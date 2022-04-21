MetaTrader 5 전략 테스터: 오류, 버그, 개선 제안 - 페이지 12 1...5678910111213141516171819...84 새 코멘트 Slava 2019.10.10 08:14 #111 fxsaber : "모든 기록"을 선택할 때 테스터에서 오류가 발생했습니다. 사용자 지정 기호의 히스토리(< 현재 날짜)의 마지막 날은 테스트 간격에 속하지 않습니다. 전체 기록을 수동으로 설정하면 하루 동안 한 번의 실행으로 "모든 기록" 모드보다 더 많은 기록이 있는 것으로 나타났습니다. 지난 며칠 동안은 테스트를 한 적이 없습니다. 시장 제품 데모용 - 지난 7일 fxsaber 2019.10.10 08:16 #112 Slava : 지난 며칠 동안 테스트를 한 적이 없습니다. 시장 제품 데모용 - 지난 7일 당신은 이해하지 못했습니다. 사용자 지정 기호에는 10월 2일까지의 기록이 포함됩니다. 나는 "전체 이야기"를 하고 간격은 10월 2일까지 획득하지 않습니다. 그리고 오늘은 10일입니다. fxsaber 2019.10.10 16:38 #113 사용자 정의 기호 로 테스터의 작업을 수정해 달라는 큰 요청입니다. 테스터에서 선택되지 않습니다. 이를 위해 터미널을 다시 시작해야 합니다. 그래서 매번 캐릭터를 바꿔야 합니다. Slava 2019.10.11 06:57 #114 fxsaber : 사용자 지정 기호로 테스터의 작업을 수정해 달라는 큰 요청입니다. 테스터에서 선택되지 않습니다. 이를 위해 터미널을 다시 시작해야 합니다. 그래서 매번 캐릭터를 바꿔야 합니다. 그냥 그렇게 플레이하지 않습니다. 문제를 재현하기 위한 정확한 단계 설명 Market Watch에서 사용자 지정 기호가 정확하게 선택되었습니까? fxsaber 2019.10.11 09:17 #115 Slava : 그냥 그렇게 플레이하지 않습니다. 문제를 재현하기 위한 정확한 단계 설명 Market Watch에서 사용자 지정 기호가 정확하게 선택되었습니까? 각 사용자 정의 기호에 대해 단일 실행을 교대로 실행합니다. 특정 시점부터는 테스터에서 경로를 볼 수 없지만 Market Watch에서 끌어서 놓기를 통해 여전히 선택됩니다. 또한 일정 시간이 지나면 작동하지 않습니다. 일반 문자를 선택하거나 사용자 지정 문자를 하나만 선택할 수 있습니다. 나머지는 불가능합니다. 아래 애니메이션은 이러한 상황을 보여줍니다. Andrey Pogoreltsev 2019.10.11 09:55 #116 실행 모드에서 3명의 테스터를 시작하고 다른 프로세스에 흩어놓았습니다. 결과적으로 사망 화면이 나타납니다. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 동시에 더 많은 메모리를 구입했고(32GB가 됨) 각 테스터는 자체 SSD에서 작동합니다. 나는 이전 버전으로 롤백하려고 시도하지만 떨어지지 않을 수 있습니다. 이제 결과가 필요하고 실행이 각각 12-20시간 지속되기 때문에 실행 후 로그 및 기타 항목을 수집하려고 합니다. 구형 테스터에서는 그런 것들이 눈에 띄지 않았습니다. 아마도 문제는 새 하드웨어(메모리 및 ssd)에 있을 것입니다. 다시 살펴보겠습니다. HDD에서 12개의 스레드에서 유전 알고리즘 을 검색할 때 컴퓨터의 공포는 15년 동안 설정되었고 이전 테스터는 여전히 대처했지만 페이징 파일이 없다는 몇 가지 메시지가 표시된 후 새 테스터는 단순히 컴퓨터를 재부팅했습니다( 최대 48GB에 도달) 메모리를 먹었습니다. 실행을 마치면 15년으로 돌아가겠지만 이미 SSD에 있습니다(이를 위해서는 약 1TB의 디스크 공간이 필요합니다). Metaquotes에 16개 이상의 코어와 64GB 이상의 RAM + 1+TB SSD가 있는 슈퍼컴퓨터가 있는 경우 테스트를 위해 저에게 제공할 수 있습니까? 나는 15-20년 동안 유전 알고리즘에서 내 봇을 시작할 것입니다(검색 단위당 1자). 그런 다음 27 쌍이 실행됩니다)))) 여기에 로그가 있습니다) 추신. 설정에 따르면 - 각 눈금은 실제입니다) 가속 없음. 오직 유전, 오직 하드코어) 추신 이전에는 2개의 새 메모리 스틱(또는 그 중 하나)이 감겨지지 않았습니다. 제가 멀리 떨어져 있어서 잘 모르겠습니다. 