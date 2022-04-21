MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 11 1...456789101112131415161718...84 새 코멘트 fxsaber 2019.10.07 01:48 #101 종종 그러한 상황에 빠지기 시작했습니다. 내가 싱글을 실행하려고 할 때 나는 저널에 tester agent start error 에이전트를 수동으로 켜야 합니다. Maksim Emeliashin 2019.10.07 04:51 #102 fxsaber : 종종 그러한 상황에 빠지기 시작했습니다. 내가 싱글을 실행하려고 할 때 나는 저널에 에이전트를 수동으로 켜야 합니다. 마찬가지로 모든 코어가 전략 테스터 에 포함되지 않은 경우 거의 매번 오류가 발생합니다. Andrey Pogoreltsev 2019.10.07 07:13 #103 새 버전 2170에서는 무엇이 개선되었는지 모르겠지만 유전자 최적화 과정에서 훨씬 느려지고 16GB 메모리가 모두 막혔습니다. 모든 것이 무너졌을 가능성이 있습니다. 2093년으로 롤백됨 - 더 많은 디스크 공간을 차지하지만 메모리가 적고 더 빠르게 작동합니다. 그래서 내 생각에, 더 많은 메모리를 구입하거나 이전 버전에 앉아?) Slava 2019.10.07 07:22 #104 Andrey Pogoreltsev : 새 버전 2170에서는 무엇이 개선되었는지 모르겠지만 유전자 최적화 중에 훨씬 느려지고 16GB 메모리가 모두 막혔습니다. 모든 것이 무너졌을 가능성이 있습니다. 2093년으로 롤백됨 - 더 많은 디스크 공간을 차지하지만 메모리가 적고 더 빠르게 작동합니다. 구체적인 수치를 알려주실 수 있나요? 로그의 예와 함께. 속도 저하 및 메모리 소비를 어떻게 평가했습니까? Slava 2019.10.07 09:29 #105 fxsaber : 종종 그러한 상황에 빠지기 시작했습니다. 내가 싱글을 실행하려고 할 때 나는 저널에 에이전트를 수동으로 켜야 합니다. 이 에이전트가 비활성화된 이유는 무엇입니까? bambrism 2019.10.07 10:08 #106 새 빌드는 유전자 최적화 동안 104개의 패스를 만들고 중지합니다(나는 중지를 누르지 않고 자체적으로 작동함). 저만 이 문제가 있습니까? Slava 2019.10.07 10:15 #107 bambrism : 새 빌드는 유전자 최적화 동안 104개의 패스를 만들고 중지합니다(나는 중지를 누르지 않고 자체적으로 작동함). 저만 이 문제가 있습니까? 테스터 로그를 보여주세요 bambrism 2019.10.07 14:12 #108 이미 알아냈습니다. 문제는 터미널을 닫았다가 열 때 매개변수에서 text 매개변수의 사용자 값 일부가 사라졌다는 것입니다. 이전 버전에서는 이러한 축소가 없었지만 중요하지 않습니다. fxsaber 2019.10.07 17:19 #109 Slava : 이 에이전트가 비활성화된 이유는 무엇입니까? 테스터와 작업하는 동안 이것은 내 직접 참여 없이 발생합니다. fxsaber 2019.10.09 16:44 #110 "모든 기록"을 선택할 때 테스터에서 오류가 발생했습니다. 사용자 지정 기호 의 히스토리(< 현재 날짜)의 마지막 날은 테스트 간격에 속하지 않습니다. 전체 기록을 수동으로 설정하면 하루 동안 한 번의 실행으로 "모든 기록" 모드보다 더 많은 기록이 있는 것으로 나타났습니다. 1...456789101112131415161718...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
새 버전 2170에서는 무엇이 개선되었는지 모르겠지만 유전자 최적화 과정에서 훨씬 느려지고 16GB 메모리가 모두 막혔습니다. 모든 것이 무너졌을 가능성이 있습니다. 2093년으로 롤백됨 - 더 많은 디스크 공간을 차지하지만 메모리가 적고 더 빠르게 작동합니다.
그래서 내 생각에, 더 많은 메모리를 구입하거나 이전 버전에 앉아?)
구체적인 수치를 알려주실 수 있나요? 로그의 예와 함께.
속도 저하 및 메모리 소비를 어떻게 평가했습니까?
이 에이전트가 비활성화된 이유는 무엇입니까?
새 빌드는 유전자 최적화 동안 104개의 패스를 만들고 중지합니다(나는 중지를 누르지 않고 자체적으로 작동함). 저만 이 문제가 있습니까?
테스터와 작업하는 동안 이것은 내 직접 참여 없이 발생합니다.
"모든 기록"을 선택할 때 테스터에서 오류가 발생했습니다. 사용자 지정 기호 의 히스토리(< 현재 날짜)의 마지막 날은 테스트 간격에 속하지 않습니다.
전체 기록을 수동으로 설정하면 하루 동안 한 번의 실행으로 "모든 기록" 모드보다 더 많은 기록이 있는 것으로 나타났습니다.