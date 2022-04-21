MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 10 1...34567891011121314151617...84 새 코멘트 Slava 2019.10.02 13:52 #91 MetaQuotes Software Corp. : 입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다. 그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다. 테스트 에이전트 및 가상 호스팅 클라이언트 터미널이 최신 버전으로 업데이트될 때까지 매개변수 그룹이 있는 전문가는 작업할 수 없음을 명심하십시오. fxsaber 2019.10.02 14:05 #92 Slava : 테스트 에이전트 및 가상 호스팅 클라이언트 터미널이 최신 버전으로 업데이트될 때까지 매개변수 그룹이 있는 전문가는 작업할 수 없음을 명심하십시오. 그룹이 비호환성을 우회하기 위해 MT4 또는 매크로를 사용합니까? fxsaber 2019.10.02 15:55 #93 분명히 Tester에서 사용자 정의를 사용하는 사람은 거의 없습니다. 그들은 아직 선택되지 않았습니다. 이렇게 저장됨 거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼 MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 fxsaber , 2019.09.17 07:30 어드바이저 및 기호 목록이 있는 경우 테스터에서 그 요소가 지속적으로 사용됩니다. 그런 다음 기호가 Market Watch의 끝까지, 고문이 즐겨 찾기로 이동하면 매우 빠르게 조작 할 수 있습니다. 그런 다음 필요한 요소를 마우스로 테스터로 드래그하면 필요한 구성이 즉시 선택됩니다. 선택하기 위해 메뉴를 스크롤할 필요가 없습니다. 해결되면 이 방법을 사용하게 될 것 같습니다. 기호 트리에서 기호를 찾는 것보다 마우스로 테스터 창에 기호를 놓는 것이 훨씬 편리합니다. mql5 언어의 특징, 미묘함 서비스. 이미 작업 중이신가요? 오류, 버그, 질문 fxsaber 2019.10.02 16:12 #94 나는 클라우드를 사용하지 않지만 로그에는 Tester imported DLL "kernel32.dll" not allowed in Cloud Network Tester imported DLL "shell32.dll" not allowed in Cloud Network Mihail Matkovskij 2019.10.02 16:49 #95 Vladimir Karputov : 첫 번째 에이전트에 열려 있는 Visual Tester 창이 있습니까? 그렇다면 Visual Tester 창을 닫으면 에이전트 #1이 무료가 됩니다. 고맙습니다! 이제 첫 번째 에이전트는 비주얼 테스터를 제외하고는 아무 것도 로드하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다. Mihail Matkovskij 2019.10.02 18:19 #96 MetaQuotes Software Corp. : 입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다. 그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다. 아주 멋진 기회입니다. 개발자의 재량에 따라 한 가지 아이디어를 제안하고 싶습니다. 입력 매개변수의 일부 그룹이 Expert Advisor/indicator의 작동에 참여하지 않는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 옵션이 있습니다. input bool autoChangeTimeftames = true ; input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6; input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1; input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12; autoChangeTimeftames 매개변수를 true로 설정할 때 mainTimeframe 매개변수를 활성화 (입력에 사용할 수 있도록 설정)하고 tf1, tf2 및 tf3을 비활성화해야 합니다. 거래자가 autoChangeTimeftames를 false로 설정한 경우 반대로 수행합니다(시간 프레임의 수동 선택만 구현). 내 마음에 어떻게 보일 수 있습니다. input bool autoChangeTimeftames = true ; input E_MainTimeftame mainTimeframe = mtH1; // Устанавливается только основной таймфрейм, все остальные подбираются автоматически input ENUM_TIMEFRAMES tf3 = PERIOD_H6; input ENUM_TIMEFRAMES tf2 = PERIOD_H1; input ENUM_TIMEFRAMES tf1 = PERIOD_M12; #change_input if (autoChangeTimeftames) { #input_enable mainTimeframe #input_disable tf3 tf2 tf1 } else { #input_disable mainTimeframe #input_enable tf3 tf2 tf1 } #end_change_input 따라서 프로그램 초기화 단계에서 입력 매개변수를 활성화/비활성화하는 프로그램 제어 가능성을 실현할 수 있습니다. Igor Makanu 2019.10.03 00:50 #97 MetaQuotes Software Corp. : 입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다. 그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다. 공상! 지난 달에 확인란을 사용하여 한 번의 클릭으로 테스터에서 최적화를 위한 매개변수 그룹을 선택할 수 있는 기회를 요청했습니다. 아주 편안하게! 시원한! 추신 : 테스터의 최적화 탭에서 불필요한 필드를 제거하십시오. .... 테스터의 도움에 부담을줍니다. 첫 번째 실행 중에는 어드바이저의 일반적인 특성 만 관심이 있고 나머지 16 자동으로 추가되는 조각 .... 음, 전혀 필요하지 않으며 마우스 오른쪽 버튼 컨텍스트 메뉴를 통해 하나의 항목을 제거하기 위해 클릭할 때마다 .... 매우 불편하고 길다((( 여기에 입력 그룹이 있는 버그가 작성되었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729 Mihail Matkovskij 2019.10.03 13:36 #98 최적화를 위해 두 개의 매개변수만 선택했음에도 불구하고 테스터가 멈춥니다. 이유는 무엇입니까? Georgiy Merts 2019.10.03 13:53 #99 Igor Makanu : 추신 : 테스터의 최적화 탭에서 불필요한 필드를 제거하십시오. .... 테스터의 도움에 부담을줍니다. 첫 번째 실행 중에는 어드바이저의 일반적인 특성 만 관심이 있고 나머지 16 자동으로 추가되는 조각 .... 음, 전혀 필요하지 않으며 마우스 오른쪽 버튼 컨텍스트 메뉴를 통해 하나의 항목을 제거하기 위해 클릭할 때마다 .... 매우 불편하고 길다((( 나는 정의를 통해 그것을한다. INPUT_PUBLIC, INPUT_PROTECTED, INPUT_PRIVATE - "일반" 입력 또는 상수로 정의합니다. 그런 다음 EA 파일에서 SHOW_PROTECTED(또는 ...PRIVATE) 정의를 정의하고 EA를 다시 컴파일합니다. 필요한 입력이 테스터에 나타납니다. fxsaber 2019.10.06 17:03 #100 이제 최적화 차트 의 창은 이름에 따라 서로 다르지 않습니다. 예를 들어 MultiTester를 통해 많은 기호에 대한 최적화 작업을 실행하고 아무 의미가 없는 그런 그림을 얻습니다. 다른 기호 이름을 추가할 수 있습니까? 이러한 창이 MQL을 통해 완전히 보이지 않는 것이 유감입니다. 그렇지 않으면 ChartScreenShot을 통해 저장하고 프로그래밍 방식으로 닫는 것이 편리합니다. 1...34567891011121314151617...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
입력 그룹을 통해 매개변수를 그룹화하는 새로운 옵션이 있습니다.