다시 뛰도록 노력하겠습니다) 2개의 테스터를 시작했습니다. 메모리가 이미 100% 미만입니다... 스왑은 2x48GB로 선택되었습니다. 세 번째는 실행하지 않고 위험을 감수합니다. 골드워리어02b 무료로 어드바이저를 작성해 드립니다 코딩하는 방법? Ilyas 2019.10.11 14:02 #117 Andrey Pogoreltsev : 실행 모드에서 3명의 테스터를 시작하고 다른 프로세스에 흩어놓았습니다. 결과적으로 사망 화면이 나타납니다. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA 동시에 더 많은 메모리를 구입했고(32GB가 됨) 각 테스터는 자체 SSD에서 작동합니다. 나는 이전 버전으로 롤백하려고 시도하지만 떨어지지 않을 수 있습니다. 이제 결과가 필요하고 실행이 각각 12-20시간 지속되기 때문에 실행 후 로그 및 기타 항목을 수집하려고 합니다. 구형 테스터에서는 그런 것들이 눈에 띄지 않았습니다. 아마도 문제는 새 하드웨어(메모리 및 ssd)에 있을 것입니다. 다시 살펴보겠습니다. HDD에서 15년 동안 12개의 스레드에서 유전 알고리즘 을 검색할 때 컴퓨터의 공포가 설정되고 이전 테스터가 여전히 대처했지만 페이징 파일이 없다는 몇 가지 메시지가 표시된 후 새 테스터는 단순히 컴퓨터를 재부팅했습니다( 최대 48GB에 도달) 메모리를 먹었습니다. 실행을 마치면 15년으로 돌아가겠지만 이미 SSD에 있습니다(이를 위해서는 약 1TB의 디스크 공간이 필요합니다). Metaquotes에 16개 이상의 코어와 64GB 이상의 RAM + 1+TB SSD가 있는 슈퍼컴퓨터가 있는 경우 테스트를 위해 저에게 제공할 수 있습니까? 나는 15-20년 동안 유전 알고리즘에서 내 봇을 시작할 것입니다(검색 단위당 1자). 그런 다음 27 쌍이 실행됩니다)))) 여기에 로그가 있습니다) 추신. 설정에 따르면 - 각 눈금은 실제입니다) 가속 없음. 오직 유전, 오직 하드코어) 추신 이전에는 2개의 새 메모리 스틱(또는 그 중 하나)이 감겨지지 않았습니다. 제가 멀리 떨어져 있어서 잘 모르겠습니다. 다시 뛰도록 노력하겠습니다) 2명의 테스터를 시작했습니다. 메모리가 이미 100% 미만입니다... 스왑은 2x48GB로 선택되었습니다. 세 번째는 실행하지 않고 위험을 감수합니다. Andrey, BSOD는 커널 모드에서 충돌 시 발생합니다. 원인 드라이버 또는 HW 특히 NoName 메모리인 경우 오버클러킹을 확인합니다. 불량 SSD도 원인이 될 수 있습니다(예: 페이징 파일에 문제가 있는 경우 ) . fxsaber 2019.10.12 11:00 #118 만들어진 input int Range = 0 ; 그리고 테스터에서는 다음과 같이 표시됩니다. Igor Makanu 2019.10.12 12:13 #119 fxsaber : 만들어진 그리고 테스터에서는 다음과 같이 표시됩니다. bool UseOption = false가 있습니다. 때로는 테스터의 숫자 0이 표시될 수 있으며 때로는 거짓이어야 합니다. Andrey Pogoreltsev 2019.10.12 12:34 #120 Ilyas : Andrey, BSOD는 커널 모드에서 충돌 시 발생합니다. 원인 드라이버 또는 HW 특히 NoName 메모리인 경우 오버클러킹을 확인합니다. 불량 SSD도 원인이 될 수 있습니다(예: 페이징 파일에 문제가 있는 경우 ) . 나는 해적을 가지고 있지만 ryzens와 그들의 어머니는 슬랫 문제가 있습니다. 나는 다른 두 사람과 정확히 같은 것을 취했지만. 뭐가 잘못됐는지 볼게요. 1...5678910111213141516171819...84 새 코멘트 트레이딩 기회를 놓치고 있어요: 무료 트레이딩 앱 복사용 8,000 이상의 시그널 금융 시장 개척을 위한 경제 뉴스 등록 로그인 공백없는 라틴 문자 비밀번호가 이 이메일로 전송될 것입니다 오류 발생됨 Google으로 로그인 웹사이트 정책 및 이용약관에 동의합니다. 계정이 없으시면, 가입하십시오 MQL5.com 웹사이트에 로그인을 하기 위해 쿠키를 허용하십시오. 브라우저에서 필요한 설정을 활성화하시지 않으면, 로그인할 수 없습니다. 사용자명/비밀번호를 잊으셨습니까? Google으로 로그인
"모든 기록"을 선택할 때 테스터에서 오류가 발생했습니다. 사용자 지정 기호의 히스토리(< 현재 날짜)의 마지막 날은 테스트 간격에 속하지 않습니다.
