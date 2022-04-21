MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 2 123456789...84 새 코멘트 Good Beer 2019.09.06 22:21 #11 그리고 한 가지 더: 시각화 모드가 있기 때문에 차트에 표시기(가장 중요한 것은 맞춤 표시기)를 표시하고, 마크업 도구를 사용하고, 템플릿을 적용하는 기능을 제공하지 않으시겠습니까? MT-4 이후 시각화 차트는 나에게 큰 실망을 안겨주었습니다. MT-4에서와 같이 보류 중인 주문을 표시해야 합니다. 트롤링할 때 발이 흔적으로 남도록 합니다. 주문 레이블이 더 두꺼워 4K 모니터에서 볼 수 없습니다(4k는 터미널 설정 에서 고려됨). Alain Verleyen 2019.09.13 02:30 #12 권하다. 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2085의 새 버전: Python과의 통합 및 전략 테스터의 대대적인 개선 Alain Verleyen , 2019.09.12 17:09 전략 테스터 , 비주얼 모드. GUI 고문(패널)이 있습니다. "이동"을 클릭하면 다이어그램의 개체가 계속 그려지고/업데이트되어 처리 속도가 느려지고 "이동"이 거의 무용지물이 됩니다. 가능한 경우 MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_SKIPMODE) 함수를 추가하십시오. 또는 "이동"을 사용할 때 GUI 업데이트를 자동으로 비활성화합니다. 검토해 주셔서 감사합니다. 오류, 버그, 질문 MetaTrader 5 거래 전략 사용자 정의 기호. 오류, Slava 2019.09.13 06:14 #13 Slava : 고맙습니다. 알아봅시다. 이해했다. 데이터 주셔서 감사합니다. fxsaber 2019.09.13 08:03 #14 Tester TP의 on exchange 기호가 최종 가격으로 수락되고 입찰/매도 시 실행되는 것이 맞습니까? 이 상황에서 TP는 거의 항상 음의 미끄러짐을 가지고 있습니다. fxsaber 2019.09.13 13:10 #15 제목에 "감사합니다"라는 단어가 없습니다. 심볼 속성의 변경에 대한 테스터의 올바른 반응에 감사드립니다. 이제 예를 들어 실행 유형을 변경할 수 있습니다. 그리고 테스터는 터미널을 다시 시작하지 않고 즉시 그것을 선택합니다. fxsaber 2019.09.13 14:05 #16 fxsaber : Tester TP의 on exchange 기호가 최종 가격으로 수락되고 입찰/매도 시 실행되는 것이 맞습니까? 이 상황에서 TP는 거의 항상 음의 미끄러짐을 가지고 있습니다. 속지 않기 위해 이 OnInit을 작성했습니다. #define TOSTRING(A) #A + " = " + ( string )(A) #define TOSTRING2(A) #A + " = " + EnumToString (A) int OnInit () { const bool Res1 = SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ); const bool Res2 = ( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_MODE ) == SYMBOL_TRADE_EXECUTION_EXCHANGE ) && ( AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ) != ACCOUNT_MARGIN_MODE_RETAIL_HEDGING ); if (Res1 || Res2) { if (Res1) Print (TOSTRING( SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_STOPS_LEVEL ))); if (Res2) Print (TOSTRING2(( ENUM_SYMBOL_TRADE_MODE ) SymbolInfoInteger ( _Symbol , SYMBOL_TRADE_MODE )) + "\n" + TOSTRING2(( ENUM_ACCOUNT_MARGIN_MODE ) AccountInfoInteger ( ACCOUNT_MARGIN_MODE ))); } return (Res1 || Res2 || OnInit2()); } TP가 네거티브 슬립을 제공할 때 단일 패스가 시작되는 것을 허용하지 않습니다. fxsaber 2019.09.13 14:09 #17 화면에서 선택한 조각은 하루에 해당합니다. 