그룹은 작업하기 더 편리하고 접을 수 있습니다.
테스트 에이전트 및 가상 호스팅 클라이언트 터미널이 최신 버전으로 업데이트될 때까지 매개변수 그룹이 있는 전문가는 작업할 수 없음을 명심하십시오.
그룹이 비호환성을 우회하기 위해 MT4 또는 매크로를 사용합니까?
MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안
fxsaber , 2019.09.17 07:30
어드바이저 및 기호 목록이 있는 경우 테스터에서 그 요소가 지속적으로 사용됩니다. 그런 다음 기호가 Market Watch의 끝까지, 고문이 즐겨 찾기로 이동하면 매우 빠르게 조작 할 수 있습니다.
그런 다음 필요한 요소를 마우스로 테스터로 드래그하면 필요한 구성이 즉시 선택됩니다. 선택하기 위해 메뉴를 스크롤할 필요가 없습니다.
해결되면 이 방법을 사용하게 될 것 같습니다. 기호 트리에서 기호를 찾는 것보다 마우스로 테스터 창에 기호를 놓는 것이 훨씬 편리합니다.
첫 번째 에이전트에 열려 있는 Visual Tester 창이 있습니까? 그렇다면 Visual Tester 창을 닫으면 에이전트 #1이 무료가 됩니다.
고맙습니다! 이제 첫 번째 에이전트는 비주얼 테스터를 제외하고는 아무 것도 로드하지 않는다는 것을 알게 될 것입니다.
아주 멋진 기회입니다.
개발자의 재량에 따라 한 가지 아이디어를 제안하고 싶습니다. 입력 매개변수의 일부 그룹이 Expert Advisor/indicator의 작동에 참여하지 않는 경우가 종종 있습니다. 예를 들어 다음과 같은 옵션이 있습니다.
autoChangeTimeftames 매개변수를 true로 설정할 때 mainTimeframe 매개변수를 활성화 (입력에 사용할 수 있도록 설정)하고 tf1, tf2 및 tf3을 비활성화해야 합니다. 거래자가 autoChangeTimeftames를 false로 설정한 경우 반대로 수행합니다(시간 프레임의 수동 선택만 구현). 내 마음에 어떻게 보일 수 있습니다.
따라서 프로그램 초기화 단계에서 입력 매개변수를 활성화/비활성화하는 프로그램 제어 가능성을 실현할 수 있습니다.
공상! 지난 달에 확인란을 사용하여 한 번의 클릭으로 테스터에서 최적화를 위한 매개변수 그룹을 선택할 수 있는 기회를 요청했습니다.
아주 편안하게! 시원한!
추신 : 테스터의 최적화 탭에서 불필요한 필드를 제거하십시오. .... 테스터의 도움에 부담을줍니다. 첫 번째 실행 중에는 어드바이저의 일반적인 특성 만 관심이 있고 나머지 16 자동으로 추가되는 조각 .... 음, 전혀 필요하지 않으며 마우스 오른쪽 버튼 컨텍스트 메뉴를 통해 하나의 항목을 제거하기 위해 클릭할 때마다 .... 매우 불편하고 길다(((
여기에 입력 그룹이 있는 버그가 작성되었습니다. https://www.mql5.com/ru/forum/322734/page7#comment_13413729
최적화를 위해 두 개의 매개변수만 선택했음에도 불구하고 테스터가 멈춥니다.
이유는 무엇입니까?
나는 정의를 통해 그것을한다.
INPUT_PUBLIC, INPUT_PROTECTED, INPUT_PRIVATE - "일반" 입력 또는 상수로 정의합니다. 그런 다음 EA 파일에서 SHOW_PROTECTED(또는 ...PRIVATE) 정의를 정의하고 EA를 다시 컴파일합니다. 필요한 입력이 테스터에 나타납니다.
이제 최적화 차트 의 창은 이름에 따라 서로 다르지 않습니다.
예를 들어 MultiTester를 통해 많은 기호에 대한 최적화 작업을 실행하고 아무 의미가 없는 그런 그림을 얻습니다. 다른 기호 이름을 추가할 수 있습니까?
이러한 창이 MQL을 통해 완전히 보이지 않는 것이 유감입니다. 그렇지 않으면 ChartScreenShot을 통해 저장하고 프로그래밍 방식으로 닫는 것이 편리합니다.