전체 기록을 수동으로 설정하면 하루 동안 한 번의 실행으로 "모든 기록" 모드보다 더 많은 기록이 있는 것으로 나타났습니다.
지난 며칠 동안은 테스트를 한 적이 없습니다.
시장 제품 데모용 - 지난 7일
당신은 이해하지 못했습니다. 사용자 지정 기호에는 10월 2일까지의 기록이 포함됩니다. 나는 "전체 이야기"를 하고 간격은 10월 2일까지 획득하지 않습니다. 그리고 오늘은 10일입니다.
사용자 지정 기호로 테스터의 작업을 수정해 달라는 큰 요청입니다. 테스터에서 선택되지 않습니다. 이를 위해 터미널을 다시 시작해야 합니다. 그래서 매번 캐릭터를 바꿔야 합니다.
각 사용자 정의 기호에 대해 단일 실행을 교대로 실행합니다. 특정 시점부터는 테스터에서 경로를 볼 수 없지만 Market Watch에서 끌어서 놓기를 통해 여전히 선택됩니다. 또한 일정 시간이 지나면 작동하지 않습니다. 일반 문자를 선택하거나 사용자 지정 문자를 하나만 선택할 수 있습니다. 나머지는 불가능합니다. 아래 애니메이션은 이러한 상황을 보여줍니다.
실행 모드에서 3명의 테스터를 시작하고 다른 프로세스에 흩어놓았습니다. 결과적으로 사망 화면이 나타납니다. PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA
동시에 더 많은 메모리를 구입했고(32GB가 됨) 각 테스터는 자체 SSD에서 작동합니다.
나는 이전 버전으로 롤백하려고 시도하지만 떨어지지 않을 수 있습니다. 이제 결과가 필요하고 실행이 각각 12-20시간 지속되기 때문에 실행 후 로그 및 기타 항목을 수집하려고 합니다.
구형 테스터에서는 그런 것들이 눈에 띄지 않았습니다. 아마도 문제는 새 하드웨어(메모리 및 ssd)에 있을 것입니다. 다시 살펴보겠습니다.
HDD에서 12개의 스레드에서 유전 알고리즘 을 검색할 때 컴퓨터의 공포는 15년 동안 설정되었고 이전 테스터는 여전히 대처했지만 페이징 파일이 없다는 몇 가지 메시지가 표시된 후 새 테스터는 단순히 컴퓨터를 재부팅했습니다( 최대 48GB에 도달) 메모리를 먹었습니다. 실행을 마치면 15년으로 돌아가겠지만 이미 SSD에 있습니다(이를 위해서는 약 1TB의 디스크 공간이 필요합니다).
Metaquotes에 16개 이상의 코어와 64GB 이상의 RAM + 1+TB SSD가 있는 슈퍼컴퓨터가 있는 경우 테스트를 위해 저에게 제공할 수 있습니까? 나는 15-20년 동안 유전 알고리즘에서 내 봇을 시작할 것입니다(검색 단위당 1자). 그런 다음 27 쌍이 실행됩니다)))) 여기에 로그가 있습니다)
추신. 설정에 따르면 - 각 눈금은 실제입니다) 가속 없음. 오직 유전, 오직 하드코어)
추신 이전에는 2개의 새 메모리 스틱(또는 그 중 하나)이 감겨지지 않았습니다. 제가 멀리 떨어져 있어서 잘 모르겠습니다. 다시 뛰도록 노력하겠습니다)
2개의 테스터를 시작했습니다. 메모리가 이미 100% 미만입니다... 스왑은 2x48GB로 선택되었습니다. 세 번째는 실행하지 않고 위험을 감수합니다.
Andrey, BSOD는 커널 모드에서 충돌 시 발생합니다.
원인 드라이버 또는 HW
특히 NoName 메모리인 경우 오버클러킹을 확인합니다.
불량 SSD도 원인이 될 수 있습니다(예: 페이징 파일에 문제가 있는 경우 ) .
bool UseOption = false가 있습니다.
때로는 테스터의 숫자 0이 표시될 수 있으며 때로는 거짓이어야 합니다.
나는 해적을 가지고 있지만 ryzens와 그들의 어머니는 슬랫 문제가 있습니다. 나는 다른 두 사람과 정확히 같은 것을 취했지만. 뭐가 잘못됐는지 볼게요.