더 정확하게는 몇 분입니다. 아마도 거래뿐만 아니라 (선택에 따라) 시간에 대해 가로 좌표를 수정할 가치가 있습니까? fxsaber 2019.09.13 14:26 #18 디스크 공간이 부족하면 Tester는 로그에 아무 것도 보고하지 않습니다. 테스터에 RAM 드라이브를 사용합니다. 이것은 표준 버전보다 훨씬 빠릅니다. 싱글 패스를 많이 하면 로그가 쓰레기로 막힙니다. 포럼에 가끔 쓰레기 소리를 내놓지 말아 달라는 요청이 있습니다. 이제 "시작하기 전에 로그 지우기" 상자를 선택하십시오. fxsaber 2019.09.13 19:47 #19 핍 모드에서 자금의 최대 인출액이 잘못 계산됩니다. 스크린샷은 MaxDDEquity < MaxDDBalance를 보여줍니다. 기호에 계정 통화와 동일한 모든 통화가 있는 일반 모드에서 실행을 시작하는 경우 모든 표시기는 pip 모드와 일치하지만 MaxDDEquity는 올바른 값을 표시합니다. fxsaber 2019.09.15 08:06 #20 핍 모드에서는 " 돈이 충분하지 않음 "이 발생할 수 있습니다. 그러면 안됩니다. "By pips"는 마이너스 잔액으로도 거래할 수 있음을 나타냅니다. 123456789...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
그리고 한 가지 더: 시각화 모드가 있기 때문에 차트에 표시기(가장 중요한 것은 맞춤 표시기)를 표시하고, 마크업 도구를 사용하고, 템플릿을 적용하는 기능을 제공하지 않으시겠습니까?
MT-4 이후 시각화 차트는 나에게 큰 실망을 안겨주었습니다. MT-4에서와 같이 보류 중인 주문을 표시해야 합니다. 트롤링할 때 발이 흔적으로 남도록 합니다. 주문 레이블이 더 두꺼워 4K 모니터에서 볼 수 없습니다(4k는 터미널 설정 에서 고려됨).
MetaTrader 5 플랫폼 빌드 2085의 새 버전: Python과의 통합 및 전략 테스터의 대대적인 개선
Alain Verleyen , 2019.09.12 17:09
전략 테스터 , 비주얼 모드. GUI 고문(패널)이 있습니다. "이동"을 클릭하면 다이어그램의 개체가 계속 그려지고/업데이트되어 처리 속도가 느려지고 "이동"이 거의 무용지물이 됩니다.
가능한 경우 MQLInfoInteger(MQL_VISUAL_SKIPMODE) 함수를 추가하십시오.
또는 "이동"을 사용할 때 GUI 업데이트를 자동으로 비활성화합니다.
Tester TP의 on exchange 기호가 최종 가격으로 수락되고 입찰/매도 시 실행되는 것이 맞습니까?이 상황에서 TP는 거의 항상 음의 미끄러짐을 가지고 있습니다.
제목에 "감사합니다"라는 단어가 없습니다. 심볼 속성의 변경에 대한 테스터의 올바른 반응에 감사드립니다.
이제 예를 들어 실행 유형을 변경할 수 있습니다. 그리고 테스터는 터미널을 다시 시작하지 않고 즉시 그것을 선택합니다.
속지 않기 위해 이 OnInit을 작성했습니다.
TP가 네거티브 슬립을 제공할 때 단일 패스가 시작되는 것을 허용하지 않습니다.
화면에서 선택한 조각은 하루에 해당합니다. 더 정확하게는 몇 분입니다.
아마도 거래뿐만 아니라 (선택에 따라) 시간에 대해 가로 좌표를 수정할 가치가 있습니까?
디스크 공간이 부족하면 Tester는 로그에 아무 것도 보고하지 않습니다.
테스터에 RAM 드라이브를 사용합니다. 이것은 표준 버전보다 훨씬 빠릅니다. 싱글 패스를 많이 하면 로그가 쓰레기로 막힙니다. 포럼에 가끔 쓰레기 소리를 내놓지 말아 달라는 요청이 있습니다.
이제 "시작하기 전에 로그 지우기" 상자를 선택하십시오.
핍 모드에서 자금의 최대 인출액이 잘못 계산됩니다.
스크린샷은 MaxDDEquity < MaxDDBalance를 보여줍니다.
기호에 계정 통화와 동일한 모든 통화가 있는 일반 모드에서 실행을 시작하는 경우
모든 표시기는 pip 모드와 일치하지만 MaxDDEquity는 올바른 값을 표시합니다.