBP.rann_RannForex: ticks synchronization started EURGBP.rann_RannForex: load 64 bytes of tick data to synchronize in 0 : 00 : 00.000 EURGBP.rann_RannForex: history ticks synchronized from 2019.09 . 30 to 2019.10 . 01 EURGBP.rann_RannForex,M1: history cache allocated for 611815 bars and contains 608725 bars from 2018.02 . 06 02 : 00 to 2019.09 . 27 23 : 54 EURGBP.rann_RannForex,M1: history begins from 2018.02 . 06 02 : 00 EURGBP.rann_RannForex,M1 (MetaQuotes-Demo): generating based on real ticks EURGBP.rann_RannForex,M1: testing of Experts\Test5- 4 .ex5 from 2019.09 . 28 00 : 00 to 2019.10 . 01 00 : 00 started EURGBP.rann_RannForex : real ticks begin from 2019.09 . 30 00 : 00 : 00 final balance 10000.00 pips 2019.09 . 30 23 : 59 : 58 time = 2019.09 . 30 23 : 59 : 58.022 bid = 0.88612 ask = 0.88741 EURGBP.rann_RannForex,M1: 101751 ticks, 1424 bars generated. Test passed in 0 : 00 : 00.558 (including ticks preprocessing 0 : 00 : 00.031 ). 269 Mb memory used including 35 Mb of history data, 64 Mb of tick data log file "C:\Program Files\ICMarkets - MetaTrader 5\Tester\Agent-127.0.0.1-3000\logs\20191002.log" written connection closed 실제로 마지막에 있어야 하는 것. 버그는 임의의 간격으로 재현됩니다. MetaQuotes 2019.10.02 11:36 #89 입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다. //+------------------------------------------------------------------+ //| ProjectName | //| Copyright 2018, CompanyName | //| http://www.companyname.net | //+------------------------------------------------------------------+ input group "Strategy #1" input ENUM_TIMEFRAMES InpS1_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS1_Sym1 = "EURUSD" ; // first leg input string InpS1_Sym2 = "GBPUSD" ; // second leg input int InpS1_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS1_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS1_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS1_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS1_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS1_Magic = 100 ; // Magic Number input group "Strategy #2" input ENUM_TIMEFRAMES InpS2_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS2_Sym1 = "EURJPY" ; // first leg input string InpS2_Sym2 = "GBPJPY" ; // second leg input int InpS2_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS2_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS2_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS2_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS2_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS2_Magic = 200 ; // Magic Number input group "Strategy #3" input ENUM_TIMEFRAMES InpS3_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS3_Sym1 = "EURCHF" ; // first leg input string InpS3_Sym2 = "GBPCHF" ; // second leg input int InpS3_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS3_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS3_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS3_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS3_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS3_Magic = 300 ; // Magic Number input group "Strategy #4" input ENUM_TIMEFRAMES InpS4_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS4_Sym1 = "EURUSD" ; // first leg input string InpS4_Sym2 = "AUDUSD" ; // second leg input int InpS4_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS4_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS4_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS4_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS4_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS4_Magic = 400 ; // Magic Number input group "Strategy #5" input ENUM_TIMEFRAMES InpS5_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS5_Sym1 = "USDCAD" ; // first leg input string InpS5_Sym2 = "USDCHF" ; // second leg input int InpS5_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS5_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS5_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS5_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS5_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS5_Magic = 500 ; // Magic Number input group "Strategy #6" input ENUM_TIMEFRAMES InpS6_TF = PERIOD_M30 ; // timeframe input string InpS6_Sym1 = "USDCHF" ; // first leg input string InpS6_Sym2 = "USDJPY" ; // second leg input int InpS6_Period= 20 ; // period of sigma calculation input double InpS6_Sigma = 3.0 ; // sigma level for trade input int InpS6_Bars = 100 ; // bars for correlation input double InpS6_Level = 0.7 ; // correlation level for trade input double InpS6_Lot = 0.1 ; // trade lot sinput long InpS6_Magic = 600 ; // Magic Number //+------------------------------------------------------------------+ //| Expert initialization function | //+------------------------------------------------------------------+ int OnInit () { return ( INIT_SUCCEEDED ); } //+------------------------------------------------------------------+ //| | //+------------------------------------------------------------------+ void OnTick () { } //+------------------------------------------------------------------+ 그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다. fxsaber 2019.10.02 11:52 #90 MetaQuotes Software Corp. : 입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다. 그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다. 고맙습니다. "모든 그룹 축소/확장"으로 설정합니다. 12345678910111213141516...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
납품에서 표준 고문을 가져 와서 모든 것이 작동하는지 확인하십시오. 그러나 입력 매개변수가 sinput으로 선언되면 이러한 매개변수를 최적화할 수 없습니다.
표준 전문가 중에서 선택:
그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다.
내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다.
내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까?
표준 전문가 중에서 선택:
그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다.
내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다.
내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까?
모두 알아냈습니다. 최적화할 매개변수의 반대쪽에 플래그를 설정해야 했지만 이전 에는 최적화 매개변수를 설정 하기 위해 이것이 필요하지 않았습니다.
표준 전문가 중에서 선택:
그러나 모든 것이 동일하게 유지됩니다.
내 자신의 sinput에서는 최적화할 의미가 없기 때문에 매직 매개변수만 만들었습니다.
내 빌드는 2155입니다. 빌드에 문제가 있습니까?
모든 것이 빌드와 관련되어 있지만 부주의합니다. 당신은 표준 고문을 택했고 그 매개변수가 변경 가능하다는 것을 알았습니다. "변수" 열의 확인란을 선택하기만 하면 됩니다.
추가됨: 답변을 작성하는 동안 이해해 주셨군요.
모든 것이 빌드와 관련되어 있지만 부주의합니다. 당신은 표준 고문을 택했고 그 매개변수가 변경 가능하다는 것을 알았습니다. "변수" 열의 확인란을 선택하기만 하면 됩니다.
추가됨: 답변을 작성하는 동안 이해해 주셨군요.
네. 하지만 어쨌든 감사합니다!
안녕하세요! 최적화 질문입니다. 터미널에 4명의 에이전트가 있습니다. 이전에는 최적화의 결과로 전체 시스템에 프리즈가 있을 수 있었습니다. 따라서 한 에이전트를 끈 다음 모든 것이 잘 작동했습니다. 새 버전의 터미널에서는 첫 번째 에이전트가 전혀 로드되지 않은 것을 확인했습니다. 따라서 네 번째 에이전트를 포함했습니다. 내가 얼마나 잘했는지, 4개의 작업 에이전트가 있는 프리즈를 예상할 가치가 있습니까, 아니면 내가 제안한 대로 첫 번째 에이전트가 최적화 동안 여전히 언로드된 상태로 남아 있습니까?
첫 번째 에이전트에 열려 있는 Visual Tester 창이 있습니까? 그렇다면 Visual Tester 창을 닫으면 에이전트 #1이 무료가 됩니다.
테스터는 테스트 간격의 마지막 몇 틱을 전달하지 않습니다.
조언자
결과
실제로 마지막에 있어야 하는 것.
버그는 임의의 간격으로 재현됩니다.
입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다.
그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다.
입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다.
그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다.
고맙습니다. "모든 그룹 축소/확장"으로 설정합니다.