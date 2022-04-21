MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 11

종종 그러한 상황에 빠지기 시작했습니다.


내가 싱글을 실행하려고 할 때 나는 저널에 

tester agent start error


에이전트를 수동으로 켜야 합니다.

 
fxsaber :

마찬가지로 모든 코어가 전략 테스터 에 포함되지 않은 경우 거의 매번 오류가 발생합니다.
 

새 버전 2170에서는 무엇이 개선되었는지 모르겠지만 유전자 최적화 과정에서 훨씬 느려지고 16GB 메모리가 모두 막혔습니다. 모든 것이 무너졌을 가능성이 있습니다. 2093년으로 롤백됨 - 더 많은 디스크 공간을 차지하지만 메모리가 적고 더 빠르게 작동합니다.

그래서 내 생각에, 더 많은 메모리를 구입하거나 이전 버전에 앉아?)

 
Andrey Pogoreltsev :

구체적인 수치를 알려주실 수 있나요? 로그의 예와 함께.

속도 저하 및 메모리 소비를 어떻게 평가했습니까?

 
fxsaber :

이 에이전트가 비활성화된 이유는 무엇입니까?

 

새 빌드는 유전자 최적화 동안 104개의 패스를 만들고 중지합니다(나는 중지를 누르지 않고 자체적으로 작동함). 저만 이 문제가 있습니까?


 
bambrism :

테스터 로그를 보여주세요
 
이미 알아냈습니다. 문제는 터미널을 닫았다가 열 때 매개변수에서 text 매개변수의 사용자 값 일부가 사라졌다는 것입니다. 이전 버전에서는 이러한 축소가 없었지만 중요하지 않습니다.
 
Slava :

이 에이전트가 비활성화된 이유는 무엇입니까?

테스터와 작업하는 동안 이것은 내 직접 참여 없이 발생합니다.

 

"모든 기록"을 선택할 때 테스터에서 오류가 발생했습니다. 사용자 지정 기호 의 히스토리(< 현재 날짜)의 마지막 날은 테스트 간격에 속하지 않습니다.

전체 기록을 수동으로 설정하면 하루 동안 한 번의 실행으로 "모든 기록" 모드보다 더 많은 기록이 있는 것으로 나타났습니다.

